Гипноготика

Eifersucht Просмотров: 378 Комментарии: 7 +2 Вчера, 12:46 by

Наш мир- иллюзия!Как странно.возможно липостичь умом?Что есть такое -эта тайна,и кто же я тогдаесть в нем?Иллюзия не естьобман ли?Мы здесь совсем некороли,нас всех как будтообокралив надежде, вереи любви!В Христа полжизнисвято веря,клянясь на Библиисвятой,кому мы открывалидверии кто стоялза дверью той?!(Субботин)В такое трудное для сайта время хочется привести и описать два своих состояния, которые изначально замешаны на скуке, лени и слабости. Так сказать, порадовать и взбудоражить читающую публику, внести тему для размышлений и затеять спор, узнать противоречивые мнения, чтобы расставить в конце концов все точки над и.При, казалось бы, очевидной разнородности по следствию, эти состояния связаны между собой по причине. Эти вещи доступны не только мне одному, но и почти всем людям, просто большая часть людей быстро забывают подобные приключения, некоторые не обращают и не акцентируют своего внимания, потому что состояния на первый взгляд не имеют под собой никакой полезной основы и, тем более, ценности. Они не приносят прибыль, не несут в себе волевой нагрузки, они всегда интактны и не замешаны на нашей обыденности. Их сложно развивать, если вообще возможно, чтобы добиться хотя бы чего-нибудь, так как вероятнее всего успех и предполагаемая отдача полностью зависят от количества свободной биологической энергии.Итак, первое состояние. В свободные минуты на работе, когда никто не отвлекает, когда до тебя никому нет дела; или в выходные, в минуты лени и скуки – приходит как бы собой разумеющееся состояние взгляда в пол или в стену, в такие минуты ни о чём не думаешь... На этих поверхностях, испещрённых трещинками, пятнами пыли-грязи, высохших потоков влаги, раздавленных неопределённых мелочей, частичек соли и так далее, удаётся собрать всякие разные иллюзорные рожицы, летающих динозавров, застывших неведомых животных в движении и каких-то неведомых, но гармоничных предметов. Людских рожиц больше, которые очень сильно напоминают изображения лиц из готических художественных картин. Это очень отталкивающие лица, эмоционально неприятные, а порой и ужасные. При переводе взгляда с «изображения» в сторону, изображение лица как бы исчезает, но при возврате взгляда удаётся вернуть прошлую иллюзию, а иногда не удаётся вернуть. Данные иллюзии не обладают собственным воздействием и волевым влиянием, они не несут в себе информации и мыслительной активности, их просто собираешь от нефиг делать. Недавно я видел хмурое лицо мужика с выраженным большим мозговым отделом черепа. Он смотрел очень серьёзно и задумчиво. Я перешёл взглядом на другую группу «изображений», потом вернул взгляд и мне не удалось собрать иллюзию того лица, оно исчезло навсегда. Иногда «проявляются» лица старых и дряхлых людей, агрессивные или страдающие и кричащие образы.Что с этим делать – пока не знаю, хотя и собираю иллюзии уже давным-давно. Ещё в студенческие годы заметил, что когда готовился к занятию, читая лёжа, и при этом незаметно засыпал, то продолжал читать даже во сне. Ни о каком запоминании в эти моменты не шло даже речи в то время, но сейчас есть шальная идея заснуть при этих готических иллюзиях и посмотреть что будет.И второе состояние. Оно бывает у меня после хорошего ночного сна утром, когда уже окончательно проснулся, но лень вставать, неохота ничего делать или куда-либо идти. В эти минуты испытываешь кайф без причины. Это состояние происходит не каждый день, оно подозрительно завязано только с ленью и невыразимым кайфом. Иногда оно бывает в общественном транспорте. Никогда такое состояние не случается при дискомфорте, а только при физическом покое. Это не сон, потому что осознаёшь себя полностью проснувшимся, разве что в очень сильном расслаблении. Но, надо отметить, это случается после хорошего сна.Сегодня утром проснулся после десятичасового беспробудного сна, вставать было неохота, полная нега и кайф в теле. Жена ещё спала. Я, учуяв, что меня посетит сегодня самое редкостное состояние, огляделся и закрыл глаза, не засыпал, но сквозь закрытые веки начал видеть город без людей. Причём, себя в том городе ощущал бестелесным существом, в то время как понимал, что я на самом деле физически лежу на софе, просто вижу город сквозь закрытые веки. Вокруг меня располагался целый ряд высокоэтажных домов, я находился на пустыре и глазел на одноэтажный дом с крыльцом и крышей. Стены из красного кирпича, местами белого, поросшего зелёным мхом, стойки крыльца из железных труб, крыша из ровных металлических листов – ничего примечательного. Я медленно «обходил» этот дом вокруг и не понимал, зачем я на него глазею, но этот дом во мне вызывал необъяснимый интерес. Людей в городе не было, света в окнах того дома и даже в квартирах высоток - тоже не было. Там «находился» минут пять, пока жена не проснулась. Я открыл глаза, видение улетучилось, кайф тоже, и вот я уже в обыденности занимаюсь скучным бытом и семейными обязанностями.Ещё могу рассказать о паре случаев, но случилось это со мной в транспорте, этих случаев было много, только все не помню. Опять же комфорт, кайф в физическом теле, слабость и чрезвычайная леность. Закрыл глаза и вот я в обществе какой-то дамы. Она сама с собой разговаривает, к её теме я абсолютно равнодушен, хотя прекрасно слышу, что она лопочет. Какие-то проблемы с деньгами, о каком-то веселье, её отношении ко всему этому. В общем, говорит о всякой чепухе. Удивительно её одеяние: небольшая шляпка, платье ниже колена. Одежда в чёрно-коричневых тонах. Женщина молода, около тридцати лет, достаточно привлекательна. Одета старомодно.А в следующий раз (несколько лет назад) я «побывал» в обществе прилизанных мужчин (раньше, ещё до революции у молодых людей существовали такие причёски на пробор, а на лице закрученные вверх усики), они были невероятно элегантно одеты в новые костюмы с галстуками-бабочками. Мужчины трещали между собой о всякой мелочи: кого-то там нехорошо обслужили в ресторане, кого-то обрызгала пробегающая рядом лошадь.И даже сейчас перечитывая, я не уверен…, а может это было не со мной, а может это видел не я – настолько всё это зыбко в памяти.Таких и подобных мест и явлений было несколько в разное время, из всей совокупности можно выделить некоторые особенности, присущие общему значению:Там я не могу передвигаться быстро, словно мои невидимые члены находятся в киселе. Если приблизительные размеры того одноэтажного дома были пять на шесть метров, а я находился примерно в 3-4 метрах от дома, то моя скорость передвижения в том мире три с лишним метра в минуту – это очень медленно.Не могу разговаривать там, несколько раз пытался, но ничего из этого не выходит. Словно я всего лишь невидимый свидетель, но никак не участник.Всегда можно различить, что видение из другого времени, но оно происходит как бы в настоящем. То есть, я понимаю, что видение не из нашего времени, так как одежда совершенно другая, больше похоже, что одежда из 19 или самого начала 20 века. Город приблизительно из брежневского времени. Но это всё не ощущается как прошлое, но как настоящее в том времени, то есть я попадаю в прошлое, условно говоря, которое выглядит, как настоящее.Видения скоротечны, просто обязательно находится тот, кто меня отвлекает (проснётся супруга и заведёт разговоры с обязанностями; в транспорт зайдёт громкий субъект, который развеет все иллюзии и видения или кто-то в салоне затеет разговоры о политике и деньгах и так далее). Тут же всё стирается из памяти, но сохраняются отдельные следы воспоминаний.Быстро забываешь это всё, обыденность поглощает. Если бы не физический кайф при этом, я бы видения не помнил. В сопровождении видения всегда есть эмоция удовольствия. Мало того, если эмоция удовольствия сменяется на другую по качеству эмоцию, то видение улетучивается и заново воспроизвести его не удаётся. Если удовольствие удаётся сохранить – это гарантия возврата при закрывании глаз.Да и то, вот, допустим, утренний сегодняшний город я уже не могу воспроизвести в памяти. А всего лишь утром сегодня написал, а вечером перечитал – и уже новизна, словно не из памяти.Развитию не поддаётся.Что с этим делать – пока не знаю. Буду благодарен размышлениям со стороны.Ну, и минусовщицам: можете закидывать меня шапками!

Ключевые слова: видение города иллюзия попадание в другое время авторская история

Другие, подобные истории: