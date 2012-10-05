Mirum columna***
Ты молишь Бога.
Подари мне чудо,
Отказ вдруг получив,
Больше не веришь чудесам.
Забыв о том,
Что человек волшебник главный,
Мой друг, раскрой глаза.
Чудо творишь ты сам. (Мария Ногаева.).
Когда мне было 15 лет, однажды, осознавшись во сне я летал в невероятном мире.
Проснувшись от дивного сна, я крутил ладонями, надеясь взлететь в реальности, но ничего не получалось.
А как было хорошо в том сказочном сне, что вдруг решил заставить себя вновь заснуть и побывать в том сне… . Получилось… .
Полетал опять в том самом сне. Сейчас так не могу, вполне возможно, что не не могу, а просто сейчас у меня не хватает силёнок (энергии). Трачу чёрти знает на что: на пустые переживания, дурные привычки, страхования и т.д. – всё в пустоту, не в пользу и вовсе не в интерес собственный.
Чудесность вовсе не в том, что вдруг неожиданно осознался, даже не в том, что летал по своему же хотению, а в том, что «заставил» себя после бодрствования попасть в тот же самый сон. Это не было желанием, которое сбылось, это вовсе не было актом моего действия… .
С тех пор с очень медленной тогда и частой сейчас периодичностью я повторяю те же самые «действия-желания», которые вовсе не являются, ни действиями, ни желаниями, но они упорно сбываются. Можно так сказать, что всегда пущенной «стрелой» попадаю в «десятку», словно методика застыла во времени, и представляет собой нечто экстраординарное, напрочь вышибающее реальность. Причём Бог и вера в Бога или даже неверие в Бога здесь не имеют никакого значения. Впрочем, может это и есть Бог…? Только я не чувствую его присутствия, но эта вещь всегда со мной вне зависимости от каких бы то ни было происшествий или достижений и даже вне зависимости от образования и всяких там корифеев, когда – либо окружавших меня, и их мнений.
Эта метода всегда работала и работает, надо только зацепить себя эмоцией, чтобы время не довлело.
Частота практики резко усилилась, когда я купил участок земли, чтобы построить дом. Просто так получилось вынужденно.
По собственной ошибке вбил сваи шире бани. Надо было ведь мне-идиоту в начале организовать хотя бы размер бани или узнать про эти размеры. Потом, спустя пару месяцев, с мыслью об установке бани я случайно набрёл на рынке в отдел строительства бань под ключ из сруба. Меня устроила цена, договорились о длине строения, но ширины по размеру вбитых свай не было. Купил, привезли – установили. Не знал, что делать дальше… . Прикинул, что хорошо бы крыльцо забабахать, пока делал крыльцо несколько раз терял биту от шуруповёрта. Мелочь – без сомнений. Но если осталось пара бит всего и эти две биты уже потеряны, то крутить остаётся только отверткой. «Загрузил» себя желанием без желания и без надежды найти биту, которую найти невозможно среди травы. И что же…, обе нашёл. Нашёл, не ища: когда крутил отвёрткой саморезы, взгляд упал в траву, прямо упёрся в биту, а через некоторое время так же во вторую.
Купил шестиметровую железную трубу для установки на моей территории под проведение проводки от городской электросети и для закрепления электрического ящика.
Ещё в прошлом году с «Россетями» договорился о подключении, они меня подключили, но в связи с неимением строений, этот ящик, по моей просьбе временно закрепили на железобетонном столбе, а остаток 25 метрового сип провода завязали рулоном на верху столба – тоже временно. Предполагалось, что сип-провод будет протянут к вкопанной трубе на моей территории.
Трубу я заварил с обоих торцов, на предполагаемой верхушке приварил сваркой козырёк, под ним установил фонарь-прожектор, значительно в отдалении от фонаря приварил поперечные железные полоски для закрепления электрического ящика. Тщательно выкрасил трубу битумным лаком.
Высверлил в земле строительным буром двухметровую яму.
Подтащил готовую трубу к яме, она весила со всеми приваренными прибамбасами около 70-ти килограммов, а установить в яму её мне одному было практически невозможно. Пытался – не получалось, либо края ямы сбивались и земля падала внутрь, либо опасался, что приваренными деталями мог расколоть себе череп, если труба в вертикальном положении рухнет на глубину два метра.
В общем и целом я завис… . Оставил трубу, лежащей на земле, с таким красивым прожектором. Ходил, сидел, соседка на меня глазела во все глаза через два дома.
Зашёл с телефона в интернет, решил почитать, как установить столб одному на участке. Не нашёл, был только ролик, как три мужика устанавливают трубу, по типу моей, для столба на участке. Яма была у них двухметровой изначально, но они, пока устанавливали, так раздербанили края ямы, что получилось, что установленная уже в вертикали труба была в глубине всего на 1,5 метра.
У меня ещё была мысль пригласить манипулятор, но эти ребята так дорого берут, что за пять тысяч установить по вертикали всего лишь 70 кило – дело весьма опрометчивое и расточительное для меня.
Ещё была мысль, обратиться к соседям, чтобы помогли, но, вспоминая ролик, я от этой затеи отказался.
В общем, ходил туда-сюда, сидел на лавочке, смотрел, то вдаль, то в траву, то на небо. Мысли не лезли в голову, молчал, вообще не думал… .
И вдруг решил использовать методику, которая действительно работала, где я бы ни был, и с чем бы ни имел дело.
Я отказался ставить трубу у себя на участке, и в будущем тоже от этого отказался.
Без надежды я упорно представлял в молчании, как можно поставить трубу вертикально именно одному.
Спустя три часа пришло решение…………………….. .
А взял доску два метра с лишним, заострил её с одного конца, по краю ямы спустил до дна и забил доску в дно ямы. Затем подтащил мою красивую трубу и упёр её торцом к доске, и потихонечку стал другой конец поднимать. Доска служила клином и держала её, пока потихонечку поднимал, и направляла трубу точно в яму. Я поднимал, труба упиралась в доску и не падала, я отдыхал, затем опять поднимал, она упиралась и не падала и так далее до тех пор пока труба не заняла почти вертикальное положение. Зашёл с другой стороны, подцепил верёвкой трубу, потянул, она мягко зашла, ни соринки с краёв ямы не упало на дно.
Потом я ошарашенно смотрел минут десять и не понимал, как это у меня получилось, ведь я вообще не думал, не использовал знания. Озарение пришло из ниоткуда.
В сказке есть выражение: пойди туда – на знаю куда и принеси то – не знаю что. Вот я туда сходил и принёс решение. Но куда я ходил – сам не знаю.
Но приключения на этом не закончились. Надо ведь было как-то провести на трубу мой сип провод с электрическим ящиком и закрепить их там. Я всё подготовил: хомуты, карабин, клинья-крепления. Сходил в «Россети», где мне отказали, но посоветовали обратиться к любому электрику. Позвонил в десяток контор – в пустую, мол у них нет доступа, либо они только по домашним розеткам, либо электрику неохота ни за какие деньги лезть на столб… .
Мир смеялся надо мной, вынуждая к чему-то. И вот, когда очередной электрик ругнулся матом мне в ухо через смартфон, я решил использовать ту же методику, но не ругнуться матом, а сходить туда – не знаю куда.
Я отказался проводить электрокабель, уничтожил напрочь это желание в себе. Распрощался с надеждой хоть когда-нибудь провести электричество, но оставил фон, что всё-таки надо бы, чтобы на участке было электричество. Фон этот держал волевым способом несколько дней. И вот однажды наступило утро моего выходного. Я, с какого-то фига, поехал к себе на участок. Подъезжая, ещё издали увидел «буханку» УАЗа, припаркованную около моего участка, вдалеке копошилась бригада электриков, они через триста метров устанавливали железобетонные столбы, как продолжение городской ветки.
Когда я их увидел, у меня глаза вышли из орбит: это, в принципе невозможно, чтобы так чётко работала методика. Было опять в десятку. Подошёл к бригадиру и договорился с ним, чтобы они мне провели сип-кабель. Заплатил сразу без надежды. Они уехали через тридцать минут. Но на следующий день, уже без меня, провели кабель на мою трубу и установили электрический ящик согласно нашей договорённости.
Что было, если бы я приехал на полчаса позже??? А???... .
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:54 by EifersuchtПросмотров: 539Комментарии: 2
Ключевые слова: Столб труба дача авторская история