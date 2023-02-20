Бабуля

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:00

Olelek1476 Просмотров: 409 Комментарии: 4 +16 Вчера, 09:00 by

Вечер после рабочего дня. Мы с мужем всегда поздно ложились спать. Перед сном как всегда смотрели телевизор.В один момент я поняла , что меня что то тянет посмотреть в другую комнату. В комнате, где мы смотрели телевизор, свет не горел, а в соседней был включен. Повернув голову и посмотрев в другую комнату я увидела, что посреди комнаты стоит моя бабушка, которая живет за сотни километров от нас, совершенно в другой области. А тут она стоит как голограмма (тогда таких выражений мы не знали, а сейчас я могу это сравнить с такой картинкой). Она стоит и смотрит на меня, не шевелится. Я забыла про кино и смотрю на свою любимую бабулю, сама понимаю, что она далеко и это реальностью быть не может.Поворачиваюсь к мужу , который лежа на диване смотрит кино, оборачиваюсь обратно в комнату, а там уже пусто. Я обращаюсь к мужу - ты знаешь, что-то должно случиться, мне бабушка привиделась, она стояла в комнате и смотрела на меня, как будто приходила прощаться. муж посмотрел на меня как на ненормальную. Но я стояла на своем, что что-то не так. Время произошедшего я запомнила, потому что над местом, где стояла бабуля, висели часы - было где-то около 23 часов . Мы легли спать. В 01ч30мин зазвонил сотовый телефон, звонила моя мама. "Бабушка умерла",- сказала она мне и заплакала. Я ушла в другую комнату из спальни и заплакала, начала маме рассказывать про мое виденье, но она меня уже не слышала , она плакала. Я отключила телефон и проплакала несколько часов до утра.Прошло много лет, но я до сих пор думаю о том, что я была любимой внучкой бабушки (мне хотелось так думать), и что она приходила со мною прощаться. Но на похороны я не смогла поехать, поехала моя мама. Потом она мне рассказала, что когда бабуля умирала, она долго мучалась и не могла уйти - она то уходила, то обратно возвращалась. Видно, в этот момент между небом и землей она мне и привиделась напоследок.

Ключевые слова: Бабушка комната видение смерть авторская история

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