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Истории из жизни

Пропавшие дети

Мой друг родом из Бангладеша - страны, в которой к мистическим явлениям относятся достаточно серьезно, особенно, старшее поколение. Он и поведал мне эту странную историю, которая не закончена и по сей день.

В окрестностях Даки и других близлежащих городов уже много лет происходят таинственные исчезновения детей. В один момент ребенок направлялся к киоску, парку или уличному туалету, а в следующую секунду его и след простыл. Как правило, ищут таких детей и подростков несколько дней всем районом, поэтому про такие странные дела знает половина столицы.

Мальчик, бывший соседом моего друга, в один осенний день так же пропал. К поискам сразу же подключили многочисленных родных, соседей и полицию, чтобы найти ребенка по горячим следам. Мальчик был крайне приветливым, кротким ребенком, не склонным к жестоким шуткам над родителями или побегу из дома без всяких оснований. Органы перетрясли всю семью и одноклассников на предмет ссор, угроз ребенку и возможного плохого содержания. Правоохранители выяснили, что ребенок учился хорошо, имел множество друзей, и учителя к нему прекрасно относились, собственно, как и родные, которые гордились им до невозможности.

История исчезновения была тревожной и до боли знакомой: играл во дворе дома, пошел в туалет и не вернулся. Чужие люди на территорию зайти не могли - в доме постоянно было полно народу, кто-нибудь обязательно заприметил бы. Да и собака дала бы знать. Соседские мальчишки, с которыми пропавший часто играл, в тот период разъехались с родителями в отпуска, поэтому позвать поиграть они его не могли.

Стали клеить объявления, искать волонтеров, привлекать дополнительные силы. Прошло трое суток. На четвёртый день поисков мальчик нашелся самым чудесным образом: ровно на том самом месте, откуда пропал. В то же самое время.
Полиция и родные сразу же кинулись осматривать, а потом и допрашивать ребенка. Никаких видимых повреждений на нем не было. Более того, он не был голоден или изможден - появился ровно таким каким исчез. Та же одежда, никаких следов грязи, дорожной пыли, песка.

Рассказал он то, что, по словам комиссара полиции, рассказывали дети, исчезавшие в других концах города. Однажды около дома к нему подошел незнакомец. Несмотря на то, что всех детей учат не говорить с незнакомыми взрослыми, мальчик не смог отказать ему в общении. Незнакомец рассказывал ему какую-то нудную историю своей жизни, чем произвел впечатление очень одинокого человека. Мальчуган вежливо выслушал его, за что странный тип дал ему горсть конфет. Очень вкусных, дорогих леденцов. Пожилые соседи потом говорили, что именно за счет этих леденцов коварный мужчина установил связь с душой парня.

Он появлялся еще один раз у ворот дома, якобы просто поздороваться. В тот день, по словам парня, когда мальчик подошел к туалету, незнакомец просто возник перед ним из ниоткуда. Что было дальше, парнишка видел как во сне: незнакомец стал черной тенью с большими крыльями, как у орла. Он посадил мальчика к себе на спину и унес куда-то. Мальчугану не было страшно. Он приземлился в городе, где не бывал никогда ранее, и где он играл с детьми этого незнакомца. Его кормили и поили и не причиняли ему никакого зла. А потом тот чудной мужчина принес его обратно - так же как и унес.

Случаев с исчезновением детей и подростков было действительно много. Особенный пик пришелся на 90-00 года. Полиция старалась не распространять информацию, просила родственников утаивать детали от соседей, чтобы детей не приняли за сумасшедших. Однако это не помогло спасти их дальнейшую судьбу: многие их "похищенных" действительно лишались рассудка вскоре или через пару лет после происшествия.
Местные жители верят, что это демон таким образом питался от душ невинных детей.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:52 by My-rinПросмотров: 346Комментарии: 10
+5

Ключевые слова: Исчезновение дети Бангладеш городская легенда орел крылья демон джинн авторская история

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Комментарии

#1 написал: Штефан
Сегодня, 00:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Сказки от Бременских Музыканнтов, даже если дети действительно пропадали, то объясняется это очень легко и просто, даже если взять во внимание этого мужика, который давал детям конфеты, походу с наркотиками и был больным на голову.
Зарегистрирован: 19.09.2023
#2 написал: My-rin
Сегодня, 03:31
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Онлайн
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 943
Цитата: Штефан
Сказки от Бременских Музыканнтов, даже если дети действительно пропадали, то объясняется это очень легко и просто, даже если взять во внимание этого мужика, который давал детям конфеты, походу с наркотиками и был больным на голову.

И я тоже об этом думала. Наркотики - самое логичное объяснение произошедшего. Уверена, что есть этому рациональное объяснение, но записала со слов друга именно так, как верит их народ.
Зарегистрирован: 10.06.2011
    
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:18
+1
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Репутация: (113|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 765
Эх, ёшкин свет.... . Писал писал и всё исчезло, когда хотел отправить. Ну, блин горелый. Сейчас уже не написать так... . Жаль.
Попытаюсь сбивчиво повторить. Бангладеш - самая густонаселённая страна, с мизерным годовым доходом на человека. В формах преступлений указана торговля людьми и незаконный оборот наркотиков. Это значит, что в истории надо обязательно искать не мистику, а криминал. А вот то, что в народе в полной зрелости суеверный мистический план в ответ на похищения - это защита от того ужаса, что называется человеком и показатель бесчеловечности не только людей, находящихся у власти, но и всего цвета нации, включая и религиозных деятелей.
Цель похищений может быть разной - это торговля органами, педофилия, торговля наркотиками.
Один из показателей преступления - следствие, что приключается с вернувшимся сразу или через пару лет, когда до него дойдёт - это исковерканные судьбы или потеря рассудка.
За этой историей точно стоит преступление, и если она дошла до читателей 4 стор, то это значит, что полицейские той страны действуют за одно с бандитами, вся верхушка коррумпирована, а религия для священников - это пустой звон. Ребята, я кричу, чтобы услышали достойные люди из Бангладеш.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#4 написал: Vologodskaya
Сегодня, 08:20
0
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Репутация: (41|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 539
может такие байки Бангладеша
Зарегистрирован: 20.06.2017
 
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 10:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 331
Ключевое слово здесь «дети». Их легче обмануть и украсть. Чем, в прямом смысле, КУЧА людей по всему миру активно пользуется. Продажа в рабство, продажа на органы, продажа как сексуальный объект.
Я все же за рациональное объяснение таких исчезновений.
Дети вполне могли сходить с ума после пережитого. Или после действия наркотиков, действительно. Остальное можно надумать.
Просто хочу напомнить, что до сих пор есть люди, которые считают чем-то инопланетным следы от пролетевшего самолета.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Голландец Михель
Сегодня, 12:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Цитата: Eifersucht
Ребята, я кричу, чтобы услышали достойные люди из Бангладеш.

Думаю, что дело тут не в особенностях Бангладеш. Дети, по разным причинам, регулярно пропадают во всем мире. По данным отряда "ЛизаАлерт", в России ежегодно теряется около 40 000 детей (по данным МВД, около 20 000). Многих находят (живыми или мертвыми), кто-то возвращается сам, но с учетом прошлых лет, до сих пор не найдено более 1 000 детей. Вот, например, жуткий случай, который произошел в 2013 г. в якутском селе Синск: там, среди белого дня, прямо с улицы пропали две трехлетние девочки. И они до сих пор не найдены. Вряд ли их похитили какие-то бандиты - незаметно выкрасть детей днем, с центральной улицы небольшого села - невозможно. Где они?
Зарегистрирован: 23.04.2017
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (113|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 765
Цитата: Голландец Михель
Думаю, что дело тут не в особенностях Бангладеш. Дети, по разным причинам, регулярно пропадают во всем мире. По данным отряда "ЛизаАлерт", в России ежегодно теряется около 40 000 детей (по данным МВД, около 20 000). Многих находят (живыми или мертвыми), кто-то возвращается сам, но с учетом прошлых лет, до сих пор не найдено более 1 000 детей. Вот, например, жуткий случай, который произошел в 2013 г. в якутском селе Синск: там, среди белого дня, прямо с улицы пропали две трехлетние девочки. И они до сих пор не найдены. Вряд ли их похитили какие-то бандиты - незаметно выкрасть детей днем, с центральной улицы небольшого села - невозможно. Где они?

Нет, дорогой голландец Михель, человек - самый хитрый и беспощадный зверь. В той якутской истории надо заниматься следствием, а не огненную воду употреблять, тогда и будет толк, будь то преступление или мистика. В любом случае, даже если произошла телепортация, надо найти детей, а иначе человечность в поколениях за зря.
А веру или неверие, в том числе и мистику надо поставить на полку далеко от себя. Очевидность, доказательства, астральный след и адрес (если на то пошло) указывают на путь следователю.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#8 написал: My-rin
Сегодня, 14:46
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Онлайн
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 943
Спасибо большое за внимание к истории!
Цитата: Eifersucht
Эх, ёшкин свет.... . Писал писал и всё исчезло, когда хотел отправить. Ну, блин горелый. Сейчас уже не написать так... . Жаль.

Ох, как понимаю Вас - периодически происходит тоже самое (случайно тыкаю, и страница обновляется) grin
Цитата: Eifersucht
В формах преступлений указана торговля людьми и незаконный оборот наркотиков.

Совершенно верно.
Цитата: Eifersucht
Цель похищений может быть разной - это торговля органами, педофилия, торговля наркотиками.

Те же мысли были, когда слушала. Люди верят в то, что это неведомая сила, джинн, а на самом деле, власти просто не хотят бороться с растущим криминалом. Причем, мы не знаем, как детей обследовали (и обследовали ли вообще, кроме поверхностного осмотра), находили ли какие-то следы чего-либо в крови или на теле.
Цитата: Jako tako
Дети вполне могли сходить с ума после пережитого. Или после действия наркотиков, действительно.

Совершенно верно. Насколько я знаю, марки/конфеты содержат частенько ЛСД. Слышала, что именно этот наркотик являлся раньше номером один среди тех, что разрушали психику с огромной скоростью. Конечно, если "побочный эффект" - красочные галлюцинации, могу себе представить влияние на мозг. А тут еще и детский мозг.
Цитата: Голландец Михель
в якутском селе Синск: там, среди белого дня, прямо с улицы пропали две трехлетние девочки.

Я тоже читала про многочисленные случаи по всему миру (в частности, в РФ, США, Канаде), описывающие исчезновение прямо с улицы среди бела дня. Складывается ощущение, что детей заманивают куда-то, и они сворачивают за угол/гараж, а их хватают. И чаще всего (в раскрытых происшествиях) преступником оказывается кто-то из местных, на кого "вообще и подумать не могли".
Зарегистрирован: 10.06.2011
    
#9 написал: Голландец Михель
Сегодня, 16:04
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Публикаций: 0
Комментариев: 9
Цитата: Eifersucht
В той якутской истории надо заниматься следствием, а не огненную воду употреблять

В том-то и дело, что в этом селе правоохранительные органы занимались розыском не один год. Туда из Москвы приезжали лучшие сыщики, следователи, криминалисты страны, но все безрезультатно...
Зарегистрирован: 23.04.2017
#10 написал: My-rin
Сегодня, 17:06
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Публикаций: 12
Комментариев: 1 943
Цитата: Голландец Михель
Цитата: Eifersucht
В той якутской истории надо заниматься следствием, а не огненную воду употреблять

В том-то и дело, что в этом селе правоохранительные органы занимались розыском не один год. Туда из Москвы приезжали лучшие сыщики, следователи, криминалисты страны, но все безрезультатно...

Если они закопаны в лесу, а в Якутии есть леса непроходимые (мой дедушка родом оттуда, много рассказывал), то их даже с собаками можно не найти. Помните фильм "Милые кости", где был подземный "погреб" чуть ли не в поле? Подобных мест, где можно спрятать тело, чтобы никогда не нашли, очень много. Еще тяжелее найти, если дети в частном доме, где-нибудь в подвале.
Зарегистрирован: 10.06.2011
    
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