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Истории из жизни

Мои вещие сны и смерть матери

Мне было 22. Лето, в ВУЗе каникулы. Снится сон: я стою с матерью возле известного у нас в то время магазина, и она рассказывает мне, что дочь ее сестры, моя кузина, умерла. С кузиной мы были дружны с раннего детства даже больше, чем с родной сестрой. Я заливаюсь слезами в необоримой тоске и просыпаюсь. Мать дома, она уже на инвалидности. Я рассказал ей свой сон, смеясь над ним, но она не смеялась. Через несколько дней она удивила меня, показав мне, в какой одежде и с какой брошью ее надо будет похоронить. Я удивился, уверял ее, что ей еще много лет предстоит жить, что я разберусь с ее болезнями, гипертонией и астмой. По молодости и глупости мне казалось, что мать проживет еще шесть лет, а я за это время закончу ВУЗ и смогу ее вылечить. Мне тогда попала в руки книга по китайскому иглоукалыванию (большая редкость в те годы, в ней было кое-что из «Чженьцзю-терапии» доктора Чжу Лянь, дополненное клиническим опытом пары наших советских врачей), массажем определенных точек я снял у матери приступ астмы. Ей стало совершенно легко дышать, но самочувствие не сильно улучшилось, так как я забыл о гипертонии. Уверенный, что у меня впереди еще шесть лет, и что за это время я безусловно разберусь с болезнью, я не сильно беспокоился, когда ее в конце лета положили в больницу. Ее и раньше туда клали. Я осознал свой промах с гипертонией, подобрал рецептуру и ждал ее возвращения домой, чтобы начать серьезное лечение. Но она не вернулась: в результате долгого применения гормональных препаратов отказали надпочечники. Мать умерла в реанимации. Сказать «шок» - не сказать ничего. Свой первый сон я вспомнил стоя со своей теткой, сестрой матери, перед тем самым магазином, перед которым я во сне оплакивал двоюродную сестру, мы пришли туда купить какие-то продукты для поминок. Мы стояли почти на том же самом месте, солнце светило точно под таким же углом, только вместо матери была ее сестра, а я не плакал, просто стоял пустой-пустой. Я отметил совпадение реальной ситуации со сценой из сна, но даже не удивился: психика была подавлена произошедшим.

Это было не с чем сравнить. Я пробовал раньше с матерью тест на угадывание фигур, которые один участник представляет себе визуально, а другой угадывает (знаменитые круг, треугольник и прямоугольник). Средний результат угадываний в массовых экспериментах обычных людей (и у меня со всеми, кроме матери) был 30 - 35 процентов. У нас с матерью – 75 процентов. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы понять, какова была наша неосознанная внутренняя связь, в которой я выступал явным паразитом, «вампиром». И легко представить, что со мной стало. Мне снились сны, что мать где-то рядом, но я ее не вижу. Я слышу ее голос из-за угла нашего дома, бегу к ней в радости, что смерть оказалась неправдой, но за углом никого нет, ее голос звучит из-за следующего угла. Я изо всех сил забегаю за этот угол, но и там никого нет, только голос, который звучит как бы отовсюду, слабея и исчезая. Я просыпаюсь в еще большем горе, чем засыпал.

После похорон (а похоронили ее в том, в чем она просила: я рассказал всем родным о нашем с ней разговоре), примерно через две недели, сон был еще более впечатляющим. Мне снилась процедура опускания гроба в могилу. Я ощущал, что не хочу оставаться среди живых, и устремился к матери, в могилу, просто спрыгнул туда. Но прыжка не получилось. Крышки на гробе не было, мать стояла в гробу во весь рост и выталкивала меня двумя руками с неожиданной силой. Я не чувствовал ее рук, не чувствовал своих ног, просто стремился туда, вниз, но не мог пробиться. Мать была очень напряжена. Открытые глаза ее не имели зрачков, были сплошь белыми. Что-то белое преграждало мне путь в могилу, выталкивало из нее. Мать уже виделась слабым контуром на этой белизне. Я не услышал, а скорее почувствовал легкое шипение этой белизны, словно лопались пузырьки пены на газировке. Прикиньте, в каком состоянии я проснулся.

Еще через пару недель я почувствовал себя несколько больным, вроде как подцепившим ОРВИ. Это была не новость и не проблема: подходил четверг, день тренировки. Я уже привык к тому, что любой грипп или простуда вылетали с потом за одно только занятие. На тренировке я выкладывался как обычно, но вместо облегчения почувствовал ухудшение своего состояния. Сильно болела поясница. Дома я увидел, что моча стала какой-то черной, а градусник, наверное, сломался – показывал тридцать девять и семь. Меня вырвало. Ночью я не мог спать. Я понял, что жизнь моя скоро может закончиться, но это меня не беспокоило. Я с удивлением обнаружил, что мне нечего и некому завещать, почему-то меня занимало только это. Жить не хотелось, смерть не пугала.

Потом был врач, скорая, отвозившая меня в инфекционку с подозрением на гепатит. Гепатит был, но токсико-аллергический, ни одного признака инфекции в анализах не обнаружили. Меня то и дело рвало, спазмы продолжались даже при пустом желудке. Лежал я в изоляторе, чтобы не подхватить еще и обычную желтуху. Через несколько дней перевели в областную, где я стоял на учете в отделении гематологии. Там в приемном тоже думали, что градусник сломался, только теперь уже из-за сверхнизкого значения: тридцать четыре и семь. Я прикололся от такой четкой разницы ровно в пять градусов. В отделение меня несли на носилках. Потом полтора месяца было банальное лечение, академический отпуск в ВУЗе, долгая реабилитация, – словом, ничего необычного или мистического.
Кузина, кстати, все же умерла, только гораздо позднее и по причинам, совсем не связанным с тем, о чем я рассказал. Но это, как говорит Леонид Каневский в известном документальном детективном сериале, уже совсем другая история.


Новость отредактировал Estellan - 29-11-2023, 20:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-11-2023, 20:32 by Serge71Просмотров: 737Комментарии: 4
+16

Ключевые слова: Сны мать кузина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 19:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (116|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 809
Плюсанул. Немножко судьбы пересекаются у нас с вами.
Вещие сны - это наиболее подходящая структура биополя к состоянию всезнания. Вы не могли принять смерть мамы, но могли смирится с потерей двоюродной сестры.
Хотелось черкануть немножко шире, чем просто вещие сны.
Гормонотерапия - это, по сути, вмешательство крепкими ударами топора в палитру красок художественной картины. Масса народу гибнет от надпочечниковой недостаточности по причине гормонотерапии, а доктора всё равно упорно занимаются лечением гормонами. Даже доходит до того, что в композит зубных пломб добавляют гормоны. Вся медицина со всеми своими вузами приняла концепцию семьи Мясниковых, что организьм борется при простудных заболеваниях с вирусами с помощью температуры. У меня знакомый болел ковидом, пришла врач, сказала, чтобы принимал парацетамол от температуры только после 38 градусов. Ну, он и принимал ревностно. Через неделю вызвал скорую - двусторонняя пневмония. Откачали в реанимации гормонами, чуть сандалии не отбросил. Сейчас ходит толстый с одышкой.
Мало того, даже в отношении детей при простудных заболеваниях умалчивают родителям о обязательном применении нестероидных анальгетиков. Доходит до того, что скорая помощь приезжает к ребёнку, который находится в состоянии судорог, хотя в любой семейной аптечке найдётся анальгин.
Всем студентам внушается, что больной организм при температуре борется с инфекцией. Говорят, что до 38 нежелательно применение анальгетиков, но почему-то никто не говорит о сроках этой температуры. Даже при субфебрильных цифрах больной организм тратит на воспаление массу своей энергии, может проходить 3-7 дней такой температуры и готово воспаление лёгких. Почему никто не занимается клиникой? А все ревностно слушают старых хрычей карифанов. Гормоны принимать можно (эти вещества добавляют в банальные назальные капли, ушный капли), а вот анальгетики - нельзя... . Глупость творится.
Никому из медперсонала даже невдомёк, что температура - это трата биологической энергии. Что дефицит этой энергии приводит усугублению воспаления и к ухудшению состояния. Нестероидный анальгетик, который снимает температуру на несколько часов - восполняет энергию для борьбы организма с инфекцией. А гормоны разрушают внутреннюю гармонию на всю жизнь, давая мгновенное избавление от текущей болезни, стопроцентно ставят в замен целый букет болезней внутренних органов.
Бронхиальная астма. Известно, что в странах, где сложно всё с гигиеной, бронхиальная астма практически не встречается. Напротив, в странах, где всё окей с гигиеной, бронхиальной астмой болеет уйма народу. Какой вывод??? Вывод, что иммунитету нужно развернуться, чтобы функционировать полностью. Не дают ему развернуться, сажают в "клетку" иммунитет, потому он и буйствует (проявляется бронхиальная астма) или "не знает" что делать (лейкозы). Замечено, что лейкозы случаются по минимуму в группах людей, которые начинали ходить в детский сад очень рано. А это что? Это значит валяться в грязи на прогулках, нализывать грязные игрушки и сосать свои такие красивые грязные пальцы.
Чтобы обеспечить должное функционирование своего иммунитета при встрече с болезнью, этот иммунитет задолго до этой встречи должен уже знать болезнь, а узнаётся болезнь через грязь на самой заре жизни. Именно в грязи есть продукты распада вирусов и бактерий, на что реагирует иммунитет. При контакте с грязью болезни не будет, будет обучение иммунитета.
Гипертоническая болезнь. Я бы объединил несколько разнородных заболеваний по энергетической похожести: гипертоническая болезнь, аритмия, шизофрения, туберкулёз, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит. В общем и целом, для профилактики и лечения этих болезней помимо лекарственных препаратов обязательное проведение тренингов по преодолению патовых ситуаций, довольно-таки трагических угрожающих ситуаций не только имеющих отношение к обществу и коллективу, но и ближайших родственников. И это не просто тренинг, это метод кнута и пряника для вызова порока и борьбы самого человека с самим же собой, выработки стратегии для сохранения энергии при
встрече с реальной ситуацией в жизни.
Соболезную по поводу вашей мамы, с моей мамой была похожая ситуация.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#2 написал: ebegen31
Вчера, 21:00
+1
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Репутация: (176|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 827
Ваша мать умерла, а вы даже не закончили учёбу? Очень рано... Сочувствую.

Сны, как и слова, иногда действительно могут убить или вернуть к жизни. Когда снятся умершие близкие, или, например, любимые люди, которые от вас отвернулись, - это надолго погружает в депрессию.

И, главное, ни с кем толком не поделишься. Только и услышишь: "Ладно, это всего лишь сон. Всё хорошо". Даже если и "всего лишь сон", всё равно тяжело. А, может быть, не всего лишь? Об этом человек размышляет постоянно, отчего страдания усиливаются.

Мне вспомнился кадр из фильма "1408", когда главный герой, уже выбравшись из проклятого номера отеля, включает магнитофон с записанными им в номере звуками, в том числе его разговор с умершей дочерью. Жена, которая не воспринимала мистику всерьёз и была убеждена, что в номере просто случился пожар, случайно слышит эту запись из другой комнаты. По-моему, очень сильный эпизод...
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#3 написал: Кратос
Вчера, 23:33
+1
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Репутация: (35|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 112
Плюс, вещие сны наше невидимое оружие.
Предупреждён значит вооружён.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#4 написал: Jako tako
Вчера, 23:53
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 366
Сочувствую автору. Это и правда слишком ранняя смерть родителей. Наверное у многих мальчиков есть такая связь именно с матерью. У моего брата с мамой так же, ну и еще он полностью похож на ее отца. Даже характером.
У меня тоже бывают разные типы вещих снов. Один из типов — когда все сбывается в точности как приснилось. В этот момент я испытываю дежа вю. Но я уже знаю, что это именно ранее виденные (но забытые) сны. Кроме одного сна, который я не забыла после пробуждения. Сон был предупреждающий и сбылся в ноябре прошлого года (настолько мне это запомнилось). Эта та интересная особенность мозга, которую я не могу понять и объяснить.
От меня плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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