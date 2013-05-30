Случайные звуки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hecate Просмотров: 435 Комментарии: 7 +6 Вчера, 19:50 by

История первая.Бабушка после смерти деда осталась жить одна в частном доме. Дед последние несколько лет очень болел и был почти лежачий, с посторонней помощью мог сделать несколько шагов до стола. Остальное время лежал. Все заботы были на бабушке. Он был очень ей благодарен за это, всегда говорил, что если бы не она он пропал бы. Он был почти глухой, и когда ему что-то было нужно он звал бабушку по имени и кричал так, что слышала, пожалуй, вся улица. С его смертью бабушкино существование казалось бы облегчилось, но она его очень жалела. Папа приходил к ней часто, покупал продукты, брал белье стирать и т.д. Я приезжала с учебы из другого города на выходные. Вот в одни такие выходные, звонок в дверь. Папа был в огороде, и я подумала, ну кто ещё звонит если не он, не спросив кто там, открываю. За дверью стоял мужик, со щетиной, бегающими злыми глазами и весь какой-то грязный. «Вы здесь Хозяйка?» - спрашивает. Нет не я, - отвечаю. Поди позови хозяйку. Я сказала, что не могу ее позвать, она спит. Он спросил старая что ли. Говорю, да старая. А ты на выходные приехала? Я кивнула. Я спросила , что ему нужно, я могу ей передать. Он с ухмылкой говорит: «Передай, что в магазины города новую технику завезли».И тут меня как током прошибло, зачем незнакомому человеку рассказала, что хозяйка здесь старушка, он ведь явно проверял. Я только спросила, а в какие магазины? Он ответил, да во все и заржал. Я забеспокоилась, сказала папе. Он несколько раз ночевал у бабушки, все было тихо. И вот примерно через неделю после этих ночёвок, бабушка слышит на дворе ночью шум. С кухни дверь вела на двор и запиралась на крючок. Бабушка спросила кто там, никто не отвечает, но шаги явные. Выглянула в окно, у калитки человек стоит, она заперлась на крючок. Шум усилился, кто-то ходит по двору и громит все. И вдруг ( у бабушки был природный газ, на кухне стоял газовый котёл) как грохнет в котле, все отдалось в трубу ещё. И в этом грохоте, бабушка различила крик деда: «Галь». Смотрит в окно, побежали двое. На утро посмотрели - на дворе бардак. Все разбросано. Недосчитались инструментов деда. Товарищей этих потом поймали. Безработные, только освободились, жили тем, что пенсионеров и дачи «чистили».История вторая.Съемная квартира, сломался холодильник. Квартиру снимали с подругой, она уже работала, а я доучивалась. Перевезла компьютер из дома, пишу диплом попутно присматриваю за мелкой собакой подруги, она приболела. Из объявления в газете беру номер мастера и вызываю. Приходит мужчина, осмотрелся. Собака, когда он вошёл, сильно испугалась и убежала в комнату подруги. Обычно она всех гостей встречала веселым лаем, а тут забилась и ни звука. Мастер смотрит - я одна, компьютер и вдруг развязно стал так спрашивать: «Че, как сломалось?» - и идёт на меня. Меня забила дрожь. Я стала глазами осматривать кухню в поисках чего бы схватить для защиты. И вдруг из комнаты послышался хрип и «кашель» собаки, она пыталась очистить нос и втягивала воздух. В этот раз это прозвучало так громко и как-то совсем «по-человечески». «Мастер» спросил кто там, я сказала отец. Он подошёл к холодильнику. Быстро его посмотрел, сказал, что накрылся компрессор и его уже не починить, попросил оплатить диагностику и быстро удалился. Захожу в комнату, собака сидит в углу и трясётся вся.

Ключевые слова: Дом котел собака авторская история

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