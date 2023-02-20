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Истории из жизни

Я здесь

Дело было года два назад, летом. Живем мы в небольшом поселке на берегу большой реки. Рыбалка для населения не хобби, а способ существования. Рыбачат все – и мужчины, и женщины, и дети, и глубокие старики. Накануне выходных все, как обычно, собрались на рыбалку. Муж мой тоже. И сосед. С соседями мы не очень дружим, так как разница в возрасте большая, но живем более-менее мирно. Муж собрался в одно место километрах в 20 выше по течению, где на берегу стоит рыбачья избушка. Но потом, поговорив с приятелями, понял, что почти полпоселка тоже в это место собирается, и изменил свое решение, мотивировав это тем, что где соберется столько народу, никакой рыбалки не будет, а будет одна большая пьянка.
В воскресенье вечером все вернулись обратно, а сосед – нет. Хотя в понедельник с утра ему на работу. Но мало ли, что на реке может случиться. Может, мотор сломался или бензин кончился, или еще что. Погода стояла ясная, на реке тишина, шторма нет. Но когда и ко вторнику сосед не вернулся, родственники забеспокоились. Стали спрашивать тех, кто, как они знали, был у той же избушки. Но никто не сказал ничего определенного. Да, был. А куда потом делся, никто не заметил. Народу там была куча. Все приезжали и разъезжались поодиночке, не предупреждая друг друга. И да, там была грандиозная пьянка.

Начальник конторы, в которой работал сосед, послал лодку поискать его, но не нашли его ни в избушке, ни по пути к ней. Подключили полицию. Вот тут мой муж перекрестился двумя руками, что в свое время не поехал туда. Полиция крепко взялась за всех, кто там был. Один из наших работников рассказывал – и домой приходили, и в поселке допрашивали, и в город вызывали не раз. Но результат тот же – все соседа видели, пил вместе со всеми, а куда потом делся, никто не углядел. Зато нашли лодку. Лодка с мотором и двумя канистрами бензина была привязана к кустам не так далеко от избушки. В лодке сидел спаниель соседа Боня.
Боня был уже старым, умудренным жизненным опытом псом. Ничего его уже не радовало и не волновало. Бывало, вынесу ему на крыльцо какую-нибудь вкусняшку, позову «Боня! Боня!». Он встанет не спеша, подойдет вразвалочку, возьмет угощение, отойдет к своей будке и грызет. Даже не посмотрит лишний раз на меня, даже хвостом не вильнет в знак «спасиба». Единственным, кого он любил до самозабвения, был сосед. И Боня всегда сопровождал его - и на работу, и в магазин, и на рыбалку, хвостиком везде следовал за ним.

Работники полиции пытались выманить спаниеля из лодки, но тот смотрел на них ошалелыми глазами, скалился, жался и ни в какую не хотел выходить. Решили просто вынести его оттуда, но тот забился под скамейку на корме и не желал даваться в руки. Так и прибуксировали его в лодке домой.
Там его вынула из лодки жена соседа и с тех пор он ни на минуту не расставался с ней. Взгляд у него так и остался ошалелым, а подозвать его к себе стало невозможно никаким способом. Даже видя вкусняшку в руках, он не подходил, а жался к ногам соседки и дрожал всем телом. Даже сейчас вот, описываю все это и жалко собачку – какой-то она пережила тяжелый шок.
Расследование продолжалось, но я в это дело особо не вникала. Некоторые считали, что сосед утонул. Кто-то говорил, что его убили. При всем уважении, была у него одна неприятная черта - в пьяном виде прикапываться к людям и лезть под кожу. Другие считали, что он жив, заблудился и скоро вернется. Я иногда себя спрашивала: жив сосед или нет? Всё-таки хороший был парень, жалко его, и детей четверо… Знаете, есть такая методика: задаешь вопрос своему внутреннему «я», а уж оно- то знает ответы на всё… Так вот, мое внутреннее «я» мне отвечало, что сосед «скорее жив, чем мертв». Я успокаивала соседку, мол, не плачь, найдется, и приводила в пример одну историю.

Однажды мой муж с коллегой поднимались по работе в верховья одной из таежных речек. Вдруг на берег с криками, махая руками, выбежал оборванный, почти полуголый человек. Они взяли его в лодку. Он рассказал, что почти сразу после того, как сошел снег (благо на Севере нет клещей) он отправился с друзьями на рыбалку на знакомые друзьям озера. Друзья занялись устройством бивака, а он пошел посмотреть на озера, на которых был впервые. Там заблудился, вышел, как он потом понял, к совсем другому озеру, бродил вокруг него в поисках друзей, а к вечеру и вообще потерял чувство направления, и просто пошел по тайге куда глаза глядят. Ел ягоды, которые сохранились под снегом. Однажды чуть не утонул в болоте и оставил там свои сапоги. Пришлось сделать какое-то подобие чунь из верхней одежды. Почти не спал, потому что ночью спать было невозможно из-за холода. Только днем, когда солнышко пригревало, он мог немного поспать и из-за этого потерял счет дням. Ему казалось, что он уже целый месяц блуждает по тайге. А на самом деле со дня его пропажи прошла неделя. Потом он встретил на своем пути небольшую речку и пошел вниз по течению, надеясь, что она приведет его к большой реке, а там всегда бывают люди. Когда он услышал шум лодочного мотора, то чуть с ума не сошел от радости и кинулся на звук. Но по дороге запутался в прибрежном кустарнике, бился в нем, как птица в силках, и считал, что с ним случится разрыв сердца, если лодка проскочит мимо, не заметив его.
Наши дали ему покушать. Он съел совсем немного, забрался в спальник и уснул. Они уже добрались до делянки, сделали там свои дела и вернулись в город, а он все спал, как убитый.
Вот, говорила я соседке, возвращаются люди. Жди, надейся.

Прошло две недели. Снится мне сон. Будто хожу я по огороду, делаю какие-то свои дела, а мне навстречу со своего участка идет сосед. При этом я четко понимаю, что этот не живой человек. Что это ко мне сейчас хочет подойти умерший человек, мертвец. Хотя вид у него самый обычный, без всяких признаков. Но я знаю, что этот человек мертв. Я от него отхожу, уклоняюсь от встречи, но он неуклонно следует за мной. При этом ничего не говорит, просто ходит за мной, пытаясь приблизиться. Наконец, оказывается рядом. В руках у него какая-то карта в развернутом виде. Он показывает ее мне и я вижу, что это наша карта, та, которой мы пользуемся на работе. И это карта наших мест, нашего поселка и окрестностей. Сосед тычет пальцем в излучину одной из речек и говорит:
- Я здесь.
А мне ни разговаривать, ни даже стоять с ним рядом не хочется. Я снова пытаюсь от него отойти. Но он настойчиво следует за мной, показывает карту и тычет пальцем в излучину:
- Я здесь!
Тут я возмущаюсь:
- А я –то тут при чем?! Я тебе вообще не родня! У тебя жена есть, дети. Мать вон с ума сходит... Говори им!
- Да я говорю, - отвечает сосед грустным голосом. – Они не слышат.
Соседка в это время уже не жила у себя, переехала к свекрови. Невозможно, говорила, находиться в доме, где все напоминает о муже. Но в этот день как раз пришла проведать свою квартиру и я рассказала ей свой сон. Вскоре прибежала и мать соседа и заставила все повторить в подробностях. И даже карту показать. Нам вообще-то нельзя свои карты использовать вне работы, но раз такое дело… Загвоздка вся в том, что место это, эта речка маленькая, в нескольких десятках километров от того места, где стоит та избушка, где все были, совсем в другой стороне. Мать соседа всё пытала меня: ну как он там мог оказаться? Ну я-то откуда знаю?! Сон ведь! А не рассказать о нем тоже сочла неправильным. А вдруг?
Слышала, что мать соседа нанимала лодку и со старшими внуками ездила туда, но ничего не нашли.
Конечно, история была бы поучительней и интересней, если бы в результате моего сна сосед или его тело были бы найдены… Но увы!


Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 21:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
10-11-2023, 21:04 by ГюльнараПросмотров: 847Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Лодка рыбалка сон сосед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кратос
Вчера, 00:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
Запутанная история
Зарегистрирован: 20.02.2023
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 10:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 800
Да уж. Мне понравилось, но я ничего не понял поначалу.... .
Судя по рассказу, я почему-то думал, что того соседа нашли оборванным и грязным... . Но оказывается это сюжет из другой истории (как бы две истории в одной). Я правильно понял апосля???
По поводу спаниеля: его били. Думаю, что пьяный хозяин за какой-то мелочный проступок. Бил сильно и долго. И вот это должно было быть отправной точкой для следствия. Отсюда надо было плясать в сторону коллектива.
Думаю, что неадекватного соседа вместо того, чтобы успокоить добрым словом, весь пьяный коллектив его отмудохал хорошенько для успокоения. Сосед сандалии отбросил, его прикопали неподалёку и аля улю. А возможно и закопали понадёжней за десять километров от избушки у излучины реки. Когда били никто не думал, что он умрёт, вот и пришлось усердно тело прятать.
Может и следствие шло по правильному следу, только пол посёлка за раз не посадишь - кто будет работать? Вот и решили, что заблудился-исчез выгоднее, чем расследовать дальше. Трупа ведь нет, значит и дела нет.
Так, теперь по поводу сна. Вы, в духовном плане, какое-то отношение имеете к этому соседу. У вас одинаковый уровень духовности что ли... . Впрочем, не исключено, что это связь на уровне души.
И я не въехал, почему хозяйка с внуками нанимала лодку, если лодка уже была от хозяина... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#3 написал: Jako tako
Вчера, 12:20
+6
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 359
Вот! Полноценная история. Спасибо, Вам, поставила плюсик.
В России ежегодно пропадает без вести около 70 000 человек. Если не ошибаюсь. Это же катастрофа. Люди просто исчезают. И здесь дело не в инопланетянах и прочем. Здесь наверняка абсолютно реальные причины исчезновения. Это очень страшно. У моей знакомой тоже муж пропал вместе с машиной. Занимался частным извозом… знакомой на тот момент было лет 25 и какой-то там срок беременности вторым ребенком. Не хочу думать о том, как она это пережила.
По истории. Почему мужа стали искать так поздно? Я понимаю, официально полиция начинает шевелиться после 3 суток. Но, блин, собственные силы еще никто не отменял.
Ну и традиционно, я все о своем, о девичьем. Мне хочется женщинам задать вопрос, зачем они рожают по 4 ребенка. И понимают ли, что в случае смерти мужа, будут в одиночку воспитывать всю эту толпу? Видимо нет. Никакой другой мужчина не обязан содержать чужих детей. Ровно как и наоборот, кстати.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Ortiga
Вчера, 16:44
+2
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Репутация: (1|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 24

Цитата: Eifersucht
весь пьяный коллектив его отмудохал хорошенько для успокоения.

кто то бы наверняка проговорился. Скорее всего - утонул по пьяни


Цитата: Jako tako
зачем они рожают по 4 ребенка.

материнский инстинкт же
и как бы сказать - про запас. Вдруг кто то умрет раньше отведенного срока, кто то сопьется или еще что.
будет кому утешить и кому помочь в старости
Зарегистрирован: 17.02.2023
#5 написал: Jako tako
Вчера, 16:49
+4
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 359
Цитата: Ortiga
будет кому утешить и кому помочь в старости

Ну то есть из личного эгоизма.
Нет гарантии, что дети не откажутся ухаживать за стариками, кстати говоря.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Ortiga
Вчера, 17:06
+1
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Репутация: (1|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Цитата: Jako tako
Ну то есть из личного эгоизма.


а все делается из личного эгоизма
и хорошо , если это совпадает с интересами страны

а вы так бы хотели? ))

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
Зарегистрирован: 17.02.2023
#7 написал: Кратос
Вчера, 17:17
0
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Репутация: (26|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
Цитата: Jako tako
Вот! Полноценная история. Спасибо, Вам, поставила плюсик.
В России ежегодно пропадает без вести около 70 000 человек. Если не ошибаюсь. Это же катастрофа. Люди просто исчезают. И здесь дело не в инопланетянах и прочем. Здесь наверняка абсолютно реальные причины исчезновения. Это очень страшно. У моей знакомой тоже муж пропал вместе с машиной. Занимался частным извозом… знакомой на тот момент было лет 25 и какой-то там срок беременности вторым ребенком. Не хочу думать о том, как она это пережила.
По истории. Почему мужа стали искать так поздно? Я понимаю, официально полиция начинает шевелиться после 3 суток. Но, блин, собственные силы еще никто не отменял.
Ну и традиционно, я все о своем, о девичьем. Мне хочется женщинам задать вопрос, зачем они рожают по 4 ребенка. И понимают ли, что в случае смерти мужа, будут в одиночку воспитывать всю эту толпу? Видимо нет. Никакой другой мужчина не обязан содержать чужих детей. Ровно как и наоборот, кстати.


А эти люди и не пропадают, их похищают.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#8 написал: Jako tako
Вчера, 17:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 359
Цитата: Кратос
А эти люди и не пропадают, их похищают.

Похищают, убивают. Это было больше как слово-обобщение.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#9 написал: Ortiga
Вчера, 17:27
+1
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Репутация: (1|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
с пропажами не все так плохо
При этом в течение первых месяцев находятся до 80 % пропавших взрослых и 90 % детей. (с)

значит большая часть пропаж не криминальная.
А некоторые и сами решают пропасть из за сложностей бытия- уезжают далеко никому ничего не сказав
Зарегистрирован: 17.02.2023
#10 написал: Кратос
Вчера, 18:32
0
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Репутация: (26|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
Странно я думал что в большинстве если человек пропал то его уже нет в живых.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#11 написал: Eifersucht
Вчера, 23:02
+2
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Репутация: (116|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 800
Цитата: Ortiga
кто то бы наверняка проговорился. Скорее всего - утонул по пьяни

Нет, даже если и проговорился - никто не будет слушать, потому что сосед был незначительным в обществе. Из-за него закрывать предприятие для поиска новых работников никто не будет. Пропустят мимо ушей. У нас ведь полиция.
Зачем было менять милицию на полицию, если они одинаковы по терминологии? Если поменяли, значит разница есть, и она велика.
Старая советская идеология предполагала, что милиция служит во благо народа, а вот полиция в угоду власти. - что-то в этом есть... . Не правда ли? И как раз, судя по истории, если дело закрыли, то в угоду не исчезнувшего человека без статуса силовика или чиновника, а в угоду удобства для производственных отношений. Так было в полиции ещё до революции: в деревне кого-то убили, приехал следователь..., понял что его била вся пьяная деревня, всех не посадят, некому будет работать на помещика, и вдобавок во всей деревне не останется мужиков. Женщины ведь не работали официально. Что будет? Будет нарушение внутренней политики. Значит что? Значит надо, либо дело закрывать, либо списывать за несчастный случай.
Сейчас, замаскированные самоубийства не расследуют... . С большим трудом удаётся родственникам организовать следствие. Хотя, по-честному, добросовестное патологоанатомическое вскрытие плюсом ДНК прояснят ситуацию на сто процентов. А в советское время расследовали и вскрытие делали по форме. Хотя ДНК не было.
Так что, сто раз подумаешь, кто для нас лучше, милиционер или полицейский.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#12 написал: NEMO 1
Сегодня, 08:38
+1
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Репутация: (352|0)
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Комментариев: 711
Цитата: Кратос
Цитата: Jako tako
Вот! Полноценная история. Спасибо, Вам, поставила плюсик.
В России ежегодно пропадает без вести около 70 000 человек. Если не ошибаюсь. Это же катастрофа. Люди просто исчезают. И здесь дело не в инопланетянах и прочем. Здесь наверняка абсолютно реальные причины исчезновения. Это очень страшно. У моей знакомой тоже муж пропал вместе с машиной. Занимался частным извозом… знакомой на тот момент было лет 25 и какой-то там срок беременности вторым ребенком. Не хочу думать о том, как она это пережила.
По истории. Почему мужа стали искать так поздно? Я понимаю, официально полиция начинает шевелиться после 3 суток. Но, блин, собственные силы еще никто не отменял.
Ну и традиционно, я все о своем, о девичьем. Мне хочется женщинам задать вопрос, зачем они рожают по 4 ребенка. И понимают ли, что в случае смерти мужа, будут в одиночку воспитывать всю эту толпу? Видимо нет. Никакой другой мужчина не обязан содержать чужих детей. Ровно как и наоборот, кстати.


А эти люди и не пропадают, их похищают.

Всё интересней, и интересней. .... велика Россия, но нет в ней места русскому человеку)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
  
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