Пропавшая дверь

Новость отредактировал Estellan - 10-11-2023, 20:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

ericius Просмотров: 585 Комментарии: 6 +17 10-11-2023, 20:42 by

Было мне тогда 8 лет. Стояла поздняя осень. Рано утром я и бабушка поехали в очередной раз к одной из многочисленных бабулиных тётушек, (всего их было 6 сестёр), проводить одну из них в лучший мир. Тётушка ночью скончалась. Царство небесное ей и моей любимой бабушке, которая ушла гораздо позже, 2,5 года назад. В тот период моего детства бабушкины престарелые родственницы уходили одна за другой в иной мир с частотой примерно раз в год, поэтому такое мероприятие как похороны было для меня в детстве привычным, удалось побывать на многих. И эти мероприятия мне, как ребёнку, как бы это ужасно ни звучало, нравились... Я ни в коем случае не претендую на роль Омена, думаю, в силу возраста, я просто мало, что понимала, а нравилось мне то, что многочисленные родственники обязательно вручали мне какие-то гостиницы в виде сладостей и мелких игрушек, радовались мне, часто там были внучатые бабулины племянники моего возраста, мы с ними весело проводили время не смущаясь опять же в силу малого возраста спецификой мероприятия, кроме того, поминальный обед, который обязательно следовал после визита на кладбище - это место, где можно вкусно покушать. Что ещё ребёнку надо для счастья?В тот день, детей кроме меня не было. Было скучно. Взрослые были заняты готовкой и организационными моментами. Я периодически то выходила на улицу погулять, но долго там не задерживалась, т.к. было довольно промозгло, моросил дождь, дул противный ветер, то снова возвращалась в тесную двухкомнатную хрущовку полную снующих людей и впридачу с гробом с усопшей тётушкой занимавшим практически всю комнату, мне быстро становилось там душно и грустно и я снова выходила на улицу, единственным развлечением во дворе были качели. В очередной раз покачавшись я снова побрела в квартиру, поднялась на 3 этаж и уже хотела толкнуть дверь (она была не заперта, потому что в тот день постоянно приходили и уходили люди) и увидела, что дверь не та. Нужная мне дверь была оббита коричневым кожзамом, прохудившимся в некоторых местах, а эта была железная выкрашенная зелёной краской. Я подумала, что ошиблась этажом, поднялась на 2 этажа выше, на самый верхний - пятый, затем спустилась на первый , нужной двери не было. Я решила, что ошиблась подъездом, вышла, посчитала, это был нужный мне, второй. Снова вошла в него, прошлась по всем этажам, двери не было. Выйдя из подъезда я не нашла ничего лучше как разреветься и пошла вокруг дома. Рядом не было ни души, чтобы спросить в каком подъезде живут люди по фамилии... Но это было не удивительно, учитывая скверную погоду. Ревя, я обошла вокруг дома несколько раз и предприняла ещё одну попытку войти в нужную мне дверь. На этот раз во втором подъезде на третьем этаже оказалась знакомая мне коричневая с местами порвавшимся кожзаменитенем дверь. Я поспешила войти в неё и ушла оттуда только с бабушкой по окончании всех мероприятий. Мой визит в эту квартиру был последним, больше там бывать не доводилось.Наверное, со мной произошло что-то похожее как и со всеми теми людьми, кто заходя в, на первый взгляд, привычные подъезды обнаруживает там двери, лифты, этажи которых раньше не было. Ничего особенного, но эта история очень прочно врезалась мне в память, я до сих пор помню даже одежду, в которой я была в тот, день, цвет дверей, качелей и ещё много запомнилось деталей, вероятно, такая точность запоминания из-за эмоционального потрясения, которое я испытала в тот день.

Ключевые слова: Дверь подъезд этаж осень авторская история

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