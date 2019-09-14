Немного мистики⁠⁠

Летяга Просмотров: 494 Комментарии: 10 +13 Вчера, 10:17 by

Я работал в 2 смены на заводе. Когда заканчивалась вторая смена нужно было или ехать на такси, или идти пешим полтора часа по рельсам. Живу я в живописном районе "сортировка", где полно всякой гопоты,но я сам на ботана не похож и меня считали по крайней мере равным себе или обычным nps мужиком, который гопникам и маргиналам не интересен. В этот раз я решил так же дойти пешком, завтра два выходных, а значит я могу погулять под светом звёзд с банкой клюквенного сидра.Через час пути я краем глаза заметил, как позади меня из-за поворота вышел какой-то чел и увязался за мной. Сразу возникло такое противное ощущение,что он не просто так идёт, а идёт именно за мной. Худой, высокий, руки в карманах, на башке черная шапка, а ноги идут зигзагом, как бы восьмёркой он их заварачивает. Я сразу подумал, что это нарик, а значит от него можно ожидать что угодно, может быть неадекватом полным, и я ускорил шаг. Но он ускорил шаг тоже, тогда я быстрым шагом пробежался, он за мной, и стал еле слышно хихикать, тут я уже готовлюсь бить его с локтя если он сейчас побежит на меня.Нервы, пот, теперь-то я точно знаю, что он спецом за мной идёт, а если он длинный и хилый, то наверняка в кармане нож. Уже почти дошел до дома, в ночи светит фонарь рядом с круглосуточным продуктовым, люди уже близко, я краем глаза следил за его тенью на асфальте, при свете фонаря я решил обернуться, и тут его тень пропала, а позади меня раздался звук шлепка, ну, думаю, упал. Поворачиваюсь, а при свете фонаря лежит огромная куча дерьма, прям здоровенная, килограмм на десять, и дерьмо не обычное, а конское, вот эти огромные конские яблоки в куче валяются.Я подошёл ближе, и тут за руку меня бабка, которая вышла в полночь из круглосуточного магазинчика, хватает, я чуть локтём ей рожу не разбил,и начинает затирать, что она тоже это видела, и шел бы я домой, а не рассматривал эту кучу. Сказала, что раньше такое случалось чаще, а увязался за мной нечистый, что-то типа из низшего мира, поскольку я креста не ношу. Раньше, до того как тут дорогу проложили, здесь глухое место было, и что вот такая хрень по улицам ходила и в окна заглядывала, что это облик разных людей принимать может. Ночь, улица, фонарь, я таращусь на кучу говна. Пытаюсь осознать, что сейчас было, я же шел по этому месту, я помню, что тут ничего не лежало, помню шум моих ботинок о мокрый асфальт, решил у бабки узнать, а вообще кто она, и что может ещё рассказать, обернулся - бабки нет.Первый час ночи, я стою при свете фонаря рядом с кучкой говна и не понимаю, привиделось мне это или реально было. Пришел домой, долго думал об этой хрени, в интернете читал. В итоге после выходных на работу не вышел, сообщил, что увольняюсь. Платят мало, далеко идти, и ночью всякая херота случается, повезло, что нашел работу на дому и больше не нужно никуда ходить. Моя психика сильно пострадала из-за детства, деревни, службе в армии, я не считаю себя прям супер адекватным, но я всё равно остался скептиком, просто сейчас вопросов к этому миру стало ещё больше, было бы интересно прочесть, были ли у кого-то мифические и странные случаи. А то, может, это всё вижу я один и мне пора в дурку. Жаль, я не пошел учиться на режесуру, по своей жизни я бы мог отснять неплохой фильм.Автор - NeatGarrus.

Ключевые слова: Ночь попутчик фонарь навоз бабка

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