Главный мистик района

Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 21:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 579 Комментарии: 11 +14 10-11-2023, 21:00 by

Мой двоюродный брат с другом (им в то время было по 11 лет) наслушались историй про разные магические ритуалы и решили попробовать провести один из них самостоятельно. Главным зачинщиком выступал друг брата. Он вообще был болен мистикой, знал миллион страшных историй, которых я нигде больше не слышал.Надо сказать, что на дворе стоял 1992 год. Никакого интернета, телефонов, компьютеров, игровых устройств не было и в помине. Посёлок, где они тусовались, производил мрачное впечатление. Старые деревянные дома, кое-где - каменные двухэтажки с облупившейся штукатуркой, построенные ещё при Сталине или раннем Хрущёве. Тут и там попадались брошенные жилища с провалившейся крышей, раскрытыми дверями и окнами без штор. Они грустно выглядывали из-за деревьев и бурелома, которым порос участок. На краю посёлка высилась огромная гора вынутой из земли породы, а рядом мерно гудела шахта. Здание шахтоуправления было самым значительным во всей округе - длинная массивная трёхэтажка с колоннами и полуобвалившимися фресками на тему доблестного труда шахтёров. Вокруг - еловый лес. В холодное время (а там даже летом часто бывало холодно) над посёлком клубился дымок из печных труб (мне казалось, что он пахнет свежекопчёным окороком).Друг недавно вернулся из пионерского лагеря, где почерпнул дополнительные сведения о нечистой силе. Ему не терпелось попробовать кого-нибудь вызвать: например, Гномика-матерщинника или Пиковую даму.Они дождались удобного момента, когда родители брата с дедушкой ушли к кому-то в гости. Выключили во всём доме свет и сели за стол в центре зала. Боюсь, что деталей обряда я сейчас точно не вспомню. Там фигурировали зеркало, свеча и карта с изображением Дамы. Вот вроде бы и всё.Они зажгли свечку, поставили напротив неё небольшое зеркало и принялись читать заклинание (к сожалению, не помню, как оно звучало).После того, как они произнесли заклинание в третий раз, огонёк свечи чуть колыхнулся. В это же время с зеркалом стали происходить странные вещи: отражавшийся в нём огонь расплылся в жёлтое мутное пятно, которое постепенно стало рассеиваться. Брат увидел (а я рассказываю именно с его слов - лишь делаю историю более складной, чтобы она легче читалась) в зеркале слабый свет и почувствовал, что там, внутри, есть некое пространство. Будто бы вы заглядываете в помещение, держа в руках маленькую свечку. Она даёт лишь немного света, но вы при этом понимаете, что помещение простирается далеко за пределы освещаемого ей места...Когда брат пригляделся, то заметил, что пространство в зеркале являет собой коридор, который состоит как бы из множества дверных проёмов, уходящих неопределённо далеко вглубь зазеркалья. (Всё это уже заставило их оторопеть от ужаса, но они тихо ждали, что случится дальше. То ли их парализовал страх, то ли верх взяло любопытство - точно не помню. Кажется, всё-таки первое. Попросить брата рассказать эту историю снова я не могу.)Им обоим показалось, что где-то вдалеке, за множеством арок, происходит какое-то шевеление. Спустя полминуты они поняли, что по коридору движется тень, будто бы в форме человеческой фигуры. А ещё через некоторое время фигуру стало можно разглядеть. Это была женщина в длинном тёмном платье, с высоким воротником и цепочкой с медальоном на груди. Чуть позже брат увидел её лицо: бледное, со строгим и даже злым выражением. Губы были плотно сжаты. Вид женщины как бы говорил о том, что сейчас произойдёт нечто нехорошее.Брат сказал, что это лицо он не забудет никогда. Я потом, когда мы стали старше, спрашивал у него: "Она хотя бы была красивая?". Брат отвечал, что красота в её лице, несомненно, была, но эту красоту очень портило то самое злое выражение.Дама медленно проходила одну арку коридора за другой, пока не оказалась так близко, что возникло полное ощущение: она - реальна и сейчас выйдет из зазеркалья в наш мир.Друг закричал: "Включай свет!", а сам задул свечку и положил зеркало на стол, отражающей стороной вниз.Собственно, это всё. Можно как-то описать увиденное, но ужас человека не опишешь. Брат так рассказывал мне эту историю, что ужас всё-таки смог мне передаться. Рассказывал не раз и не два, даже спустя годы, будучи взрослым человеком. И никогда в его рассказе я не замечал чего-либо указывающего на обман, придумку. Не было никаких несоответствий между описанным им только что и теми деталями, о которых он упоминал раньше, в том числе в самый первый раз.Друг его погиб в то же самое лето, когда с ещё двумя мальчишками пошёл исследовать один заброшенный дом. Он были на чердаке, и в какой-то момент под ним провалился пол. Остальные, кстати, на чердак тогда лезть отказались, и его отговаривали. Но друг был не из тех, кто останавливается перед возможностью оказаться в каком-нибудь таинственном и страшном месте.

Ключевые слова: Зеркало рассказ брат авторская история

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