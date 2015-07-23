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Истории из жизни

Нехорошая квартира

Данная история произошла с семьей моих знакомых. Их сын поехал учиться в другой город; я с ним, кстати говоря, немного общался - всегда производил впечатление оптимистичного, уверенного в себе парня. Так вот, спустя какое-то время, родители озаботились тем, чтобы приобрести ему квартиру. Как они рассказывали, подбор квартиры занял довольно продолжительное время - необходимо было согласовать цену, место, планировку и т.п. Наконец, был найден подходящий вариант, правда оказалось, что это квартира ранее принадлежала сыну продавца, который по какой-то непонятной причине покончил с собой в этой самой квартире. После недолгих раздумий ими было принято решение купить ее несмотря на такую печальную историю. Посчитали, что не стоит принимать во внимание разного рода суеверия.

Как оказалось впоследствии, с приобретением этой квартиры поведение их сына изменилось в худшую сторону. Со слов родителей, у него начались беспричинные депрессии, перепады настроения и приступы агрессии. Друзей также не прибавилось. Сначала списали все это на адаптационный период, но время шло, а эти симптомы все не проходили. Попробовали даже освятить квартиру, но все без толку. Походы к психологам опять же ничего не дали – парень замкнулся в себе, на занятиях в вузе все чаще отмалчивался, из-за чего успеваемость поползла вниз. Со слов соседей, он стал все чаще злоупотреблять алкоголем, причем пил всегда в одиночестве. На попытки поговорить с ним он, опять же, реагировал довольно агрессивно. Мол, не лезьте в мою жизнь и т.п.

Причины подобных изменений так и остались неизвестными. Спустя некоторое время мне удалось узнать, что родители настояли на том, чтобы сын записался на прием к психотерапевту, вроде бы, ему даже выписали какие-то таблетки от депрессии. Также он якобы жаловался на какие-то видения и галлюцинации.
Недавно я встретил его, когда он приезжал на каникулы в родной город - это был уже совсем другой человек – осунувшийся, сгорбленный, с потухшим взглядом. Со мной он даже не поздоровался – просто проковылял мимо. Словом, от него прежнего практически ничего не осталось - только внешняя оболочка. Что так изменило молодого парня за столь короткий период времени - загадка. Но, хоть и не очень в это верю, не исключаю, что не обошлось без чертовщины.


Новость отредактировал Estellan - 12-09-2023, 23:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
12-09-2023, 23:28 by UroborosПросмотров: 1 055Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Мистика ужас потустороннее непонятное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
12 сентября 2023 23:29
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2286|-1)
Публикаций: 313
Комментариев: 3 219
Наркота - такая штука. Особенно для "хороших мальчиков", вырвавшихся из-под опеки родни.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                  
#2 написал: Vologodskaya
Вчера, 07:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 535
Цитата: Estellan
Наркота - такая штука. Особенно для "хороших мальчиков", вырвавшихся из-под опеки родни.

может не так категорично, хотя и это возможно, ну и не в квартире дело, потерял себя просто парень
Зарегистрирован: 20.06.2017
 
#3 написал: Kreisleiter13
Вчера, 07:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 879
Злоупотребление водочкой, а может чего и "по тяжелее", вызвало глюки и другие сопутствующие заболевания.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 09:45
-1
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Репутация: (113|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 761
Когда-то жил вождь Ленин, так вот, он по младости лет тоже вырвался из под опеки маменьки и попал в объятия молодой революционерки, которая в прошлом была знатной куртизанкой. Подхватил спирохету. Был страшно агрессивным в зрелые годы, совершил революцию и загнулся в 54 года от сифилиса. Расстрелял здоровую семью царя больной человек.
Слишком мало сведений о парне из истории. Во всяких там банальностях, случающихся с мужчинами, надо всегда искать женщину, в данной истории - девушку.
Парень был, скорее всего, один в семье, мама его опекала, не слушая собственного мужа, а когда послушала, то было уже поздно. Да и вышло совершенно по-идиотски. "Планировка, место..."- да накой фиг место и планировка самостоятельному студенту? Мама изначально была в активности, а не сын-студент, потому вышло по глупому.
Пацан-такой галантный красавец, в отутюженном костюмчике при галстуке, который выбирала мама, после средней школы поступил в институт или универ на конструктора. На него обратила внимание невероятно красивая особа с пышными формами, как во сне, и с необыкновенной женственностью в движениях, которая училась с ним в одной группе. Пацан с детства привык, что если он сопли пожуёт, то мама обязательно что-то купит.
Начал встречаться с этой особой. Девушка посмотрела, что он совершенно несамостоятельный и частенько жуёт сопли и задумала как-то мягко расстаться, ей больше нравился парень из соседнего потока, с которым можно было похохотать от души. А к тому времени благожелательная маменька уже подсуетилась с квартирой, радостный сынок пригласил милую особу на новоселье, надеясь связать с ней жизнь в квартире, где в недалёком прошлом от несчастной любви умер некто. Студентка отказалась, взвалив всю вину на него (так всегда делают женщины, если что-то не хотят). Парень оказался впервые в состоянии прострации, впал в депрессию, начал бухать и опускаться. В конце концов от пьянства беспробудного начал видеть смерть с косой, тут опять маменька подсуетилась и организовала психологов с психотерапевтами.
Дело кончится тем, что родители отвернутся от своего сына, он бросит универ и сдохнет в хроническом отделении психушки. А вину, бывшая маман, взвалит на собственного сына и на мужа... .
Вывод: надо своим сыновьям прививать самостоятельность. Сын уже должен быть готовым к самостоятельной жизни, если он поступил в универ в другом городе. И квартиру нужно ему помочь купить, а не покупать самим, чтобы квартира была его, и он это ценил. Отношение к алкоголю и к наркотикам у него к юности своей уже должно быть в голове. И неудачи первой любви он уже должен перенести к юности своей. Он обязательно должен знать, что в мужчинах накрепко сидит чувство вины, а женщины с самого девичества знают об этом. Что никакая молодая особа не будет слушать жевание соплей, ей лучше повеселиться и посмеяться, чем сидеть и грустить напару с избранником.
У меня на работе похожий есть пацан, новичок, стажируется. Только он восстал против родителей, весь татуированный, даже на шее наколки, бухает. Внутренне такой мягкий, послушный. Чувствуется, что долгое время был маменькиным сынком, потому что он не совсем уж испорченный. Но у него есть внутренний стержень, он, если имеет своё мнение, то держит его. Он выйдет из состояния опеки. И он направит свою волю к собственному исправлению. А вот ваш парень не выйдет. Не вижу я, чтобы в первой неудаче или при самых первых трудностях он бы имел силу.
Что нужно сделать?... . Надо обязательно, чтобы ваш парень [/u]самостоятельно[u] увлёкся энергиями. Десять лет и он выйдет. Подойдёт всё что ему по сердцу. А иначе беда. И это не по вине той девушки, висельника или злополучной квартиры, это делает чрезмерная опека со стороны маменьки. Человек получает силу только самостоятельно. Никакая маменька с папенькой силу не дадут. Если мама держит своего сына, то пускай его держит до тех пор, пока сама не помрёт - глупо, не правда ли? Самостоятельность всегда лучше опеки. Опасности ведь никакой нет при осмотрительности родителя, тогда и опекать незачем.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#5 написал: Кратос
Вчера, 12:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 74
Дело в квартире однозначно. БЕЖАТЬ оттуда надо! Додумались...
Зарегистрирован: 20.02.2023
#6 написал: Estellan
Вчера, 13:32
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2286|-1)
Публикаций: 313
Комментариев: 3 219
Цитата: Vologodskaya
может не так категорично, хотя и это возможно, ну и не в квартире дело, потерял себя просто парень

Это предположение, основанное на описании изменений ГГ. К сожалению, про квартиру что-то конкретное тяжело сказать, так как автор ее не видел.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                  
#7 написал: My-rin
Вчера, 14:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 888
Цитата: Estellan
Наркота - такая штука. Особенно для "хороших мальчиков", вырвавшихся из-под опеки родни.

Цитата: Kreisleiter13
Злоупотребление водочкой, а может чего и "по тяжелее", вызвало глюки и другие сопутствующие заболевания.

Вот тоже самое хотела сказать. Дело может быть абсолютно не в квартире - ну, не во всех квартирах, где кто-то умирал, происходит чертовщина. Почему в самом мальчике никто не продолжает искать причину? Там могли подобрать неправильный препарат (например, Сертралин может и подобные изменения спровоцировать - потеря веса, желания жить), а, может быть, вообще нужно его к психотерапевту (не психиатру, не только таблетками лечить).
Цитата: Eifersucht
Парень был, скорее всего, один в семье, мама его опекала

Вот, кстати, хорошее объяснение: мальчик вырвался из-под гиперопеки маменьки и скатился. Оверачиверы (те, кто учится на 5 и тп) очень часто делают это под влиянием родителей, так называемой дрессировкой. А потом они скатываются, оставшись без той самой опеки.
Зарегистрирован: 10.06.2011
    
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 20:00
+1
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Репутация: (113|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 761
Цитата: My-rin
Оверачиверы (те, кто учится на 5 и тп) очень часто делают это под влиянием родителей, так называемой дрессировкой.

Не в этом дело. Энергия ученика в школе тратится на два направления: идеологию (оценки, успеваемость, знание, классные часы, собрания, школьная программа, учёба, уроки, звонки на урок, тесты, контрольные работы, требования учителя и родителей и так далее); уличные отношения (коридорные школьные отношения на перемене, любовь мальчика к девочке и наоборот, шалости, игры, уличные гладиаторские бои, споры, удачи и неудачи и так далее). У мальчика, девочки при чрезмерной опеке уличные отношения по нулям. Все силы отдаются учёбе, потому, как только у вундеркинда приходит первая любовь или неудача при какой-то игре, тут же происходит срыв. В случаях, где обычный уличный пацан оказывается на высоте, отличник будет в дураках. Адаптация у этих крайних вариантах по разная.
Пятёрки не мешают ничему, мешает чрезмерная опека. Вместо того, чтобы научить парня или девушку уличным отношениям на практике, пускай по началу и под контролем, чтобы ребёнок знал что и как, когда будет один, хотя бы что делать в той или иной ситуации - родители опекают: делай то, а то не делай, на улицу не ходи, сиди дома и делай уроки, ой, мой ребёнок упал - какая досада (многие родители не знают, что если не падать, то не научишься правильно падать). А сейчас дитё и на улицу не вытащишь, он сидит за компом днями и ночами. Тут опять опека: иди погуляй, я в твои годы гулял по улице, а не дома сидел. Абсолютно игнорируются интересы ребёнка. И потом, сейчас кругом, в автобусах, на улицах, на переменах в школах, в офисах и кабинетиках люди сидят, уткнувшись в телефоны... . Что это??? Это, ребята, защита. Куда не ткнись - везде энергия.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
#9 написал: lukery
Сегодня, 00:31
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 123
17-19 лет - время тяжёлое и для родителей и для детей. Приходит этап завершения сепарации.

Жить по сценарию родителей ты уже не хочешь, а как тебе надо ещё не знаешь.
Гормоны шалят, психологически нестабилен, "себя" ещё предстоит узнать и найти.
В это время многих несёт. Кто-то раньше выходит из "заноса", кто-то там и остаётся по жизни.

Поэтому допускаю, что подобное жилье своим фоном может усилить негативные склонности личности. Особенно в такой переходный период. Но не думаю, что именно квартира является основой в проблеме ГГ.

О большем сложно сказать, информации мало.
+
Зарегистрирован: 2.11.2017
#10 написал: supik
Сегодня, 09:08
+2
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Репутация: (101|-1)
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Комментариев: 639
есть такие квартиры там тяжелая энергетика.. У меня соседка добрая хорошая, чистоплотная, но когда захожу к ней, как будто плита мне на плечи ложиться.... поэтому тоже смею заявить либо валить из квартиры, либо чистить..
Зарегистрирован: 16.11.2018
  
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