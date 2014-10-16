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Истории из жизни

Любовный антиквариат

История из жизни моей однокурсницы Алины.
Алинка была весёлой барышней с интересным молодым человеком, Игорем. Парень частенько мотался в командровки по свету, причём из его рассказов не становилось понятно, чем он там занимается. Недурен собой, тоже, как она, весёлый, дерзкий, с одной стороны – мечта многих девиц, с другой - у тех, кто был поумнее, рядом с ним холодок по спине пробегал.
И вот однажды он из Китая привёз Алинке в подарок небольшую резную фигурку, типа как японские нэцке, только называлась как-то по-другому. И был это, по его словам, не дешёвенький сувенир, как в наших магазинах индийских палок-вонялок, а прямо-таки антикварная вещица. Кажется, изображён там был какой-то китайский мужичок с корзиной, вроде того.
Что Алинка, что Игорь не отличались ни покладистым характером, ни постоянством, поэтому через какое-то время они бурно расплевались, напосылали друг другу проклятий и зажили каждый своей жизнью. Алинке по наследству досталась двухкомнатная квартира от бабушки, и, поскольку однокурсница предписаниями морали не заморачивалась, ночевать у неё стали часто разные парни. Веселилась Алинка в одной комнате, а китайская фигурка стояла в другой на комоде.

И вскоре стало происходить интересное. Как правило, в самый разгар утех из соседней комнаты раздавался звучный «бряк» - это падала резная фигурка. Каким образом она сваливалась, было непонятно напрочь, стояла она на широкой ровной подставке, а комод стоял у той стены, об которую, пардон, спинка кровати из соседней комнаты не билась. Вот так на ровном месте «бряк» - раз десять подряд. Чего, надо заметить особо, никогда не происходило в то время, когда в квартиру гостем приходил один только Игорь. Дальше стало ещё веселее. Однажды Алина рядом с фигуркой оставила зажжёную свечку в металлической гильзе, конструкция в пожарном смысле вполне безопасная. И опять в самой середине «веселья» происходит странное: Алинка вдруг из другой комнаты почувствовала запах гари, вбежала и увидела, что рядом со свечкой и фигуркой горит лежавший там листок бумаги. Но как? Из неподвижно стоящей металлической свечки пламя обычно не прыгает по комнате. Но самый цимес произошёл с одним из её многочисленных «кавалеров». Алинка пошла на кухню состряпать на скорую руку яичницу, чтоб подкрепиться после парной гимнастики, через несколько минут решила зачем-то позвать своего хахаля, а он не откликался, нашла она его в комнате с фигуркой, лежащим на полу без сознания, пришлось вызвать скорую, оказывается, 25-летнему парню стало плохо с сердцем. Говорит – просто так вошёл в комнату, посмотрел на фигурку, и всё, грохнулся на пол.

Алинка совсем дурой всё-таки не была и решила предпринять посильные меры. Взяла китайскую фигурку, договорилась с Игорем о встрече, и, как она говорила потом, извинилась перед ним за скандалы, с которыми они разошлись, и уговорила его забрать этот странный антиквариат. Игорь сначала только хмурился, потом согласился. Как потом его жизнь сложилась, я не знаю, а Алинка потом дважды замуж выходила, и оба раза неудачно, воспитывает ребёнка одна, постоянно жалуется, что ничего в личной жизни не устраивается.


Новость отредактировал Estellan - 28-08-2023, 20:21
Причина: Стилистика автора сохранена.
28-08-2023, 20:21 by kisa3Просмотров: 1 105Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Антиквариат звук безделушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
29 августа 2023 00:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (151|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 699
Вспомнилась мне тоже одна антикварная вещица, купленная Фрэнком Коттоном в Китае — шкатулка Лемаршана. Вот только не загадочный сувенир падал с комода, а Фрэнк упал в объятия душераздирающей боли. Жаль только, он так и не сумел вернуть вещь владельцу, до того как открыл ящик Пандоры.
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#2 написал: ТЭО 111
29 августа 2023 08:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 85
Наверное, стойчивое предположение, что девушка с прямым наследственным характером и поведением. И, друзья в жизни, такие же. А фигурка, да и японская ? почти не причем... Хотя есть народная примета: о Боге и шельме* и метке от Бога... С эзотерическими моментами в жизни от него...
Зарегистрирован: 15.12.2019
#3 написал: Talisha
29 августа 2023 15:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2199|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 745
Может, дело не в фигурке, а в квартире и самой девушке? Раз потом все же жизнь сложилась наперекосяк. Бабушке не нравилось, как внуча себя ведет, например...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Zero Endorphine
29 августа 2023 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 604
Я б тоже подумала, что дело в квартире, а не фигурке) да и самой девушке))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#5 написал: Jako tako
29 августа 2023 19:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 327
И я тоже напишу, что дело не в фигурке.
Скорее всего упустила своего мужчину когда-то, не разглядела.
Поди сам Игорь это и был.
История очень интересная, тем не менее.)
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: lukery
Вчера, 00:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 122
Забавно, осталось ощущение, что подглядывала.
В фильме: Вечера на хуторе близ Диканьки, Солоха занавешивала иконы перед своими темными делишками. Так и тут, "божок" в другой комнате, значит ничего не видит))).

Был какой-то бум одно время на сувениры из Китая ("божки", жабы, чаши и прочее) и Африки (маски, статуэтки, барабаны и прочее). Вот про те, что из Африки много нехороших историй слышала. Особенно когда вещи не из сувенирных лавок.
Я это к тому, что приобретая в дом предметы других религий в тч языческих, неплохо было бы знать их историю и разделять её, а не тупо тянуть всё, что подходит в интерьер.
Это же впрочем касается и антикварных предметов.

+
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: Кратос
Вчера, 13:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Цитата: lukery
Забавно, осталось ощущение, что подглядывала.
В фильме: Вечера на хуторе близ Диканьки, Солоха занавешивала иконы перед своими темными делишками. Так и тут, "божок" в другой комнате, значит ничего не видит))).

Был какой-то бум одно время на сувениры из Китая ("божки", жабы, чаши и прочее) и Африки (маски, статуэтки, барабаны и прочее). Вот про те, что из Африки много нехороших историй слышала. Особенно когда вещи не из сувенирных лавок.
Я это к тому, что приобретая в дом предметы других религий в тч языческих, неплохо было бы знать их историю и разделять её, а не тупо тянуть всё, что подходит в интерьер.
Это же впрочем касается и антикварных предметов.

+

Это да+
Зарегистрирован: 20.02.2023
#8 написал: Rupert
Вчера, 21:21
-1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 23
Нет. Не верится. Особенно эпизод со свечкой. Зачем свечу, ставила, что хотела добиться?
Другая выкинула бы эту фигурку, и не морочилась.
Ну не верю. Творческая история 100 %.
Зарегистрирован: 15.08.2023
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