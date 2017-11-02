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Истории из жизни

В гостях у ведьмы

Я очень долго откладывал рассказ этой истории, честно говоря, я вообще думал, что никогда и никому не расскажу ее, но время течёт, тянется своим чередом, оно стирает потихоньку из памяти те эмоции, ужасные эмоции, которые я испытал однажды.

Пожалуй, стоит начать с небольшого погружения в контекст моего рассказа. То было лет 8-9 назад, точно не вспомню, то ли 2014, то ли 2015 год, а именно осень, дождливая хмурая, обычная вторая половина осени. Я тогда учился в университете и приезжал в свой поселок с населением 5 тыс. человек на выходные из областного города. Моя бабушка живет в одном подъезде и том же этаже, что и я, поэтому я часто ходил к ней в гости.

Придя однажды к ней, между словом я услышал, что у нас на окраине поселка живет старая ведьма, и бабушка знает одного из её родственников. Меня крайне заинтересовало это, и я подумал: а что если сходить к ней любопытства ради, разбавить скучные серые осенние будни? Я попросил бабушку, через ее знакомых попросить о визите к этой старой женщине, но особых надежд не питал. Потому я изрядно был удивлен, когда спустя 2 недели, моя бабушка сказала, что я могу пойти к ведьме в определенный день и время. С собой нужно было купить какой-то подарок, гостинец, дабы не идти с пустыми руками.

Обычно, привыкший к шумной городской жизни, огромным толпам людей каждый день, большим потокам информации, теперь я шел с небольшой сумочкой, в которую положил гостинцы, по гравированной дороге, которая вела через пустырь. Я тогда не понимал этого, но сейчас очевидно, что уже в тот момент начало что-то происходить. Это нависшее небо с его исполинскими тучами словно давило на меня, а холодный и мерзкий ветер неприветливо дул прямо в лицо. Внутри меня уже было такое непонятное состояние: любопытства уже не было, было лишь недоумение и тревога. “Куда и вообще зачем я иду?” – спрашивал я сам себя, но назад как будто бы дороги не было, почему-то я был уверен внутренне, что должен туда прийти, хоть и не знал зачем. Все это будто вырывало меня из моего привычного и понятного мира, и я не понимал кто я, где я и вообще, что я сейчас делаю. Но шаг за шагом, ноги сами вели меня к указанному адресу.

Дом этой бабушки стоял на самом краю улицы, впрочем, ничем не примечательной, как и дом её абсолютно ничем не отличался от остальных. Деталей, как выглядел этот дом, сейчас уже не упомнить, чёрт меня дери, я даже цвет его не помню. Словом, это был обычный деревенский, обветшавший старый дом. Подошел к нему словно на автопилоте, в тумане и робко постучал в дверь. Что я запомнил, так то, что у нее не было дверного замка. Открыли мне не сразу, старушка настороженно спросила: “Кто тама?”. Я представился, упомянул от кого и тогда мне открыли. Я, хоть убей, не помню, как оказался уже у нее в доме, пройдя, так называемый передний коридор. Но вот, сижу я на таком стареньком диване, и она начинает спрашивать меня: кто я, чей буду откуда и зачем к ней пришел. Мы сначала говорили о каких-то обычных житейских вещах, и мне начинало казаться, что я просто пришел к соседке поболтать. Но в один не очень прекрасный момент она резко изменила тон и громкость и резко, грубо спросила: “Ну так чего же ты хочешь, чего приперся? Девку охмурить надо, али наказать кого?” Я не знаю, как называется то состояние, в котором я тогда прибывал – как будто в трансе каком-то. Я сказал что-то типа, что на самом деле мне не нужно ничего, мне просто интересно узнать какие-то её истории, секреты.

И тут она кинула на меня свой тяжеленный, расчленяющий взгляд исподлобья и сказала разъяренным голосом, почти криком: “Так вот зачем ты пришел! Силы моей захотел? Хочешь быть всемогущим? Богом хочешь быть?”. “Получай наглец!”- после этой фразы я вдруг понял, что не могу шевелиться и сказать ничего не могу. Что-то тяжелое и темное в районе солнечного сплетения росло как снежный ком. Я не мог даже мычать, весь вспотел, у меня потекли слезы, а она так же смотрела на меня не моргая, и я точно знаю, её глазами смотрел не человек, а что-то иное. Мысли мои были не четко и явственны, а как это бывает во сне. И вот на самом дне себя я смог вспомнить, что мне надо покреститься или прочитать какую-то молитву. Молитв я не знал и не знаю, а покреститься не мог, ибо мое тело мне не принадлежало. Это как в фильме ужасов, когда человеком овладевает демон и он может лишь безучастно смотреть за тем, что происходит. Мысленно я пытался представлять крест, умолять бога и всех ангелов помочь мне, сам себе клялся, что никогда больше в жизни не буду интересоваться мистикой и прочими такими вещами. Я не знаю, сколько прошло времени, по мне целая вечность, слёзы уже лились рекой, а я так же ничего не мог сделать и чувствовал, что падаю в пропасть… Но тут я услышал в голове голос, внутри себя. Это был голос непонятного происхождения, не похожий ни на кого из тех кого я знаю, и он сказал: “Вспомни кто ты есть!”.

Это очень сложно описать, но примерно было так, что я начал вспоминать свое детство, маму, папу, бабушек, друзей и я сразу начал ощущать внутри себя силы, словно я начал возвращать утраченный контроль. Параллельно с этим холодным и тяжелым комом в груди у меня началось легкое приятное жжение. Это был словно глоток свежего воздуха, и я продолжил вспоминать свои самые лучшие и запоминающиеся дорогие моменты жизни как слайд шоу. И вот, спустя какое-то время, я смог открыть рот и закричал на весь дом что-то типа: “АААААААААААААААААААААААААААААААА”! У меня по телу волнами накатывали вибрации, я весь дрожал, и кажется, чуть не сорвал голос. Собрав всю волю в кулак, я дернулся и смог,наконец-таки, встать и выбежать из этого проклятого дома как из раскаленной парилки в бане. Чуть не забыв обувь в коридоре, я вышиб дверь и побежал прочь не оглядываясь. На улице было уже темно и безлюдно. Что было потом – это загадка по сей день. Сейчас мурашки пробрали меня всего от воспоминания истории, но как добрался домой и что было потом – не помню. Со своей бабушкой я никак не обсуждал это.

В родной поселок пару недель я не приезжал, и думаю, не стоит говорить, что долго не мог спокойно спать. Постоянные кошмары следовали за мной подобно ледяному хвосту, вторящему свои движения за кометой. К счастью, со временем мне мало-помалу удалось, так сказать, заземлиться. Когда я приехал в город, я с головой бросился в информационный поток, занимался естественными науками, которые исключали всё, что произошло в тот серый дождливый день. Я словно спрятался в одной реальности, где та старуха и ее кошмары не могли достать меня, ибо я сжег все мосты. Я перестал читать мистические истории и фильмы, которые очень любил с самого детства. Чёрт возьми, но сейчас я даже не могу сказать а было ли это или нет взаправду? Вроде бы точно было, ведь я не псих, но было как будто с другим мной. Все-таки слишком много времени утекло с тех пор и именно поэтому я смог рассказать эту историю

Но самое главное вывод, который я для себя сделал раз и навсегда. Я всегда искал контакт с чем-то высшим: богом, ангелами, демонами, ведьмами и прочим. Но я понимаю, что никогда не верил в бога. Я искренне хотел верить, но крест, библия, церковные традиции- для меня пустота и ничего не значат. Лично для меня, но,скорее всего, для других людей все иначе. Но я в тот вечер нашел настоящего Бога, того, что каждый день стоит за моей спиной и готов в любую секунду уберечь меня и мою душу. Это все мои родные люди, все близкие люди, которых я люблю, это вкусная еда, любимые животные, любимые игры- те что я искренне люблю всей душой. Все это наполняет меня какой-то светлой энергией, и с ней я чувствую себя неуязвимым ни для какого зла. Я понял, что Бог, именно что, внутри меня самого и он всегда слышит, нужно лишь искренне и безвозмездно любить себя и всех людей что рядом, любить все свои пристрастия и то, что ты делаешь и, конечно, слушать свое сердце.


Новость отредактировал Estellan - 27-09-2023, 21:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
27-09-2023, 21:30 by memphisПросмотров: 1 044Комментарии: 21
+6

Ключевые слова: Ведьма поездка встреча авторская история

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Комментарии

#1 написал: lukery
Вчера, 00:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 129
Ставлю плюс, а в уме держу ещё десять. Только за это вот описание:

Внутри меня уже было такое непонятное состояние: любопытства уже не было, было лишь недоумение и тревога. “Куда и вообще зачем я иду?” – спрашивал я сам себя, но назад как будто бы дороги не было, почему-то я был уверен внутренне, что должен туда прийти, хоть и не знал зачем. Все это будто вырывало меня из моего привычного и понятного мира, и я не понимал кто я, где я и вообще, что я сейчас делаю. Но шаг за шагом, ноги сами вели меня к указанному адресу.


Просто я. Каждое утро иду на работу. Один в один мысли 60

У меня есть рассказ. Давно лежит в сохраненках. Щелчок по носу. Услышала, записала, но сомневаюсь в правдивости.
Похож он на ваш своей основой.

1) Думаю, что некоторых таких бабок в деревне считают ведьмами не за красивые глаза. Может она через трубу печную на метле и не вылетает каждую ночь, но программировать если это не компьюхтер и госулуги сознание может.
2) Вы шли туда с определенным запросом. Хотели получить что-то выше человеческого понимания. Настроились, так сказать, к посещению ведьмы-хакера.
Поэтому её слова легли на подготовленную почву.
3) Вы получили ровно то, о чём попросили. Историю о её работе на практике. Она может и сама не ожидала, что будет такой ошеломительный результат.
4) Вы были открыты новому опыту. Поэтому попали в такую ловушку.
НО. То как вы описываете растущее внутри чувство, знакомо многим и описывается многими в похожих историях. Выход из состояния жертвы. Поиск внутренней силы, способной противостоять чужой (и собственной в вашем случае) программе.
Свою вы видимо нашли.
Вывод - поход к ведьме принёс бОльший результат, чем от него ожидалось.

Думаю это самый благоприятный вариант исхода событий. Вы молодец.

Один плюс и десять в уме, как и обещала.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#2 написал: Сабелька
Вчера, 06:43
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 22
Комментариев: 352
Как же так. История разделила жизнь на ДО и ПОСЛЕ, а год не помните....
Не люблю я все эти походы к колдунам и ведьмам да ещё и без ясной цели...

"И тут она кинула на меня свой тяжеленный, расчленяющий взгляд исподлобья и сказала разъяренным голосом, почти криком: “Так вот зачем ты пришел! Силы моей захотел? Хочешь быть всемогущим? Богом хочешь быть?”. “Получай наглец!”-
Бабка, надо понимать, решила, что ОНА со своей силой всемогуща и суть Бог?



"Я всегда искал контакт с чем-то высшим: богом, ангелами, демонами, ведьмами и прочим"
А это вообще кощунство; поставить эти имена в один ряд. Вам в церковь нужно, и долго молиться.


Может, я сейчас навлеку бурю на свою голову, но история -
Зарегистрирован: 5.04.2016
 
#3 написал: Сабелька
Вчера, 07:09
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 22
Комментариев: 352
Автор! Я сейчас решила глянуть на две ваши другие истории. Налицо некоторые нестыковки. В своей истории "Голоса" в 2013 году вы пишете:
"Я выучил «Отче наш» и после этого каждый раз читал перед сном, но не помогало..."
А здесь вы пишете, что никогда не верили в
Бога и не знаете молитв.
Как это может сочетаться в одном человеке?

Кроме того, хочу сказать. Если вы по- прежнему слышите голоса, то вам стоит обратиться к врачу. В любом учебники по психиатрии слышание посторонних голосов, звучащих "в голове", является самым первым и явным признаком шизофрении. После опубликования истории " Голоса' прошло 10 лет. Поскольку шизофрения является, к сожалению, практически всегда прогрессирующим заболеванием, я бы хотела спросить у вас. Как сложилась дальнейшая ваша жизнь? Вы чувствуете себя здоровым? Не продолжают ли беспокоить голоса?
Зарегистрирован: 5.04.2016
 
#4 написал: Vologodskaya
Вчера, 07:25
+3
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Репутация: (41|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 542
лучше вообще не лезть в это просто ради любопытства
Зарегистрирован: 20.06.2017
 
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 10:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (114|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 776
Что ли сабелька за ум взялась???...
Думаю, что история выдумана, и вот почему: никакая бабушка не разрешит пойти к ведьме за просто так, лучше сама сходит за внучка похлопотать, если проблемы у оного. Родные насторожены в беды будущего сыновей, дочерей, внуков и правнуков, потому только упрямство отпрысков может поставить барьер между собой и родственниками. Автор знает об этом, так как он потом упоминает в истории о своих родных по прямой линии. Только почему он не сделал историю гладкой? Скорее всего, не додумал по причине, что чрезмерный акцент установлен на последнем абзаце.
Вы, мемфис, вкалываете сейчас учителем в общеобразовательной школе???...
Цитата: Сабелька
Если вы по- прежнему слышите голоса, то вам стоит обратиться к врачу.

А вы не слышите голоса, дорогая Сабелька Наталия?
Цитата: Сабелька
В любом учебники по психиатрии слышание посторонних голосов, звучащих "в голове", является самым первым и явным признаком шизофрении.

Не факт, потому что в том же учебнике по психиатрии описаны гипнопомпические и гипногогические галлюцинации, которые встречаются у обычных людей. Читайте внимательно учебники по психиатрии, пожалуйста, прежде чем говорить о признаках болезней.
Цитата: Сабелька
Поскольку шизофрения является, к сожалению, практически всегда прогрессирующим заболеванием

Не всегда.
Цитата: Сабелька
Как сложилась дальнейшая ваша жизнь?

Будем надеяться, что всё прекрасно.
Цитата: Сабелька
Вы чувствуете себя здоровым?

Без сомнения, поскольку автор начеркал очередную историю и без патологии мышления в тексте.
Цитата: Сабелька
Не продолжают ли беспокоить голоса?

Наверное, они есть, поскольку они есть у здоровых людей. Условия сна никто не отменял, дорогая Сабелька, или вы не спите ночами?
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#6 написал: Hecate
Вчера, 10:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 37
История понравилась. Нестыковки в датах ее не портят. Написано очень атмосферно.+
Один момент напомнил случай из жизни. Попала в больницу на операцию с общим наркозом. Наркоз делали первый раз. Испытала дикий ужас. Я помнила только один момент - как пришла в палату на операцию. Себя ощущала как комок/шарик света, мечущийся по серым коридорам. Мыслительная деятельность не прекращалась. Я пыталась понять сделали операцию мне или нет, что я за сущность. И тут я поняла, я смогу вернуться «в себя», если вспомню своё имя. Я стала лихорадочно вспоминать имя, и свою жизнь, и близких мне людей. Очнулась - надо мной стоит сестра и держит в руках шприц и бьет меня по щекам. «Слава Богу очнулась, ну и напугала ты нас. Так долго не отходила от наркоза»
Зарегистрирован: 7.08.2022
#7 написал: Jako tako
Вчера, 10:53
+7
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 338
Плюсик на коммент Сабельки за проделанную работу.
Полностью выдуманная история. Хотя бы только потому, что любая родная бабушка просто так не разрешит любимому внучку пойти к ведьме.
Не поняла момент, кто решает, кому можно/нельзя приходить к ведьме? Почему она отреагировала так, как будто не знала, кто к ней должен придти? Думаю, такое невозможно просто.
И вообще, ну сказал бы ведьме сразу, мол, тык пык, пришел ради интереса, на ведьму говорящую посмотреть. Может так бы и не испугали автора.
Ничего не ставлю.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: memphis
Вчера, 11:18
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 28
Цитата: Jako tako
Плюсик на коммент Сабельки за проделанную работу.
Полностью выдуманная история. Хотя бы только потому, что любая родная бабушка просто так не разрешит любимому внучку пойти к ведьме.
Не поняла момент, кто решает, кому можно/нельзя приходить к ведьме? Почему она отреагировала так, как будто не знала, кто к ней должен придти? Думаю, такое невозможно просто.
И вообще, ну сказал бы ведьме сразу, мол, тык пык, пришел ради интереса, на ведьму говорящую посмотреть. Может так бы и не испугали автора.
Ничего не ставлю.

У вас очень странные представления о ведьмах. Не знаю как в ваших краях, но у нас в этом слове нет ничего криминального и злого. Я же не сказал - злая колдунья черной магии, вампирша, демонесса и ангел смерти. Почему бабушка должна решать, куда идти 20летнему человеку?
Зарегистрирован: 22.11.2011
#9 написал: Сабелька
Вчера, 12:29
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 22
Комментариев: 352
Я знаю наверняка, что подобные слуховые галлюцинации, притом систематические, которые описывает автор, наверняка являются признаком психического заболевания. Какого именно, решать врачам. Я опираюсь на знания своего брата Александра. Я, кажется, писала, что он у меня серьезный психиатр с очень большим стажем и практикой.

Я посторонние голоса не слышала никогда. Я говорю о голосах наяву, а не во сне, разумеется.

Что значит, " Сабелька взялась за ум"? Я никогда из него не выходила.

У меня есть серьезные основания думать, что автор не чувствует себя здоровым. Что он слышит по- прежнему голоса ( если он их действительно слышал, если первая история не выдумка) и что он, скорее всего , страдает паническими атаками, как и прежде. Хотя панические атаки, если начались в юности, часто проходят к 30 годам насовсем.
Зарегистрирован: 5.04.2016
 
#10 написал: Jako tako
Вчера, 12:38
+4
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 338
Цитата: memphis

У вас очень странные представления о ведьмах. Не знаю как в ваших краях, но у нас в этом слове нет ничего криминального и злого. Я же не сказал - злая колдунья черной магии, вампирша, демонесса и ангел смерти. Почему бабушка должна решать, куда идти 20летнему человеку?

Да, Вы так не сказали. Вы просто написали, что у нее на «приеме» с Вами начало происходит явно что-то плохое. Что Вас до жути испугало. Основываюсь только на том, что написано Вами же.
Вы знать не знаете ничего о моих представлениях о ведьмах, вероятнее всего. Потому что я особо об этом не распространяюсь. И для меня ведьма - это ведающая, знающая больше, чем другие люди. А не обязательно зло.
Бабушка не должна решать, что делать 20летнему человеку. Но бабушка может посоветовать чего-то НЕ делать. Хотя бы. Тем более делать что-то из простого интереса.
Вам уже тут не только я указала на странности в истории, кстати.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#11 написал: memphis
Вчера, 12:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 28
Цитата: Сабелька
Я знаю наверняка, что подобные слуховые галлюцинации, притом систематические, которые описывает автор, наверняка являются признаком психического заболевания. Какого именно, решать врачам. Я опирабсь на знания своего брата Александра. Я, кажется, писала, что он у меня серьезный психиатр с очень большим стажем и практикой.

Я посторонние голоса не слышала никогда. Я говорю о голосах наяву, а не во сне, разумеется.

Что значит, " Сабелька взялась за ум"? Я никогда из него не выходила.

Начнем с того, что с моей психикой все отлично, можете не переживать. Спасибо за заботу. А что касается вашего брата психиатра, то если следовать вашей логике, то все очевидцы историй из жизни психи и должны быть немедленно помещены в палату))
Зарегистрирован: 22.11.2011
#12 написал: Сабелька
Вчера, 13:32
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 22
Комментариев: 352
Цитата: memphis

Начнем с того, что с моей психикой все отлично, можете не переживать. Спасибо за заботу. А что касается вашего брата психиатра, то если следовать вашей логике, то все очевидцы историй из жизни психи и должны быть немедленно помещены в палату))


Это не моя логика. Это классическая психиатрия. Рада, что у вас все хорошо.
Зарегистрирован: 5.04.2016
 
#13 написал: Tigger power
Вчера, 14:58
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3048|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 390
Атмосферно и красочно описаны: чувства, ощущения, воспоминания, погода, а ведьму не описали ни единым словом, как так то?)) Поставлю плюс, с автором точно произошло что-то мощное
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#14 написал: DRUID
Вчера, 16:33
+8
Группа: Посетители
Репутация: (357|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 464
Лучше бы к молодухе с гостинцами сходил, а не к старухе ,с прости Господи, расчленяющим взглядом.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#15 написал: Lem538
Вчера, 17:29
+8
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
История 100% полностью придумана. Автор явно пытается писать страшные истории, при этом явно их сочиняя и выдавая за истории из жизни.

по гравированной дороге,


Это что за зверь такой? Может все-таки гравийная?

хвосту, вторящему свои движения за кометой.


Вторить - значит повторять звуки, а не движения. Хвост вторить не может.

она кинула на меня свой тяжеленный, расчленяющий взгляд исподлобья


Отчленила что-нибудь? Ну хоть кусочек?

искренне и безвозмездно любить себя и всех людей


Любить себя безвоздмедно - значит любить себя даром.

Но я в тот вечер нашел настоящего Бога, того, что каждый день стоит за моей спиной и готов в любую секунду уберечь меня и мою душу. Это все мои родные люди, все близкие люди, которых я люблю, это вкусная еда, любимые животные, любимые игры- те что я искренне люблю всей душой.


Еда, животные и игры - это тоже Бог? Прикольно.

Пошел туда, не знаю куда, получить то, не ззнаю что и очень при этом напугался. За что люди плюсы ставят?
Зарегистрирован: 15.10.2021
#16 написал: memphis
Вчера, 18:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 28
Цитата: Lem538
История 100% полностью придумана. Автор явно пытается писать страшные истории, при этом явно их сочиняя и выдавая за истории из жизни.

по гравированной дороге,


Это что за зверь такой? Может все-таки гравийная?

хвосту, вторящему свои движения за кометой.


Вторить - значит повторять звуки, а не движения. Хвост вторить не может.

она кинула на меня свой тяжеленный, расчленяющий взгляд исподлобья


Отчленила что-нибудь? Ну хоть кусочек?

искренне и безвозмездно любить себя и всех людей


Любить себя безвоздмедно - значит любить себя даром.

Но я в тот вечер нашел настоящего Бога, того, что каждый день стоит за моей спиной и готов в любую секунду уберечь меня и мою душу. Это все мои родные люди, все близкие люди, которых я люблю, это вкусная еда, любимые животные, любимые игры- те что я искренне люблю всей душой.


Еда, животные и игры - это тоже Бог? Прикольно.

Пошел туда, не знаю куда, получить то, не знаю что и очень при этом напугался. За что люди плюсы ставят?

Касательно последнего пункта ваших замечаний. Да! еда, животные, игры - бог, а что вас не устраивает? Вот такой вот вывод я для себя после сформулировал после этого случая. В светском государстве имею полное право. А насчет того, что фейк история или нет - здесь все на усмотрение администрации. Если посчитают нужным, перенесут в другой раздел или удалят вовсе. Мне честно говоря все равно, ни добавить ни убавить нечего. Надеюсь, что хотя бы один человек какой-нибудь поймет о чём тут речь, тогда я буду искренне рад.
Зарегистрирован: 22.11.2011
#17 написал: Estellan
Вчера, 19:55
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2287|-1)
Публикаций: 314
Комментариев: 3 223
memphis
Не вникайте. Некоторые комментаторы у нас любят наводить суету на ровном месте. Ищут своих "коллег".)
Зарегистрирован: 23.07.2015
                  
#18 написал: Eifersucht
Вчера, 20:24
-1
Группа: Посетители
Репутация: (114|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 776
Цитата: Сабелька
Я знаю наверняка, что подобные слуховые галлюцинации, притом систематические, которые описывает автор, наверняка являются признаком психического заболевания.

А систематические - это как?
Цитата: Сабелька
Какого именно, решать врачам.

Вот именно. Но не вам.
Цитата: Сабелька
Я посторонние голоса не слышала никогда.

Вы лукавите. Верняк, вам нашептал брат Александр по поводу: никому-ничего не скажу.
Цитата: Сабелька
Я никогда из него не выходила.

А я и не писал, что вы из ума выходили. Почитайте, пожалуйста, ещё разочек.
Цитата: Сабелька
У меня есть серьезные основания думать, что автор не чувствует себя здоровым.

А я уверен, что он здоров.
Цитата: Сабелька
страдает паническими атаками

Паника вообще свойственна всем мужчинам. Недаром же оповещения на предприятиях озвучиваются милыми женщинами.
Цитата: Сабелька
Хотя панические атаки, если начались в юности, часто проходят к 30 годам насовсем.

Не скажу. Если прижмёт серьёзно, уж не до спокойствия в любом возрасте. Хотя выразительность паники меньше с возрастом, но она есть всё равно.
Цитата: memphis
А что касается вашего брата психиатра, то если следовать вашей логике, то все очевидцы историй из жизни психи и должны быть немедленно помещены в палату))

Верняк, брат Александр такого мнения.
Цитата: Сабелька
Это классическая психиатрия.

Классическая психиатрия - это как? Классика - это ведь образец. Нет, Сабелька, пускай психиатрия будет просто психиатрией.
Цитата: Lem538
Еда, животные и игры - это тоже Бог? Прикольно.

Не понял. И что тут прикольного? Всё - творение Божие, значит Бог во всём.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#19 написал: Сабелька
Вчера, 21:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 22
Комментариев: 352
Цитата: Eifersucht
Цитата: Сабелька
Я знаю наверняка, что подобные слуховые галлюцинации, притом систематические, которые описывает автор, наверняка являются признаком психического заболевания.

А систематические - это как?
Цитата: Сабелька
Какого именно, решать врачам.

Вот именно. Но не вам.
Цитата: Сабелька
Я посторонние голоса не слышала никогда.

Вы лукавите. Верняк, вам нашептал брат Александр по поводу: никому-ничего не скажу.
Цитата: Сабелька
Я никогда из него не выходила.

А я и не писал, что вы из ума выходили. Почитайте, пожалуйста, ещё разочек.
Цитата: Сабелька
У меня есть серьезные основания думать, что автор не чувствует себя здоровым.

А я уверен, что он здоров.
Цитата: Сабелька
страдает паническими атаками

Паника вообще свойственна всем мужчинам. Недаром же оповещения на предприятиях озвучиваются милыми женщинами.
Цитата: Сабелька
Хотя панические атаки, если начались в юности, часто проходят к 30 годам насовсем.

Не скажу. Если прижмёт серьёзно, уж не до спокойствия в любом возрасте. Хотя выразительность паники меньше с возрастом, но она есть всё равно.
Цитата: memphis
А что касается вашего брата психиатра, то если следовать вашей логике, то все очевидцы историй из жизни психи и должны быть немедленно помещены в палату))

Верняк, брат Александр такого мнения.
Цитата: Сабелька
Это классическая психиатрия.

Классическая психиатрия - это как? Классика - это ведь образец. Нет, Сабелька, пускай психиатрия будет просто психиатрией.
Цитата: Lem538
Еда, животные и игры - это тоже Бог? Прикольно.

Не понял. И что тут прикольного? Всё - творение Божие, значит Бог во всём.



Господи, сколько цитат. Даже отвечать стрёмно. Не провоцируйте меня на нудные бесконечные диалоги, мне это неинтересно.

Обо всём можете почитать сами. И о том, что значит слово "систематический", и что такое классическая психиатрия... и чем паника отличается от панических атак... и о многом другом.
Зарегистрирован: 5.04.2016
 
#20 написал: ТЭО 111
Сегодня, 05:16
-2
Группа: Посетители
Репутация: (101|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 98
Цитата: Сабелька
Я знаю наверняка, что подобные слуховые галлюцинации, притом систематические, которые описывает автор, наверняка являются признаком психического заболевания. Какого именно, решать врачам. Я опираюсь на знания своего брата Александра. Я, кажется, писала, что он у меня серьезный психиатр с очень большим стажем и практикой.

Я посторонние голоса не слышала никогда. Я говорю о голосах наяву, а не во сне, разумеется.

Что значит, " Сабелька взялась за ум"? Я никогда из него не выходила.

У меня есть серьезные основания думать, что автор не чувствует себя здоровым. Что он слышит по- прежнему голоса ( если он их действительно слышал, если первая история не выдумка) и что он, скорее всего , страдает паническими атаками, как и прежде. Хотя панические атаки, если начались в юности, часто проходят к 30 годам насовсем.

Полная чушь о психос. заболеваниях... либо нервы, либо сверхчувствительность, либо " эхо" чужой аппаратуры... Да и бабка нехороший человек с " придурью"...

Цитата: Сабелька
Цитата: Eifersucht
Цитата: Сабелька
Я знаю наверняка, что подобные слуховые галлюцинации, притом систематические, которые описывает автор, наверняка являются признаком психического заболевания.

А систематические - это как?
Цитата: Сабелька
Какого именно, решать врачам.

Вот именно. Но не вам.
Цитата: Сабелька
Я посторонние голоса не слышала никогда.

Вы лукавите. Верняк, вам нашептал брат Александр по поводу: никому-ничего не скажу.
Цитата: Сабелька
Я никогда из него не выходила.

А я и не писал, что вы из ума выходили. Почитайте, пожалуйста, ещё разочек.
Цитата: Сабелька
У меня есть серьезные основания думать, что автор не чувствует себя здоровым.

А я уверен, что он здоров.
Цитата: Сабелька
страдает паническими атаками

Паника вообще свойственна всем мужчинам. Недаром же оповещения на предприятиях озвучиваются милыми женщинами.
Цитата: Сабелька
Хотя панические атаки, если начались в юности, часто проходят к 30 годам насовсем.

Не скажу. Если прижмёт серьёзно, уж не до спокойствия в любом возрасте. Хотя выразительность паники меньше с возрастом, но она есть всё равно.
Цитата: memphis
А что касается вашего брата психиатра, то если следовать вашей логике, то все очевидцы историй из жизни психи и должны быть немедленно помещены в палату))

Верняк, брат Александр такого мнения.
Цитата: Сабелька
Это классическая психиатрия.

Классическая психиатрия - это как? Классика - это ведь образец. Нет, Сабелька, пускай психиатрия будет просто психиатрией.
Цитата: Lem538
Еда, животные и игры - это тоже Бог? Прикольно.

Не понял. И что тут прикольного? Всё - творение Божие, значит Бог во всём.



Господи, сколько цитат. Даже отвечать стрёмно. Не провоцируйте меня на нудные бесконечные диалоги, мне это неинтересно.

Обо всём можете почитать сами. И о том, что значит слово "систематический", и что такое классическая психиатрия... и чем паника отличается от панических атак... и о многом другом.

Психоаналитик...+ токсиколог+ вибро+ одомолог+ акустист+ Орто...+ невро

Цитата: memphis
Цитата: Lem538
История 100% полностью придумана. Автор явно пытается писать страшные истории, при этом явно их сочиняя и выдавая за истории из жизни.

по гравированной дороге,


Это что за зверь такой? Может все-таки гравийная?

хвосту, вторящему свои движения за кометой.


Вторить - значит повторять звуки, а не движения. Хвост вторить не может.

она кинула на меня свой тяжеленный, расчленяющий взгляд исподлобья


Отчленила что-нибудь? Ну хоть кусочек?

искренне и безвозмездно любить себя и всех людей


Любить себя безвоздмедно - значит любить себя даром.

Но я в тот вечер нашел настоящего Бога, того, что каждый день стоит за моей спиной и готов в любую секунду уберечь меня и мою душу. Это все мои родные люди, все близкие люди, которых я люблю, это вкусная еда, любимые животные, любимые игры- те что я искренне люблю всей душой.


Еда, животные и игры - это тоже Бог? Прикольно.

Пошел туда, не знаю куда, получить то, не знаю что и очень при этом напугался. За что люди плюсы ставят?

Касательно последнего пункта ваших замечаний. Да! еда, животные, игры - бог, а что вас не устраивает? Вот такой вот вывод я для себя после сформулировал после этого случая. В светском государстве имею полное право. А насчет того, что фейк история или нет - здесь все на усмотрение администрации. Если посчитают нужным, перенесут в другой раздел или удалят вовсе. Мне честно говоря все равно, ни добавить ни убавить нечего. Надеюсь, что хотя бы один человек какой-нибудь поймет о чём тут речь, тогда я буду искренне рад.

Бабка с придурью и со своей кармой... Но их привычки- как у тех, кого казнила инквизиция...

Цитата: memphis
Цитата: Сабелька
Я знаю наверняка, что подобные слуховые галлюцинации, притом систематические, которые описывает автор, наверняка являются признаком психического заболевания. Какого именно, решать врачам. Я опирабсь на знания своего брата Александра. Я, кажется, писала, что он у меня серьезный психиатр с очень большим стажем и практикой.

Я посторонние голоса не слышала никогда. Я говорю о голосах наяву, а не во сне, разумеется.

Что значит, " Сабелька взялась за ум"? Я никогда из него не выходила.

Начнем с того, что с моей психикой все отлично, можете не переживать. Спасибо за заботу. А что касается вашего брата психиатра, то если следовать вашей логике, то все очевидцы историй из жизни психи и должны быть немедленно помещены в палату))

Неправда, мы можем и так помочь...
Зарегистрирован: 15.12.2019
#21 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:17
-2
Группа: Посетители
Репутация: (114|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 776
Цитата: Сабелька
Господи, сколько цитат.

Вы очень высокого мнения обо мне. У меня не цитаты, а не более чем ответ вам.
Цитата: Сабелька
Даже отвечать стрёмно.

Ещё бы. Упускают отвечать обычно из-за невежества в данной области, а в частности, в психиатрии непосредственно.
Цитата: Сабелька
Не провоцируйте меня на нудные бесконечные диалоги, мне это неинтересно.

А я вас и не провоцирую, вы сами себя провоцируете, пытаясь ставить диагнозы.
Цитата: Сабелька
Обо всём можете почитать сами.

Без сомнений.
Цитата: Сабелька
И о том, что значит слово "систематический", и что такое классическая психиатрия... и чем паника отличается от панических атак... и о многом другом.

Нет, дорогая Сабелька, классической (образцовой) психиатрии не существует в природе на данный момент, потому что она остаётся описательной дисциплиной. И слова: систематический, атака и так далее - это расширение классификации, не более. Просто корифеям (карифанам) ничего не остаётся, как расширять или, лучше сказать, углублять и даже множить понятия и классификации- так легче, чем просто избавлять от патологии пациента.
Цитата: Сабелька
и о многом другом.

О многом другом - это о чём?
Вам, Сабелька, приятно было, когда на вас ополчились некоторые посетители здесь на сайте? Помните, вы за оскорбления в ответ были несколько раз забанены? Вы ведь недавно вышли из длительного бана. Помните?
Конечно, я понимаю, что привычка утверждаться за чужой счёт у вас в порядке вещей... . Но откройте наконец глаза, уж хотя бы на шестом своём десятке или на восьмом - хотя бы когда-нибудь, ведь скверно жить, когда требуешь уважения, но со своей стороны не соблюдаешь даже человечности. Перевернитесь, пожалуйста, из своего сегодняшнего состояния в состояние мемфиса и поймите, будьте любезны, что ему неприятны ваши диагнозы. Вы же не врач. И даже не являетесь своим братом Александром, практикующим усердно классическую психиатрию.
Цитата: ТЭО 111
Полная чушь о психос. заболеваниях...

ТОчняк.
Цитата: ТЭО 111
Неправда, мы можем и так помочь...

Как вас понимать?
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
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