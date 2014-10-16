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Истории из жизни

Не спалось

Поросей было много, но какие-то они были дохлые. Дед примерялся, приценивался, но так никого и не выбрал. Зато купил самогон. Пока шарахались по базару, неожиданно наступил вечер, и быстро стемнело. На телеге спать забоялись. Когда вышли к садовым участкам, припарковались у крайнего и пошли во двор попроситься на ночлег. Вокруг – темень, воняет какой-то гарью, собаки тявкают. Постучали в дверь. Открыл мужик лет двадцати пяти, сначала хотел было отказаться, но, увидев самогон, изменил решение. Кроме мужика в доме находились бабка, то есть, женщина средних лет (мать мужика) и годовалый сын в люльке. На вопрос, где мама, мужик ответил, что она утонула в озере три месяца назад. На этой грустной ноте разошлись по комнатам укладываться спать. Наступила ночь. Товарищу не спалось, да к тому же приспичило бахнуть стопку самогонки на ночь. Тихонько прокравшись в гостиную, он в темноте налетел на кресло. Ребенок заворочался и захныкал. Но недолго, потому что его быстро укачала темная фигура у люльки, тихонько напевая колыбельную. «Извиняюсь» - прошептал товарищ и, проходя мимо дивана, услышал, как на нем заворочалась бабка. Обернувшись, он никого не увидел. Кроме спящего ребенка в люльке. Стояла тишина. Только часы на стене тихонько тикали. Наутро, узнав, что произошло ночью, бабка заявила, что это мать приходила.


Новость отредактировал Estellan - 28-08-2023, 20:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
28-08-2023, 20:23 by Jeepers KreepersПросмотров: 1 593Комментарии: 10
+24

Ключевые слова: Деревня ночь темная фигура авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
28 августа 2023 23:36
+5
Группа: Посетители
Репутация: (151|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 699
Поросей было много, но какие-то они были дохлые.

Помню, как в одном рассказе, который я прочитал здесь же, соседка пожаловалась соседке на то, что у неё свиньи тощие. А та, недолго думая, сказала ей: "А ты пойди на погост, да возьми земли с могилки и рассыпь по углам стойла для поросят". Та, недолго думая, так и поступила. Свиньи вымахали, как взрослые бегемоты.
Видно, дед не был осведомлён о колдовских хитростях. А так купил бы не задумываясь.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#2 написал: Talisha
29 августа 2023 15:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2199|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 745
Бывает всякое... Коли больше никто к ребенку не встает ночью, приходится мертвой мамочке приходить.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Zero Endorphine
29 августа 2023 16:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 604
Ничего непонятно, какие порося, зачем искали ночлег, почему в телеге какой-то должны были спать?
бабка средних лет и мужик лет 25 - это вообще отдельная песня, автору истории, наверное, лет 12
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#4 написал: Jako tako
29 августа 2023 18:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 327
Цитата: Zero Endorphine
Ничего непонятно, какие порося, зачем искали ночлег, почему в телеге какой-то должны были спать?

Могу продолжить.
Какой дед? Он и товарищ — один и тот же это человек или нет? Почему базар работает до вечера? Ни одного такого базара не видела ни в одной стране, где была. А была много где. В каком веке происходит действие
В целом очень правдоподобно.
Но сама бы у чужих людей ночевать побоялась бы. И хоть на телеге ночью поехала бы домой.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: ПИК НИК
29 августа 2023 19:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (794|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 213
Цитата: Talisha
Бывает всякое... Коли больше никто к ребенку не встает ночью, приходится мертвой мамочке приходить.

Так и будет присматривать, пока на ноги не поднимет... Возможно и дольше...
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: Скарм
29 августа 2023 20:05
+6
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 623
"неожиданно наступил вечер..." Вот это понравилось! Вечер, как и утро, всегда приходят неожиданно. Дед-то не промах - нет поросей, так самогону прикуплю! ++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
  
#7 написал: ТЭО 111
29 августа 2023 21:34
-1
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 85
В деревнях так много самогон пьют.... И, деревни, наверное, рядом с лесом и болотом( бывший приток чужой речушки...
Зарегистрирован: 15.12.2019
#8 написал: Kreisleiter13
Вчера, 09:29
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 876
Цитата: Jako tako

Какой дед? Он и товарищ — один и тот же это человек или нет?
Возможно этот дед сам себе собутыльник.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#9 написал: Кратос
Вчера, 13:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Бывает+ грустная история
Зарегистрирован: 20.02.2023
#10 написал: lukery
Вчера, 23:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 122
Когда одновременно хочешь, чтобы это было ложью - повсеместное пьянство без повода, причины и краёв, и в тоже время правдой - мама всегда будет где-то рядом.

Написано сумбурно, но всё равно защемило в груди...

Если покопаться, то предки наши язычники могли бы сказать, что приходит и кто-то из многочисленной нечисти, что крадёт детей.

Но про маму, конечно, в самое сердце. Плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
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