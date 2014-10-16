Любовный антиквариат

Новость отредактировал Estellan - 28-08-2023, 20:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

kisa3 Просмотров: 1 105 Комментарии: 8 +13 28-08-2023, 20:21 by

История из жизни моей однокурсницы Алины.Алинка была весёлой барышней с интересным молодым человеком, Игорем. Парень частенько мотался в командровки по свету, причём из его рассказов не становилось понятно, чем он там занимается. Недурен собой, тоже, как она, весёлый, дерзкий, с одной стороны – мечта многих девиц, с другой - у тех, кто был поумнее, рядом с ним холодок по спине пробегал.И вот однажды он из Китая привёз Алинке в подарок небольшую резную фигурку, типа как японские нэцке, только называлась как-то по-другому. И был это, по его словам, не дешёвенький сувенир, как в наших магазинах индийских палок-вонялок, а прямо-таки антикварная вещица. Кажется, изображён там был какой-то китайский мужичок с корзиной, вроде того.Что Алинка, что Игорь не отличались ни покладистым характером, ни постоянством, поэтому через какое-то время они бурно расплевались, напосылали друг другу проклятий и зажили каждый своей жизнью. Алинке по наследству досталась двухкомнатная квартира от бабушки, и, поскольку однокурсница предписаниями морали не заморачивалась, ночевать у неё стали часто разные парни. Веселилась Алинка в одной комнате, а китайская фигурка стояла в другой на комоде.И вскоре стало происходить интересное. Как правило, в самый разгар утех из соседней комнаты раздавался звучный «бряк» - это падала резная фигурка. Каким образом она сваливалась, было непонятно напрочь, стояла она на широкой ровной подставке, а комод стоял у той стены, об которую, пардон, спинка кровати из соседней комнаты не билась. Вот так на ровном месте «бряк» - раз десять подряд. Чего, надо заметить особо, никогда не происходило в то время, когда в квартиру гостем приходил один только Игорь. Дальше стало ещё веселее. Однажды Алина рядом с фигуркой оставила зажжёную свечку в металлической гильзе, конструкция в пожарном смысле вполне безопасная. И опять в самой середине «веселья» происходит странное: Алинка вдруг из другой комнаты почувствовала запах гари, вбежала и увидела, что рядом со свечкой и фигуркой горит лежавший там листок бумаги. Но как? Из неподвижно стоящей металлической свечки пламя обычно не прыгает по комнате. Но самый цимес произошёл с одним из её многочисленных «кавалеров». Алинка пошла на кухню состряпать на скорую руку яичницу, чтоб подкрепиться после парной гимнастики, через несколько минут решила зачем-то позвать своего хахаля, а он не откликался, нашла она его в комнате с фигуркой, лежащим на полу без сознания, пришлось вызвать скорую, оказывается, 25-летнему парню стало плохо с сердцем. Говорит – просто так вошёл в комнату, посмотрел на фигурку, и всё, грохнулся на пол.Алинка совсем дурой всё-таки не была и решила предпринять посильные меры. Взяла китайскую фигурку, договорилась с Игорем о встрече, и, как она говорила потом, извинилась перед ним за скандалы, с которыми они разошлись, и уговорила его забрать этот странный антиквариат. Игорь сначала только хмурился, потом согласился. Как потом его жизнь сложилась, я не знаю, а Алинка потом дважды замуж выходила, и оба раза неудачно, воспитывает ребёнка одна, постоянно жалуется, что ничего в личной жизни не устраивается.

Ключевые слова: Антиквариат звук безделушка авторская история

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