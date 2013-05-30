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Истории из жизни

Пропавшая дверь

Было мне тогда 8 лет. Стояла поздняя осень. Рано утром я и бабушка поехали в очередной раз к одной из многочисленных бабулиных тётушек, (всего их было 6 сестёр), проводить одну из них в лучший мир. Тётушка ночью скончалась. Царство небесное ей и моей любимой бабушке, которая ушла гораздо позже, 2,5 года назад. В тот период моего детства бабушкины престарелые родственницы уходили одна за другой в иной мир с частотой примерно раз в год, поэтому такое мероприятие как похороны было для меня в детстве привычным, удалось побывать на многих. И эти мероприятия мне, как ребёнку, как бы это ужасно ни звучало, нравились... Я ни в коем случае не претендую на роль Омена, думаю, в силу возраста, я просто мало, что понимала, а нравилось мне то, что многочисленные родственники обязательно вручали мне какие-то гостиницы в виде сладостей и мелких игрушек, радовались мне, часто там были внучатые бабулины племянники моего возраста, мы с ними весело проводили время не смущаясь опять же в силу малого возраста спецификой мероприятия, кроме того, поминальный обед, который обязательно следовал после визита на кладбище - это место, где можно вкусно покушать. Что ещё ребёнку надо для счастья?

В тот день, детей кроме меня не было. Было скучно. Взрослые были заняты готовкой и организационными моментами. Я периодически то выходила на улицу погулять, но долго там не задерживалась, т.к. было довольно промозгло, моросил дождь, дул противный ветер, то снова возвращалась в тесную двухкомнатную хрущовку полную снующих людей и впридачу с гробом с усопшей тётушкой занимавшим практически всю комнату, мне быстро становилось там душно и грустно и я снова выходила на улицу, единственным развлечением во дворе были качели. В очередной раз покачавшись я снова побрела в квартиру, поднялась на 3 этаж и уже хотела толкнуть дверь (она была не заперта, потому что в тот день постоянно приходили и уходили люди) и увидела, что дверь не та. Нужная мне дверь была оббита коричневым кожзамом, прохудившимся в некоторых местах, а эта была железная выкрашенная зелёной краской. Я подумала, что ошиблась этажом, поднялась на 2 этажа выше, на самый верхний - пятый, затем спустилась на первый , нужной двери не было. Я решила, что ошиблась подъездом, вышла, посчитала, это был нужный мне, второй. Снова вошла в него, прошлась по всем этажам, двери не было. Выйдя из подъезда я не нашла ничего лучше как разреветься и пошла вокруг дома. Рядом не было ни души, чтобы спросить в каком подъезде живут люди по фамилии... Но это было не удивительно, учитывая скверную погоду. Ревя, я обошла вокруг дома несколько раз и предприняла ещё одну попытку войти в нужную мне дверь. На этот раз во втором подъезде на третьем этаже оказалась знакомая мне коричневая с местами порвавшимся кожзаменитенем дверь. Я поспешила войти в неё и ушла оттуда только с бабушкой по окончании всех мероприятий. Мой визит в эту квартиру был последним, больше там бывать не доводилось.

Наверное, со мной произошло что-то похожее как и со всеми теми людьми, кто заходя в, на первый взгляд, привычные подъезды обнаруживает там двери, лифты, этажи которых раньше не было. Ничего особенного, но эта история очень прочно врезалась мне в память, я до сих пор помню даже одежду, в которой я была в тот, день, цвет дверей, качелей и ещё много запомнилось деталей, вероятно, такая точность запоминания из-за эмоционального потрясения, которое я испытала в тот день.


Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 20:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
10-11-2023, 20:42 by ericiusПросмотров: 585Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Дверь подъезд этаж осень авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
10 ноября 2023 23:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (116|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 800
У меня нет вариантов, но мне понравилось. Потому плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#2 написал: Кратос
10 ноября 2023 23:50
-2
Группа: Посетители
Репутация: (26|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
Мне как критику даже нечего сказать..
История интересная, но опять же не страшная а сайт для того чтобы пугать а не заводить в замешательство, но от меня +
Зарегистрирован: 20.02.2023
#3 написал: lukery
Вчера, 00:29
+7
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 134
У меня в детстве как-то было похожее.
Я гостила у тётушки в трехэтажном панельном доме. Жила уже не первую неделю, ориентировалась хорошо. Тётя позвала домой с площадки, мусор что-ли надо было вынести. Мне нетерпелось скорее с этим делом покончить и вернуться к играм.
Забегаю в подъезд, второй этаж, дверь не помню, похожа она на теткину была или нет, наверное, да, раз я так уверенно зашла. А там другая квартира. Мебель, обои, мужик что-то басит из кухни. Я вышла, дверь закрыла. Постояла, осмотрелась. Этаж второй. На лестничной клетке всё также, квартира только за дверью не та. Спустилась вниз. Постояла у подъезда, разглядывая балконы. Тетушкин на месте, занавески в окнах её точно. Поднялась опять, уже медленно, переживая, дверь открыла. Квартира была теперь тёти.
Этажи я перепутать, наверное не могла, помню, что стояла между лестничными пролетами. Да там их всего три. Подъезд крайний, от него не отходила. Как так...

За историю плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: ericius
Вчера, 11:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 21
Цитата: Кратос
Мне как критику даже нечего сказать..
История интересная, но опять же не страшная а сайт для того чтобы пугать а не заводить в замешательство, но от меня +

Знаете как страшно было!!? Благодарю за плюс))
Зарегистрирован: 24.02.2016
#5 написал: Jako tako
Вчера, 12:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (291|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 359
Может и мистика, а может с памятью что-то случилось. Наверняка у детей зрительная память тоже проходит какой-то путь развития. Я как-то однажды в детстве, доказывая брату, что наш дедушка сидит играет в домино с другими дедами, подбежала к чужому деду и положила голову ему на плечо. И только позже поняла, что это не мой дед. grimacing Куртки у них были одинаковые.
Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: serg-kil-inc
Вчера, 21:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 441
Возможно, автор оказался не в том месте и не в то время, в тот период, когда дверью воспользовался кто-то, кто знал о её предназначении. Только куда могла вести эта дверь?
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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