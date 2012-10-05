Mirum columna

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eifersucht Просмотров: 539 Комментарии: 2 +8 Вчера, 21:54 by

***Ты молишь Бога.Подари мне чудо,Отказ вдруг получив,Больше не веришь чудесам.Забыв о том,Что человек волшебник главный,Мой друг, раскрой глаза.Чудо творишь ты сам. (Мария Ногаева.).Когда мне было 15 лет, однажды, осознавшись во сне я летал в невероятном мире.Проснувшись от дивного сна, я крутил ладонями, надеясь взлететь в реальности, но ничего не получалось.А как было хорошо в том сказочном сне, что вдруг решил заставить себя вновь заснуть и побывать в том сне… . Получилось… .Полетал опять в том самом сне. Сейчас так не могу, вполне возможно, что не не могу, а просто сейчас у меня не хватает силёнок (энергии). Трачу чёрти знает на что: на пустые переживания, дурные привычки, страхования и т.д. – всё в пустоту, не в пользу и вовсе не в интерес собственный.Чудесность вовсе не в том, что вдруг неожиданно осознался, даже не в том, что летал по своему же хотению, а в том, что «заставил» себя после бодрствования попасть в тот же самый сон. Это не было желанием, которое сбылось, это вовсе не было актом моего действия… .С тех пор с очень медленной тогда и частой сейчас периодичностью я повторяю те же самые «действия-желания», которые вовсе не являются, ни действиями, ни желаниями, но они упорно сбываются. Можно так сказать, что всегда пущенной «стрелой» попадаю в «десятку», словно методика застыла во времени, и представляет собой нечто экстраординарное, напрочь вышибающее реальность. Причём Бог и вера в Бога или даже неверие в Бога здесь не имеют никакого значения. Впрочем, может это и есть Бог…? Только я не чувствую его присутствия, но эта вещь всегда со мной вне зависимости от каких бы то ни было происшествий или достижений и даже вне зависимости от образования и всяких там корифеев, когда – либо окружавших меня, и их мнений.Эта метода всегда работала и работает, надо только зацепить себя эмоцией, чтобы время не довлело.Частота практики резко усилилась, когда я купил участок земли, чтобы построить дом. Просто так получилось вынужденно.По собственной ошибке вбил сваи шире бани. Надо было ведь мне-идиоту в начале организовать хотя бы размер бани или узнать про эти размеры. Потом, спустя пару месяцев, с мыслью об установке бани я случайно набрёл на рынке в отдел строительства бань под ключ из сруба. Меня устроила цена, договорились о длине строения, но ширины по размеру вбитых свай не было. Купил, привезли – установили. Не знал, что делать дальше… . Прикинул, что хорошо бы крыльцо забабахать, пока делал крыльцо несколько раз терял биту от шуруповёрта. Мелочь – без сомнений. Но если осталось пара бит всего и эти две биты уже потеряны, то крутить остаётся только отверткой. «Загрузил» себя желанием без желания и без надежды найти биту, которую найти невозможно среди травы. И что же…, обе нашёл. Нашёл, не ища: когда крутил отвёрткой саморезы, взгляд упал в траву, прямо упёрся в биту, а через некоторое время так же во вторую.Купил шестиметровую железную трубу для установки на моей территории под проведение проводки от городской электросети и для закрепления электрического ящика.Ещё в прошлом году с «Россетями» договорился о подключении, они меня подключили, но в связи с неимением строений, этот ящик, по моей просьбе временно закрепили на железобетонном столбе, а остаток 25 метрового сип провода завязали рулоном на верху столба – тоже временно. Предполагалось, что сип-провод будет протянут к вкопанной трубе на моей территории.Трубу я заварил с обоих торцов, на предполагаемой верхушке приварил сваркой козырёк, под ним установил фонарь-прожектор, значительно в отдалении от фонаря приварил поперечные железные полоски для закрепления электрического ящика. Тщательно выкрасил трубу битумным лаком.Высверлил в земле строительным буром двухметровую яму.Подтащил готовую трубу к яме, она весила со всеми приваренными прибамбасами около 70-ти килограммов, а установить в яму её мне одному было практически невозможно. Пытался – не получалось, либо края ямы сбивались и земля падала внутрь, либо опасался, что приваренными деталями мог расколоть себе череп, если труба в вертикальном положении рухнет на глубину два метра.В общем и целом я завис… . Оставил трубу, лежащей на земле, с таким красивым прожектором. Ходил, сидел, соседка на меня глазела во все глаза через два дома.Зашёл с телефона в интернет, решил почитать, как установить столб одному на участке. Не нашёл, был только ролик, как три мужика устанавливают трубу, по типу моей, для столба на участке. Яма была у них двухметровой изначально, но они, пока устанавливали, так раздербанили края ямы, что получилось, что установленная уже в вертикали труба была в глубине всего на 1,5 метра.У меня ещё была мысль пригласить манипулятор, но эти ребята так дорого берут, что за пять тысяч установить по вертикали всего лишь 70 кило – дело весьма опрометчивое и расточительное для меня.Ещё была мысль, обратиться к соседям, чтобы помогли, но, вспоминая ролик, я от этой затеи отказался.В общем, ходил туда-сюда, сидел на лавочке, смотрел, то вдаль, то в траву, то на небо. Мысли не лезли в голову, молчал, вообще не думал… .И вдруг решил использовать методику, которая действительно работала, где я бы ни был, и с чем бы ни имел дело.Я отказался ставить трубу у себя на участке, и в будущем тоже от этого отказался.Без надежды я упорно представлял в молчании, как можно поставить трубу вертикально именно одному.Спустя три часа пришло решение…………………….. .А взял доску два метра с лишним, заострил её с одного конца, по краю ямы спустил до дна и забил доску в дно ямы. Затем подтащил мою красивую трубу и упёр её торцом к доске, и потихонечку стал другой конец поднимать. Доска служила клином и держала её, пока потихонечку поднимал, и направляла трубу точно в яму. Я поднимал, труба упиралась в доску и не падала, я отдыхал, затем опять поднимал, она упиралась и не падала и так далее до тех пор пока труба не заняла почти вертикальное положение. Зашёл с другой стороны, подцепил верёвкой трубу, потянул, она мягко зашла, ни соринки с краёв ямы не упало на дно.Потом я ошарашенно смотрел минут десять и не понимал, как это у меня получилось, ведь я вообще не думал, не использовал знания. Озарение пришло из ниоткуда.В сказке есть выражение: пойди туда – на знаю куда и принеси то – не знаю что. Вот я туда сходил и принёс решение. Но куда я ходил – сам не знаю.Но приключения на этом не закончились. Надо ведь было как-то провести на трубу мой сип провод с электрическим ящиком и закрепить их там. Я всё подготовил: хомуты, карабин, клинья-крепления. Сходил в «Россети», где мне отказали, но посоветовали обратиться к любому электрику. Позвонил в десяток контор – в пустую, мол у них нет доступа, либо они только по домашним розеткам, либо электрику неохота ни за какие деньги лезть на столб… .Мир смеялся надо мной, вынуждая к чему-то. И вот, когда очередной электрик ругнулся матом мне в ухо через смартфон, я решил использовать ту же методику, но не ругнуться матом, а сходить туда – не знаю куда.Я отказался проводить электрокабель, уничтожил напрочь это желание в себе. Распрощался с надеждой хоть когда-нибудь провести электричество, но оставил фон, что всё-таки надо бы, чтобы на участке было электричество. Фон этот держал волевым способом несколько дней. И вот однажды наступило утро моего выходного. Я, с какого-то фига, поехал к себе на участок. Подъезжая, ещё издали увидел «буханку» УАЗа, припаркованную около моего участка, вдалеке копошилась бригада электриков, они через триста метров устанавливали железобетонные столбы, как продолжение городской ветки.Когда я их увидел, у меня глаза вышли из орбит: это, в принципе невозможно, чтобы так чётко работала методика. Было опять в десятку. Подошёл к бригадиру и договорился с ним, чтобы они мне провели сип-кабель. Заплатил сразу без надежды. Они уехали через тридцать минут. Но на следующий день, уже без меня, провели кабель на мою трубу и установили электрический ящик согласно нашей договорённости.Что было, если бы я приехал на полчаса позже??? А???... .

Ключевые слова: Столб труба дача авторская история

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