Всякое случается. Но лучше бы не у вас дома

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:16

Причина: Вырезан мат.

Rupert Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:16 by

Город, в котором я имею честь проживать, достаточно старый, начала 18-го века, но в оккультном плане спокойный, городских легенд раз-два и обчелся.На самом деле их есть, но они не слишком популярны среди местного населения, поэтому их стараются забыть, и весьма успешно. Менталитет такой, что сделаешь.Но суть поста не в том.Купил я квартиру в доме 1960-го года постройки лет 15-17 назад. Дом многоквартирный, 4-этажный, уютный, притом нереально хорошо расположенный. Выгодное вложение, не то слово. И решили мы с женой там поселиться, жить да добра наживать, сколько получится.До поры до времени.Начали с женой ремонт делать.А, надо сказать, через улицу, прямо под окнами, городской парк расположился.Этот парк, на самом деле, вообще ни разу не парк по сути. Старое купеческое кладбище, перепаханное большевиками под культпросвет. Посередине него стоит планетарий - бывшая дореволюционная часовня для отпевания усопших. Такой вот натюрморт. В буквальном смысле слова.Лыжники катаются, бегуны бегают, старпёры с палками финскую ходьбу практикуют. Благолепие!Только стало нам с супругой как-то не по себе месяца через два.Вроде всё норм, но как-то не так. Или не то, ХЗ.Ссориться начали на пустом месте для начала.Потом дальше. Стуки какие-то. Чё за стуки? Сны гнусно-паскудные. Ругаться ещё круче стали на ровном месте, просто люто стали ругаться.Потом дальше и глубже. Жуть какая-то невнятная стала мерещиться. Описать невозможно, просто мерзкое что-то.Это всё на протяжении 7-8 месяцев.И в эпилоге - мерзкая жуть.Спать легли около полуночи. Я сразу вырубился, а жена ещё лежала, о судьбе нашей горькой размышляла.Вдруг!Знаете, в хрущобах есть такие стенные кладовки? Стенные шкафы прямо в стене? Полметра на метр?Двери в него, шкаф этот, двойные. Прямо рядом с двуспальным диваном, как раз с той стороны, где моя половина лежала.И среди ночи, б***, сразу после полуночи, в эти двойные двери стук! Сильный, тройной!! Изнутри!!!Там никого нет, и быть не может, само собой! Задняя и боковые стенки глухие!! Стук такой, что двери ходуном ходят, чуть шпингалет не вырывает!!!Что моя благоверная обосралась - это слабо сказано! Она завизжала миланским соловьём на максималках, и принялась трясти меня, лежащего рядом, в 10 сантиметрах.Никакой реакции - лежу как в анабиозе.А в дверь кладовки долбится изнутри нечто, чуть дверь с петель не слетает! Но, ЧСХ, тройными стуками! Через пару минут где-то, обосравшись вконец, жена меня растолкала.Естественно, к этому моменту, стуки утихли.Я её обругал, само собой, и порекомендовал спать.Штука в том, что моя жена жуткий материалист, и, рассказав мне эту историю, сама пыталась от нее абстрагироваться.Но суть в том, что фокусы этой конкретной квартиры на сём не закончились.Всё оказалось совсем не иллюзией, и получило неожиданное продолжение. Об этом потом.История 10000% реальна, произошла со мной и моими близкими, о которых я упомянул.

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