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Истории из жизни

Хрономираж на дороге

(От лица рассказчика, водителя автомобиля).

Как-то в дороге произошла такая непонятная вещь, даже не знаю, как объяснить, но не видение и не галлюцинация, это точно. Скорее хрономираж или сбой в матрице.

Поехал в область рано утром, лето, жарко, какой день недели был - не помню. Доехал до переезда, подождал, пока поезда пройдут. Открыли шлагбаум, поехал дальше. Двухполосная дорога шла налево, потом направо, а дальше спуск с небольшого холма, так что на полкилометра вперёд всё было хорошо видно сверху.

Когда доехал до самой высокой части холма, увидел впереди внизу аварию. Фура столкнулась с двумя легковушками. Похоже, водитель неудачно тормознул и обе легковые въехали в него на скорости. Помню, кабина фуры была КамАЗ красного цвета, одна легковушка Жигули, тоже красного цвета, а вторая - жёлтая иномарка, но какой марки не рассмотрел.

Фура шла по правой полосе, а в результате столкновения раскорячилась на обе полосы. Жигуль выехал на правую обочину и всю её перегородил, вместе с хвостом фуры. Иномарка стояла на правой полосе. Образовалась приличная пробка, все машины объезжают аварию по левой обочине, которая вся в ямах, как после бомбёжки. Ползут еле-еле.

Вот думаю, класс, на переезде время потерял, да ещё тут. Спускаюсь вниз с холма, и из-за следующего подъёма дороги авария на мгновение пропадает из виду. Дальше выезжаю на прямую и вдруг вижу, что никакой аварии нет, все машины едут нормально, без затруднений. Доехал до этого места, притормозил, осмотрел обочину, где был хвост фуры и Жигуль, там никаких следов. И нигде никаких следов аварии нет. Поехал дальше, вот и вся история.

2024.

Вчера, 05:43 by LoydПросмотров: 465Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: Хрономираж сбой матрицы авария прошлые события загородная дорога фура авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эрри
Вчера, 20:15
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
Либо фары плохие, либо трасса не кондесируемая. Там много странных машин..
Зарегистрирован: 29.12.2023
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 22:13
0
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Комментариев: 774
Вот, что значит оказаться в нужному месте в нужное время)))
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#3 написал: Jako tako
Вчера, 23:15
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Комментариев: 1 370
Это то, что случится в будущем. Как вариант.
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