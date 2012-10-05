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Истории из жизни

Черная любовь

Одному моему приятелю и по совместительству коллеге по работе почему-то сильно не везло в личной жизни, причем самым неприятным образом. Была у него жена, планировали они ребенка, но у той по какой-то причине на середине беременности выкидыш случился, после этого несчастья и отношения со временем сошли на нет.

Потом встречался он с одной дамой, довольно, кстати, долго, года два, наверное. Но и там тоже все печально в итоге закончилось - девушку эту убили какие-то отморозки, ну и он после всех этих событий впал в депрессию, начал даже прикладываться к бутылке, чего раньше за ним не водилось.
Еще одна попытка у него была сойтись с женщиной. Познакомились они где-то на концерте, по-моему. И сначала, вроде, все шло хорошо – с его слов, девушка была образованной, много читала, увлекалась музыкой. Но потом пришлось с треском расстаться - как оказалось, она стала втайне от него употреблять наркотики + имела какие-то проблемы с психикой (перепады настроения, аутоагрессия и т.п)
После череды подобных неудач на личном фронте приятель мой совсем сник, замкнулся в себе, стал говорить, что на нем проклятие, злой рок и все в таком духе. Когда я попытался убедить его в том, что это все ерунда, сказки, и вообще он далеко не единственный человек, кому не везет в личной жизни - полно таких; да и жизнь не без происшествий - нужно просто не отчаиваться и все образуется - тот довольно резко отреагировал и заявил, что я многого не знаю и не понимаю. И что, мол, все эти ситуации, тесно связаны с какой-то там историей из его молодости. Причем в подробности он, поначалу, входить наотрез отказывался, бурчал, что мне все это ни к чему и пытался всячески перевести тему. Но, в конце-концов, хоть и не без труда, удалось его разговорить.

«…в молодости, еще в студенческие годы, ухаживал я за девушкой одной, звали ее Роза. Была она, кажется, наполовину цыганкой, во всяком случае, внешность у нее была не совсем славянская, но и не чисто восточная – густые черные волосы, большие глаза, смугловатая кожа… Её подружки еще тогда с придыханием о ней говорили шувани, ведьма, то есть, по-нашему, но я как-то не придавал всему этому значения, считал, что обычная женская зависть и суеверия. Могу сказать, что человеком она была интересным, но немного экзальтированным, как бы не от мира сего. Семья у нее тоже была странноватой, хотя, может, и ничего такого особенного. Сейчас вспоминаю - дома у них постоянно были расставлены всякие баночки, тюбики, сувениры, амулеты, благовония и т.п Надо сказать,в дочери своей они души не чаяли, даже называли ее гордостью рода. Я тогда списал все эти заскоки на то, что они люди нерусские, свои традиции имеют, менталитет и все такое прочее. Но в то же время начало меня это несколько напрягать, все-таки чужой народ – потемки. И как дальше может сложиться совместная жизнь - непонятно.

В общем, решился я разорвать наши с ней отношения, хоть Роза меня и любила, можно сказать даже бегала за мной. Когда я сказал ей об этом, та вышла из себя, начала кричать, что я буду единственным мужчиной в ее жизни, визжала, каталась по полу, угрожала даже покончить с собой. Я пытался ее успокоить, но без толку. Наконец, она в ярости крикнула, что проклинает меня, что мне не будет счастья и что любая, кто ко мне приблизится будет страдать. Причем сказано все это было весьма экспрессивным и витиеватым образом. Настолько экспрессивным и витиеватым, что я даже не смогу вспомнить все это дословно, приблизительно помню лишь отдельные выражения по типу: «пусть дорога твоя прервется раньше срока…», «будешь как и я одинок как месяц в ночном небе…», «захлебнется слезами – испьет чашу горше яда…» + что-то нечленораздельное на другом языке. На этой печальной ноте мы с ней и расстались.

Все эти годы я пытался не придавать особого значения ее словам - мало ли что человек может сказать в истерике; хоть и выглядело это все жутковато, конечно. Но с каждой моей попыткой я поневоле все больше убеждался в реальности ее проклятия. Окончательно все встало на свои места, когда мы с ней недавно случайно встретились. Та окликнула меня – я ее даже не узнал поначалу, все-таки столько лет прошло, спросила, как у меня дела и ехидно произнесла что-то типа «Какой красавец! Как твой путь-дорога, как семья твоя?» В общем, после нашей встречи я на сто процентов убедился, что действительно проклят».


Новость отредактировал Estellan - 16-11-2023, 16:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
16-11-2023, 16:30 by UroborosПросмотров: 736Комментарии: 17
+12

Ключевые слова: Мистика колдовство. ведьма любовь странность авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
16 ноября 2023 17:59
+8
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 815
"...По какой-то причине на середине беременности выкидыш случился, после этого несчастья и отношения со временем сошли на нет".

"...Но потом пришлось с треском расстаться - как оказалось, она стала втайне от него употреблять наркотики + имела какие-то проблемы с психикой (перепады настроения, аутоагрессия и т. п.)".

А не получается ли так, что гл. герой истории сам создавал поводы для расставания?

Первый случай - да, большая драма. Но ведь тем сильнее мужчине и женщине следует сплотиться, поддерживать друг друга. Второй случай, в принципе, - то же самое. Дяденьке, видите ли, всё не то и всё не так. Ну, употребляет человек наркотики - так что, сразу "с треском расставаться"? Вы человека любите или статус нормального, трезвого, правильного и т. д.? И каково было той девушке остаться одной с её проблемами?

Всегда обескураживали истории типа: "У неё долго не получалось забеременеть, и он к ней охладел, а потом они расстались". Обескураживает тот факт, что рассказываются эти истории на голубом глазу: мол, это нормальный расклад, так всё и должно быть.


* * *


[i]"В общем, решился я разорвать наши с ней отношения, хоть Роза меня и любила, можно сказать даже бегала за мной".[i]

Снова туда же...
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#2 написал: Tigger power
16 ноября 2023 19:44
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3056|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 404
Просто поверхностный человек который не умеет любить, вот и все его проклятье. Согласна с комментом ebegen31 он сам решал порвать отношения при малейшей трудности, а их можно было превратить в нечто волшебное приложив усилия, но видно не любит напрягаться парень. Трудности обнажают суть человека и если суть не гнилая, то два человека становятся единым. Пусть дальше ждет, что счастье свалится ему в карман))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#3 написал: Jako tako
16 ноября 2023 19:48
+5
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 362
Как сказала бы моя бабушка: «Мужик непутёвый какой-то».
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: ebegen31
16 ноября 2023 20:06
+4
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 815
Цитата: Tigger power
Просто поверхностный человек который не умеет любить, вот и все его проклятье.


+

Цитата: Jako tako
Как сказала бы моя бабушка: «Мужик непутёвый какой-то».


Это Роза ему жизнь испортила. Она во всём виновата. blush
(Главное ведь - уметь переложить ответственность на другого.)
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#5 написал: Кратос
16 ноября 2023 21:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (29|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 108
А где Страшная история, и циганами детей обычно пугают.

Тут просто описано суеверие, человек сам себе внушил и так оно в будущем случилось.

Цитата: Jako tako
Как сказала бы моя бабушка: «Мужик непутёвый какой-то».

Мужика бы нормального grinning
Зарегистрирован: 20.02.2023
#6 написал: Eifersucht
16 ноября 2023 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 803
Вообще, семья - это тяжёлое бремя. Так что главному герою повезло, исключительно повезло.
Имея теперешние мозги, я бы не женился. Не исключено, что тогда бы не было у меня возможностей, на что меня жена, а с другой стороны государство, подталкивали недвусмысленно.
Но, с третьей стороны, если бы я не увлекался чтением всё это время и духовными практиками, я бы сейчас выглядел довольно-таки жалким мужчинкой с целым букетом заболеваний внутренних органов - это от семьи и от того же государства.
Но с позиции холостяка - тоже всё хреново. Не правда ли? Обманул цыганку, следом череда неудач с милыми дамами и одиночество... .
В общем и целом, куда ни глянь - всюду клин.
Вы знаете, выход есть..., и в вашем случае, и в моём - это овладение своей энергией. С моей стороны меня спасали практики, с вашей стороны это ожидаемо. Вот недавно писала милая дама о ковре. Попробуйте посозерцать в лунную ночь, после напряжённого трудового дня, узоры на обоях. И постарайтесь не заснуть. Там, естественно и в принципе, обязательны условия для созерцания должны быть. Если что-нибудь увидите, начните заниматься. После увлечения обязательно появляется проникновенная представительница слабого пола с выраженными признаками женственности и чувственности. Хватит ли у вас духу отказаться от этих чувственных прелестей - хорошо, не хватит - тоже хорошо. Ваша энергия никуда от вас не денется, разве что появятся милые малыши и вы загнётесь раньше времени, если не повезёт понять некоторые духовные идеи.
Цитата: ebegen31
Это Роза ему жизнь испортила. Она во всём виновата.

Никакая женщина никогда не признает вину свою. У милых дам напрочь отсутствует направления этого понятия на себя. Без сомнения, есть обходные манёвры загнать птичку в клетку, но вина всё равно пойдёт, если не на источник, то обязательно на других людей.
Цитата: Tigger power
Трудности обнажают суть человека и если суть не гнилая, то два человека становятся единым.

Сложности забирают энергию. Эти сложности никому не нужны на самом деле. Два человека могут быть единым всего лишь на время, а потом они снова одиноки. Так накой фиг нужно единство, если одиночество всё равно грядёт? Не лучше ли быть одиноким в единстве, и на женщину не надо будет грузить излишнее в чувственном плане, и у мужчины будет время заняться своей энергией. Свобода в энергии. К примеру, будучи женатым, но овладевшим в своем одиноком единстве собственной энергией, попал в тюрьму по ложному доносу. И вот, сидя в тесной камере, имея уйму свободного времени, вместо того, чтобы доказывать всем свою невиновность, взял и телепортировался куда-нибудь в Сибирь или в параллельный мир. Да и фиг с ними с этими законами, господи боже мой. Договориться с женой, которая тоже натренирована в одиноком единстве, и вместе рвануть в иной мир для продолжения жизни. А если одинок, то одному рвануть. Делов всего ничего, надо просто задержаться во втором сне на сутки, и об этом мире забудешь навсегда.
(написал комментарий в духе 4стор 136 )
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#7 написал: Jako tako
16 ноября 2023 22:18
+4
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 362
Цитата: ebegen31
Это Роза ему жизнь испортила. Она во всём виновата. blush
(Главное ведь - уметь переложить ответственность на другого.)

О, да. ))

Никакая женщина никогда не признает вину свою. У милых дам напрочь отсутствует направления этого понятия на себя. Без сомнения, есть обходные манёвры загнать птичку в клетку, но вина всё равно пойдёт, если не на источник, то обязательно на других людей.

Вот да с чего бы вдруг?
Я признаю свои ошибки и [совсем ужас] даже прощу прощения, когда знаю, что не права. Признавать ошибки и извиняться — нормально для любого взрослого человека, как мне кажется.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: ebegen31
16 ноября 2023 22:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 815
Цитата: Eifersucht
Никакая женщина никогда не признает вину свою. У милых дам напрочь отсутствует направления этого понятия на себя.


Да так бывает не только у женщин. Немногие люди способны проанализировать конфликтную ситуацию с точки зрения "А что, если (больше) виноват я?"

Бывает, вас обижают просто так, ни за что, на ровном месте. И вы думаете: "Ну ничего, этот человек скоро поймёт, что сделал мне больно, и, даже если не извинится, всё равно как-нибудь покажет своим поведением, что сожалеет о случившемся". Но по ходу дальнейшего общения с ним вам быстро становится понятно, что совесть его совершенно не мучает и вообще вы ему безразличны. И такая досада наступает от этого понимания, так тяжело на душе, что не помогает никакое взывание к чувству собственного достоинства, никакие рассуждения из разряда "ну ладно, не больно-то и надо".

Или, наоборот, вы сами стараетесь кого-то задеть, - например, человека, который вам интересен, в ответ на его равнодушие. Но ему - всё равно, и ничем его не проймёшь... Тоже, знаете ли, весьма обидная ситуация.
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#9 написал: lukery
Вчера, 02:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 136
Главный герой истории - загнался. И почитав, могу сказать, что есть от чего.
Нельзя же узнать наверняка по кусочку текста, что там точно.
Может есть проклятие, может какая родовая программа у него работает, может сам запустил процесс разрушения, своей верой в то, что проклят. Всё может быть.

Одно точно, чем больше ищешь подтверждений, что беда пришла от сглаза (порчи, проклятия), тем больший оборот принимают проблемы.
Когда человек погружен в такие мысли, иногда проще с ним не спорить, и дать то, что принесет облегчение. Предложить способ это снять.
Что, никто из нас не ходил со свечкой по дому, очищая углы (и не дай Бог где закоптит)? Не умывал детей святой водой? Не читал псалтырь от сглаза?
Люди чертят руны, вешают обереги, складывают фиги в карманах. Что-то мало кто в таком состоянии занимается психоанализом)).
А вдруг и не зазря мы это делаем. Раз так чуем, может оно так и надо?

В общем думаю, что нужно стабилизироваться. А потом, конечно, работать над собой.

+

Цитата: ebegen31
Ну, употребляет человек наркотики - так что, сразу "с треском расставаться"? Вы человека любите или статус нормального, трезвого, правильного и т. д.? И каково было той девушке остаться одной с её проблемами?


Не смогла пройти мимо.
Иногда единственный выход спастись самому - это уйти от употребляющего партнера. Попасть в созависимые отношения - хуже чем быть в употреблении. Никому бы такого не пожелала. Со временем там не останется любви. Только болезнь.
Возможно, что единственные, кто может продолжать любить, спасая такого человека - родители.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#10 написал: Ksenya078
Вчера, 09:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (521|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 126
Вот этот момент меня в истории больше всего задел "Была у него жена, планировали они ребенка, но у той по какой-то причине на середине беременности выкидыш случился, после этого несчастья и отношения со временем сошли на нет." А если бы родила? Бедная дама, пришлось одной все тянуть, ведь это тоже все нелегко и надо держаться вместе, явно бы слился от проблем. Насчет наркоманки, да, согласна с комментарием выше, тут, действительно, уйти и забыть как страшный сон. В проклятие не верю.
Зарегистрирован: 6.01.2016
       
#11 написал: Serge71
Вчера, 12:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 79
Хотел написать свое мнение, но оно по сути совпадает с мнением Eifersucht'а. По всем вопросам, которые он затронул в своем комментарии.
Зарегистрирован: 23.11.2022
#12 написал: Serge71
Вчера, 12:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 79
Правил свой пост, получил error (отвлекли по работе).
Вот что я хотел в нем написать:

Хотел написать свое мнение, но увидел, что оно почти во всем совпадает с мнением Eifersucht'а, так что просто поддержу его.
От себя хочу добавить, что у меня в подростковом возрасте был случай, когда на меня запала цыганка, ровесница. Но она мне не приглянулась, так что я не поддержал ее стремления. Она поняла, всё во-время получилось, никто не пострадал. Но если бы она меня "зацепила", и я бы ею увлекся, то мне было бы начихать на обычаи, религии и колдовство. Я тогда свято верил в возможность любых компромиссов на основе взаимной любви, да и сейчас вполне такое допускаю, хотя и понимаю насколько это сложно и насколько мала вероятность гармоничного исхода в такой ситуации. Она мала, но в принципе все-таки существует, и если какие-нибудь "Ромео и Джульетта" оба готовы одинаково критично пересматривать свое видение реальности, то их успех вполне возможен.
Не любил автор Розу, только и всего. Думал поиграть, но она-то всерьез втянулась. Жестоко это, я так не делал, как бы там между ног ни "зудело". Кот, наверное, мне привил это. Тот, о котором я писал в трилогии "Страшный сон морального урода".
Зарегистрирован: 23.11.2022
#13 написал: NEMO 1
Вчера, 13:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (357|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 714
Человек в начале пути за неприятности происходящие с ним винит окружающих))), в середине пути- винит себя))), а вот мудрый никого не винит.... примерно так гласит восточная мудрость....
Зарегистрирован: 2.01.2019
  
#14 написал: Наталья ст
Вчера, 17:58
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (105|-8)
Публикаций: 12
Комментариев: 82
Цитата: Eifersucht

Никакая женщина никогда не признает вину свою. У милых дам напрочь отсутствует направления этого понятия на себя. Без сомнения, есть обходные манёвры загнать птичку в клетку, но вина всё равно пойдёт, если не на источник, то обязательно на других людей

Бред.
Зарегистрирован: 9.04.2023
#15 написал: Кратос
Вчера, 20:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 108
Цитата: Наталья ст
Цитата: Eifersucht

Никакая женщина никогда не признает вину свою. У милых дам напрочь отсутствует направления этого понятия на себя. Без сомнения, есть обходные манёвры загнать птичку в клетку, но вина всё равно пойдёт, если не на источник, то обязательно на других людей

Бред.

Правельно какая может быть вина у прекрасных, милых дам.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#16 написал: Наталья ст
Вчера, 21:52
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (105|-8)
Публикаций: 12
Комментариев: 82
Цитата: Кратос
Цитата: Наталья ст
Цитата: Eifersucht

Никакая женщина никогда не признает вину свою. У милых дам напрочь отсутствует направления этого понятия на себя. Без сомнения, есть обходные манёвры загнать птичку в клетку, но вина всё равно пойдёт, если не на источник, то обязательно на других людей

Бред.

Правельно какая может быть вина у прекрасных, милых дам.

Если я виновата-я виновата, я всегда это признаю и извиняюсь
Зарегистрирован: 9.04.2023
#17 написал: ebegen31
Вчера, 23:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (170|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 815
Цитата: ebegen31
Да так бывает не только у женщин.


Я милостиво согласился с тем, что так бывает не только у женщин. smiley
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
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