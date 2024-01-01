- История моей жизни. - И моей тоже...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:18

Стигандр Просмотров: 385 Комментарии: 0 +5 Вчера, 13:18 by

- Так что ты хотел мне рассказать?- Вот слушай! Ты любишь такие истории! Есть у нас на курсе у экспертов-криминалистов один чернокнижник.- Чернокнижник?!- Ну да. У него дед был колдуном, а потом он сам нашёл его тетрадки, стал их изучать, в общем, называют его чернокнижником. Он сам ходит всегда во всём чёрном… Стали над ним, короче, подтрунивать. – «А сделай что-нибудь?! А покажи что-нибудь?! А вызови нам духа?» Один раз его так все достали, что он не выдержал и говорит.- Ладно, мол, так и быть, покажу я кое-что! Но мне нужен доброволец!Вызвался один парень, слабый духом. Чернокнижник и говорит ему:- Учти, я за тебя ответственности не несу!– А мне пофигу! - говорит доброволец.Вот, значит, ночью, после отбоя, пришли все, человек - шесть–восемь их было. Сам я там не был, рассказывали парни, в подсобку пришли. Сели за стол, свечку зажгли. Стал чернокнижник делать своё дело. Духа вызывать!- Во даёт!- Да! Доброволец медиум оказался. Чернокнижник серьёзный такой, делает своё дело, а парни посмеиваются такие. Потом - раз, и медиум откинулся на спинку стула. И сидит как вкопанный. Руки на стол положил перед собой и не шевелится. Чернокнижник сразу расслабился, сам заулыбался и говорит:- Ну, всё! Задавайте теперь ему свои вопросы.А у медиума глаза открытые, а зрачков не видно. Белки одни. Ну один парень задаёт вопрос:– Кем я был в прошлой жизни?Медиум голову поворачивает в его сторону, и отвечает:- Ты был машинистом, жил тогда-то, тогда-то и умер, попав под поезд.А говорит медиум не своим голосом и рот почти не открывает, губы только чуть шевелятся. Ну ладно, мол, машинистом так машинистом… Другой парень задаёт вопрос:- А кем я был в прошлой жизни?Дух к нему поворачивается и говорит:- А ты был индейцем!Все:- Ха-ха-ха!Духу это, видимо, не понравилось и он стукнул пальцами по столу, провёл ими на себя и на столе образовались царапины. Все сразу замолчали, а чернокнижник говорит ему:- Так! Успокойся! Я тебе приказываю! Я тебя вызывал…А дух и говорит чернокнижнику:- А ты вообще кто такой? Ты не мой хозяин! И я не обязан тебя слушаться!И начал медленно вставать со стула. Тут один из парней, самый слабый видимо, не выдержал и ударил по лицу медиума. Тот рухнул обратно на стул. Все выбежали из подсобки и дверь на ключ закрыли.- А медиум?- Вот! Медиум там остался! Утром на следующий день все, кто там вчера был, подошли на расстояние к подсобке и смотрят. Интересно же, что там будет?! А сами в помещение заходить боятся! В это время уборщица должна была приходить и своим ключом дверь открывать. Вот она пришла с ведром, как она отворила дверь, свет включила, - и бах! Там лампочка разбилась. Лопнула! А у уборщицы сразу косынку аж ветром снесло.- То есть как будто ветер вырвался из помещения?- Ну да! И парень тот, медиум выбегает «в непонятках»:- «А!»; «Чё!?»; «Где?!»И весь день он в туалете сидел, и рвало его ещё сильно. При этом ничего не помнил. А стол с царапинами я сам потом видел.- Ну, немудрено, всё-таки чужую субстанцию в себя впустил.(Через шесть месяцев):- Хотел всё поинтересоваться у тебя! Как там паренёк, который медиумом-то был. Помнишь, ты рассказывал?- Ах, я тебе ещё не говорил?! Он за полгода два раза в автомобильную аварию попал. Оба раза как пешеход. Второй раз, кстати, серьёзно! Спицы ему в плечо ставили для срастания. Около месяца в больнице лежал.- Ну, слава Богу, что он жив!- Да, слава Богу, что жив ещё!

Ключевые слова: Медиум чернокнижник вызов духа авторская история

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