Тень в углу

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Наталья ст Просмотров: 181 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:56 by

Проснулась в 4 утра оттого, что очень хотелось пить. Луна еле-еле освещала квартиру (у нас светлеет в 9 ), поэтому хоть и плохо, но что-то было видно.Пока вставала с кровати, увидела Тень в левом углу, она была очень чёрной, темнее тьмы. У нас стены белые, а Зёзя (кошка) серая, да и очень любила со мной спать, я подумала, что это она лежит, а такая чёрная из-за ночи и контраста со стеной.Я пошла на кухню, и пока набирала воды в чашку, увидела Зёзю, лежащую на батарее. Холодные мурашки прошли по телу.Я допила воду и пошла обратно на кровать, и опять увидела эту Тень, я посветила на неё тусклым светом плеера, ничего необычного, стена как стена, потом зачем-то провела рукой по стене, и именно то место где была тень, было очень холодным, хоть у нас в квартире было тепло, я испугалась и отодвинулась подальше, обдумывая что делать.Я сидела и смотрела на неё, и мне становилось все страшнее и страшнее.Я ушла в туалет, поскольку это было единственное место, где можно сидеть со светом и никого не разбудить.Благодаря плееру, я просидела там 2 часа,Решила выйти проверить.В квартире уже было посветлее, и я могла разглядеть кровать.Но тень в этом углу всё ещё была, она стала даже больше.Мой страх был настолько сильным, что позволил мне включить свет, хоть родные ещё спали. Возвращая взгляд с выключателя на угол кровати, я краем глаза увидела тень, но когда я уже окончательно довела взгляд, она исчезла.На следующую ночь её уже не было.Обернись.

Ключевые слова: Тень квартира холод авторская история

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