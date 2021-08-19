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Истории из жизни

Где тот мальчик?

В моём далёком детстве произошла история, которую я не могу понять. Возможно, моя детская память дала сбой или разыгралась необузданная фантазия. Других объяснений не вижу.
На всякий случай скажу, что я начала осознавать себя невероятно рано. Настолько рано, что многие люди мне не верят. Например, я помню, как сделала первые свои шаги! Верите? Кстати, и мой родной брат тоже утверждает, что помнит некоторые фрагменты из детства в возрасте до года. Впервые в детсад я пошла в год и восемь месяцев. К этому моменту моя речь полностью сформировалась. Первый день в детсаду я помню великолепно! Помню свои мысли и ощущения.
Я много читала про вопросы ранней детской памяти. Исследователи утверждают: чем раньше формируется речь ребенка, чем внятнее в своем мозгу он может сформулировать мысль и выстроить структуру воспоминаний, тем больше шансов "сфотографировать" и "заложить" событие в недра своей памяти.


Итак, мне примерно 2 с половиной года. Я уже четко все сознаю. Тогда я часто гостила у бабули с дедулей в небольшом городке. У них был свой дом. Мы с бабулей каждый день перед обедом гуляли в палисаднике, не выходя за калитку. И вот повадился к нам ходить маленький мальчик. Такой же маленький, как я, весь беленький, в светлом костюмчике, хорошенький, как ангелочек, улыбчивый и тихий. Таким он мне запомнился. Звали его Степка. Он был из дома соседей Курчатовых, через дорогу. Иногда он бегал у дороги, недалеко от нашей калитки, и тогда бабушка звала его: "Степка! Степка!" И Степка подбегал к нам и гулял с нами. Мы резвились с ним в палисаднике. Бабуля катала нас на импровизированных качелях: по очереди ставила ножками на калитку и открывала- закрывала ее. Степка хохотал. Иногда мы угощали его булкой. И вот играли мы так со Степкой ежедневно, недели две, наверное, а потом я уехала домой. Когда через время я вернулась к бабуле с дедулей, я разумеется, спросила про Стёпку, но бабуля ответила, что стало холодно, он сейчас не гуляет. Наверное, уехал, - решила я. И постепенно перестала о нем спрашивать.
И вот, когда мне было уж лет 10, я спросила бабулю, куда же делся Стёпка Курчатов. Бабуля решительно не поняла, о ком я спрашиваю. "Никогда не было у Курчатовых никакого мальчика, тебе ровесника", - заявила она. Я стала подробно описывать события: знакомство и прогулки. И бабуля сказала тогда: "Так ведь это был Курчатовский козлёнок. К тебе каждый день прибегал и играл маленький беленький козлёнок Стёпка! Да и кто бы стал отпускать на прогулку двухгодовалого мальчика одного?"
Как же я, почти взрослый ребенок, могла перепутать? Копытца, рожки, шерстяная мордочка. Как я могла не заметить? Я же с ним общалась! Это был мальчик!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:06
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:06 by СабелькаПросмотров: 443Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Мальчик детство воспоминание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Netaos
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Автор, мне очень понравилась история из вашего детства. У меня возникла только одна идея, может в козленке обитала душа ребенка, и вам в силу возраста дано было это увидеть?
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#3 написал: Сабелька
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Цитата: Netaos
Автор, мне очень понравилась история из вашего детства. У меня возникла только одна идея, может в козленке обитала душа ребенка, и вам в силу возраста дано было это увидеть?

Да, скорее всего это был Ваня, который попил из копытца.
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