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Истории из жизни

Гипноготика

Наш мир- иллюзия!
Как странно.
возможно ли
постичь умом?
Что есть такое -
эта тайна,
и кто же я тогда
есть в нем?
Иллюзия не есть
обман ли?
Мы здесь совсем не
короли,
нас всех как будто
обокрали
в надежде, вере
и любви!
В Христа полжизни
свято веря,
клянясь на Библии
святой,
кому мы открывали
двери
и кто стоял
за дверью той?!
(Субботин)


В такое трудное для сайта время хочется привести и описать два своих состояния, которые изначально замешаны на скуке, лени и слабости. Так сказать, порадовать и взбудоражить читающую публику, внести тему для размышлений и затеять спор, узнать противоречивые мнения, чтобы расставить в конце концов все точки над и.

При, казалось бы, очевидной разнородности по следствию, эти состояния связаны между собой по причине. Эти вещи доступны не только мне одному, но и почти всем людям, просто большая часть людей быстро забывают подобные приключения, некоторые не обращают и не акцентируют своего внимания, потому что состояния на первый взгляд не имеют под собой никакой полезной основы и, тем более, ценности. Они не приносят прибыль, не несут в себе волевой нагрузки, они всегда интактны и не замешаны на нашей обыденности. Их сложно развивать, если вообще возможно, чтобы добиться хотя бы чего-нибудь, так как вероятнее всего успех и предполагаемая отдача полностью зависят от количества свободной биологической энергии.

Итак, первое состояние. В свободные минуты на работе, когда никто не отвлекает, когда до тебя никому нет дела; или в выходные, в минуты лени и скуки – приходит как бы собой разумеющееся состояние взгляда в пол или в стену, в такие минуты ни о чём не думаешь... На этих поверхностях, испещрённых трещинками, пятнами пыли-грязи, высохших потоков влаги, раздавленных неопределённых мелочей, частичек соли и так далее, удаётся собрать всякие разные иллюзорные рожицы, летающих динозавров, застывших неведомых животных в движении и каких-то неведомых, но гармоничных предметов. Людских рожиц больше, которые очень сильно напоминают изображения лиц из готических художественных картин. Это очень отталкивающие лица, эмоционально неприятные, а порой и ужасные. При переводе взгляда с «изображения» в сторону, изображение лица как бы исчезает, но при возврате взгляда удаётся вернуть прошлую иллюзию, а иногда не удаётся вернуть. Данные иллюзии не обладают собственным воздействием и волевым влиянием, они не несут в себе информации и мыслительной активности, их просто собираешь от нефиг делать. Недавно я видел хмурое лицо мужика с выраженным большим мозговым отделом черепа. Он смотрел очень серьёзно и задумчиво. Я перешёл взглядом на другую группу «изображений», потом вернул взгляд и мне не удалось собрать иллюзию того лица, оно исчезло навсегда. Иногда «проявляются» лица старых и дряхлых людей, агрессивные или страдающие и кричащие образы.

Что с этим делать – пока не знаю, хотя и собираю иллюзии уже давным-давно. Ещё в студенческие годы заметил, что когда готовился к занятию, читая лёжа, и при этом незаметно засыпал, то продолжал читать даже во сне. Ни о каком запоминании в эти моменты не шло даже речи в то время, но сейчас есть шальная идея заснуть при этих готических иллюзиях и посмотреть что будет.

И второе состояние. Оно бывает у меня после хорошего ночного сна утром, когда уже окончательно проснулся, но лень вставать, неохота ничего делать или куда-либо идти. В эти минуты испытываешь кайф без причины. Это состояние происходит не каждый день, оно подозрительно завязано только с ленью и невыразимым кайфом. Иногда оно бывает в общественном транспорте. Никогда такое состояние не случается при дискомфорте, а только при физическом покое. Это не сон, потому что осознаёшь себя полностью проснувшимся, разве что в очень сильном расслаблении. Но, надо отметить, это случается после хорошего сна.

Сегодня утром проснулся после десятичасового беспробудного сна, вставать было неохота, полная нега и кайф в теле. Жена ещё спала. Я, учуяв, что меня посетит сегодня самое редкостное состояние, огляделся и закрыл глаза, не засыпал, но сквозь закрытые веки начал видеть город без людей. Причём, себя в том городе ощущал бестелесным существом, в то время как понимал, что я на самом деле физически лежу на софе, просто вижу город сквозь закрытые веки. Вокруг меня располагался целый ряд высокоэтажных домов, я находился на пустыре и глазел на одноэтажный дом с крыльцом и крышей. Стены из красного кирпича, местами белого, поросшего зелёным мхом, стойки крыльца из железных труб, крыша из ровных металлических листов – ничего примечательного. Я медленно «обходил» этот дом вокруг и не понимал, зачем я на него глазею, но этот дом во мне вызывал необъяснимый интерес. Людей в городе не было, света в окнах того дома и даже в квартирах высоток - тоже не было. Там «находился» минут пять, пока жена не проснулась. Я открыл глаза, видение улетучилось, кайф тоже, и вот я уже в обыденности занимаюсь скучным бытом и семейными обязанностями.

Ещё могу рассказать о паре случаев, но случилось это со мной в транспорте, этих случаев было много, только все не помню. Опять же комфорт, кайф в физическом теле, слабость и чрезвычайная леность. Закрыл глаза и вот я в обществе какой-то дамы. Она сама с собой разговаривает, к её теме я абсолютно равнодушен, хотя прекрасно слышу, что она лопочет. Какие-то проблемы с деньгами, о каком-то веселье, её отношении ко всему этому. В общем, говорит о всякой чепухе. Удивительно её одеяние: небольшая шляпка, платье ниже колена. Одежда в чёрно-коричневых тонах. Женщина молода, около тридцати лет, достаточно привлекательна. Одета старомодно.

А в следующий раз (несколько лет назад) я «побывал» в обществе прилизанных мужчин (раньше, ещё до революции у молодых людей существовали такие причёски на пробор, а на лице закрученные вверх усики), они были невероятно элегантно одеты в новые костюмы с галстуками-бабочками. Мужчины трещали между собой о всякой мелочи: кого-то там нехорошо обслужили в ресторане, кого-то обрызгала пробегающая рядом лошадь.

И даже сейчас перечитывая, я не уверен…, а может это было не со мной, а может это видел не я – настолько всё это зыбко в памяти.

Таких и подобных мест и явлений было несколько в разное время, из всей совокупности можно выделить некоторые особенности, присущие общему значению:

Там я не могу передвигаться быстро, словно мои невидимые члены находятся в киселе. Если приблизительные размеры того одноэтажного дома были пять на шесть метров, а я находился примерно в 3-4 метрах от дома, то моя скорость передвижения в том мире три с лишним метра в минуту – это очень медленно.

Не могу разговаривать там, несколько раз пытался, но ничего из этого не выходит. Словно я всего лишь невидимый свидетель, но никак не участник.

Всегда можно различить, что видение из другого времени, но оно происходит как бы в настоящем. То есть, я понимаю, что видение не из нашего времени, так как одежда совершенно другая, больше похоже, что одежда из 19 или самого начала 20 века. Город приблизительно из брежневского времени. Но это всё не ощущается как прошлое, но как настоящее в том времени, то есть я попадаю в прошлое, условно говоря, которое выглядит, как настоящее.

Видения скоротечны, просто обязательно находится тот, кто меня отвлекает (проснётся супруга и заведёт разговоры с обязанностями; в транспорт зайдёт громкий субъект, который развеет все иллюзии и видения или кто-то в салоне затеет разговоры о политике и деньгах и так далее). Тут же всё стирается из памяти, но сохраняются отдельные следы воспоминаний.

Быстро забываешь это всё, обыденность поглощает. Если бы не физический кайф при этом, я бы видения не помнил. В сопровождении видения всегда есть эмоция удовольствия. Мало того, если эмоция удовольствия сменяется на другую по качеству эмоцию, то видение улетучивается и заново воспроизвести его не удаётся. Если удовольствие удаётся сохранить – это гарантия возврата при закрывании глаз.

Да и то, вот, допустим, утренний сегодняшний город я уже не могу воспроизвести в памяти. А всего лишь утром сегодня написал, а вечером перечитал – и уже новизна, словно не из памяти.

Развитию не поддаётся.

Что с этим делать – пока не знаю. Буду благодарен размышлениям со стороны.

Ну, и минусовщицам: можете закидывать меня шапками! request

Вчера, 12:46 by EifersuchtПросмотров: 378Комментарии: 7
+2

Ключевые слова: видение города иллюзия попадание в другое время авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сергей Фомин
Вчера, 16:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 49
Белогвардейская романтика?
Зарегистрирован: 29.12.2016
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 18:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (255|0)
Публикаций: 386
Комментариев: 3 309
Очень интересные описания! Мне знакомо такое состояние!
Сам наблюдаю часто (после сна под утро) либо в состоянии сильной усталости перед засыпанием невероятные лица людей, они искривлены и очень пугающи, скорее всего это гипнотические образы, предвестники ярких сновидений.

Больше всего понравилось описание про говорящую даму...
У меня тоже было нечто схожее, я лежал в кровати и сильно хотел спать, закрываю глаза и кажется, что чья-то фигура очень большая и тонкая совсем рядом, она будто касается меня, но касаний как таковых телесных я не чувствую, но при это ощущаю, что вот она прямо передо мной, только какая то вся тонкая, бестелесная.

Очень люблю подобные истории и описания. Хоть они в реальности бывают пугающими, мне такое всегда очень по праву.

Плюсище!

ПыСы: вопрос немного не в тему- а что за трудное время для сайта?
Просто редко сюда захожу.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 20:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|-10)
Публикаций: 31
Комментариев: 2 819
Цитата: johnny-max-cage
Больше всего понравилось описание про говорящую даму...

Говорящую саму с собой женщину видел несколько раз, может быть с десяток. Единственно что, не могу восстановить её облик у себя в памяти, потому не факт, что это именно одна и та же. Хотя, возможно, что если сразу описать, да ещё написать - было бы классно. Вот дело в том, что эти состояния приходят спонтанно, что даже подготовиться невозможно специально, и они не так часты, чтобы держать блокнот и ручку постоянно при себе.
Цитата: johnny-max-cage
У меня тоже было нечто схожее, я лежал в кровати и сильно хотел спать, закрываю глаза и кажется, что чья-то фигура очень большая и тонкая совсем рядом, она будто касается меня, но касаний как таковых телесных я не чувствую, но при это ощущаю, что вот она прямо передо мной, только какая то вся тонкая, бестелесная.

Каждый человек испытывает на себе эту вещь, только быстро забывает.
Цитата: johnny-max-cage
Плюсище!

Спасибо.
Цитата: johnny-max-cage
а что за трудное время для сайта?

Мне кажется, что при наличии редакторов, журналистов и многочисленных друзей, сайт должен иметь большую динамику историй и комментариев. Этого нет. Хотя, может быть, так лучше всего, к примеру, мне... . Можно без проблем зависать на определённой теме, проводить её в жизнь, размышлять без помех и чрезмерной критики со стороны. К примеру, скука, как мне не только кажется, но я даже уверен в том, что это показатель полноты энергии. Потому при скуке ничего делать не нужно чрезвычайного и с заделом надолго, надо просто-напросто сделать перенастройку настроения. От скуки ко мне приходят видения.
Цитата: Сергей Фомин
Белогвардейская романтика?

Не совсем понял ваш вопрос.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#4 написал: PavelArsenjev78
Вчера, 23:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Доброго времени суток, попробуйте на эту тему полистать материалы тренингов Равенны из хакеров сновидений, так и других участников форумов начала нулевых, вроде Масяни - найдете много интересного применения приведённых вами в пример "глюков", интересных состояний )
Тренинги Равенны есть точно издание в жёстком переплёте. Другое уже самостоятельно
Зарегистрирован: 28.12.2023
#5 написал: PRO100 Stas
Сегодня, 04:31
0
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Репутация: (10|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 23
Не смог дочитать извини. Скучно, сухо, много воды.
Зарегистрирован: 25.04.2018
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:13
0
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Репутация: (116|-10)
Публикаций: 31
Комментариев: 2 819
Цитата: PavelArsenjev78
Доброго времени суток, попробуйте на эту тему полистать материалы тренингов Равенны из хакеров сновидений, так и других участников форумов начала нулевых, вроде Масяни - найдете много интересного применения приведённых вами в пример "глюков", интересных состояний )

Уже читал, ещё тогда в нулевых. По поводу интересного применения на основании этих материалов ничего не могу сказать. Там, преимущественно, описаны осознанные сновидения. Состояние, которое описано в этой истории к снам никакого отношения не имеет, потому что я не спал. Но состояние это завязано на удовольствии. По книгам из хакеров сновидений могу ещё сказать, что, если книжки перестают издаваться, акромя Путника - это значит, что Путник там самый молодой. А Масяня впал (впала) в самое начало практики, так сказать ранние годы-первые письма. Это я к тому, что все хакеры сновидений сейчас дышат на ладан. Года берут своё. Пенсионеры. Да и в нулевых было это только для красного словца. Почему? Да потому что качества своего "я" никто не отменял из них, а это значит, что они все торчат в этих осознанных сновидениях до сих пор, тогда как уже можно было, к примеру, освоить телепортацию. Ну, это моё мнение. Я могу ошибаться. Но мне почему-то кажется, что я прав.
Цитата: PavelArsenjev78
Другое уже самостоятельно

Вот тут вы правы. Иду самостоятельно.
Цитата: PRO100 Stas
Не смог дочитать извини.

ничё, всё нормально.
Цитата: PRO100 Stas
Скучно, сухо, много воды.

скучно - значит полно энергии, сухо - значит нет инфекции, много воды - значит много тайны.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#7 написал: Talisha
Сегодня, 11:11
0
Онлайн
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Репутация: (2205|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 770
Очень понравилось, в процессе чтения поймала это состояние и поняла, что переживала такое тоже. Я называю его "между сном и явью". Там и телесное удовольствие, и позиция наблюдателя, и необычные места и люди. И когда кто_то снаружи начинал отвлекать - чувство досады, от которого теряется кайф и начинает картинка рассыпаться... Но некоторые образы запомнила на многие годы.
Плюсую.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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