Пропавшие дети

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

My-rin Просмотров: 346 Комментарии: 10 +5 Вчера, 23:52 by

Мой друг родом из Бангладеша - страны, в которой к мистическим явлениям относятся достаточно серьезно, особенно, старшее поколение. Он и поведал мне эту странную историю, которая не закончена и по сей день.В окрестностях Даки и других близлежащих городов уже много лет происходят таинственные исчезновения детей. В один момент ребенок направлялся к киоску, парку или уличному туалету, а в следующую секунду его и след простыл. Как правило, ищут таких детей и подростков несколько дней всем районом, поэтому про такие странные дела знает половина столицы.Мальчик, бывший соседом моего друга, в один осенний день так же пропал. К поискам сразу же подключили многочисленных родных, соседей и полицию, чтобы найти ребенка по горячим следам. Мальчик был крайне приветливым, кротким ребенком, не склонным к жестоким шуткам над родителями или побегу из дома без всяких оснований. Органы перетрясли всю семью и одноклассников на предмет ссор, угроз ребенку и возможного плохого содержания. Правоохранители выяснили, что ребенок учился хорошо, имел множество друзей, и учителя к нему прекрасно относились, собственно, как и родные, которые гордились им до невозможности.История исчезновения была тревожной и до боли знакомой: играл во дворе дома, пошел в туалет и не вернулся. Чужие люди на территорию зайти не могли - в доме постоянно было полно народу, кто-нибудь обязательно заприметил бы. Да и собака дала бы знать. Соседские мальчишки, с которыми пропавший часто играл, в тот период разъехались с родителями в отпуска, поэтому позвать поиграть они его не могли.Стали клеить объявления, искать волонтеров, привлекать дополнительные силы. Прошло трое суток. На четвёртый день поисков мальчик нашелся самым чудесным образом: ровно на том самом месте, откуда пропал. В то же самое время.Полиция и родные сразу же кинулись осматривать, а потом и допрашивать ребенка. Никаких видимых повреждений на нем не было. Более того, он не был голоден или изможден - появился ровно таким каким исчез. Та же одежда, никаких следов грязи, дорожной пыли, песка.Рассказал он то, что, по словам комиссара полиции, рассказывали дети, исчезавшие в других концах города. Однажды около дома к нему подошел незнакомец. Несмотря на то, что всех детей учат не говорить с незнакомыми взрослыми, мальчик не смог отказать ему в общении. Незнакомец рассказывал ему какую-то нудную историю своей жизни, чем произвел впечатление очень одинокого человека. Мальчуган вежливо выслушал его, за что странный тип дал ему горсть конфет. Очень вкусных, дорогих леденцов. Пожилые соседи потом говорили, что именно за счет этих леденцов коварный мужчина установил связь с душой парня.Он появлялся еще один раз у ворот дома, якобы просто поздороваться. В тот день, по словам парня, когда мальчик подошел к туалету, незнакомец просто возник перед ним из ниоткуда. Что было дальше, парнишка видел как во сне: незнакомец стал черной тенью с большими крыльями, как у орла. Он посадил мальчика к себе на спину и унес куда-то. Мальчугану не было страшно. Он приземлился в городе, где не бывал никогда ранее, и где он играл с детьми этого незнакомца. Его кормили и поили и не причиняли ему никакого зла. А потом тот чудной мужчина принес его обратно - так же как и унес.Случаев с исчезновением детей и подростков было действительно много. Особенный пик пришелся на 90-00 года. Полиция старалась не распространять информацию, просила родственников утаивать детали от соседей, чтобы детей не приняли за сумасшедших. Однако это не помогло спасти их дальнейшую судьбу: многие их "похищенных" действительно лишались рассудка вскоре или через пару лет после происшествия.Местные жители верят, что это демон таким образом питался от душ невинных детей.

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