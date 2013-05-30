История одного ковра

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

mrs. Аppleby Просмотров: 804 Комментарии: 26 +12 Вчера, 02:23 by

Этот ковер до сих пор со мной. Только лежит уже в спальне моей дочери. Но совсем не от того, что наша семья крайне бедна и вынуждена довольствоваться коврами 30-ти летней давности. Он просто дорог мне как память, а когда мама предложила забрать его, я, недолго думая, согласилась.Признаюсь, я не особо сентиментальный человек и не то, что бы склонна к ностальгии, но с эти ковром связанна очень занимательная история с налетом мистики, которую я с удовольствием расскажу.Мне было лет 5, наверное, когда это произошло.Была ночь. В этот раз я спала с мамой. Вернее, это мама спала, а я пялилась на ковер, освещенный лишь светом луны. Почему я уверенна что «лишь луна» освещала наш дом изнутри? Все, потому что мы тогда жили в вахтовом поселке на севере и уличных фонаре там и в помине не было. Некоторое количество жилых «вагончиков», а вокруг тайга.Так я и лежала «смотря ковер», как вдруг несколько точек орнамента на нем вдруг сорвались с места и закружились одна за одной, напоминая солнечных зайчиков! Они скользили по площади ковра будто догоняя друг друга туда-сюда, играя! Мне вдруг стало так смешно, что я захихикала. Мама заворочалась. Далее эти точки сделали последний круг, и стали «усаживаться» на место, но одна из них вдруг замигала и пропала! Совсем.Мне, я помню, тогда стало страшно. Я зажмурилась и уткнулась в мамину спину, натянув одеяло.Проснувшись утром, я первым делом осмотрела ковер. Так и не досчитавшись кусочка орнамента, поспешила рассказать маме. Она сказала, что, наверное, мне все приснилось. Возможно, что так оно и есть. Мозг человека иногда шутит шутки, а детский мозг и подавно. Но ощущения реальности происходящего тогда, да и сейчас заставляет задуматься, так ли все однозначно в нашем мире.Сейчас, будучи взрослой женщиной и счастливой обладательницей сего артефакта, временами всматриваюсь в узоры ковра, укладывая уже свою дочь спать. То пытаюсь досчитаться орнамента на нем, то боюсь вновь не досчитаться.

Ключевые слова: Ковер детство узор авторская история

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