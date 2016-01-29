Nightmare — Ночная кобыла

Летяга Просмотров: 413 Комментарии: 6 +14 Вчера, 11:43 by

Эту историю, наверное, слышали все и не раз, правда, периодически меняется место дислокации привидения, хотя подробности происшествий удивительно схожи. Вот один из вариантов этой "городской легенды".В 2012 году по селу N поползли слухи, что шофёры видели на трассе женщину, одетую в белое. Но самое странное было не то, что она, накинув белые одеяния слонялась по дороге, а то, что у ней вместо ног были лошадиные копыта! (Уверен, что только опытный зоолог способен отличить лошадиные копыта от коровьих… в темноте… при свете фар… на скорости… ночью… у женщины… Но не в этом суть). Разумеется, слухи эти воспринимались не иначе как росказни и байки. Пока однажды эта необычноногая особа в белоснежных одеяниях, с распущенными волосами не привиделась двум полицейским, а уж они-то врать не будут, факт неоспоримый. Надо отдать должное стражам порядка (всегда хотел куда-нибудь втиснуть эту фразу) они не растерялись, а, напротив, остановились, и выскочили из машины. Однако, звероподбное существо не пожелало вступать в контакт и убежало по снегу. Причём, по словам всё тех же стражей, бежала девушка очень быстро по глубокому снегу. После этих встреч выходить на улицу поздно ночью в одиночку осмеливались немногие. Да что уж там немногие. Никто не выходил. Даже поход в туалет превратился в коллективное действо.Дело дошло до того, что были вынуждены вмешаться официальные лица. На одном из совещаний одно из официальных лиц заявило, что нельзя верить слухам (в этот момент его речи многие подумали, что лицо имеет в виду слух о его, в смысле лица, интимной связи с секретаршей), что нельзя поддаваться панике, что все встречи с женщиной с копытами объясняются усталостью и обманом зрения. Звучало всё это весьма убедительно.Однако мои односельчане не привыкли доверять официальным лицам, поэтому обратились к более надёжному источнику — к местному мулле. Служитель культа объяснил, что бывают три вида потусторонних существ: похожие на людей, похожие на животных и, наконец, гибриды животного и человека (ангелы, кентавры и т.п.). Появление последних (не кентавров, а гибридов) как правило указывает на какие-то серьёзные катаклизмы. Удовлетворённые сельчане разошлись по домам.Встречи с женщиной продолжались. Особенно часто её видели таксисты, направляющиеся по утрам в город. Видели её всегда в одном и том же месте — километрах в 10 от села. Постепенно, слухи пришли к единому знаменателю. Якобы дальнобойщики подвозили девушку, выпив в дороге, они изнасиловали её и бросили на трассе. Теперь эта девушка, возродившись в таком необычном обличии, поджидает своих угнентателей и желает им отомстить.Ближе к весне случилось несчастье: в кабине камаза сгорел шофёр. Говорили, что он был пьяным и сначала угорел, а потом уже сгорел. Но самое интересное то, что недалеко от машины обнаружили цепочку следов. Лошадиных. Была ли это месть жертвы из паралелльного мира, не знаю. Но женщину с копытами в наших краях больше не видели.P.S.:Неверящим можно погуглить, вариантов изложения и мест встреч с существом много. Чаще всего встречаются две версии :№ 1.Капчагайская трассаИстория приключилась на Капчагайской трассе (которую признают аномальной и наиболее аварийной, особенно между 42-м и 103-м км включительно).Двое молодых людей осенним вечером 2006 года направлялись из Капчагая в Алматы. По дороге заметили женщину в белом платье, которая «голосовала». Остановились спросить, не подвезти ли. Но пока женщина объясняла водителю адрес, сидящий рядом с ним и соответственно ближе к женщине заметил, как взметнулось при порыве ветра ее длинное платье. При этом с ужасом обнаружил, что у нее вместо ног копыта. Его дикий крик «Поехали отсюда скорей!» заставил водителя на всех скоростях рвануть с места. Женщина некоторое время преследовала их, но затем отстала.№ 2.Кордайский перевалЖенщина эта шла по дороге на Кордайском перевале в белом длинном платье, и решил ее кто-то подвезти. Копыт никто не заметил, но при посадке ее в машину услышали характерный цокот. Далеко они не уехали, так как машина, внезапно и непонятно каким образом для людей, оказалась в кювете перевернутой. Что было дальше и куда исчезла женщина с копытами, история умалчивает.Скептики заявляют, что призраку с копытами взяться было неоткуда. И почему, собственно, с копытами? Лошадь, что ли, сбила? Но если копнуть глубже… Многие ли знают происхождение и значение слова «кошмар»? В переводе с одного из древних языков оно означает «ночная кобыла» и берет истоки из древнегреческих мифов, где один из демонов ночи являлся путникам в образе полуженщины-полулошади.От себя добавлю, что по-английски кошмар — nightmare, именно «ночная кобыла»Автор - JunkYardCat.

Ключевые слова: Дорога привидение трасса копыта дорожная мистика

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