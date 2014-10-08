Загадочные истории водителей

Летяга Просмотров: 155 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 08:39 by

Из практики:2005 год. Деревнька "Х". Я, еще не отучившись на ВУ, катаюсь на дядиной Волге. Естественно, ночью и по просёлочным дорогам. Местные дороги все знаем отлично и едем довольно быстро. Вдруг, неожиданно, машина глохнет на полном ходу и мы экстренно оттормаживаемся в полной темноте, точно в густую рожь) Хорошо, что не влетели в древний, здоровенный одинокий дуб, который почему-то не был спилен агрономами.Осмотр, под освещением сотиков, показывает, что, в принципе, всё полном порядке. Бенза много, стартер крутит и все провода на месте... Через минут 20, после Н-ной попытки запуска, Волга в итоге заводится, но пропал дальний свет. И мы, радуясь хотя бы этому, летим в сельский клуб, к девкам и алкоголю).Возращаясь тем же маршрутом, снова происходит "НЕЧТО". Дежавю. Машина не заводится, мы снова оттормозились в поле. По прошествии 15-20 минут машина в итоге завелась, но из средств освещения остались только габариты, даже аварийки не фурычили. Кое-как добравшись до дома решили отложить осмотр на завтра. Утром машина заводится с пол-пинка, вся электроника работает и музыка играет - вот...Только через некоторое время, случайно узнаем про одинокий дуб в поле. Почему же он не спилен? В старину это было священное дерево, так называемое "КЕРЕМЕТЬ". Место, где приносили жертву злым чувашским духам... Ну, я так думаю, что это просто совпадение)Автор - mix_mix.

Ключевые слова: Машина просёлок дорога дуб дорожная мистика

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