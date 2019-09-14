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Истории из жизни

Немного мистики⁠⁠

Я работал в 2 смены на заводе. Когда заканчивалась вторая смена нужно было или ехать на такси, или идти пешим полтора часа по рельсам. Живу я в живописном районе "сортировка", где полно всякой гопоты,но я сам на ботана не похож и меня считали по крайней мере равным себе или обычным nps мужиком, который гопникам и маргиналам не интересен. В этот раз я решил так же дойти пешком, завтра два выходных, а значит я могу погулять под светом звёзд с банкой клюквенного сидра.

Через час пути я краем глаза заметил, как позади меня из-за поворота вышел какой-то чел и увязался за мной. Сразу возникло такое противное ощущение,что он не просто так идёт, а идёт именно за мной. Худой, высокий, руки в карманах, на башке черная шапка, а ноги идут зигзагом, как бы восьмёркой он их заварачивает. Я сразу подумал, что это нарик, а значит от него можно ожидать что угодно, может быть неадекватом полным, и я ускорил шаг. Но он ускорил шаг тоже, тогда я быстрым шагом пробежался, он за мной, и стал еле слышно хихикать, тут я уже готовлюсь бить его с локтя если он сейчас побежит на меня.

Нервы, пот, теперь-то я точно знаю, что он спецом за мной идёт, а если он длинный и хилый, то наверняка в кармане нож. Уже почти дошел до дома, в ночи светит фонарь рядом с круглосуточным продуктовым, люди уже близко, я краем глаза следил за его тенью на асфальте, при свете фонаря я решил обернуться, и тут его тень пропала, а позади меня раздался звук шлепка, ну, думаю, упал. Поворачиваюсь, а при свете фонаря лежит огромная куча дерьма, прям здоровенная, килограмм на десять, и дерьмо не обычное, а конское, вот эти огромные конские яблоки в куче валяются.

Я подошёл ближе, и тут за руку меня бабка, которая вышла в полночь из круглосуточного магазинчика, хватает, я чуть локтём ей рожу не разбил,и начинает затирать, что она тоже это видела, и шел бы я домой, а не рассматривал эту кучу. Сказала, что раньше такое случалось чаще, а увязался за мной нечистый, что-то типа из низшего мира, поскольку я креста не ношу. Раньше, до того как тут дорогу проложили, здесь глухое место было, и что вот такая хрень по улицам ходила и в окна заглядывала, что это облик разных людей принимать может. Ночь, улица, фонарь, я таращусь на кучу говна. Пытаюсь осознать, что сейчас было, я же шел по этому месту, я помню, что тут ничего не лежало, помню шум моих ботинок о мокрый асфальт, решил у бабки узнать, а вообще кто она, и что может ещё рассказать, обернулся - бабки нет.

Первый час ночи, я стою при свете фонаря рядом с кучкой говна и не понимаю, привиделось мне это или реально было. Пришел домой, долго думал об этой хрени, в интернете читал. В итоге после выходных на работу не вышел, сообщил, что увольняюсь. Платят мало, далеко идти, и ночью всякая херота случается, повезло, что нашел работу на дому и больше не нужно никуда ходить. Моя психика сильно пострадала из-за детства, деревни, службе в армии, я не считаю себя прям супер адекватным, но я всё равно остался скептиком, просто сейчас вопросов к этому миру стало ещё больше, было бы интересно прочесть, были ли у кого-то мифические и странные случаи. А то, может, это всё вижу я один и мне пора в дурку. Жаль, я не пошел учиться на режесуру, по своей жизни я бы мог отснять неплохой фильм.


Автор - NeatGarrus.
Источник.

Вчера, 10:17 by ЛетягаПросмотров: 494Комментарии: 10
+13

Ключевые слова: Ночь попутчик фонарь навоз бабка

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 12:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (294|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 371
И банка клюквенного сидра может иногда вызывать галлюцинации… или способствовать игре воображения.
Честно говоря, больше не понравилась клишированность сознания автора: высокий и худой — значит нарик, «гопота» и «ботан». И все с негативными значениями. Хотела бы спросить у неизвестного автора в интернете. Сам-то ты кто, дорогой человечек? К какой категории себя относишь? Но лень бегать его искать по интернету.
История выдумана. И бабка-то у него в 12 ночи выходит из магазина и сразу понимает, почему автор стоит с тупым непонимающим лицом. Ага.
Но Летяге спасибо за работу.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Слепой стрелец
Вчера, 17:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (343|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 332
Эпическая в какой-то мере история – большая куча дерьма на ночной дороге, просто перевернула жизнь главного героя smeh smeh smeh . Потешно +.
Зарегистрирован: 19.06.2020
 
#3 написал: Скарм
Вчера, 18:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 632
А мне понравилось. ++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
  
#4 написал: Бастинда
Вчера, 19:36
+6
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 717
Цитата: Jako tako

Честно говоря, больше не понравилась клишированность сознания автора: высокий и худой — значит нарик, «гопота» и «ботан». И все с негативными значениями..


Мне кажется, что если на ночной дороге в плохом районе следом кто-то увязался, то с большей вероятностью можно предполагать, что это скорее "нарик", чем ангел, сотканный из чистого света. Ну и соответственно, в таких местах "гопота" встречается чаще, чем что-либо более приятное. И дело тут не в клишированности сознания, а в трезвом понимании реалий определённых мест на Земле.

Мне рассказ чем-то понравился, хотя не знаю выдуманный он, или нет. Но плюс посавила.
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
#5 написал: PavelArsenjev78
Вчера, 20:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Гопопа - хорошая опечатка
Зарегистрирован: 28.12.2023
#6 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (796|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 214
Не скажу, что совсем дно, но "сортировка" это ещё то место! И ночами уж точно небезопасно.
В середине девяностых занимались извозом и довелось возить туда одну загадочную даму, по всей видимости бывавшую там не раз, но в другой реальности. Так и не нашли того дома, что был ей нужен...
Второй случай был с трупом мужчины, который мы с другом обнаружили по весне, году так в 2014ом. Труп пролежал с зимы и оттаял в мае со снегом и льдом. Вызвали МЧС, его упаковали, увезли, нас допросили и отпустили. Что заметил: какое то время, примерно с месяц плюс минус пару недель, в том месте где нашли тело, было очень неприятно находиться. Потом это прошло, как будто ничего и не было.
Видимо тело предали земле...
Сортировка. Что с неё взять?!
Последние время слушаю аудио истории
на Ют...бе. "Двое на чердаке". Нормально так заходит!) Мой рекомендасьон. А главное под любые домашние дела. Особенно ночью в пустой деревне, когда топлю печь, за окном вьюга и где-то в темноте леса воют волки...
А может быть и не волки?! Кто его знает, кто там ходит....
Историю отмечу +
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#7 написал: deleteyour4stor
Вчера, 23:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
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Комментариев: 1
Озвучил данную пасту - (реклама)
Зарегистрирован: 6.01.2024
#8 написал: Евангелион
Сегодня, 03:45
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 190
Так что пили то?... :)))
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#9 написал: Black Bagira
Сегодня, 09:09
0
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Репутация: (1350|0)
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Комментариев: 1 762
Цитата: ПИК НИК
слушаю аудио истории
на Ют...бе. "Двое на чердаке". Нормально так заходит!)

Тоже читаю, по рекомедации дочери)...

Правда много историй, которые здесь прочитаны..
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#10 написал: Talisha
Сегодня, 09:24
0
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Репутация: (2210|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 774
Что-то новенькое, не слышала об этом.
Вообще , алкоголь так и действует, особенно на тонких людей. Не в смысле галлюцинаций, а в плане - видеть тонкий мир. И он увидел то, что там бродило и им заинтересовалось.
Бабка, я так поняла, тоже не человек была, раз исчезла по итогу, только дух другого порядка.
Спасибо, история прямо на "подумать и проникнуться".
Не поняла, что такое сортировка, в плане района, blush
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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