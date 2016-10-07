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Истории из жизни

Главный мистик района

Мой двоюродный брат с другом (им в то время было по 11 лет) наслушались историй про разные магические ритуалы и решили попробовать провести один из них самостоятельно. Главным зачинщиком выступал друг брата. Он вообще был болен мистикой, знал миллион страшных историй, которых я нигде больше не слышал.

Надо сказать, что на дворе стоял 1992 год. Никакого интернета, телефонов, компьютеров, игровых устройств не было и в помине. Посёлок, где они тусовались, производил мрачное впечатление. Старые деревянные дома, кое-где - каменные двухэтажки с облупившейся штукатуркой, построенные ещё при Сталине или раннем Хрущёве. Тут и там попадались брошенные жилища с провалившейся крышей, раскрытыми дверями и окнами без штор. Они грустно выглядывали из-за деревьев и бурелома, которым порос участок. На краю посёлка высилась огромная гора вынутой из земли породы, а рядом мерно гудела шахта. Здание шахтоуправления было самым значительным во всей округе - длинная массивная трёхэтажка с колоннами и полуобвалившимися фресками на тему доблестного труда шахтёров. Вокруг - еловый лес. В холодное время (а там даже летом часто бывало холодно) над посёлком клубился дымок из печных труб (мне казалось, что он пахнет свежекопчёным окороком).

Друг недавно вернулся из пионерского лагеря, где почерпнул дополнительные сведения о нечистой силе. Ему не терпелось попробовать кого-нибудь вызвать: например, Гномика-матерщинника или Пиковую даму.

Они дождались удобного момента, когда родители брата с дедушкой ушли к кому-то в гости. Выключили во всём доме свет и сели за стол в центре зала. Боюсь, что деталей обряда я сейчас точно не вспомню. Там фигурировали зеркало, свеча и карта с изображением Дамы. Вот вроде бы и всё.

Они зажгли свечку, поставили напротив неё небольшое зеркало и принялись читать заклинание (к сожалению, не помню, как оно звучало).

После того, как они произнесли заклинание в третий раз, огонёк свечи чуть колыхнулся. В это же время с зеркалом стали происходить странные вещи: отражавшийся в нём огонь расплылся в жёлтое мутное пятно, которое постепенно стало рассеиваться. Брат увидел (а я рассказываю именно с его слов - лишь делаю историю более складной, чтобы она легче читалась) в зеркале слабый свет и почувствовал, что там, внутри, есть некое пространство. Будто бы вы заглядываете в помещение, держа в руках маленькую свечку. Она даёт лишь немного света, но вы при этом понимаете, что помещение простирается далеко за пределы освещаемого ей места...

Когда брат пригляделся, то заметил, что пространство в зеркале являет собой коридор, который состоит как бы из множества дверных проёмов, уходящих неопределённо далеко вглубь зазеркалья. (Всё это уже заставило их оторопеть от ужаса, но они тихо ждали, что случится дальше. То ли их парализовал страх, то ли верх взяло любопытство - точно не помню. Кажется, всё-таки первое. Попросить брата рассказать эту историю снова я не могу.)

Им обоим показалось, что где-то вдалеке, за множеством арок, происходит какое-то шевеление. Спустя полминуты они поняли, что по коридору движется тень, будто бы в форме человеческой фигуры. А ещё через некоторое время фигуру стало можно разглядеть. Это была женщина в длинном тёмном платье, с высоким воротником и цепочкой с медальоном на груди. Чуть позже брат увидел её лицо: бледное, со строгим и даже злым выражением. Губы были плотно сжаты. Вид женщины как бы говорил о том, что сейчас произойдёт нечто нехорошее.

Брат сказал, что это лицо он не забудет никогда. Я потом, когда мы стали старше, спрашивал у него: "Она хотя бы была красивая?". Брат отвечал, что красота в её лице, несомненно, была, но эту красоту очень портило то самое злое выражение.

Дама медленно проходила одну арку коридора за другой, пока не оказалась так близко, что возникло полное ощущение: она - реальна и сейчас выйдет из зазеркалья в наш мир.

Друг закричал: "Включай свет!", а сам задул свечку и положил зеркало на стол, отражающей стороной вниз.

Собственно, это всё. Можно как-то описать увиденное, но ужас человека не опишешь. Брат так рассказывал мне эту историю, что ужас всё-таки смог мне передаться. Рассказывал не раз и не два, даже спустя годы, будучи взрослым человеком. И никогда в его рассказе я не замечал чего-либо указывающего на обман, придумку. Не было никаких несоответствий между описанным им только что и теми деталями, о которых он упоминал раньше, в том числе в самый первый раз.

Друг его погиб в то же самое лето, когда с ещё двумя мальчишками пошёл исследовать один заброшенный дом. Он были на чердаке, и в какой-то момент под ним провалился пол. Остальные, кстати, на чердак тогда лезть отказались, и его отговаривали. Но друг был не из тех, кто останавливается перед возможностью оказаться в каком-нибудь таинственном и страшном месте.


Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 21:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
10-11-2023, 21:00 by ebegen31Просмотров: 579Комментарии: 11
+14

Ключевые слова: Зеркало рассказ брат авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
10 ноября 2023 21:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (83|-3)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 198
Интересно.
Гномик- матерщинник и матерится именно потому, что его часто вызывают smile
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#2 написал: ebegen31
10 ноября 2023 22:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (166|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 806
Цитата: Гюльнара
Интересно.
Гномик- матерщинник и матерится именно потому, что его часто вызывают


Да, я тоже так считаю blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#3 написал: Tigger power
10 ноября 2023 22:16
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3056|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 401
Цитата: Гюльнара
Интересно.
Гномик- матерщинник и матерится именно потому, что его часто вызывают smile

Да, и дама поэтому такая злая, только выйдет на свет, как хлоп и зеркало на стол кладут))+
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#4 написал: Кратос
Вчера, 00:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (26|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
Это шедевр, мне понравилась эта дама.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 09:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (116|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 800
Что-то было в моём детстве в пионерском лагере по вызову гномов, даже помню один в темноте их вызывал 407 Страх при этом меня сковал неимоверно, что приходилось мгновенно прекращать сие действо.
Не думаю, что в ритуале суть. Ритуал может быть условием для вызова даже не гномов с пиковой дамой, а эмоции страха у оператора. Страх является отправной точкой. +
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#6 написал: Jako tako
Вчера, 12:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 359
цепочкой с медальоном на груди. Чуть позже брат увидел её лицо: бледное, со строгим и даже злым выражением. Губы были плотно сжаты
Просто детальное описание меня. )))
Хорошая история. Смерть мальчика, думаю, больше связана с его любовью к исследованию неизвестного. Жаль мальчика.
А в современном мире тиктока и гаджетов, ребенок, интересующийся чем-то, не связанным с этим всем, становится кем-то исключительным.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Властный Загадочник
Вчера, 12:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 11
Хорошая история. Немного пробрала, чего редко встретишь в наше время.
Зарегистрирован: 28.11.2022
#8 написал: lukery
Вчера, 23:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 134
Раньше были такие трюмо, может помнит кто, зеркальные. Если две створки сдвинуть получается хорооооший такой зеркальный коридор. Мы баловались с подружкой тем, что смотрели в него. Ставили свечку у основного зеркала, сдвигали створки, тушили свет. Тени от свечи прыгают, фантазия дорисовывает фигуры. В какой-то момент просто цепенеешь от внутренних ощущений, оторвать взгляд нет сил.

Мне думается, что ребята сами себя загипнотизировали страхом и предвкушением от ожидания мистического.

Так даже если подумать, зеркало должно быть достаточно большого размера, да и освещение достаточным, чтобы разглядеть женщину и детали. Тут мне показалось больше похоже, что картинка увиденного ребятами была не в зеркале, а в их головушках.

Жалко погибшего позже ребёнка. Большое горе.

За историю плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#9 написал: ebegen31
Сегодня, 01:25
+2
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Репутация: (166|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 806
Властный Загадочник, спасибо. Приятно читать ваш комментарий :)

Eifersucht, Кратос, Jako tako - спасибо smiley


Цитата: Jako tako
Просто детальное описание меня. )))


blush

Цитата: Кратос
Это шедевр, мне понравилась эта дама.


Если бы я её увидел, она бы мне тоже понравилась (с моей-то влюбчивостью blush )
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#10 написал: ebegen31
Сегодня, 01:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (166|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 806
Цитата: lukery
Комментариев: 134
Раньше были такие трюмо, может помнит кто, зеркальные. Если две створки сдвинуть получается хорооооший такой зеркальный коридор. Мы баловались с подружкой тем, что смотрели в него. Ставили свечку у основного зеркала, сдвигали створки, тушили свет. Тени от свечи прыгают, фантазия дорисовывает фигуры. В какой-то момент просто цепенеешь от внутренних ощущений, оторвать взгляд нет сил.

Мне думается, что ребята сами себя загипнотизировали страхом и предвкушением от ожидания мистического.


Вполне возможно. Но я был просто очарован этой историей. Так хочется верить...
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#11 написал: NEMO 1
Сегодня, 08:20
+2
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Комментариев: 711
История наполнена атмосферой тайны детства и юности, это ещё когда фильм вий в кинотеатрах шёл))) за историю+

Цитата: lukery
Раньше были такие трюмо, может помнит кто, зеркальные. Если две створки сдвинуть получается хорооооший такой зеркальный коридор. Мы баловались с подружкой тем, что смотрели в него. Ставили свечку у основного зеркала, сдвигали створки, тушили свет. Тени от свечи прыгают, фантазия дорисовывает фигуры. В какой-то момент просто цепенеешь от внутренних ощущений, оторвать взгляд нет сил.

Мне думается, что ребята сами себя загипнотизировали страхом и предвкушением от ожидания мистического.

Так даже если подумать, зеркало должно быть достаточно большого размера, да и освещение достаточным, чтобы разглядеть женщину и детали. Тут мне показалось больше похоже, что картинка увиденного ребятами была не в зеркале, а в их головушках.

Жалко погибшего позже ребёнка. Большое горе.

За историю плюсую.

А почему раньше были?), они и сейчас есть.....)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
  
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