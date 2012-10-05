Черная любовь

Новость отредактировал Estellan - 16-11-2023, 16:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Uroboros Просмотров: 736 Комментарии: 17 +12 16-11-2023, 16:30 by

Одному моему приятелю и по совместительству коллеге по работе почему-то сильно не везло в личной жизни, причем самым неприятным образом. Была у него жена, планировали они ребенка, но у той по какой-то причине на середине беременности выкидыш случился, после этого несчастья и отношения со временем сошли на нет.Потом встречался он с одной дамой, довольно, кстати, долго, года два, наверное. Но и там тоже все печально в итоге закончилось - девушку эту убили какие-то отморозки, ну и он после всех этих событий впал в депрессию, начал даже прикладываться к бутылке, чего раньше за ним не водилось.Еще одна попытка у него была сойтись с женщиной. Познакомились они где-то на концерте, по-моему. И сначала, вроде, все шло хорошо – с его слов, девушка была образованной, много читала, увлекалась музыкой. Но потом пришлось с треском расстаться - как оказалось, она стала втайне от него употреблять наркотики + имела какие-то проблемы с психикой (перепады настроения, аутоагрессия и т.п)После череды подобных неудач на личном фронте приятель мой совсем сник, замкнулся в себе, стал говорить, что на нем проклятие, злой рок и все в таком духе. Когда я попытался убедить его в том, что это все ерунда, сказки, и вообще он далеко не единственный человек, кому не везет в личной жизни - полно таких; да и жизнь не без происшествий - нужно просто не отчаиваться и все образуется - тот довольно резко отреагировал и заявил, что я многого не знаю и не понимаю. И что, мол, все эти ситуации, тесно связаны с какой-то там историей из его молодости. Причем в подробности он, поначалу, входить наотрез отказывался, бурчал, что мне все это ни к чему и пытался всячески перевести тему. Но, в конце-концов, хоть и не без труда, удалось его разговорить.«…в молодости, еще в студенческие годы, ухаживал я за девушкой одной, звали ее Роза. Была она, кажется, наполовину цыганкой, во всяком случае, внешность у нее была не совсем славянская, но и не чисто восточная – густые черные волосы, большие глаза, смугловатая кожа… Её подружки еще тогда с придыханием о ней говорили шувани, ведьма, то есть, по-нашему, но я как-то не придавал всему этому значения, считал, что обычная женская зависть и суеверия. Могу сказать, что человеком она была интересным, но немного экзальтированным, как бы не от мира сего. Семья у нее тоже была странноватой, хотя, может, и ничего такого особенного. Сейчас вспоминаю - дома у них постоянно были расставлены всякие баночки, тюбики, сувениры, амулеты, благовония и т.п Надо сказать,в дочери своей они души не чаяли, даже называли ее гордостью рода. Я тогда списал все эти заскоки на то, что они люди нерусские, свои традиции имеют, менталитет и все такое прочее. Но в то же время начало меня это несколько напрягать, все-таки чужой народ – потемки. И как дальше может сложиться совместная жизнь - непонятно.В общем, решился я разорвать наши с ней отношения, хоть Роза меня и любила, можно сказать даже бегала за мной. Когда я сказал ей об этом, та вышла из себя, начала кричать, что я буду единственным мужчиной в ее жизни, визжала, каталась по полу, угрожала даже покончить с собой. Я пытался ее успокоить, но без толку. Наконец, она в ярости крикнула, что проклинает меня, что мне не будет счастья и что любая, кто ко мне приблизится будет страдать. Причем сказано все это было весьма экспрессивным и витиеватым образом. Настолько экспрессивным и витиеватым, что я даже не смогу вспомнить все это дословно, приблизительно помню лишь отдельные выражения по типу: «пусть дорога твоя прервется раньше срока…», «будешь как и я одинок как месяц в ночном небе…», «захлебнется слезами – испьет чашу горше яда…» + что-то нечленораздельное на другом языке. На этой печальной ноте мы с ней и расстались.Все эти годы я пытался не придавать особого значения ее словам - мало ли что человек может сказать в истерике; хоть и выглядело это все жутковато, конечно. Но с каждой моей попыткой я поневоле все больше убеждался в реальности ее проклятия. Окончательно все встало на свои места, когда мы с ней недавно случайно встретились. Та окликнула меня – я ее даже не узнал поначалу, все-таки столько лет прошло, спросила, как у меня дела и ехидно произнесла что-то типа «Какой красавец! Как твой путь-дорога, как семья твоя?» В общем, после нашей встречи я на сто процентов убедился, что действительно проклят».

Ключевые слова: Мистика колдовство. ведьма любовь странность авторская история

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