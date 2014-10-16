Не спалось

Новость отредактировал Estellan - 28-08-2023, 20:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Jeepers Kreepers Просмотров: 1 593 Комментарии: 10 +24 28-08-2023, 20:23 by

Поросей было много, но какие-то они были дохлые. Дед примерялся, приценивался, но так никого и не выбрал. Зато купил самогон. Пока шарахались по базару, неожиданно наступил вечер, и быстро стемнело. На телеге спать забоялись. Когда вышли к садовым участкам, припарковались у крайнего и пошли во двор попроситься на ночлег. Вокруг – темень, воняет какой-то гарью, собаки тявкают. Постучали в дверь. Открыл мужик лет двадцати пяти, сначала хотел было отказаться, но, увидев самогон, изменил решение. Кроме мужика в доме находились бабка, то есть, женщина средних лет (мать мужика) и годовалый сын в люльке. На вопрос, где мама, мужик ответил, что она утонула в озере три месяца назад. На этой грустной ноте разошлись по комнатам укладываться спать. Наступила ночь. Товарищу не спалось, да к тому же приспичило бахнуть стопку самогонки на ночь. Тихонько прокравшись в гостиную, он в темноте налетел на кресло. Ребенок заворочался и захныкал. Но недолго, потому что его быстро укачала темная фигура у люльки, тихонько напевая колыбельную. «Извиняюсь» - прошептал товарищ и, проходя мимо дивана, услышал, как на нем заворочалась бабка. Обернувшись, он никого не увидел. Кроме спящего ребенка в люльке. Стояла тишина. Только часы на стене тихонько тикали. Наутро, узнав, что произошло ночью, бабка заявила, что это мать приходила.

Ключевые слова: Деревня ночь темная фигура авторская история

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