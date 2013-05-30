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Истории из жизни

Случайные звуки

История первая.
Бабушка после смерти деда осталась жить одна в частном доме. Дед последние несколько лет очень болел и был почти лежачий, с посторонней помощью мог сделать несколько шагов до стола. Остальное время лежал. Все заботы были на бабушке. Он был очень ей благодарен за это, всегда говорил, что если бы не она он пропал бы. Он был почти глухой, и когда ему что-то было нужно он звал бабушку по имени и кричал так, что слышала, пожалуй, вся улица. С его смертью бабушкино существование казалось бы облегчилось, но она его очень жалела. Папа приходил к ней часто, покупал продукты, брал белье стирать и т.д. Я приезжала с учебы из другого города на выходные. Вот в одни такие выходные, звонок в дверь. Папа был в огороде, и я подумала, ну кто ещё звонит если не он, не спросив кто там, открываю. За дверью стоял мужик, со щетиной, бегающими злыми глазами и весь какой-то грязный. «Вы здесь Хозяйка?» - спрашивает. Нет не я, - отвечаю. Поди позови хозяйку. Я сказала, что не могу ее позвать, она спит. Он спросил старая что ли. Говорю, да старая. А ты на выходные приехала? Я кивнула. Я спросила , что ему нужно, я могу ей передать. Он с ухмылкой говорит: «Передай, что в магазины города новую технику завезли».
И тут меня как током прошибло, зачем незнакомому человеку рассказала, что хозяйка здесь старушка, он ведь явно проверял. Я только спросила, а в какие магазины? Он ответил, да во все и заржал. Я забеспокоилась, сказала папе. Он несколько раз ночевал у бабушки, все было тихо. И вот примерно через неделю после этих ночёвок, бабушка слышит на дворе ночью шум. С кухни дверь вела на двор и запиралась на крючок. Бабушка спросила кто там, никто не отвечает, но шаги явные. Выглянула в окно, у калитки человек стоит, она заперлась на крючок. Шум усилился, кто-то ходит по двору и громит все. И вдруг ( у бабушки был природный газ, на кухне стоял газовый котёл) как грохнет в котле, все отдалось в трубу ещё. И в этом грохоте, бабушка различила крик деда: «Галь». Смотрит в окно, побежали двое. На утро посмотрели - на дворе бардак. Все разбросано. Недосчитались инструментов деда. Товарищей этих потом поймали. Безработные, только освободились, жили тем, что пенсионеров и дачи «чистили».

История вторая.
Съемная квартира, сломался холодильник. Квартиру снимали с подругой, она уже работала, а я доучивалась. Перевезла компьютер из дома, пишу диплом попутно присматриваю за мелкой собакой подруги, она приболела. Из объявления в газете беру номер мастера и вызываю. Приходит мужчина, осмотрелся. Собака, когда он вошёл, сильно испугалась и убежала в комнату подруги. Обычно она всех гостей встречала веселым лаем, а тут забилась и ни звука. Мастер смотрит - я одна, компьютер и вдруг развязно стал так спрашивать: «Че, как сломалось?» - и идёт на меня. Меня забила дрожь. Я стала глазами осматривать кухню в поисках чего бы схватить для защиты. И вдруг из комнаты послышался хрип и «кашель» собаки, она пыталась очистить нос и втягивала воздух. В этот раз это прозвучало так громко и как-то совсем «по-человечески». «Мастер» спросил кто там, я сказала отец. Он подошёл к холодильнику. Быстро его посмотрел, сказал, что накрылся компрессор и его уже не починить, попросил оплатить диагностику и быстро удалился. Захожу в комнату, собака сидит в углу и трясётся вся.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:50 by HecateПросмотров: 435Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Дом котел собака авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 20:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (114|-10)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 782
smeh Грохнуло, наверное, в трубе громко, раз безработные побежали сломя голову. Это дед пальнул с того света.
По второй истории сильный и опытный человек зашёл. Не факт, что он хотел чего-то злостного сделать. Если бы задумка была, то вряд ли бы лежачий или просто лежащий и кашляющий отец помешал. Почти у всех мужчин выражена реакция на красивых молодых женщин (девушек с выраженными признаками) в виде пристального взгляда и демонстрации в поведении. Сложно сказать, что бы было без смекалки девушки, а также и без способности её не паниковать во время негатива.
Все женщины великолепны в манипулировании. Если мне память не изменяет, то женщина генетически на три тысячи лет старше мужчины. Это не значит, что встретились два одиночества на перекрёстке прошлого и будущего. Просто, когда занималась территория враждебными племенами, всё мужское население вырезалось, а женщин брали в наложницы. Как выжить в таких условиях? Не паниковать и пользоваться случаем.
Или как выжить с тупоголовым мужем-пьяницей в семье, где уже родила детей? Не паниковать и пользоваться случаем.
++++++
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 21:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (114|-10)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 782
Ещё раз почитал ваши истории. А вы интересная женщина... . mm Но вам почему-то в последнее время скучно. 60
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#3 написал: Кратос
Вчера, 21:04
-1
Группа: Посетители
Репутация: (13|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 77
Бред, бред. Бред.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#4 написал: Hecate
Вчера, 21:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 39
Цитата: Кратос
Бред, бред. Бред.

В жизни все бред, если задуматься...
Зарегистрирован: 7.08.2022
#5 написал: lukery
Вчера, 23:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 131
Из серии у страха глаза велики.
Я думаю в этих историях сработало то, что люди совершающие противоправные действия внутренне опасаются мгновенной расплаты и поимки с поличным.
Они напряжены и любое "не по плану" стучит им по нервам набатом.
Другое дело, что звуки эти пришли очень вовремя. И думаю, что все случайности неслучайны.
Плюсую.

Из этой же серии.
Нам с подругой было по восемнадцать лет. Поехали в другой город. У её родни там пустовала квартира, нужно было прибрать перед сдачей жильцам. И мы отпросились пожить одни, под благовидным предлогом.
Соседнюю квартиру снимали уже взрослые мужики. Проблемы с ними начались сразу. Они выходили курить на лестничную площадку, и если мы попадались им навстречу, не давали прохода.
Глазка на двери не было, и поэтому прежде чем покинуть квартиру, приходилось прислушиваться, стоят курят или нет?
Подружка ушла в магазин. Я была дома. Отмыла ванну и поставила набирать воду, мыться. Вода шумит, но что дверь открылась я услышала, вышла встретить подружку.
В коридоре вижу, что она пытается дверь закрыть, а мужик сосед держит ручку с той стороны, и в гости набивается.
В этот момент из ванны грохот.
Подружка говорит:
- Я же сказала, что папа приехал.
Сосед растерялся, дверь отпустил.
Подруга сразу дверь на все замки, на табурет запрыгнула и из антресоли молоток достала. То-ли соседа заколотить хотела, то-ли дверь от страха.
В этот день мы уехали домой, от греха подальше.
В ванной таз упал эмалированный, на крючке висел. Я в него воду набирала, когда убиралась и видимо повесила плохо.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#6 написал: Jako tako
Вчера, 23:48
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 345
Просто Deus ex machina, не иначе. Это я про истории и про коммент lukery.
Хорошо, что все закончилось хорошо.
Хоть страшной мистики меньше, чем страшной жизненности, плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#7 написал: Дейтерий и Тритий
Сегодня, 04:20
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