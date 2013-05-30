Новые комментарии к Серёге охотнику@Versesea
5 месяцев назад
То что произошло с Сергеем это может быть с каждым, я как-то давно, поздно ночью шёл по деревне домой, и решил срезать до дома по короткому пути, через небольшой лес, с собой всегда ношу фонарь в рюкзаке, мало ли.
Через пол часа ходьбы через лес, услышал топот позади себя, подумал если кабан, то это очень плохо, свечу а никого нет, но топот будто кто-то бежит сзади, я не помню когда так быстро бегал, рванул так что ветки только трещали, порвал себе куртку, и штаны, и пока бежал топот этот был будто рядом, как будто бы прогоняли с леса.
Выбежал на дорогу и бегом домой, дома мне дедушка рассказал что через тот лес днëм только ходят, якобы там давно какой-то мужик повесился вроде колдун был, и после этого там всякая дичь происходит, то огни видят, то звуки всякие слышно.
Когда видео смотрел аж до мурашек пробрало, там бы любой скептик с ума сошёл, будь он даже с пулемëтом.
32ivan
Был у меня случай такой. На всю жизнь запомнился. Было мне тогда 13 лет, жили в Красноярске. Поехали куда-то далеко всей семьёй и друзьями семьи в какие-то таёжную глухомань. Человек десять нас было и две большие собаки. Была у нас то ли экскурсия, то ли хрен пойми что, но шлялись мы по глухому лесу. Проходили через таёжную речку. И вот зацепило меня это место чем-то. Я решил вернуться туда из нашего тур лагеря один. До сих пор не знаю зачем. Место то я нашёл, но оно оказалось дальше, чем я изначально думал. Около часа шёл туда. Походил, покидал камни и ветки в речушку, а обратно дорогу не помню. Точнее не уверен, что именно туда надо. Ну вот иду, уже явно больше часа. Понимаю, что не туда иду. Развернулся. Опять иду больше часа, но на реку так и не вышел. Короче запаниковал, начал кричать, и просто бродить по лесу. Начал замечать, что прохожу места, в которых уже был, так пересрался... Тогда ещё не знал про то, из-за чего люди кругами по лесу ходят. И вот завечерело. Я рыдаю, страшно. Кажется мне, что кто-то в сумерках за мной ходит. По шороху во время ходьбы. Я иду, слышно, как недалеко от меня тоже кто-то идёт. Я замру, и это замрёт. А уже темнеет, видимость в лесу всё хуже и хуже. Я уже не плачу, страшно звуки издавать. Да и понятно уже, что ночь я в лесу проведу. Начал думать, что делать и решил на дерево залезть, пока хоть что-то видно. Благо все дети девяностых это умели делать на отлично. Приметил дерево, куда залезть не сложно, да и крона позволяет на ночь относительно комфортно устроится, благо опыт был, всё детство то шалаши на деревьях строили, то лежанки сооружали. И пока залазил между веткой и деревом застряла нога, не сильно, но было достаточно, что пока вытаскивал ногу, ботинок немного слез с ноги и потом вовсе упал, когда продолжил своё восхождение. А уже темно совсем, смотрю на землю, а видны только очертания слетевшей обуви на земле и думаю, да и чёрт с ним, не так уж мне он и нужен сейчас, заберу, когда утром слезать буду. Думаю не нужно рассказывать про состояние ребёнка, который в тайге заблудился, один, без взрослых. На тот момент я наверное вообще никогда на ночь один не оставался. Залез, сижу, благо удобно устроился, довольно таки высоко. И слышу звуки всякие, непонятные. Жутко было, хоть я мальчик уже большой и понимал, что где-то ночная птица кричит, где-то грызуны всякие шуршат... Но вот стали слышны где-то вдалеке звуки шагов. Шагал явно двуногий, да так как будто знал куда идёт. Без суеты и спешки. И судя по приближающимся звука, шёл он явно в мою сторону. Я оцепенел от страха. Я голову вжал в плечи, из под олимпийки торчали только глаза, дышать боялся. Можно было подумать, что кто-то из взрослых меня ищет и нужно было подать знак, где я. Но повторюсь, я так пересрался, что молчал, как мышь. И не зря, как мне сегодня кажется. Потому что шаги через какое-то время подошли к моему дереву, ни луча фонарика, ни какие-либо звуки, кроме хруста и шуршания под ногами.. Сижу я на дереве, откладываю кирпичи, а по дереву стали стучать. Да с такой силой, что что-то падать с него стало на землю, возможно сухие ветки. А эта вибрация моему телу передаётся от ствола, и я прям мозгами коротнул немного, стиснул зубы так сильно, что потом в последствии лечить их пришлось. Я просто окататонел, как шизики. Запястья рук скрючило мне, глаза из орбит вылезли ну и стиснувшие зубы. Да и слава Богу, что называется, что немного мозгами поехал уже к тому времени, потому что через какое-то время, которое я уже перестал ощущать, прилетает в меня мой ботинок, который упал, когда я лез на дерево. Как пить дать заорал бы, если уже не был охвачен столбняком со стиснутыми зубами. Дальше не помню, что было со мной. Не помню, как нашли меня утром, как снимали.. зато помню как в больнице лежал. Благо живой и здоровый, но из-за головы поехавшей пришлось в больничке полежать. Там было интересно, но это уже другая история...
Teskatlipoka581
Смотрю повествование Серёги как хороший художественный фильм в 2-х частях.
Сталкивался и сам со странными явлениями .
У нас недалеко есть старое кладбище и оно уже успело обрасти разного рода легендами.
Шли мы с друганом как-то мимо того кладбища и решили зайти через пролом в стене.
Очень умиротворяющая атмосфера и спокойствие.
Прогулялись , почитали эпитафии интересные.
Но когда начались сумерки стало немного не по себе , как будто на тебя кто-то смотрит , причём отовсюду (не исключаю самовнушение).
Закричали вОроны , послышался вой собачий (одинокий , не групповой).
Мы с друганом решили что хватит на сегодня и пошли на выход к пролому через который заходили.
До выхода было минут 7-8 идти , а мы заблудились немного среди проходов и могил и шли минут 15 где-то.
Подходим к аллее с Т- образной развилкой и тут нас обгоняет какой-то чел и причём очень быстро.
Мы нормально так пересрали , но когда он натурально исчез под фонарём находящимся на той Т-образной развилке перед нами , то мы ломанулись со всех ног оттуда.
Пожалуй самый жуткий мистический опыт в моей жизни.
Мне ещё кошмары на протяжении нескольких недель снились , хотя человек я не впечатлительный.
Больше я туда ни ногой , ну его нафиг.
Это всё происходило на офицерском кладбище по ул. Дмитрия Донского в городе Одесса.
mrkota888
У меня на Урале был такой случай, поехал я переночевать в лесу, взбрело в голову, да подальше от людей км так 5 до ближайших домов вглубь леса, дальше тайга уже, ну костёр разжег, уже стемнело а он не горит. Сыроваты дрова были, хороших нашел мало, да трухляк один повсюду, все тухнет и тухнет, уснуть даже на пять минут не могу. А вокруг все время какие то шуршания и ветки ломаются раз в минуту, будто тоненькие наступает кто на них, думаю ладно идти далеко, спать охота, ежи или еще какая дичь ходит вокруг. Борюсь я с этим костром борюсь, а он тухнет зараза, плюнул думаю да хрен с тобой, вроде и не холодно, переживем до утра. Помню прекрасно момент, в полглаза глянул на свой костерчик, последний уголек на нем потух. Слышу сзади меня в метрах 20, звуки такие, будто в резиновых сапогах по грязи идет (причем вокруг лишь трава никакой грязи там быть не может, дрова искал я бы запомнил), цпок цпок цпок цпок, я тогда перепугался не на шутку вскочил, думаю, ну к чёрту валить надо отсюда. В этот момент, с верху от меня в метре полтора (скажу что лес сосновый и веток, на огромных деревьях, чтобы сидеть птице нет) прям мне в лицо" КАРРРР КАРРРР". Ну я все не инстинкте, достаю нож, говорю.: "Сука иди сюда"!!! Встаю в стойку обороны и ору это во тьму, не вижу еще ничего, недавно на уголек смотрел. Адреналин хлеще,т сердцебиение сейчас выскочит. Мне так же в ответ: " КАРРР КАРРР", - я говорю все ухожу! И быстро ,че нашел в темени забрал, половину оставил. Дальше вышел почти без приключений, второпях к дороге и ближе к людям, у меня седина от того случая проявилась.
ALEKSANDRKRAMARENKO
Рассказывал мне одну историю сын очень умелого охотника.
В 2015м году работали на дальнем востоке с ребятами. Одного из нашей команды звали Руслан, который нам и поведал историю, повергшего его отца в неистовый страх.
Руслан со своим отцом и в компании еще нескольких охотников, каждое лето отправлялись в леса на 2-3 месяца для охоты и наслаждения природой.
Так Руслан и провел бы все свое "летнее" детство на охоте, если бы не одно но.
В один из походов, наш коллега отдыхал в палатке и ждал своего отца с друзьями. Он был голоден и ждал, когда его отец наконец принесет добычу и приготовит вкусную похлебку.
Спустя какое то время, он увидел как из кустов с нереальной скоростью бегут его знакомые вместе с отцом. В кратчайшие сроки все палатки, оборудование было собрано и, мужики, приняли коллегиальное решение вернуться домой как можно скорее. На вопросы Руслана отец лишь отвечал
- Вырастешь, расскажу
Прошли года. Эта история вспомнилась между ними. Отец рассказал ему что на самом деле произошло.
Говорит: "Когда мы, с мужиками пошли по тропе, чтобы выйти на сохатого, проходя мимо дерева, под которым мы любили отдохнуть, услышали какую-то странную капель. Подойдя чуть ближе, мы увидели что трава и некоторая часть ствола была окраплена чем-то багровым. Дядя Егор, подняв одним из первых голову наверх, громко сказал матом, после чего какое то время был в шоке и не мог говорить. Мы, не раздумывая, глянули на верх и увидели вот что: кедр, высотой метров 30-40 и на трети его высоты, на сломанной развилке стволов( видимо кедр к верху разросся двойным стволом ) был нанизан здоровенный медведь, нанизан через задний проход, а ветка выходила через его пасть. За 20 лет нашей охоты мы такого никогда не видели, да и логического объяснения мы найти и узнавая у знакомых - внятного ответа не смогли. Как ошалелые мы оттуда убежали и больше в те места не ходили".
Авторы разные комментаторы.
Рассказывают о своих приключениях. Источник.
Новость отредактировал Estellan - 24-12-2023, 00:28
24-12-2023, 00:28 by зелёное яблочкоПросмотров: 1 063Комментарии: 7
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