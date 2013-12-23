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Истории из жизни

Ножик из поезда

Друг рассказывал. Ехал он из Омска в Уфу. До нашего самого сурового города его подбросили на перекладных, а в Челябинске он ночью садился в плацкарт. Залезает в вагон, кругом ворчат те, кто уже давно спать лёг. А другу особо и ложиться не хочется. Подходит к своему верхнему боковому, удача: сосед снизу не спит, сидит и бутерброды с колбасой трескает. Друг подсел, они быстро и легко познакомились, сосед стал охотно бутербродами угощать. Из дорожной сумки достали водочку и через час уже шёпотом обсуждали начальников и родню. А у друга в Уфе драма была, он как раз незадолго до этого с девахой своей разошёлся, со скандалами, обвинениями, битьём сервиза и так далее. Деваха от него, оказывается, ходила налево, направо и во все стороны, ну а он прикипел к ней, так что история для него была больная. Стал он про это соседу рассказывать, сосед слушает и во всём ему поддакивает: да, зараза, стерва, ну и десяток непечатных слов дальше. Ещё где-то через час они от водочки вырубаться стали, расползлись по своим полкам, друг лёг и прохрапел до самой Уфы, а когда проснулся и одеваться стал, соседа уже не было, и бельё на его полке было собрано. Сунул руку в карман – а там лежит ножик, которым сосед колбасу нарезал. Помнит смутно, что вроде зачем-то ему сосед этот нож совал, мол, бери, у тебя вот нет своего, в дороге ещё пригодится хлеба нарезать и мало ли чего. Небольшой, простой, за такой в отделение не тащат. Складной и ещё с ручкой какой-то забавной, перламутровой с каким-то цветочком, друг ещё подумал тогда, что чуть ли не у его бабушки такой дома был.

Выходит он, значит, в Уфе, и в ближайшем переулке к нему два бухих гопника пристают. Причём гопота – дрищи, которые вяло на ногах держатся, от них можно было и просто отбрехаться и уйти побыстрей. А тут что-то другу кровь в голову бросилась, так захотелось уделать этих хмырей. Одному кулаком в морду, другому, кровища брызнула, у хмырей пьяные слёзки от жалости к себе по мордам стекают. Друг в какой-то момент опамятовался, дал дёру, потом уже шёл и думал – чего это со мной? Садистом до этого никогда не был. Разжал сведённый кулак, а в нём тот складной ножик с бабкиным перламутром стиснут, как был, неразобранный.
Решил к бывшей своей зайти, «ещё один последний раз» всё накипевшее высказать. Во дворе соседа её увидел, с которым не особо в ладах был. И прямо перед глазами у него вдруг пронеслось, вон арматурина неприбранная лежит, щас бы его от души треснуть. Друг глаза закрыл, продышался и в подъезд понёсся. Нифига себе, думает, что ж за день-то такой, водкой его, что ли, полынной в поезде угощали? Никогда раньше дичи такой в голове не было.
Ну и к бывшей своей он, конечно, зря пошёл, и впустила она его зря – тоже поорать была любительница, ну и понеслось у них всё по старой. Когда она ему сказала, всё, что думает обо всех его достоинствах, включая самое главное, у друга моего пелена будто глаза застлала. Как наяву увидел, что сейчас «бабкин» ножик из кармана вытащит, и по шее её, вон вена под тонкой кожей бьётся, будто прозрачная, и получит стервозина за всё «хорошее». Но у друга моего всегда стержень в характере был крепкий, видать, и тут выручил.

Друг изменившимся голосом ей проорал: «Ленка, *** отсюда!!!», ну и, видно, что-то у него такое необычно жуткое в этот момент в лице появилось, что деваха на своём потоке ругательств запнулась, замолчала, глаза у неё округлились по пять рублей, и она к входной двери понеслась. И слава богу, иначе друг бы после того дня надолго на нары отправился. Деваха сбежала, друг за стол сел, голову руками обхватил, перед глазами круги кровавые лопаются. Нашёл в холодильнике водки, трясущимися руками налил, хлопнул, думает, да что ж это со мной творится-то такое, раньше и до мордобоя не был охотником, и убивать никого никогда в мыслях не было. И, говорит, как-то вдруг машинально на балкон вышел, ножик тот дурацкий из поезда достал, размахнулся получше и в кусты внизу забросил. Посидел ещё в квартире, голову проветрил, полегчало ему вроде, и к себе пошёл. Потом перед девахой той холодно извинился и больше никогда с ней дел никаких не имел, и похожей жути с ним уже никогда не повторялось. А что с тем ножом стало, не нашёл ли его ещё кто – чёрт знает, но вроде про «всплески насилия», как говорят криминальные сводки, в тех местах потом слышно не было.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:27 by nnjПросмотров: 393Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Нож поезд встреча авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:01
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 131
Комментариев: 7 104
Ножик типа простой, а сколько на нём крови интересно?
Бабушка говорила, будто ножи удлиняются, жаждут крови, когда им замахнешься на кого
Зарегистрирован: 23.12.2013
                
#2 написал: Rupert
Вчера, 20:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Истории верю, никакого вранья не уловил.
Только не нахожу здесь мистической или иной нерациональной подоплёки.
Наша психика порой играет с нами ооочень странные шутки.
Так и тут: длительная психотравмтрующая ситуация + недосып в поезде + последствия употребления = нервный срыв на любых более-менее подходящих объектах.
А нож - это просто триггер, ключ зажигания, так сказать, для активации срыва.
Зарегистрирован: 15.08.2023
#3 написал: lukery
Вчера, 23:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 120
Нож, наверное, один из основных ритуальных предметов. И с ножами много разных примет, но тут многое зависит от культуры. В нашем регионе ножи дарить не принято, а на Кавказе - почётно.

Конечно, маленький ножик вряд-ли можно отнести к холодному оружию, по характеристикам, но к орудию преступления вполне. Поэтому брать вот так подкинутый нож (или отвёртку) от мало знакомого человека, не советовала бы не кому. И дело тут скорее в житейском, чем в мистическом. На этой маленькой и с виду безобидной ерунде, может уже быть "висяк". Оно вам надо?

Пока читала историю, думала вот о чём.
Насколько понимаю я, любой негатив на человеке, будь то болезни (физические или духовные) или порчи (сглазы), люди занимающиеся оккультизмом - снимают. Снимают и переводят на что-то. Потому что этому негативу из пространства деться некуда. Часто при этом используют ножи, как бы срезая в процессе болезнь. Но вряд-ли знающий человек расстался бы с ножом для работы. А вот когда негатив переводят, используют что-то из вещей, которые принес обратившийся человек. Часто это продукты. Зерно, мясо и прочее. То, что потом съедят животные. Потому что оставляется это на улице, в определенных местах. Но также негатив переводят и на вещи. Предметы одежды, деньги, украшения. Чем вот такой маленький перламутровый ножик хуже?

Поэтому, у меня две версии.
Первая, на нож спецом, что-то сбросили.
Вторая, человек не хотел дурного, но возможно сам по натуре тяжёлый. Этот негатив передался предмету. Нож по описанию старый и возможно долго принадлежал хозяину. Напитался.
И в том и в другом варианте, ключевую роль сыграло то, что герой был ослаблен из-за переживаний. И дополнительный негатив это усилил.

Букв много, разболталась. Ставлю плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: My-rin
Сегодня, 00:31
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 750
Очень интересно читать было, +. Давно не встречала таких историй среди вновь опубликованных. Я не возьмусь судить, в чем было дело. Вариантов слишком много, от самых прозаичных (гормональный сбой, нервный срыв) до мистических.
Зарегистрирован: 10.06.2011
    
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 03:53
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Комментариев: 1 875
Вышел ёжик из кумара, вынул ножик из кармана.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:21
0
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Репутация: (112|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 752
Честно говоря, я за свободное ношение оружия, потому что эта вещь усиливает ответственность и отсекает дурные привычки.
Что касаемо истории. Довелось мне как-то уже давным-давно носить чужую рубашку в течение, примерно, полутора-месяцев. Чувствовал чужую энергию. Не принимал эту энергию, потому что пробивало на чёрти что, к примеру, сходить выпить... . Рубашка "сопротивлялась" учёбе и чтению, и даже хорошему настроению, и так далее. Я мог охарактеризовать, в буквальном смысле по часам, по рубашке, что было по нраву прежнему хозяину. Не мог больше терпеть или, лучше сказать, пересиливать себя, рубаху ту выбросил к чертям собачим. Вещь, если она любима или, лучше сказать, привычна, впитывает энергию хозяина. Всякий человек имеет силу и энергию. Эта же сила охватывает всё личное, включая и вещи с мебелью. Если новый хозяин следует по энергии вещи - энергии прежнего хозяина, то он слаб и энергия его требует срочной корректировки. Не зря попутчик подарил ножичек, а может и не подарил вовсе, а случайно герой положил его себе в карман - это чтобы он узнал, что он слаб и немощен, и пора бы уж завязывать с выпивкой, чтобы протянуть какое-то время на этой бренной земле.

Плюсанул, тема актуальна.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
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