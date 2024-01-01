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Истории из жизни

Необъяснимые случаи на дороге

Практически каждый автолюбитель хотя бы раз был вынужден ехать ночью. Некоторые водители специально выбирают ночное время для поездки, трасса свободнее, лихачей меньше, а поездка приятнее. И нередко в свете фар люди видят каких то непонятных существ. Здесь собраны рассказы людей, которые столкнулись с чем-то подобным.

***
Работаю я дальнобойщиком и часто бывают ночные рейсы. Вот как-то раз ехал я ночью, где-то в Саратовской области. Лето. Жара. Окна открыты. Просёлочная дорога между деревнями пустая. И тут в свете фар вижу силуэт девушки на обочине. Думаю, чего она в столь поздний час на дороге делает, совсем одна. До ближайшей деревни километров 10 пути. Начинаю притормаживать. Думаю, надо спросить, может помощь нужна. Уже хорошо её вижу. Она улыбнулась мне и сделала шаг под передние колёса моей машины. Я по тормозам. Фуру остановить не так-то просто. Жду удара. Всё происходит за секунды. Удара нет. Кое-как я остановил машину. Выскакиваю из кабины и давай всё осматривать. Никого нет! Я в шоке! Обхожу машину сзади, смотрю везде. Нет никого! Даже следов удара нет. Как будто и не было её. Потом краем глаза замечаю движение на обочине. Вижу силуэт девушки со спины, она уходит в лесополосу. И понимаю, что это не живой человек, а призрак! Я, как говорится, ноги в руки и тикать от туда! Позвонил приятелю, он в ГАИ работает. И попросил разузнать, была ли на этом месте авария когда-нибудь. Узнал он быстро и рассказал. Год назад в этот же день, на том самом месте девушка под колёса кинулась, из-за любви. Получается, я призрака снёс своей фурой. Теперь, если приходится бывать в том месте, всегда на обочине цветочки полевые оставляю. Может, успокоится душа её неприкаянная.

***
В поздний час возвращалась на машине домой. Прошёл дождь и машин на дороге мало, а пешеходов тем более нет. Еду, музыку слушаю. Смотрю, впереди меня по обочине мужчина идёт. Обратила внимание, что одет он не по погоде. На дворе конец октября, а на нём вместо куртки один костюм. Да ещё какой - концертный фрак. В таких костюмах дирижёры выступают. Проехала я дальше, посмотрела в зеркало заднего вида. И ужаснулась! Нет мужика, исчез! Свернуть с дороги и скрыться из виду он не мог, некуда. Проехала пару километров и опять его увидела. Опять на обочине и во фраке. Дошло до меня, что нечистью попахивает. Я по газам и другой дорогой домой поехала. Кто это был, не знаю! Почему на нём старинный фрак, тоже не понятно. И как он так быстро перемещался, остаётся загадкой!

***
В связи с работой приходиться много ездить. Одно время заприметил, что в ночное время стала за моей машиной собака какая-то бегать. Как только тронусь с места, она появляется. Вижу её в зеркало заднего вида. Бежит за мной не долго, пока машина скорость не наберёт, потом исчезает. Да ладно бы в моём дворе или даже в городе, это было бы объяснимо. Но стал я её и в других городах замечать. Сначала подумал, что у меня психоз, собаки мерещатся. Потом стал останавливаться, выходить из машины и проверять, есть она или нет. Нет! Её в реальности нет! Попросил друга со мной поехать в другой город и проверить. Остановились купить кофе на дороге. Сели, тронулись, я его спрашиваю:
- Видишь в зеркале заднего вида собаку?
-Вижу, -говорит друг-Рыжая, бежит за нами.
Остановились, вышли, смотрим - нет псины! Поменялись местами, друг сел за руль. Весь оставшийся путь пёс не появлялся! С тех пор, я за руль не сажусь. Отдал машину жене. Сам поменял работу и стал пользоваться общественным транспортом. Что это было, до сих пор объяснить не могу.

***
Ехали ночью к другу на дачу. Три машины, моя замыкающая. Три часа ночи. Вижу на обочине на чем-то, на пеньке или на бревне, человек сидит. Друзья проехали и тут этот мужчина, я точно знаю, что мужчина, резко бросается мне под колеса. Я аж рулём крутанула в сторону. И пропал. Доехали, рассказываю друзьям. И владелец дачи говорит, что он всегда там сидит....


Автор - Diana Nazarova.
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Сегодня, 12:03 by ЛетягаПросмотров: 111Комментарии: 0
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Ключевые слова: Обочина ночь машина собака призрак дорожная мистика

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