- История моей жизни. - И моей тоже...- Так что ты хотел мне рассказать?
- Вот слушай! Ты любишь такие истории! Есть у нас на курсе у экспертов-криминалистов один чернокнижник.
- Чернокнижник?!
- Ну да. У него дед был колдуном, а потом он сам нашёл его тетрадки, стал их изучать, в общем, называют его чернокнижником. Он сам ходит всегда во всём чёрном… Стали над ним, короче, подтрунивать. – «А сделай что-нибудь?! А покажи что-нибудь?! А вызови нам духа?» Один раз его так все достали, что он не выдержал и говорит.
- Ладно, мол, так и быть, покажу я кое-что! Но мне нужен доброволец!
Вызвался один парень, слабый духом. Чернокнижник и говорит ему:
- Учти, я за тебя ответственности не несу!
– А мне пофигу! - говорит доброволец.
Вот, значит, ночью, после отбоя, пришли все, человек - шесть–восемь их было. Сам я там не был, рассказывали парни, в подсобку пришли. Сели за стол, свечку зажгли. Стал чернокнижник делать своё дело. Духа вызывать!
- Во даёт!
- Да! Доброволец медиум оказался. Чернокнижник серьёзный такой, делает своё дело, а парни посмеиваются такие. Потом - раз, и медиум откинулся на спинку стула. И сидит как вкопанный. Руки на стол положил перед собой и не шевелится. Чернокнижник сразу расслабился, сам заулыбался и говорит:
- Ну, всё! Задавайте теперь ему свои вопросы.
А у медиума глаза открытые, а зрачков не видно. Белки одни. Ну один парень задаёт вопрос:
– Кем я был в прошлой жизни?
Медиум голову поворачивает в его сторону, и отвечает:
- Ты был машинистом, жил тогда-то, тогда-то и умер, попав под поезд.
А говорит медиум не своим голосом и рот почти не открывает, губы только чуть шевелятся. Ну ладно, мол, машинистом так машинистом… Другой парень задаёт вопрос:
- А кем я был в прошлой жизни?
Дух к нему поворачивается и говорит:
- А ты был индейцем!
Все:
- Ха-ха-ха!
Духу это, видимо, не понравилось и он стукнул пальцами по столу, провёл ими на себя и на столе образовались царапины. Все сразу замолчали, а чернокнижник говорит ему:
- Так! Успокойся! Я тебе приказываю! Я тебя вызывал…
А дух и говорит чернокнижнику:
- А ты вообще кто такой? Ты не мой хозяин! И я не обязан тебя слушаться!
И начал медленно вставать со стула. Тут один из парней, самый слабый видимо, не выдержал и ударил по лицу медиума. Тот рухнул обратно на стул. Все выбежали из подсобки и дверь на ключ закрыли.
- А медиум?
- Вот! Медиум там остался! Утром на следующий день все, кто там вчера был, подошли на расстояние к подсобке и смотрят. Интересно же, что там будет?! А сами в помещение заходить боятся! В это время уборщица должна была приходить и своим ключом дверь открывать. Вот она пришла с ведром, как она отворила дверь, свет включила, - и бах! Там лампочка разбилась. Лопнула! А у уборщицы сразу косынку аж ветром снесло.
- То есть как будто ветер вырвался из помещения?
- Ну да! И парень тот, медиум выбегает «в непонятках»:
- «А!»; «Чё!?»; «Где?!»
И весь день он в туалете сидел, и рвало его ещё сильно. При этом ничего не помнил. А стол с царапинами я сам потом видел.
- Ну, немудрено, всё-таки чужую субстанцию в себя впустил.
(Через шесть месяцев):
- Хотел всё поинтересоваться у тебя! Как там паренёк, который медиумом-то был. Помнишь, ты рассказывал?
- Ах, я тебе ещё не говорил?! Он за полгода два раза в автомобильную аварию попал. Оба раза как пешеход. Второй раз, кстати, серьёзно! Спицы ему в плечо ставили для срастания. Около месяца в больнице лежал.
- Ну, слава Богу, что он жив!
- Да, слава Богу, что жив ещё!
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:18
Вчера, 13:18 by СтигандрПросмотров: 385Комментарии: 0
Ключевые слова: Медиум чернокнижник вызов духа авторская история