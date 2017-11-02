В гостях у ведьмы

Новость отредактировал Estellan - 27-09-2023, 21:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

memphis Просмотров: 1 044 Комментарии: 21 +6 27-09-2023, 21:30 by

Я очень долго откладывал рассказ этой истории, честно говоря, я вообще думал, что никогда и никому не расскажу ее, но время течёт, тянется своим чередом, оно стирает потихоньку из памяти те эмоции, ужасные эмоции, которые я испытал однажды.Пожалуй, стоит начать с небольшого погружения в контекст моего рассказа. То было лет 8-9 назад, точно не вспомню, то ли 2014, то ли 2015 год, а именно осень, дождливая хмурая, обычная вторая половина осени. Я тогда учился в университете и приезжал в свой поселок с населением 5 тыс. человек на выходные из областного города. Моя бабушка живет в одном подъезде и том же этаже, что и я, поэтому я часто ходил к ней в гости.Придя однажды к ней, между словом я услышал, что у нас на окраине поселка живет старая ведьма, и бабушка знает одного из её родственников. Меня крайне заинтересовало это, и я подумал: а что если сходить к ней любопытства ради, разбавить скучные серые осенние будни? Я попросил бабушку, через ее знакомых попросить о визите к этой старой женщине, но особых надежд не питал. Потому я изрядно был удивлен, когда спустя 2 недели, моя бабушка сказала, что я могу пойти к ведьме в определенный день и время. С собой нужно было купить какой-то подарок, гостинец, дабы не идти с пустыми руками.Обычно, привыкший к шумной городской жизни, огромным толпам людей каждый день, большим потокам информации, теперь я шел с небольшой сумочкой, в которую положил гостинцы, по гравированной дороге, которая вела через пустырь. Я тогда не понимал этого, но сейчас очевидно, что уже в тот момент начало что-то происходить. Это нависшее небо с его исполинскими тучами словно давило на меня, а холодный и мерзкий ветер неприветливо дул прямо в лицо. Внутри меня уже было такое непонятное состояние: любопытства уже не было, было лишь недоумение и тревога. “Куда и вообще зачем я иду?” – спрашивал я сам себя, но назад как будто бы дороги не было, почему-то я был уверен внутренне, что должен туда прийти, хоть и не знал зачем. Все это будто вырывало меня из моего привычного и понятного мира, и я не понимал кто я, где я и вообще, что я сейчас делаю. Но шаг за шагом, ноги сами вели меня к указанному адресу.Дом этой бабушки стоял на самом краю улицы, впрочем, ничем не примечательной, как и дом её абсолютно ничем не отличался от остальных. Деталей, как выглядел этот дом, сейчас уже не упомнить, чёрт меня дери, я даже цвет его не помню. Словом, это был обычный деревенский, обветшавший старый дом. Подошел к нему словно на автопилоте, в тумане и робко постучал в дверь. Что я запомнил, так то, что у нее не было дверного замка. Открыли мне не сразу, старушка настороженно спросила: “Кто тама?”. Я представился, упомянул от кого и тогда мне открыли. Я, хоть убей, не помню, как оказался уже у нее в доме, пройдя, так называемый передний коридор. Но вот, сижу я на таком стареньком диване, и она начинает спрашивать меня: кто я, чей буду откуда и зачем к ней пришел. Мы сначала говорили о каких-то обычных житейских вещах, и мне начинало казаться, что я просто пришел к соседке поболтать. Но в один не очень прекрасный момент она резко изменила тон и громкость и резко, грубо спросила: “Ну так чего же ты хочешь, чего приперся? Девку охмурить надо, али наказать кого?” Я не знаю, как называется то состояние, в котором я тогда прибывал – как будто в трансе каком-то. Я сказал что-то типа, что на самом деле мне не нужно ничего, мне просто интересно узнать какие-то её истории, секреты.И тут она кинула на меня свой тяжеленный, расчленяющий взгляд исподлобья и сказала разъяренным голосом, почти криком: “Так вот зачем ты пришел! Силы моей захотел? Хочешь быть всемогущим? Богом хочешь быть?”. “Получай наглец!”- после этой фразы я вдруг понял, что не могу шевелиться и сказать ничего не могу. Что-то тяжелое и темное в районе солнечного сплетения росло как снежный ком. Я не мог даже мычать, весь вспотел, у меня потекли слезы, а она так же смотрела на меня не моргая, и я точно знаю, её глазами смотрел не человек, а что-то иное. Мысли мои были не четко и явственны, а как это бывает во сне. И вот на самом дне себя я смог вспомнить, что мне надо покреститься или прочитать какую-то молитву. Молитв я не знал и не знаю, а покреститься не мог, ибо мое тело мне не принадлежало. Это как в фильме ужасов, когда человеком овладевает демон и он может лишь безучастно смотреть за тем, что происходит. Мысленно я пытался представлять крест, умолять бога и всех ангелов помочь мне, сам себе клялся, что никогда больше в жизни не буду интересоваться мистикой и прочими такими вещами. Я не знаю, сколько прошло времени, по мне целая вечность, слёзы уже лились рекой, а я так же ничего не мог сделать и чувствовал, что падаю в пропасть… Но тут я услышал в голове голос, внутри себя. Это был голос непонятного происхождения, не похожий ни на кого из тех кого я знаю, и он сказал: “Вспомни кто ты есть!”.Это очень сложно описать, но примерно было так, что я начал вспоминать свое детство, маму, папу, бабушек, друзей и я сразу начал ощущать внутри себя силы, словно я начал возвращать утраченный контроль. Параллельно с этим холодным и тяжелым комом в груди у меня началось легкое приятное жжение. Это был словно глоток свежего воздуха, и я продолжил вспоминать свои самые лучшие и запоминающиеся дорогие моменты жизни как слайд шоу. И вот, спустя какое-то время, я смог открыть рот и закричал на весь дом что-то типа: “АААААААААААААААААААААААААААААААА”! У меня по телу волнами накатывали вибрации, я весь дрожал, и кажется, чуть не сорвал голос. Собрав всю волю в кулак, я дернулся и смог,наконец-таки, встать и выбежать из этого проклятого дома как из раскаленной парилки в бане. Чуть не забыв обувь в коридоре, я вышиб дверь и побежал прочь не оглядываясь. На улице было уже темно и безлюдно. Что было потом – это загадка по сей день. Сейчас мурашки пробрали меня всего от воспоминания истории, но как добрался домой и что было потом – не помню. Со своей бабушкой я никак не обсуждал это.В родной поселок пару недель я не приезжал, и думаю, не стоит говорить, что долго не мог спокойно спать. Постоянные кошмары следовали за мной подобно ледяному хвосту, вторящему свои движения за кометой. К счастью, со временем мне мало-помалу удалось, так сказать, заземлиться. Когда я приехал в город, я с головой бросился в информационный поток, занимался естественными науками, которые исключали всё, что произошло в тот серый дождливый день. Я словно спрятался в одной реальности, где та старуха и ее кошмары не могли достать меня, ибо я сжег все мосты. Я перестал читать мистические истории и фильмы, которые очень любил с самого детства. Чёрт возьми, но сейчас я даже не могу сказать а было ли это или нет взаправду? Вроде бы точно было, ведь я не псих, но было как будто с другим мной. Все-таки слишком много времени утекло с тех пор и именно поэтому я смог рассказать эту историюНо самое главное вывод, который я для себя сделал раз и навсегда. Я всегда искал контакт с чем-то высшим: богом, ангелами, демонами, ведьмами и прочим. Но я понимаю, что никогда не верил в бога. Я искренне хотел верить, но крест, библия, церковные традиции- для меня пустота и ничего не значат. Лично для меня, но,скорее всего, для других людей все иначе. Но я в тот вечер нашел настоящего Бога, того, что каждый день стоит за моей спиной и готов в любую секунду уберечь меня и мою душу. Это все мои родные люди, все близкие люди, которых я люблю, это вкусная еда, любимые животные, любимые игры- те что я искренне люблю всей душой. Все это наполняет меня какой-то светлой энергией, и с ней я чувствую себя неуязвимым ни для какого зла. Я понял, что Бог, именно что, внутри меня самого и он всегда слышит, нужно лишь искренне и безвозмездно любить себя и всех людей что рядом, любить все свои пристрастия и то, что ты делаешь и, конечно, слушать свое сердце.

Ключевые слова: Ведьма поездка встреча авторская история

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