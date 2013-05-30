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Истории из жизни

История одного ковра

Этот ковер до сих пор со мной. Только лежит уже в спальне моей дочери. Но совсем не от того, что наша семья крайне бедна и вынуждена довольствоваться коврами 30-ти летней давности. Он просто дорог мне как память, а когда мама предложила забрать его, я, недолго думая, согласилась.

Признаюсь, я не особо сентиментальный человек и не то, что бы склонна к ностальгии, но с эти ковром связанна очень занимательная история с налетом мистики, которую я с удовольствием расскажу.

Мне было лет 5, наверное, когда это произошло.

Была ночь. В этот раз я спала с мамой. Вернее, это мама спала, а я пялилась на ковер, освещенный лишь светом луны. Почему я уверенна что «лишь луна» освещала наш дом изнутри? Все, потому что мы тогда жили в вахтовом поселке на севере и уличных фонаре там и в помине не было. Некоторое количество жилых «вагончиков», а вокруг тайга.

Так я и лежала «смотря ковер», как вдруг несколько точек орнамента на нем вдруг сорвались с места и закружились одна за одной, напоминая солнечных зайчиков! Они скользили по площади ковра будто догоняя друг друга туда-сюда, играя! Мне вдруг стало так смешно, что я захихикала. Мама заворочалась. Далее эти точки сделали последний круг, и стали «усаживаться» на место, но одна из них вдруг замигала и пропала! Совсем.
Мне, я помню, тогда стало страшно. Я зажмурилась и уткнулась в мамину спину, натянув одеяло.

Проснувшись утром, я первым делом осмотрела ковер. Так и не досчитавшись кусочка орнамента, поспешила рассказать маме. Она сказала, что, наверное, мне все приснилось. Возможно, что так оно и есть. Мозг человека иногда шутит шутки, а детский мозг и подавно. Но ощущения реальности происходящего тогда, да и сейчас заставляет задуматься, так ли все однозначно в нашем мире.

Сейчас, будучи взрослой женщиной и счастливой обладательницей сего артефакта, временами всматриваюсь в узоры ковра, укладывая уже свою дочь спать. То пытаюсь досчитаться орнамента на нем, то боюсь вновь не досчитаться.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 02:23 by mrs. АpplebyПросмотров: 804Комментарии: 26
+12

Ключевые слова: Ковер детство узор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 09:15
+6
Группа: Посетители
Репутация: (114|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 790
Вы знаете, Аплеби, меня ваша история привела в восторг. Просто необыкновенная история. Браво. Была очень похожая на вашу история восемь лет назад, она называлась "Угощайтесь пирогами". Я тогда не мог понять, через какие ворота тогда девочка попала в иной мир. Всю историю переворошил по словам, анализировал, обязательно должен был быть некий акцент, своего рода намёк, но ничего не нашёл. А теперь, после вашей истории мне стало понятно: лунный свет - конечно, именно он, именно через него при созерцании можно заглянуть за ширму нашей реальности в королевство эльфов. Без сомнения, лунный свет при созерцании превращается во врата. И тогда без труда найдёшь жителей тамошних земель. Я просто даже не подумал, что может быть на небе в случае приличной темени.... . Конечно, это лунный свет. Браво. Кстати, там черти тоже есть. good Спасибо за историю, вам плюс за искренность и наблюдательность. И привожу ту самую историю. Почитайте, пожалуйста, вам будет очень интересно. Вот она:

Жила Маргарита с родителями в деревне. Частный просторный дом. Жили спокойно, имели небольшое хозяйство. Каждые выходные пекли вкуснейшие пироги. Собственно, эти самые пироги еще дадут о себе знать в этой истории. Как обычно наступил зимний субботний вечер. За окном бушевала непогода, а дома тепло, топится печь, родители рядом пекут пироги на кухне. Что еще нужно ребенку?
- Я играла в зале и настолько увлеклась, что даже не подумала включить свет, хотя на дворе была уже приличная темень. Я уже и не могу вспомнить, чем это так я была увлечена. Но в какой-то момент мое внимание приковал ковер, висевший над диваном… Ровно из середины ковра исходило слабое зеленовато-белое свечение. Это продолжалось пару минут. Я не только не испугалась, мне стало интересно, что это! Я встала, подошла ближе. В этот момент это самое свечение стало... как бы сказать… деформироваться! Оно расширилось, удлинилось и обрело объем одновременно! Я и сообразить-то не успела за эти мгновения, что это такое… Лишь потом все стало на свои места. Из образовавшегося «портала» прямиком в мою сторону вышли двое таких же зеленовато-белых человека. Сначала женщина, потом мужчина. Ничего страшного в их обличье не было совершенно, лишь полупрозрачность и свечение говорило о том, что эти существа не те обычные люди, которых мы обычно привыкли видеть.
Какое-то время они просто парили в воздухе и оглядывали комнату. Потом женщина кивнула в мою сторону, и они так же беззвучно ушли туда, откуда и пришли. После этой встречи у меня еще какое-то время оставалось ощущение чего-то нежного и спокойного. Чувство, будто никакого зла и бед не существует в этом мире. Вскоре я уснула в той горе игрушек, которыми я несколько минут назад так активно и увлеченно играла. Теперь каждый вечер я ждала их появления. Я могла часами сидеть напротив ковра и ждать их появления. Мне хотелось увидеть их еще раз. Мне казалось, что это ангелы! Мои ангелы! И они появились. Был такой же непогожий субботний вечер, родители пекли пироги, а я играла в зале. Все те же светящиеся фигуры вновь вышли из ковра. Так же парили в воздухе. Мне не хотелось, чтоб они так быстро ушли, как в прошлый раз! Я побежала на кухню и схватила пару свежеиспечённых пирогов. Прибегаю обратно и протягиваю им эти пироги.
- Вот, возьмите, угощайтесь, только побудьте со мной! Я вас с родителями познакомлю!
Женщина наклонила голову набок и улыбнулась. Меня опять накрыла волна того тепла и спокойствия. Что было дальше, я уже вспомнить не могу. Да и вообще, больше они не появлялись. Иногда я вспоминаю об этом случае, и меня интересует вопрос. Кто же это? Что они хотели? Ведь никаких событий после этого не последовало. И вообще, можно было бы приписать это детской дикой фантазии, если бы спустя много лет мама не рассказала мне о том, как я со своими пирогами уговаривала кого-то невидимого остаться со мной.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 09:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (114|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 790
И публичный вопрос к Дайталеру. Публичный, потому что может ещё кто знает и черкнёт.
Дайталер, вы как хранитель всяких там научных и псевдонаучных данных, покопайтесь, будьте любезны, в своих хрониках. Меня интересуют сведения (научные, в первую очередь) о локализации, сборе, может быть, фокусировке или концентрации лучей, отражённых от луны (лунных лучей).
Мне кажется, что стеклянный шар в лунном свете может служить неким ретранслятором в связях с разными временными эпохами, не только мирами.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#3 написал: Jako tako
Вчера, 12:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 349
Историю плюсанула. Потому что у меня в детстве была похожая история. А может даже не одна.
Я в детстве очевидно за день не расходовала полностью все силы и энергию, поэтому у меня всегда были проблемы с засыпанием. Спать просто не хотелось. И я тоже могла так лежать в темноте, и тоже много чего мне виделось. Это я сейчас понимаю, что возможно я просто дремала, и потому мне виделись эти руки, прожигающие бенгальскими огнями потолок и прочее. А тогда казалось, что это все наяву и меня пугало. От этого было еще сложнее заснуть. А может и правда видела что-то.
В любом случае, это интересно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:47
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 131
Комментариев: 7 112
Цитата: Eifersucht
Вы знаете, Аплеби, меня ваша история привела в восторг. Просто необыкновенная история. Браво. Была очень похожая на вашу история восемь лет назад, она называлась "Угощайтесь пирогами". Я тогда не мог понять, через какие ворота тогда девочка попала в иной мир. Всю историю переворошил по словам, анализировал, обязательно должен был быть некий акцент, своего рода намёк, но ничего не нашёл. А теперь, после вашей истории мне стало понятно: лунный свет - конечно, именно он, именно через него при созерцании можно заглянуть за ширму нашей реальности в королевство эльфов. Без сомнения, лунный свет при созерцании превращается во врата. И тогда без труда найдёшь жителей тамошних земель. Я просто даже не подумал, что может быть на небе в случае приличной темени.... . Конечно, это лунный свет. Браво. Кстати, там черти тоже есть. good Спасибо за историю, вам плюс за искренность и наблюдательность. И привожу ту самую историю. Почитайте, пожалуйста, вам будет очень интересно. Вот она:

Жила Маргарита с родителями в деревне. Частный просторный дом. Жили спокойно, имели небольшое хозяйство. Каждые выходные пекли вкуснейшие пироги. Собственно, эти самые пироги еще дадут о себе знать в этой истории. Как обычно наступил зимний субботний вечер. За окном бушевала непогода, а дома тепло, топится печь, родители рядом пекут пироги на кухне. Что еще нужно ребенку?
- Я играла в зале и настолько увлеклась, что даже не подумала включить свет, хотя на дворе была уже приличная темень. Я уже и не могу вспомнить, чем это так я была увлечена. Но в какой-то момент мое внимание приковал ковер, висевший над диваном… Ровно из середины ковра исходило слабое зеленовато-белое свечение. Это продолжалось пару минут. Я не только не испугалась, мне стало интересно, что это! Я встала, подошла ближе. В этот момент это самое свечение стало... как бы сказать… деформироваться! Оно расширилось, удлинилось и обрело объем одновременно! Я и сообразить-то не успела за эти мгновения, что это такое… Лишь потом все стало на свои места. Из образовавшегося «портала» прямиком в мою сторону вышли двое таких же зеленовато-белых человека. Сначала женщина, потом мужчина. Ничего страшного в их обличье не было совершенно, лишь полупрозрачность и свечение говорило о том, что эти существа не те обычные люди, которых мы обычно привыкли видеть.
Какое-то время они просто парили в воздухе и оглядывали комнату. Потом женщина кивнула в мою сторону, и они так же беззвучно ушли туда, откуда и пришли. После этой встречи у меня еще какое-то время оставалось ощущение чего-то нежного и спокойного. Чувство, будто никакого зла и бед не существует в этом мире. Вскоре я уснула в той горе игрушек, которыми я несколько минут назад так активно и увлеченно играла. Теперь каждый вечер я ждала их появления. Я могла часами сидеть напротив ковра и ждать их появления. Мне хотелось увидеть их еще раз. Мне казалось, что это ангелы! Мои ангелы! И они появились. Был такой же непогожий субботний вечер, родители пекли пироги, а я играла в зале. Все те же светящиеся фигуры вновь вышли из ковра. Так же парили в воздухе. Мне не хотелось, чтоб они так быстро ушли, как в прошлый раз! Я побежала на кухню и схватила пару свежеиспечённых пирогов. Прибегаю обратно и протягиваю им эти пироги.
- Вот, возьмите, угощайтесь, только побудьте со мной! Я вас с родителями познакомлю!
Женщина наклонила голову набок и улыбнулась. Меня опять накрыла волна того тепла и спокойствия. Что было дальше, я уже вспомнить не могу. Да и вообще, больше они не появлялись. Иногда я вспоминаю об этом случае, и меня интересует вопрос. Кто же это? Что они хотели? Ведь никаких событий после этого не последовало. И вообще, можно было бы приписать это детской дикой фантазии, если бы спустя много лет мама не рассказала мне о том, как я со своими пирогами уговаривала кого-то невидимого остаться со мной.

Лунный свет, лунный свет
Недаром, столько суеверия про полнолуние. Есть в этом что-то значит
Зарегистрирован: 23.12.2013
                
#5 написал: Кратос
Вчера, 13:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 87
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Eifersucht
Вы знаете, Аплеби, меня ваша история привела в восторг. Просто необыкновенная история. Браво. Была очень похожая на вашу история восемь лет назад, она называлась "Угощайтесь пирогами". Я тогда не мог понять, через какие ворота тогда девочка попала в иной мир. Всю историю переворошил по словам, анализировал, обязательно должен был быть некий акцент, своего рода намёк, но ничего не нашёл. А теперь, после вашей истории мне стало понятно: лунный свет - конечно, именно он, именно через него при созерцании можно заглянуть за ширму нашей реальности в королевство эльфов. Без сомнения, лунный свет при созерцании превращается во врата. И тогда без труда найдёшь жителей тамошних земель. Я просто даже не подумал, что может быть на небе в случае приличной темени.... . Конечно, это лунный свет. Браво. Кстати, там черти тоже есть. good Спасибо за историю, вам плюс за искренность и наблюдательность. И привожу ту самую историю. Почитайте, пожалуйста, вам будет очень интересно. Вот она:

Жила Маргарита с родителями в деревне. Частный просторный дом. Жили спокойно, имели небольшое хозяйство. Каждые выходные пекли вкуснейшие пироги. Собственно, эти самые пироги еще дадут о себе знать в этой истории. Как обычно наступил зимний субботний вечер. За окном бушевала непогода, а дома тепло, топится печь, родители рядом пекут пироги на кухне. Что еще нужно ребенку?
- Я играла в зале и настолько увлеклась, что даже не подумала включить свет, хотя на дворе была уже приличная темень. Я уже и не могу вспомнить, чем это так я была увлечена. Но в какой-то момент мое внимание приковал ковер, висевший над диваном… Ровно из середины ковра исходило слабое зеленовато-белое свечение. Это продолжалось пару минут. Я не только не испугалась, мне стало интересно, что это! Я встала, подошла ближе. В этот момент это самое свечение стало... как бы сказать… деформироваться! Оно расширилось, удлинилось и обрело объем одновременно! Я и сообразить-то не успела за эти мгновения, что это такое… Лишь потом все стало на свои места. Из образовавшегося «портала» прямиком в мою сторону вышли двое таких же зеленовато-белых человека. Сначала женщина, потом мужчина. Ничего страшного в их обличье не было совершенно, лишь полупрозрачность и свечение говорило о том, что эти существа не те обычные люди, которых мы обычно привыкли видеть.
Какое-то время они просто парили в воздухе и оглядывали комнату. Потом женщина кивнула в мою сторону, и они так же беззвучно ушли туда, откуда и пришли. После этой встречи у меня еще какое-то время оставалось ощущение чего-то нежного и спокойного. Чувство, будто никакого зла и бед не существует в этом мире. Вскоре я уснула в той горе игрушек, которыми я несколько минут назад так активно и увлеченно играла. Теперь каждый вечер я ждала их появления. Я могла часами сидеть напротив ковра и ждать их появления. Мне хотелось увидеть их еще раз. Мне казалось, что это ангелы! Мои ангелы! И они появились. Был такой же непогожий субботний вечер, родители пекли пироги, а я играла в зале. Все те же светящиеся фигуры вновь вышли из ковра. Так же парили в воздухе. Мне не хотелось, чтоб они так быстро ушли, как в прошлый раз! Я побежала на кухню и схватила пару свежеиспечённых пирогов. Прибегаю обратно и протягиваю им эти пироги.
- Вот, возьмите, угощайтесь, только побудьте со мной! Я вас с родителями познакомлю!
Женщина наклонила голову набок и улыбнулась. Меня опять накрыла волна того тепла и спокойствия. Что было дальше, я уже вспомнить не могу. Да и вообще, больше они не появлялись. Иногда я вспоминаю об этом случае, и меня интересует вопрос. Кто же это? Что они хотели? Ведь никаких событий после этого не последовало. И вообще, можно было бы приписать это детской дикой фантазии, если бы спустя много лет мама не рассказала мне о том, как я со своими пирогами уговаривала кого-то невидимого остаться со мной.

Лунный свет, лунный свет
Недаром, столько суеверия про полнолуние. Есть в этом что-то значит

Ну так скорее мистика в луне а не ковре.

История интересная, но я не увидел в ней страха..

+ за труд, я думал на ковре убили кого-то.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#6 написал: mrs. Аppleby
Вчера, 16:24
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Eifersucht
Eifersucht

Спасибо за положительную оценку!
Вот ведь действительно занятно, про свет луны, в контексте этой истории, я никогда не думала. Может быть лунный свет здесь не последний элемент, если с точки зрении мистицизма и алхимии смотреть.
А знаете в чем еще удивительное совпадение или не совсем совпадение?
Именно вчера, когда я писала и оформляла эту историю здесь на сайте, было лунное затмение хо-хо)) такие дела. Причем изначально в планах было дописать "творческую", но вот, прям, потянуло описать именно эту blush





+ за труд, я думал на ковре убили кого-то.


Ага, а еще в нем в старые времена хоронили индейце smile Не такая у него богатая история))) ковер в этом плане чист

Цитата: Jako tako
Историю плюсанула. Потому что у меня в детстве была похожая история. А может даже не одна.
Я в детстве очевидно за день не расходовала полностью все силы и энергию, поэтому у меня всегда были проблемы с засыпанием. Спать просто не хотелось. И я тоже могла так лежать в темноте, и тоже много чего мне виделось. Это я сейчас понимаю, что возможно я просто дремала, и потому мне виделись эти руки, прожигающие бенгальскими огнями потолок и прочее. А тогда казалось, что это все наяву и меня пугало. От этого было еще сложнее заснуть. А может и правда видела что-то.
В любом случае, это интересно.

Я вот то же склонна думать, что это скорее всего игры разума. Но червячек сомнения внутри так и гложет)))

Цитата: Кратос
История интересная, но я не увидел в ней страха..

Да его там и нет, в целом. Просто удивительно как-то все было
Зарегистрирован: 7.11.2022
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 17:48
+1
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Публикаций: 30
Комментариев: 2 790
Цитата: Кратос
Ну так скорее мистика в луне а не ковре.

Когда нет альтернативы нашему миру, то оператору некуда деваться, акромя как терять рассудочность в случае попадания в другой мир. Не правда ли?
Цитата: mrs. Аppleby
Спасибо за положительную оценку!

Всегда пожалуйста.
Цитата: mrs. Аppleby
Вот ведь действительно занятно, про свет луны, в контексте этой истории, я никогда не думала. Может быть лунный свет здесь не последний элемент, если с точки зрении мистицизма и алхимии смотреть.

Не знаю, может быть, в тему ещё будет как раз музыка флейты... .
Хотелось бы попробовать посозерцать с пару часов в состоянии дремоты в свете луны ковёр или узор на обоях. Было бы интересно, не потеряв рассудочность, познакомиться с чертями, феями и эльфами. Не правда ли, Кратос, в этом случае мгновенно забудешь о том, что когда-то в ком-то не заметил страха.
Цитата: mrs. Аppleby
Именно вчера, когда я писала и оформляла эту историю здесь на сайте, было лунное затмение хо-хо)) такие дела. Причем изначально в планах было дописать "творческую", но вот, прям, потянуло описать именно эту

Вас кто-то подталкивает из лунной страны. Они ждут вас. Как попасть туда, уже написал. Удачи и рассудочности вам.
Цитата: mrs. Аppleby
Я вот то же склонна думать, что это скорее всего игры разума. Но червячек сомнения внутри так и гложет)))

Интересно, что можете посоветовать тому, кто в играх разума постоянно? Или что будете делать, когда сами окажетесь в подобном постоянстве? Ведь вырваться практически невозможно... или возможно?
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#8 написал: K_K_K
Вчера, 19:09
+2
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Комментариев: 137
А можно фото ковра?
Зарегистрирован: 17.09.2013
#9 написал: mrs. Аppleby
Вчера, 19:35
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
[quoteВас кто-то подталкивает из лунной страны. Они ждут вас. Как попасть туда, уже написал. Удачи и рассудочности вам.][/quote]
Пожалуй, в таких делах действительно лучше держать голову в холоде, а ноги в тепле и под одеялом))) а то мало ли...
Удачи и вам.

Цитата: K_K_K
А можно фото ковра?

Ждала этот коммент blush Завтра пропылесошу, и попробую выложить сюда в комменты. На самом деле ковер и ковер, на первый взгляд ничего особенного. Но есть нюанс, как говориться))отмечу какие именно узоры двигались.
Зарегистрирован: 7.11.2022
#10 написал: mrs. Аppleby
Вчера, 19:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Eifersucht
Интересно, что можете посоветовать тому, кто в играх разума постоянно? Или что будете делать, когда сами окажетесь в подобном постоянстве? Ведь вырваться практически невозможно... или возможно?

Хорошие вопросы. Думаю нужно больше доверять своей чуйке, ИМХО. Хотя это не для всех одинаково работает. Вернее, чуйка у всех по разному работает, у кого на что настроена))
Вырваться можно,но при условии намеренья. Без намеренья ни одного дела не начнешь и не закончишь, по заветам японских мудрецов blush
Зарегистрирован: 7.11.2022
#11 написал: Eifersucht
Вчера, 20:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (114|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 790
Цитата: mrs. Аppleby
Вырваться можно,но при условии намеренья.

Точно. А почему?
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#12 написал: Кратос
Вчера, 20:32
+1
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Репутация: (20|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 87
Цитата: Eifersucht
Цитата: Кратос
Ну так скорее мистика в луне а не ковре.

Когда нет альтернативы нашему миру, то оператору некуда деваться, акромя как терять рассудочность в случае попадания в другой мир. Не правда ли?
Цитата: mrs. Аppleby
Спасибо за положительную оценку!

Всегда пожалуйста.
Цитата: mrs. Аppleby
Вот ведь действительно занятно, про свет луны, в контексте этой истории, я никогда не думала. Может быть лунный свет здесь не последний элемент, если с точки зрении мистицизма и алхимии смотреть.

Не знаю, может быть, в тему ещё будет как раз музыка флейты... .
Хотелось бы попробовать посозерцать с пару часов в состоянии дремоты в свете луны ковёр или узор на обоях. Было бы интересно, не потеряв рассудочность, познакомиться с чертями, феями и эльфами. Не правда ли, Кратос, в этом случае мгновенно забудешь о том, что когда-то в ком-то не заметил страха.
Цитата: mrs. Аppleby
Именно вчера, когда я писала и оформляла эту историю здесь на сайте, было лунное затмение хо-хо)) такие дела. Причем изначально в планах было дописать "творческую", но вот, прям, потянуло описать именно эту

Вас кто-то подталкивает из лунной страны. Они ждут вас. Как попасть туда, уже написал. Удачи и рассудочности вам.
Цитата: mrs. Аppleby
Я вот то же склонна думать, что это скорее всего игры разума. Но червячек сомнения внутри так и гложет)))

Интересно, что можете посоветовать тому, кто в играх разума постоянно? Или что будете делать, когда сами окажетесь в подобном постоянстве? Ведь вырваться практически невозможно... или возможно?

Да, если долго смотреть в одно место, то могут показаться и черти с эльфами и феями, ничему не удивлятся
Зарегистрирован: 20.02.2023
#13 написал: Шахерезада
Вчера, 20:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 209
Цитата: mrs. Аppleby
Завтра пропылесошу, и попробую выложить сюда в комменты. На самом деле ковер и ковер, на первый взгляд ничего особенного. Но есть нюанс, как говориться))отмечу какие именно узоры двигались
Пожалуйста, выложите фото, меня Ваша история тоже очень заинтересовала в том плане, что как известно любая недостающая деталь в орнаменте рисунка вносит некий дисбаланс в окружающее пространство, проще говория "фонит". И что если скажем дорисовать на ковре недостающий кусочек орнамента.
Удивительная история+++++, есть над чем подумать, что это был за знак из тонкого мира? blush
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#14 написал: Eifersucht
Вчера, 21:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (114|-10)
Публикаций: 30
Комментариев: 2 790
Цитата: Кратос
Да, если долго смотреть в одно место, то могут показаться и черти с эльфами и феями, ничему не удивлятся

Вы как должный критик возвращаете из диссонанса, возвращаете в тему из брэнда. Ну, тоже надо, куда ж нам всем деваться от нашего разума.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#15 написал: mrs. Аppleby
Вчера, 21:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Eifersucht
Цитата: mrs. Аppleby
Вырваться можно,но при условии намеренья.

Точно. А почему?

Действует как рычаг стартового механизма для упорядочивания хауса внутреннего и внешнего, КМК. А дальше только воля индивида) Но я, признаюсь не сильна в подобных тонкостях))
Зарегистрирован: 7.11.2022
#16 написал: mrs. Аppleby
Вчера, 21:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Шахерезада
Цитата: mrs. Аppleby
Завтра пропылесошу, и попробую выложить сюда в комменты. На самом деле ковер и ковер, на первый взгляд ничего особенного. Но есть нюанс, как говориться))отмечу какие именно узоры двигались
Пожалуйста, выложите фото, меня Ваша история тоже очень заинтересовала в том плане, что как известно любая недостающая деталь в орнаменте рисунка вносит некий дисбаланс в окружающее пространство, проще говория "фонит". И что если скажем дорисовать на ковре недостающий кусочек орнамента.
Удивительная история+++++, есть над чем подумать, что это был за знак из тонкого мира? blush

Спешу вас разочаровать, сейчас все "кусочки пазла" на месте... и если вы меня примете за врунью, тут уж ничего не поделаешь, я даже протестовать не буду. Наверное мне стоило описать и этот момент в истории, мне очень жаль. Я не знаю как это работает! Но в то утро я действительно не досчиталась этого кусочка! Тут хочешь верь, хочешь не верь, как говорится.
И если все равно интересно, то фото я выложу.
Зарегистрирован: 7.11.2022
#17 написал: Шахерезада
Вчера, 21:42
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
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Комментариев: 1 209
Цитата: mrs. Аppleby
Спешу вас разочаровать, сейчас все "кусочки пазла" на месте... и если вы меня примете за врунью, тут уж ничего не поделаешь, я даже протестовать не буду. Наверное мне стоило описать и этот момент в истории, мне очень жаль. Я не знаю как это работает! Но в то утро я действительно не досчиталась этого кусочка! Тут хочешь верь, хочешь не верь, как говорится.
И если все равно интересно, то фото я выложу.
Я Вам верю и считаю добрым знаком тот факт, что кусочек пазла "вернулся" на место, вижу в этом знак того, что что то из Вашей жизни ушло, но потом благополучно вернулось вновь.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#18 написал: mrs. Аppleby
Вчера, 21:49
+1
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Комментариев: 9
Цитата: Шахерезада
Цитата: mrs. Аppleby
Спешу вас разочаровать, сейчас все "кусочки пазла" на месте... и если вы меня примете за врунью, тут уж ничего не поделаешь, я даже протестовать не буду. Наверное мне стоило описать и этот момент в истории, мне очень жаль. Я не знаю как это работает! Но в то утро я действительно не досчиталась этого кусочка! Тут хочешь верь, хочешь не верь, как говорится.
И если все равно интересно, то фото я выложу.
Я Вам верю и считаю добрым знаком тот факт, что кусочек пазла "вернулся" на место, вижу в этом знак того, что что то из Вашей жизни ушло, но потом благополучно вернулось вновь.

Очень тонкая трактовка) Спасибо blush
Зарегистрирован: 7.11.2022
#19 написал: Кратос
Вчера, 22:05
0
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Комментариев: 87
Цитата: Eifersucht
Цитата: Кратос
Да, если долго смотреть в одно место, то могут показаться и черти с эльфами и феями, ничему не удивлятся

Вы как должный критик возвращаете из диссонанса, возвращаете в тему из брэнда. Ну, тоже надо, куда ж нам всем деваться от нашего разума.

Деваться нам в философских раздумьях.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#20 написал: Serge71
Сегодня, 15:02
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 73
Цитата: Кратос
Цитата: Eifersucht
Цитата: Кратос
Да, если долго смотреть в одно место, то могут показаться и черти с эльфами и феями, ничему не удивлятся

Вы как должный критик возвращаете из диссонанса, возвращаете в тему из брэнда. Ну, тоже надо, куда ж нам всем деваться от нашего разума.

Деваться нам в философских раздумьях.


А что если трактовки понятий "сознание" и "разум" изначально некорректны в результате довлеяния над ними философии вульгарного материализма?
Зарегистрирован: 23.11.2022
#21 написал: Кратос
Сегодня, 17:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 87
Цитата: Serge71
Цитата: Кратос
Цитата: Eifersucht
Цитата: Кратос
Да, если долго смотреть в одно место, то могут показаться и черти с эльфами и феями, ничему не удивлятся

Вы как должный критик возвращаете из диссонанса, возвращаете в тему из брэнда. Ну, тоже надо, куда ж нам всем деваться от нашего разума.

Деваться нам в философских раздумьях.


А что если трактовки понятий "сознание" и "разум" изначально некорректны в результате довлеяния над ними философии вульгарного материализма?

Не использовать в философских раздумьях материализм
Зарегистрирован: 20.02.2023
#22 написал: mrs. Аppleby
Сегодня, 18:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Всем привет! Как и обещала фото ковра. надеюсь изображение приложится)

Ковер вид сверху

Вот эти белые точки кружились

Кстати, слева белых точек больше, чем справа. Так же и вдругих двух повторяющихся частях орнамента точек 5, а вот в той левой части вроде больше
Зарегистрирован: 7.11.2022
#23 написал: Jako tako
Сегодня, 18:54
0
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Репутация: (290|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 349
Цитата: mrs. Аppleby
Всем привет! Как и обещала фото ковра. надеюсь изображение приложится)

Ковер вид сверху

Вот эти белые точки кружились

Кстати, слева белых точек больше, чем справа. Так же и вдругих двух повторяющихся частях орнамента точек 5, а вот в той левой части вроде больше


Привет, автор.
Почему-то ничего не видно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#24 написал: mrs. Аppleby
Сегодня, 19:03
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 9
Обещанные фотки ковра

Общий вид

Слева на орнаменте, кстати, точек больше чем справа

Эти белые точки двигались

Третье фото: вот эти белые точки двигались
Второе фото: оказалось слева на повторяющемся орнаменте оказалось точек больше чем справа)
Первое фот: общий вид
Зарегистрирован: 7.11.2022
#25 написал: Кратос
Сегодня, 19:08
0
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Репутация: (20|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 87
Цитата: mrs. Аppleby
Обещанные фотки ковра

Общий вид

Слева на орнаменте, кстати, точек больше чем справа

Эти белые точки двигались

Интересно,такие ковры часто можно увидеть, это он как ящик диббука получается
Зарегистрирован: 20.02.2023
#26 написал: Ахма
Сегодня, 19:27
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Публикаций: 7
Комментариев: 460
У моей бабушки такой ковёр висел.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
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