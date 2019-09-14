Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 7

Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 71. Как-то раз мой брат болтал по телефону со своей девушкой, как вдруг она сказала, что слышит, как будто какая-то пожилая дама просит моего брата принести стакан воды. Брат был дома один, поэтому он просто забил на это, но девушка настаивала на своих словах. Он повесил трубку и пошел проведать нашу бабулю, которая была в спальне. И обнаружил, что она умерла.
Пару лет спустя я разговаривала по телефону с подругой (было около 11 вечера) и отвлеклась на какого-то парня на велосипеде, проезжающего мимо нашего дома (телефон находился в районе подоконника, в том же месте, где когда-то стоял мой брат). Тут я поняла, что подруга тоже молчит какое-то время. Я спросила, на связи ли она. Она извинилась, мол, подумала, что у меня какие-то неприятности. Я ответила «Нет» и спросила, почему она так подумала? Она сказала, что отчетливо слышала, как возле меня кто-то громко сказал «Хватит болтать по телефону, уже поздно, иди спать». Вокруг меня в этот момент не было никого, все мои домашние уже давным-давно спали. Я спросила подругу, а чей именно голос она слышала, и она ответила, что как будто какой-то пожилой женщины. Я ей сказала, что это моя бабуля, и что то же самое произошло как-то и с моим братом. Подруга завела разговор про призраков, и мы вскоре распрощались.
2. Мой отец лежал в больнице с опухолью мозга. Больница была в 40 милях (64,37 км) езды, и в это время он был еще в коме и все никак не приходил в себя. Как-то поздно вечером я переписывался в чате с приятелем, и он спросил, как там мой отец. Я повернулся налево, увидел сидящего в кресле отца, и ответил: «Все нормально, в одной комнате со мной». Приятель удивился: «Разве твой папа не в больнице?». Я снова повернулся налево, но там уже никого не было.
Я никогда никому не рассказывал об этом случае, только сказал приятелю, что я, должно быть, вижу всякое. Отец поправился тогда, и он до сих пор с нами. 21 год спустя мы как-то сидели с ним, и он сказал: «Знаешь, я думаю кое о чем уже много лет и никак не могу выбросить из головы. Я был тогда в больнице, но почему-то помню, как я сижу дома в кресле, а ты тут же за компьютером, вдруг ты поворачиваешься, смотришь на меня, и...я очнулся в больнице, но почему-то мне кажется, что это было в реальности, а не сном». И я рассказал ему ту историю.
3. Я как-то ночевал на выходных в доме своего отца. Он брился наверху в ванной, поэтому когда я услышал шаги сверху, решил, что это он там ходит. Но когда я поднялся наверх, то увидел его уставившимся на закрытую дверь комнаты моей сестры. Он оглянулся на меня и прошептал: «Ты тоже это слышишь, да?». Я кивнул, а он ооочень медленно распахнул дверь. Но там ничего не было, а сестра крепко спала. Не было никакой возможности, что за 2 секунды, пока отец открывал дверь, она успеет добежать от двери до кровати, прыгнуть туда и притвориться спящей. Отец тихо прошел по комнате, проверил телек, но он явно давно не включался (это был тот старый большой телевизор, которые нагреваются при использовании), радио было выключено. После этого мы еще несколько раз слышали эти шаги, обычно рано по утрам. Некоторые из них были такими тяжелыми, что от них дрожал потолок гостиной, которая находился прямо под комнатой сестры, и она сама периодически просыпалась от этого.
Если я мылся в этом доме, то мне всегда казалось, что позади меня кто-то стоит. В конце концов, я стал таким нервным и дерганым, что просто перестал ходить там в душ и вообще заходить в ванную наверху. А отец как-то спросил меня: «У тебя не было ощущения, что когда ты в душе, вместе с тобой там еще кто-то?..» (а я никому не рассказывал про это свое ощущение)
4. Как-то посреди ночи проснулась от жуткого грохота из моей ванной. Я зашла туда и увидела, что ВСЕ вещи, которые стояли вокруг раковины, лежат в метре от нее на полу. Все. Не просто какая-то одна вещь упала, зацепив другую, а вообще все: щетка, паста, умывалка, гель для душа, эликсир, мыло...все лежало кучкой посреди ванной в метре от раковины.
А что еще хуже, так то, что между тем, как я встала и пошла проверять ванную, я заметила свет из коридора. Я спустилась вниз и обнаружила, что все освещение на первом этаже (холл и гостиная) включено. Вот только выключатели были в позиции «выкл», т.е. мне пришлось их включить-выключить, чтобы свет погас. Я тогда жила одна и очень испугалась, но больше ничего такого не происходило.
5. Каждое лето мы с семьей на несколько недель останавливались в небольшом домике на пляже. Это была переоборудованная бывшая спасательная станция, с наблюдательной вышкой и всяким таким. Мне было лет 13-14, когда мы первый раз там остановились. Я гулял по округе и пообщался с местными детьми. Они очень удивились, узнав, что мы остановились именно там. Я им не поверил, решил, что просто хотят напугать меня. Первые несколько ночей все было тихо. А потом началось: как-то утром тетя пожаловалась, что ее кровать оторвалась от пола, наклонилась и сбросила ее. Остаток отпуска тетя спала в машине. Я был дерзким и решил, что она просто пьяная. Сам я остановился наверху в комнате, где когда-то содержали спасенных и умиравших моряков. Как-то я проснулся от громкого стука в мою дверь. Я подскочил в ужасе, но никого не было. Но одну из кроватей в комнате кто-то развернул, пока я спал. На следующую ночь я опять проснулся от жуткого грохота и очень громкого смеха откуда-то с вышки. Подумал, что это моя сестра болтает с кем-то по телефону, но нет, ее там не было. Бежали дни, и мне постоянно казалось, что кто-то наблюдает за мной каждый раз, когда я бываю в ванной наверху. Так же постоянно, каждую ночь, доносились грохот и стук с вышки. А еще как-то я долго спал утром и проснулся от того, что мои родные, которые утром пошли на пляж, стучат, т. к. не могут попасть в дом: все двери оказались заперты изнутри. Мы останавливались там еще несколько раз летом, и каждый раз у нас были такие ситуации...К сожалению, этот дом разрушали ураган, остались только какие-то фрагменты вышки. Жаль. Я б хотел побывать там уже будучи взрослым.
6. Как-то на уроке рисования (мне было 15 тогда) ко мне подошла какая-то помощница учителя (женщина лет 60, такой типаж милой бабули) и сказала, что она видит мою будущую профессию. Я посмеялся и спросила «О, я стану фотографом?» Она сказала: «Нет». Я скептически отнесся к этому, ведь фотограф — это именно то, чем я собирался заниматься в те годы. Я спросил: «А кем тогда?». Она стала рассказывать. В то время это все казалось какой-то бессмыслицей, хотя сейчас я осознаю, что она просто не совсем понимала, что именно описывает. Она стала говорить, что я нахожусь в каком-то месте, где нет окон, все вокруг окрашено в пастельно-зеленый цвет, а я делаю какие-то штуки, похожие на обложки CD, но вроде бы это и не они. И что я работаю еще с несколькими парнями, которые мне помогают и обучают меня. И что больше всего меня удивило: пока она говорила, она изображала руками, как я делаю какую-то вещь, а потом поворачиваю, меняя ее угол.
В общем, лет через 8 я занимался всем тем, что она говорила: я работал с флексопечатной машиной, делал этикетки для вина. В те годы я чувствовал себя крайне плохо, потому что моя карьера застыла на месте. В конце концов, я уволился оттуда и решил все-таки стать фотографом. Это было несколько лет назад, а в эти выходные прошла уже вторая моя персональная выставка. Что я так и не понял до конца: она действительно могла видеть сквозь время и предсказала мой выбор неподходящей профессии или это я выбрал неподходящую профессию как раз потому, что мое будущее мне «предначертали»?..
7. Мы с девушкой вместе пару лет. Ее мама умерла за полгода до нашей встречи. Они были очень близки, практически лучшие друзья. Как-то мы собирались на новогоднюю вечеринку, и девушка надела золотые серьги, которые мама подарила ей незадолго до своей смерти.
Ну и где-то в течение этой ночи девушка потеряла одну из сережек. Мы прошли весь наш путь туда и обратно, шаг за шагом, перерыли все вещи, но ничего не нашли. День спустя девушка была в душе, а я, полностью раздетый, лежал на кровати и читал, как вдруг буквально из ниоткуда мне на грудь упала та самая сережка. Я оглянулся, но в комнате никого не было. Да и вообще. в доме были только я и девушка, которая была в ванной в другой комнате (ps нет, у меня не длинные волосы, я не ношу шляп, шанс, что я случайно зацепил эту сережку, и она потом вывалилась, нулевой).
8. У меня было нечто похожее. Моя мама перед смертью подарила мне два кварцевых розовых сердечка, которые все время лежали у меня в кошельке. Как-то в парке кошелек упал, раскрылся, и все его содержимое высыпалось. Я все собрала, но никак не могла найти второе сердечко, обшарила всю траву вдоль и поперек, потом обыскала машину и все вокруг скамьи, на которой мы сидели, потом еще ходили кругами по нашему маршруту в поисках.
Несколько месяцев спустя на мой день рождения мы пошли ужинать и провели отличный вечер. Когда я зашла в дом, то увидела это сердечко, оно просто лежало посреди пола и ждало меня.
9. Моя 86-летняя мама как-то нашла напальчник для шитья, принадлежавший ее матери, посреди пола в День Матери. Она не видела его много лет и даже не подозревала, где он в принципе может находиться, но постоянно вспоминала свою маму.
10. У меня в ухе проколы два дополнительных отверстия, где я много месяцев подряд носила крошечных сережки. Как-то я переодевалась, зацепила одну из них футболкой, она упала на ковер. Я много часов на протяжении нескольких дней пыталась ее найти, но ковер как будто ее сожрал. После этого этот ковер еще бесчисленное количество раз пылесосили.
Девять лет спустя я, наступив на этот ковер, почувствовала легкий укол в стопу. Посмотрела вниз и обнаружила эту мою сережку...9 ГРЕБАНЫХ лет спустя!
11. Офис, в котором я работала, по средам всегда был закрыт, но я
иногда приходила, чтобы закончить переводы и сосредоточиться, потому что никаких звонящих телефонов и коллег, никто не помешает. Как-то через полчаса работы я внезапно испытала жуткий страх и странное ощущение, как будто меня захлестывает волна паники. Я обошла помещение, оно было пустым, все как будто на своих местах. Я попробовала поработать еще минут тридцать, но в конце-концов решила уходить. Прямо перед тем, как я зашла домой, мне позвонила начальница и спросила, что там произошло. Я объяснила максимально спокойно, стараясь не звучать как ненормальная. Она сказала, что сейчас находится в этом здании с полицией, и что КАЖДОЕ окно этого здания разбито. Но! Полицейские говорят, что окна как будто разбили изнутри. Т.е. все осколки лежат снаружи.
Upd Я работала там с 93 по 05 годы и в большинство сред была там одна. У меня всегда были странные ощущения, я слышала какие-то звуки, но вот реально страшное, когда произошло что-то возможно плохое, было только один раз. А коллеги всегда думали, что я странная, поэтому больше ни с кем я не обсуждала это.
Upd 2 нет, на удивление, начальница не спросила [а не я ли разбила все 14 окон здания]. Перед уходом я проверила, что все двери и окна заперты, поставила офис на сигнализацию.
12. Мы с парнем как-то путешествовали c палаткой и рюкзаками по одной провинциальной местности. Как-то остановились на ночь в одном крошечном городке. Утром собирались продолжить путь. Неподалеку были какие-то здания, но мы были надежно укрыты. Рано утром мы уже собирались, как вдруг к нам подъехала полицейская машина, и нас предупредили, что мы находимся на земле, где находиться запрещено. Потом офицер спросил, не видели ли мы мужика в камуфляже. Мы никого не видели. А нам сказали, что они приехали по вызову, что кто-то видел странного типа в камуфляжной одежде и с топором возле нашей палатки. После этого мы максимально быстро собрались и ушли. Самое страшное, что до всей этой истории парню приснился сон, что топор проходит сквозь тент палатки и врезается ему в голову.
13. Я работал в ночную смену с моим начальником. Это было в районе Рождества, поэтому столы были украшены «дождиком». Мы сидели за столами друг напротив друга. Оставалось где-то десять минут до момента, когда мы можем уходить (мы ждали письма по электронной почте). Внезапно «дождик» на столах стал взлетать, как будто кто-то подбрасывает его невидимыми руками. Мы посмотрели друг на друга и бегом унеслись оттуда. Оставшееся время в ожидании писем провели на ж/д станции.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:58 by Zero EndorphineПросмотров: 173Комментарии: 2
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