Нехорошая квартира

Новость отредактировал Estellan - 12-09-2023, 23:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Uroboros Просмотров: 1 055 Комментарии: 10 +12 12-09-2023, 23:28 by

Данная история произошла с семьей моих знакомых. Их сын поехал учиться в другой город; я с ним, кстати говоря, немного общался - всегда производил впечатление оптимистичного, уверенного в себе парня. Так вот, спустя какое-то время, родители озаботились тем, чтобы приобрести ему квартиру. Как они рассказывали, подбор квартиры занял довольно продолжительное время - необходимо было согласовать цену, место, планировку и т.п. Наконец, был найден подходящий вариант, правда оказалось, что это квартира ранее принадлежала сыну продавца, который по какой-то непонятной причине покончил с собой в этой самой квартире. После недолгих раздумий ими было принято решение купить ее несмотря на такую печальную историю. Посчитали, что не стоит принимать во внимание разного рода суеверия.Как оказалось впоследствии, с приобретением этой квартиры поведение их сына изменилось в худшую сторону. Со слов родителей, у него начались беспричинные депрессии, перепады настроения и приступы агрессии. Друзей также не прибавилось. Сначала списали все это на адаптационный период, но время шло, а эти симптомы все не проходили. Попробовали даже освятить квартиру, но все без толку. Походы к психологам опять же ничего не дали – парень замкнулся в себе, на занятиях в вузе все чаще отмалчивался, из-за чего успеваемость поползла вниз. Со слов соседей, он стал все чаще злоупотреблять алкоголем, причем пил всегда в одиночестве. На попытки поговорить с ним он, опять же, реагировал довольно агрессивно. Мол, не лезьте в мою жизнь и т.п.Причины подобных изменений так и остались неизвестными. Спустя некоторое время мне удалось узнать, что родители настояли на том, чтобы сын записался на прием к психотерапевту, вроде бы, ему даже выписали какие-то таблетки от депрессии. Также он якобы жаловался на какие-то видения и галлюцинации.Недавно я встретил его, когда он приезжал на каникулы в родной город - это был уже совсем другой человек – осунувшийся, сгорбленный, с потухшим взглядом. Со мной он даже не поздоровался – просто проковылял мимо. Словом, от него прежнего практически ничего не осталось - только внешняя оболочка. Что так изменило молодого парня за столь короткий период времени - загадка. Но, хоть и не очень в это верю, не исключаю, что не обошлось без чертовщины.

Ключевые слова: Мистика ужас потустороннее непонятное авторская история

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