Домовой в многоэтажке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 02:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Djoul12 Просмотров: 895 Комментарии: 13 +12 14-10-2023, 22:53 by

Когда началась эта история, точно не знаю. Дом был построен в 1961-м году и мои родственники сразу получили там квартиру. Изначально там жили мой отец, дед и бабушка. Бабушка ушла в мир иной еще в 1976-м. После смерти деда, в 1985-м году, в квартиру окончательно переселилась мама.Мой отец был профессором Бауманского института, корреспондентом журнала «За рулем» и ярым туристом. Мама часто оставалась вечерами одна и начала замечать разные странности. Бывало, что посуда звякала на кухне, или из соседней комнаты раздавался какой-то шум или треск. Иногда возникало непреодолимое ощущение взгляда в спину. Эти вещи происходили, когда отца дома не было. Она пыталась списать на трубы, соседей и прочие звуки многоквартирного дома, но всё равно оставались поводы для размышлений и страхов.Мама, в юности уже встречалась с необъяснимыми явлениями, но это было в сельской местности. А, про существование домового или полтергейста в квартирах многоэтажки слышать не приходилось. Как-то она рассказала отцу о своих страхах. Мой папа был атеистом и больше верил в коммунистическую партию, нежели в мистику. Он посоветовал маме найти себе хобби, чтобы не было времени прислушиваться к разным звукам. Однако, со смехом рассказал, что однажды заметил, как стул переместился в другое место.Это было на прощании с дедом. Гроб с телом стоял в комнате, родственники и знакомые по очереди подходили, прощались и уходили. Отец всё это время сидел на стуле, в ногах у деда. Когда последний человек ушёл, отец вышел из комнаты, чтобы закрыть за ним дверь, затем пошёл звонить по поводу машины от дома до кладбища. Когда он вернулся в комнату, то очень удивился. Стул стоял около окна, в голове гроба, хотя мой отец точно помнил, что никуда его не переносил. «Папа, ты решил в окно посмотреть, пока я тут ходил?» - обратившись к телу, сказал он. Чувство юмора не покидало его, даже в сложных ситуациях. «Наверное, мозг был другими вещами занят, вот и не заметил, как переставил» - сказал отец, в завершении рассказа.Через некоторое время хобби само нашлось - 1986-м родился я. Ребенком я был очень беспокойным, много болел и постоянно требовал внимания. У мамы стало много забот и она перестала обращать внимание на стуки, либо они совсем пропали.В марте 1989-го, в результате врачебной ошибки, ушёл из жизни мой отец и мы остались вдвоём с мамой. Точно не знаю, когда домовой начал себя проявлять, но я слышал, как мама жаловалась на него своим подружкам. «То, на кровать ко мне кто-то присядет, то вздохнет, то грохнет что-нибудь в коридоре или на кухне. А, несколько раз я просыпалась от того, что на меня кто-то наваливался, да так, что дыхание перехватывало. Мам, приезжай на недельку» - со страхом рассказывала она моей бабушке. Я слышал эти разговоры, но ничего странного не замечал.Впервые я столкнулся с домовым в возрасте семи лет. Это было в конце августа. Мы приехали с дачи, и я активно готовился к первому классу. Мама пошла в магазин и задержалась там. Я уже начинал волноваться, но продолжал играть в комнате. Вдруг, с кухни донесся стук, как будто на стол поставили что-то тяжелое, и кто-то шумно выдохнул. Подумав, что пришла мама, я радостно помчался на кухню. Добежав, застыл в изумлении. Кухня была пуста. Восстанавливая в памяти события, понял, что входная дверь не открывалась. Дверь в комнату, где я играл, была открыта, и никто не мог пройти незамеченным. Когда эти мысли промелькнули в моей голове, холодок стал подниматься по спине и волосы на затылке стали дыбом. Уже набрав воздуха, для крика, я услышал из прихожей знакомый звук ключа в замочной скважине и побежал встречать маму.Мама с порога увидела, что я напуган и спросила что стряслось. Ответил, что на кухне что-то упало. Она со вздохом сказала, чтобы я не обращал внимания – иногда так бывает, и обняла меня.Через пару дней начались школьные будни, и эта история позабылась в бесконечном круговороте событий. На зимних каникулах, я приболел и сидел дома. Мама периодически отлучалась, но ненадолго. А в этот раз, она собиралась за лекарством, в центральную аптеку. Мама была уже в дверях, как будто, что-то чувствуя, я просил не ехать, говорил, что мне уже лучше и страшно оставаться одному. Но, мама пообещала вернутся поскорее, привезти какую-нибудь сладость и уехала. Как только закрылась дверь, я почувствовал тяжелый взгляд в спину. Резко обернулся, но никого не увидел.Придя в комнату, хотел чем-то заняться, но всё валилось из рук. Через некоторое время, я услышал, что кто-то скребётся в коридоре. Звук не прекращался. Некоторое время во мне боролись страх и любопытство. В итоге, любопытство победило. В прихожей никого не было, а звук доносился из-за двери в кладовку. Я подошёл и услышал за ней мяуканье котёнка. Создавалось ощущение, что котенок оказался заперт в кладовке, и теперь не мог выбраться и царапал дверь изнутри. Но, у меня не было котёнка, и у моих соседей тоже.В ужасе, я отшатнулся от двери, обо что-то споткнулся, упал на четвереньки и быстро пополз в комнату. Добравшись до дивана, я с головой накрылся одеялом, зажмурился и заткнул уши. Некоторое время, я сидел так, потом лёг свернувшись калачиком и трясся от страха. Звуки из прихожей продолжались ещё какое-то время, потом затихли.Когда пришла мама, я рассказал ей всё, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Она села рядом и успокаивая, долго гладила по голове. Потом мы пошли пить чай, с привезённой ею шоколадкой. А после, вместе сходили, открыли дверь в кладовку. Но, не нашли там ничего, кроме старых инструментов. Никаких следов пребывания котёнка.Через некоторое время история повторилась, но уже с моей мамой, когда меня не было дома. У неё тоже не хватило духу открыть дверь кладовки, когда там кто-то царапался и мяукал. Мы опросили соседей, на предмет убежавшей кошки или котенка, но все ответили отрицательно.С этого времени, домовой проявлял себя всё чаще. Апогеем стал случай, когда я услышал шаги в коридоре, и краем глаза увидел проходящего по нему человека. Он был очень высокого роста, около двух метров, с чёрными волосами, в красной рубахе и черных штанах. Лица не рассмотрел, ибо когда повернул голову, он уже прошёл на кухню. Я схватил свой любимый игрушечный меч и побежал за ним. Ожидаемо, на кухне никого не оказалось.Через пару дней, мама проснулась оттого, что её душат. Над её кроватью наклонился высокий мужчина, с чёрными волосами и одной рукой сдавливал её горло. Пыталась сопротивляться, но рука была очень сильной. Когда она уже начала терять сознание, рука вдруг отпустила и человек исчез. Я в это время спал на соседней кровати и проснулся, от маминого вскрика.Утром, мы переехали на пару недель к бабушке. За это время мама нашла священника, и он освятил квартиру. После освящения стало потише, но всё равно, иногда раздавались необъяснимые звуки. В любом случае, жить стало поспокойнее.Следующий эпизод случился через много лет, уже в 2017-м году. Весной этого года мама собралась на дачу к подружке, на всё лето. И у нас, с моей девушкой Еленой, появилась возможность пожить вдвоём, укрепив наши отношения. И вот, в конце мая она переехала ко мне. Лена тогда ещё училась в академии и часто приезжала домой раньше меня.Надо сказать, что Лена вообще довольно чувствительна ко всякого рода энергетикам. И в первый же день отметила какой-то дискомфорт, вызванным пребыванием в моей квартире. Но, она это объясняла переездом на новое место и отрывом от родительского гнезда. Однако, в один из дней, она встретила меня вопросом: «А, кто у вас тут ходит, по квартире?». Выяснилось, что она услышала шаги в коридоре и обернувшись, увидела, проходящего на кухню, высокого мужчину, с чёрными волосами и в красной рубашке. Подумав, что это приехал мой дядя, которого она никогда не видела – закрыла дверь в комнату и продолжила заниматься своими делами. Через некоторое время, вышла на кухню, но никого там не нашла. Мой дядя среднего роста, полностью седой, да и не стал бы приезжать без звонка. Тем более, Лена не узнала этого дядю на фото. Он совсем не похож на того мужика. Мы сели, обсудили ситуацию и решили не обращать внимания, пока домовой не мешает.В начале сентября 2017-го, я переехал жить в Елене, моей будущей жене. В её квартире никаких необъяснимых событий не происходит.К маме я езжу нечасто, а остаюсь у неё на ночь ещё реже. Да, как-то не хочется мне этого делать. Сплю я там неспокойно. По ночам, постоянно преследует чувство тревоги или страха. Совсем недавно, в феврале 2023-го, я остался у мамы на пару ночей. В первую ночь долго не получалось уснуть и в третьем часу ночи, меня начала мучить жажда. Чтобы не разбудить спящую в соседней комнате мать, я старался двигаться как можно тише, даже свет зажигать не стал. Выйдя из своей комнаты, в первый момент, ощутил необъяснимое чувство страха, но справился с ним и пошёл на кухню. Подошёл к столу, взял с него фильтр с водой. Другой рукой стал шарить на полке, в поисках стакана. Внезапно, услышал звук шагов из коридора, затем тихий вздох. Ещё через мгновенье, почувствовал, как кто-то смотрит мне в спину.Как раз в этот момент, стакан попался мне под руку. Я налил в него воды из фильтра, попил и лишь потом повернулся. Передо мной никого не было. Поставив стакан на стол, я на цыпочках прошёл к комнате матери. Около двери я затаил дыхание и прислушался. Из комнаты доносилось только посапывание и редкие всхрапы. Мать крепко спала.Вернувшись в свою комнату, я всё же уснул. Следующая ночь прошла спокойно, и я спал, как младенец. В разговоре с мамой, вскользь прошелся по теме домового. Она сказала, что бывает слышит, но нечасто… И ей особо не мешает.

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