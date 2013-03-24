Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 8. "Другая" реальность? Чужая жизнь? Сбой в матрице?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Zero Endorphine Просмотров: 205 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:03 by

Мне диагностировали рак яичников. Ситуация еще не стала запущенной, опухоль не перекинулась на другие органы, поэтому хирург сказал, что может оперировать меня на следующий день (после сдачи всех анализов прошло около двух месяцев).На следующий день должна быть операции. Хирург сказал, что ей не совсем комфортно оперировать в одиночку, т.к. опухоль довольно большая (около 10 см). Я тоже переживала, но полностью доверилась врачу.Мне поставили анестезию, и я отключилась. Словно провалилась во тьму. И кроме этой тьмы не было ничего, я не чувствовала мое тело, но ощущала, что у меня вообще его нет. Мне казалось, что я сжата в одну точку и плаваю в темноте. Но при этом как будто мне хорошо и я могу находится в этом состоянии вечность...я уже до этого была под анестезией, но ничего похожего не испытывала.Когда я очнулась, мне сказали, что были какие-то осложнения, и операция заняла на пару часов больше. Поэтому мне кажется, что я умерла. Это должна была быть довольно простая операция. Доктор сказала, что до этого много раз проводила такие.После этого все изменилось...Личности моих родителей, мой близнец, ассистент хирурга изменился, больница изменилась, жизненная обстановка, появились домашние животные….. Неожиданно оказалось, что у меня смертельная аллергия на пчел, хотя я точно их любила и вообще собиралась стать пчеловодом. Оказалось, что в 16 я поступила в колледже, хотя даже была уверена, что даже не собиралась туда поступать. Моя семья всегда была любящей и понимающей, а сейчас они какие-то прохладные. Я была в чудесных отношениях до операции, а тут внезапно мой парень стал абьюзером и манипулятором. И самое странное: внезапно оказалось, что я немного говорю по-китайски (примерно на уровне ученика китайской начальной школы).И неожиданно оказалось, что сейчас разгар пандемии. Это время ощущается чужим и неправильным, как будто я ему не принадлежу.Мне реально нужна помощь, я уже сомневаюсь в своем рассудке.Я родом из Индии, последние 9 лет живу в Саудовской Аравии, а последние 4 года не брал отпуск (то эпидемия, то еще какие-то проблемы). На прошлой неделе я все-таки приехал в Индию и после длительного перелета позвонил своим друзьям, чтобы встретиться в нашей любимой точке фастфуда. Мы говорили о куче вещей, я пытался вникнуть, что вообще произошло в нашей местности за этой время/Потом я спросил насчет нового покрытия футбольного поля, которое я увидел по дороге, и сказал, что мы как-нибудь обязательно должны сыграть. Друзья со странными выражениями лиц согласились. Я стал расспрашивать их о нашем местном футбольном клубе: у них до сих пор оранжевые футболки? Кто сейчас в команде? В какой мы сейчас лиге?Они ответили на все мои вопросы, но в конце спросили, чего я вообще завел речь про футбол. Я засмеялся и сказал, что, как же, мы все любим футбол,а я вместе с еще одним нашим другом вдвоем играли в этом футбольном клубе. Напомнил им, как круто мы отметили победу нашей деревни в местном кубке.Они переглянулись, засмеялись и и сказали, что я сошел с ума. Я продолжил напоминать им про наше участие в турнирах, вспоминал внешность других игроков и прочие особенности.Их реакция была прежней. Согласно их утверждению, я никогда не интересовался футболом, а один упоминаемый мной инцидент действительно имел место быть, вот только не со мной. Я изумился до глубины души. Я точно знал, что был классным футболистом, играл за этот клуб, а эти придурки мне говорят, что нет?? Было и еще кое-что. Я играл за мой колледж, и в команде со мной был еще один чувак , который был у нас в команде главным, и жил неподалеку. Он точно должен был подтвердить мои слова. Как минимум, он точно знал и видел, что я играл в команде. Я набрал ему и спросил насчет меня и футбола.Его реакция была такой же, как у моих друзей: сказал, что никогда не видел, чтоб я играл в футбол. Но у меня еще было доказательство! У меня была куча фоток на фейсбук с того дня, когда мы выиграли турнир. Я залез в свой профиль, крутил все ниже и ниже...но гребаных фото не было. А еще я совершенно точно помню наши фотки в форме Реал Мадрид. Но их тоже не было…Мы решили закончить эту беседу и разошлись, больше я не напоминал никому про футбол. Когда пришел домой, в дверь позвонил курьер: пришла посылка, которую я переслал из СА. И тут меня осенило: я же вложил в нее футбольные бутцы. в которых обычно играл с коллегами на наших корпоративных поездках. Но, вот дерьмо, обуви в посылке не было.Тут мне стало совсем стремно. Я позвонил паре своих коллег из СА и вскользь упомянул футбол, на что они ответили, что ни разу не видели, чтобы я в него играл. Позвонил своим приятелям по колледжу — то же самое. Спросил членов свои семьи — аналогично. Но ,черт, я совершенно точно уверен насчет себя и футбола! Но что произошло со всеми? У них какое-то затмение разума или память очистилась?!! иначе выходит, что у меня крупные проблемы, и мне нужна помощь.upd 1Мама принесла мне несколько вещей, которые я якобы забыл в свой прошлый отъезд в СА 4 года назад. И знаете что? Я первый раз вижу эту одежду. Никогда бы такую не купил и не стал носить.Upd 2пошли с друзьями сыграть на новом покрытии. Там было несколько разминавшихся парней, одного из них я знал по школе. Мы немного поболтали, а потом стали играть и, черт возьми, я сделал всю игру! И если до этого я сомневался в себе, то теперь точно нет. Я точно знаю, кт о я, и что я прав. Но что горчило: друзья сказали, мол, ты, наверное, постоянно играл со своими саудовскими друзьями. То есть, они мне так и не поверили…Upd 3 советы рэддитовцев обратиться к врачу напомнили мне об одном инциденте:как-то во время игры в колледже я защищал мяч, другой чувак сбил меня на траву, я упал, поднялся и продолжил играть. Потом в раздевалке я почувствовал сильную боль в ребрах и позвал тренера, а тот вызывал «скорую», и меня увезли в больницу. Там мне потом делали какие-то тесты, и я должен был остаться под наблюдением на 24 часа. Я помню, что ко мне приходили папа с дядей. А на следующий день — мои друзья из колледжа.Посмотрим, помнят ли об этом остальные…Upd 4Как я и предполагал, никто про это не помнит. Позвонил в ту больницу — не осталось никаких записей.UPD 5Встретил моего (?) тренера. Спросил про тот случай. Несмотря на то, что он подтвердил, что такой случай был, но пара моментов: 1) это была не «скорая», а его машина 2) Этот случай был не со мной ,а с другим чуваком, а я вообще не был членом команды никогда.Мне 20, моей кузине 26, моей бабушке 66, если для кого-то это важно. Я выросла с бабушкой, а моя кузина фактически второй мой самый близкий человек. Она живет в другом районе, но приезжает навестить нас с бабушкой минимум раз в месяц. Эти визиты всегда идут по одному сценарию, ничего никогда не менялось: она всегда мне пишет или звонит, что едет, говорит варить кофе. Когда я была ребенком, она сначала звонила или писала бабушке. Никогда не приходила без предварительного звонка. Потом, когда она уже стоит за дверью ,мы выполняем свой маленький ритуал: я открываю дверь, она меня обнимает, кладет сумку, снимает куртку и идет в гостиную обнимать бабушку.Припоминая это все, вернемся на пару месяцев назад.Я была дома. Раздался звонок в дверь. Я пошла открывать, думая, что это опять курьер просит забрать посылку моих соседей или что-то в таком духе. Но за дверью была моя сестра. Я была рада ее видеть, но удивилась, что она пришла без звонка. Впустила ее. Вместо того, чтобы обнять меня, она сразу прошла в гостиную и села в кресло. Сумку ставить тоже не стала, потому что у нее вообще ничего не было с собой. Бабушка тоже была рада ее видеть, но как и я, немного удивилась неожиданному визиту. Дальше стало еще более странно. Около часа мы болтали о том, о сем, и беседа дошла до машины ее брата. Она очень удивилась. Сказала, что у ее брата вообще нет машины. Да и она не помнит, чтобы у него были хотя бы права. Это было ОЧЕНЬ странно, потому что именно она помогала своему брату выбрать и купить эту машину совсем недавно. Об этом она сама нам рассказывала в прошлый раз, и ее брат тоже был тогда с нами. Когда мы ей об этом напомнили, она очень удивилась и поклялась, что не помнит ничего такого. Не было похоже, что она шутит, да и она вообще не из тех, кто выдает такие странные шутки. Через пару часов она встала, сказав, что должна идти, завтра ей нужно на работу. Она встала, открыла дверь и вышла. Я выглянула в окно помахать ей, но она не подняла головы, хотя мы всегда махали друг другу на прощание.Бабушка согласилась со мной, что это был самый странный ее приезд за все время, и что в следующий раз мы расспросим ее об этом.Через пару недель она позвонила мне и сказал, что едет. Я поставила кофе. В этот раз все было как всегда: она зашла, обняла меня, поставила сумку, повесила куртку и пошла обнимать бабулю. Когда она села, мы спросили, что с ней было в прошлый раз. Она удивилась, мол, все было как обычно?.. Я спросила ,а когда же она была здесь последний раз, и она ответила, что около месяца назад. Но, нет же, она была здесь две недели назад! Когда мы ей про то сказала, она решила, что мы шутим…Как-то я лежала в кровати рано утром (около 8 часов), и вдруг какой-то голос отчетливо произнес: «Эллен!». Больше тут никто не живет. Я была одна, я проверила дом. Произнесено это было громким женским голосом. Ну, часика через четыре я успокоилась и поехала в магазин за алкоголем. Это были осенние каникулы, и сегодня вечером я определенно собиралась напиться.Я зашла в алкомаркет, взяла пару бутылок пива и ликер «99 бананов». Парень на кассе проверил мои права, хоть мы и были знакомы, пожаловавшись, что теперь всегда их проверяет, т. к. уже были проблемы.Я села в машину, поехала домой. Подумала: «Блин, этот возглас «Эллен» сегодня был ну очень странным...». Как вдруг..не знаю, что? Телепортация? Временной сбой?.. В общем, я снова была на пути к алкомаркету!! Я посмотрела на пассажирское: там не было никакого ликера и пива....Я подъехала, припарковалась и пошла в магазин ОПЯТЬ. И знаете ,что? У них не было ликера «99 бананов»! Парень на кассе сказал, что он кончился еще дня два назад, а новый привезут только в ноябре. Какого..?! Я же только что купила одну бутылку, и там еще была куча таких же на полке!..Я взяла другой ликер, подошла на кассу, достаю права...(мне было 21, но выглядела я на 17, поэтому в принципе так и надо было), на что кассир говорит: «Да не надо, я знаю тебя, все ок.»Я поехала назад, при этом пристально следила за дорогой и бутылках на моем пассажирском сиденье. Приезжаю домой, и что? На столе стоит пиво и ликер «99» . Тот, другой, у меня кстати тоже был. Но как? Он же кончился два дня назад? Как я могла купить бутылку? Когда я могла ее купить? Как я успела съездить туда и назад? Я хорошо помню всю дорогу (20 минут до магазина) . Было странное ощущение, что я телепортировалась…Последняя часть истории: я открыла пиво, залезла на рэддит, нашла этот саб и написала историю тут.Сегодня я, похоже, испытала свой первый «сбой в матрице» и я напугана. В доме по соседству живет семья из трех человек: отец, мать и сын Тайлер, который дружит с моей сестрой. Все время, что они тут живут, я каждый день вижу, как мать в форме копа садится в служебную машину и уезжает (потому что в то же самое время я как раз прихожу с работы). Вчера моя сестра сказала, что Тайлер упомянул, что его мать никогда не была копом, а вот его отец полицейский. Но этого не может быть: совершенно точно, что женщина, которую я каждый день вижу в форме садящейся в полицейскую машину — его мама! Потому что он выкладывал фото вместе с ней на фейсбук с подписями, и там на фото была эта же женщина. А сегодня после работы я увидела, как его ОТЕЦ форме садится в полицейскую машину и уезжает. Я никогда не видела его в форме или садящимся в эту машину!UPD сегодня встретила их мать. Спросила ее, работала ли она полицейским. Она сказала, что нет, никогда, это ее муж коп, а она вообще бухгалтер. Я, смеясь, сказала, что почему-то я и моя сестра помним ее форме, садящейся в служебную машину. Она посмотрела на меня как на сумасшедшую, я ответила: «Наверное, я что-то перепутала». Теперь я напугана еще больше…У меня четверо детей. Я знаю, что четверо, но внезапно на меня накатило чувство, что должен быть еще один, но...его нет. Когда мы идем куда-то гулять, я постоянно пугаюсь, потому что не могу найти этого «дополнительного». Приходится напоминать себе ,что у нас только четверо и засовывать это ощущение поглубже. А как-то мои родители прислали моим детям чек на 500 долларов. Я перезвонила им и спросила, зачем так много. Они удивились и сказали, что по сто долларов на ребенка. Я напомнила, что у меня четверо. Они замолчали на какое-то время, потом рассмеялись и сказали, что уже, видимо, стареют, так как почему-то думали, что их пять. А сегодня вечером дочь вошла в гостиную, огляделась вокруг и сказал: «Я знаю, мы все тут, но почему-то ощущение, что наша семья меньше». А сын с ней согласился...Я не стала им ничего рассказывать, потому что мне 40, и они и так думают, что древняя.Мне было лет 12. В парке была вышка с двумя горками, длинной и короткой. Мы с братом стояли в длиннющей очереди, и, чтобы убить время, стали гадать, какого пола будет следующий человек ,выезжающий с длинной горки. Мы занимались этим какое-то время, пока люди не перестали выезжать. Сначала мне не показалось это странным. До тех пор, пока я не перевел глаза выше и не увидел, что люди продолжают на нее садиться...Я сказал брату занять очередь накороткую...мы благополучно с нее съехали, встретились внизу с родителями, которые подтвердили. что последние 10 минут с высокой горки никто не спускался.В городе, где я вырос, был парк развлечений: лунапарк в одной части, аквапарк в другой. Летом там была куча работы, там работало много подростков и студентов на каникулах. Работа в аквапарке считалась более желанной, хотя лично я б никогда ее не получил, т.к. ужасно плавал. Аквапарк позже открывался и раньше закрывался, а платили там больше, потому что ты должен был и следить за порядком, и оказывать первую помощь и иметь сертификат спасателя. Там работала куча моих знакомых, в том числе и пара моих друзей, которые оказались свидетелями этой истории.Все началось на водной горке: одна из тех огромных труб, на которую ты еще должен сначала забраться. Один спасатель стоял наверху и говорил людям, что надо делать и когда съезжать, а другим был мой друг, он стоял внизу, помогал людям выбраться и убеждался, что следующий может съезжать. На горку пришла семья с ребенком. Он был совсем мелким, его роста едва хватало для разрешенного к спуску. Они хотели спуститься по порядку: сначала отец, потом ребенок, потом мама, чтобы с ребенком все время кто-то находился рядом. Папа залезает, съезжает, вылезает, спасатель внизу дает сигнал ,что все ок. Ждет. Он не мог видеть точно, что происходит вверху, но тут спускается следующий посетитель. И это мама, которая подошла к их отцу и спросила, где сын. Момент непонимания. Семья подходит к моему другу. Сын должен был съехать сразу после папы, перед мамой. Но он не съехал, мой друг его внизу не видел. Удивился, позвал спасателя сверху, и тот подтвердил, что ребенок в трубу залезал, мама это тоже видела. Но ни мой друг, ни его отец не видели, чтобы он оказался внизу.Спуски прекратили. Спасатель сверху вызвал охрану, заявил о пропаже ребенка, а мой друг стал звонить менеджеру. Она пришла быстро и испугалась, что ребенок каким-то немыслимым образом застрял в трубе, но тогда непонятно, почему съезжавшая мама не вытолкнула его. Все стали подозревать какие-то сильные травмы, родители были напуганы. Спасателю сверху приказали съехать самому, чтобы посмотрел на все своими глазами. Он съехал, но никаких тел при спуске не обнаружил, и все напряглись еще сильнее.Тут позвонили с поста охраны. сказали, что видели какого-то одинокого ребенка у американских горок и попросили описать пропавшего. Но это не мог быть это пропавший мальчик! Место, у которого они нашли пропавшего ребенка, было вообще на другом конце парка! Но это был единственный потерявшийся ребенок за последние минуты....В это время несколько спасателей бегали туда-сюда вверх на горку и спускались вниз, пытаясь обнаружить тело, а другие работники тихо бродили внизу горки, на случай, если вдруг ребенок каким-то образом вывалился. Вызвали старшего управляющего, родители в панике кричали и обвиняли друг друга. Старший снова позвонил охране и запросил запись с камер, где видно, что происходит наверху.Парень из моей школы на пару лет старше меня работал в охране, он присутствовал в момент, когда вытаскивали запись, и слышал, как один из охранников говорил, что они настроены позитивно, и что пропавший ребенок - это точно тот самый, что сейчас сидит у них в комнате (им передали его описание и имя) для потерявшихся, в целости и сохранности.Дальше стало загадочнее. На видео видно, как садится и съезжает отец, как садится и съезжает ребенок, а потом и мать. На видео указано и время, т.е. можно сопоставить время спуска и время, когда объявили о пропаже ребенка. Так вот, ребенка на другом конце парка нашли меньше, через пять минут после. Если представляете себе парки развлечений, то понимаете, что там практически нет никаких прямых дорог. Кусты, заборы, здания, аттракционы. Все сделано так, чтобы при перемещении вы обошли как можно больше территории. Мой друг из охраны решил проверить и прошелся от горки до того места, где нашли ребенка. Это заняло у него 20 минут. Кроме того, в конце аквапарка есть куча табличек, что вам нужно надеть одежду и обувь. Если кто-то заметит гуляющего в купальном костюме (даже ребенка), то обязан немедленно об этом сообщить. А ребенок был найден босым и не одетым. Никаких шансов, что он прошел через весь парк неодетый, и никто его не заметил и не попросил одеться. Еще странным было то, что охрана сказала, что ребенок был как будто дезориентирован, когда его нашли, и не мог ответить ни на какие вопросы. а еще был полностью сухим (хотя он же только что съехал с водяной горки).Об этой истории говорили еще месяц. Видеозаписи с камер того дня были пересмотрены вдоль и поперек в попытке засечь на какой-то записи этого идущего ребенка. Сотрудники бегали от водной горки к американским. Потом руководству это все надоело, записи изъяли, а сотрудникам сказали, что еще раз услышат это обсуждения, то немедленно уволят. Вскоре парк вообще закрыли, чтобы там ни случилось опять. Но факт: ребенок спустился с горки во времени и пространстве.

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