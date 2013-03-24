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Истории из жизни

Сонный паралич или "зубастая бабка в углу"

В 2013 году я вышла замуж и торжественно переехала к мужу в квартиру, где все было прекрасно, до первого случая...
Муж рано уходил на работу, я обычно еще спала. В одно утро я слышала сквозь сон, как хлопнула дверь, повернулся ключ, и супруг уехал на работу. Буквально через минуту дверь открывается, и я слышу шаги по коридору. Я подумала: "Эх, опять что-то забыл". Но это был не он... Открыв глаза, я не могла двинуться, слышала шаги, которые приближались ко мне, обошли кровать и что-то легло на меня. Естественно, я не могла даже крикнуть. Я пыталась нечто скинуть, но не могла. Пыталась материться, молиться - без толку. И в какой-то момент я резко открываю глаза, рядом никого, в коридоре горит свет, сердце стучит, страх... Через примерно год все повторилось. Уже с малышом на руках.

Затем мы переехали и я забыла про сонный паралич, до недавнего времени. В 2022 году мы достроили дом и переехали в него. Сначала было как в сказке: новый ремонт, воздух в доме прекрасный. Но тут опять посетил мой забытый "друг". В эту ночь я проснулась от шума в ушах, как от радиопомех. Я ничего не понимала, подумала, что у меня инсульт и что я уже умерла. Далее мои уши наполнил мужской голос, он что-то кричал, так противно и страшно. Я проснулась (я так думала, это был как бы сон во сне), смотрю в углу на тумбе сидит страшная, волосатая бабка, зубы торчат острые в два ряда, и она начинает тянуть мою руку к себе. Кричать не могу, двигаться не могу... И о, чудо! Я проснулась. Прошла буквально неделя, как снова ночь, снова я просыпаюсь. Вокруг мгла и поглощающая тишина, и меня поднимают, начинают крутить над кроватью, быстро, очень быстро. Я вижу всю комнату в реальном времени, на кроватке лежит дочь, спит сладко, над ней кручусь я. И вновь мужской голос в ухо: "Ладно, не в этот раз". Я опускаюсь, открываю глаза, дочь мирно спит, простынь под мной скручена так, как будто ее специально руками так сморщили. И пока он не возвращался ко мне. Прочитав много подобных историй, и у всех почти фигурируют чудища с острыми зубами, и всегда они пытаются напасть на человека. Моё мнение, что сонный паралич это что-то из преисподней, и таким образом приходят черти за людьми. Цель у них одна - забрать нас с собой.

Автор: Алина.
Первоисточник.


Новость отредактировал Estellan - 17-08-2023, 19:41
17-08-2023, 19:41 by dimacraft04Просмотров: 1 345Комментарии: 14
+13

Ключевые слова: Сонный паралич квартира сон бабка

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Комментарии

#1 написал: Скарм
17 августа 2023 20:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 621
Может, всё это очень реалистичные сны?
Зарегистрирован: 24.03.2013
  
#2 написал: ТЭО 111
17 августа 2023 21:10
+2
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Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 71
Это не сонный паралич, а тварь типа полтергейста. Попробуйте крестик или иконку с образом поносить ( не золотой).
Зарегистрирован: 15.12.2019
#3 написал: Кратос
17 августа 2023 22:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
На днях это же читал на другом сайте.
Зарегистрирован: 20.02.2023
#4 написал: Jako tako
17 августа 2023 23:40
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 323
Одно понятно точно — причина не в квартирах и домах, а в авторе.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: My-rin
18 августа 2023 01:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 741
Ну, последняя фраза все немного портит, но в целом, достаточно страшно, хоть и все мы понимаем, что за явление здесь описано. И мне знакомо подобное: кошмар как бы наяву. Это действительно жутко. У меня были змеи, ползущие по подушке, рука, появляющаяся из-за угла, нечто мохнатое, прыгающее сверху. И было стремно, честно. В себя не могла прийти, когда просыпалась, минут 5. Но старуха - это еще страшнее.
+
Зарегистрирован: 10.06.2011
    
#6 написал: AZO
18 августа 2023 12:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 16
Всё написанное, до слов "И вновь мужской голос в ухо: "Ладно, не в этот раз", со мной происходило неоднократно, плюс-минус по похожему сценарию, и я с десяток лет пытался найти этому хоть какое-то объяснение. Много часов провел за чтением разных историй и снов. Однажды мое внимание привлекли посты некоего Erentaworqud, весьма интересно расписывал всю эту нечисть и даже описал целый бестиарий в вики.

А вот последние предложения в этой публикации мне представляются выдуманными.....
Зарегистрирован: 29.04.2021
#7 написал: ZelD
18 августа 2023 14:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (141|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 659
Цитата: AZO
А вот последние предложения в этой публикации мне представляются выдуманными.....

Обычное оценочное суждение, имеющее право на существование. У всех индивидуально.
Зарегистрирован: 17.02.2017
  
#8 написал: ebegen31
18 августа 2023 16:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (128|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 763
Смысл этим монстрам забирать кого-то в преисподнюю немедленно, когда подавляющее большинство там окажется и так? (Я думаю, это касается и многих из тех, кто свято верит в свою правоту и непогрешимость.)

Им - наоборот: лучше, чтобы люди совершили в этом мире ещё больше грехов. А сейчас ситуация такова, что не грешить практически ежедневно - значит не жить. Или же быть изгоем, неудачником и дурачком в глазах окружающих.
Зарегистрирован: 5.10.2012
   
#9 написал: Кратос
18 августа 2023 21:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
Цитата: My-rin
Ну, последняя фраза все немного портит, но в целом, достаточно страшно, хоть и все мы понимаем, что за явление здесь описано. И мне знакомо подобное: кошмар как бы наяву. Это действительно жутко. У меня были змеи, ползущие по подушке, рука, появляющаяся из-за угла, нечто мохнатое, прыгающее сверху. И было стремно, честно. В себя не могла прийти, когда просыпалась, минут 5. Но старуха - это еще страшнее.
+

Паралич для того чтобы человек во сне не выкинул я из окна или ещё что-то, а причём кошмары к паралич??

Цитата: ebegen31
Смысл этим монстрам забирать кого-то в преисподнюю немедленно, когда подавляющее большинство там окажется и так? (Я думаю, это касается и многих из тех, кто свято верит в свою правоту и непогрешимость.)

Им - наоборот: лучше, чтобы люди совершили в этом мире ещё больше грехов. А сейчас ситуация такова, что не грешить практически ежедневно - значит не жить. Или же быть изгоем, неудачником и дурачком в глазах окружающих.

Золотые слова
Зарегистрирован: 20.02.2023
#10 написал: lukery
Вчера, 00:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 116
Последнее, когда крутило над кроватью, больше похоже на кошмарный сон, не на паралич.

Чтобы понять отчего это происходит, надо глубоко копаться в жизни. И разбираться и с головой, и с телом.

Не могу это объяснить с эзотерической стороны. Кто там приходит, почему, зачем? Да и приходит ли кто или это просто сбой работы подсознания?

Могу только сказать, что мне показалось основным. Это состояние жертвы.
Если судить по своему опыту, или полистать похожие истории, то получается, что люди которые реагируют на подобное происходящее гневом и отрицанием:
-Со мной так нельзя! Чеши лесом бабка!
Чаще всего просыпаются и выходят из этого состояния.

Это же для меня и стало основой для осознания сна. Я не жертвенный барашек, надорвёте спины тащить и зубы обломаете жрать, а проглотите, встану поперёк горла. И как-то работает. Сон или сходит, или развивается по моему сюжету.
С параличом сложнее. Но если сконцентрироваться на чем-то физическом (пальцы ног, дыхание, шевелить глазами, что доступно), проходит быстрее.

Не тратьте силы на панику. Осознавайте происходящее.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#11 написал: My-rin
Вчера, 03:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 741
Цитата: Кратос
Цитата: My-rin
Ну, последняя фраза все немного портит, но в целом, достаточно страшно, хоть и все мы понимаем, что за явление здесь описано. И мне знакомо подобное: кошмар как бы наяву. Это действительно жутко. У меня были змеи, ползущие по подушке, рука, появляющаяся из-за угла, нечто мохнатое, прыгающее сверху. И было стремно, честно. В себя не могла прийти, когда просыпалась, минут 5. Но старуха - это еще страшнее.
+

Паралич для того чтобы человек во сне не выкинул я из окна или ещё что-то, а причём кошмары к паралич??

А где Вы видите у меня в комментарии что-либо про паралич?) Я вообще-то писала про кошмары "наяву", которые происходят в определенной фазе сна, когда мы то ли спим, то ли не спим.
Зарегистрирован: 10.06.2011
    
#12 написал: Tato4ka8
Вчера, 10:09
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 97
Из личного опыта: такие состояния у меня были с детства, тоже читала много по данному вопросу, искала похожие ситуации. Сейчас мне уже много лет и только с недавнего времени научилась справляется с этим "состоянием". Анализирую, пришла к выводу: не всегда это связано с потусторонним миром. Во время сна мы иногда пережимаем жизненно важные сосуды и сознание экстренно пытается вывести нас из сна, посылая образы от которых увеличивается рост гормонов, позволяющих нам проснуться ( кто чего боится, то тому и видится). Но и да! бывает, темные/ сущи и др. приходят во сне или в реале. Там и тут нужно научиться с ними бороться. Главное побороть свой страх. Примите то, что вы видите и силы найдутся. И появится тот, кто Вас будет учить этому. Задумайтесь, не все могут видеть, но и не все видящие могут противостоять.
Зарегистрирован: 16.06.2019
#13 написал: Talisha
Вчера, 12:05
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Репутация: (2198|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 739
Сонный паралич - это пребывание в астрале (и виденье астральными глазами), которое человек воспринимает, как реальность. А в астрале сущности всякие бывают. Их цель - напугать, чтоб забрать энергию. Никто никого никуда не заберет. Максимум выпьют и человек проснётся больным. Нельзя на эти игры поддаваться. Можно попытаться заснуть. Или выйти из тела полностью и играть по своим правилам. Но не бояться. И задуматься: если повторяются "пробуждения" на низших слоях, где сущности-вампиры обитают, то, может, стоит задуматься о том, чтоб прокачивать свою энергетику,эмоции, мышление в позитивную сторону, чтоб не попадать на такие слои
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#14 написал: Eifersucht
Вчера, 22:40
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Публикаций: 29
Комментариев: 2 751
Мне не понравилась история из-за бешенной скачки мыслей. Очень надеюсь, что женщина не свихнулась на почве энтого паралича.

"А не обещалась ли кому ещё?..." - обычно спрашивает священник у девушек перед венчанием. К чему бы так спрашивать???? Не знаю. Может кто знает и напишет сюда.
Думаю, что спрашивает не зря. При обещании женщины открывается духовный мир для очередного воплощения. Ну, а если не сдерживает обещание и выходит замуж за другого, то низший мир устремляется в открытую створку жизни, потому что дверка остаётся открытой всё замужество. А если в добавок муж мотается по командировкам, то умершие зажигают с женой того мужа, которая однажды подарила обещание другому.
Следующая вещь: частенько мамаши склонны одаривать дочек побуждениями: Ах как вы смотритесь великолепно в паре... . Обрати, пожалуйста, на этого парня внимание... . Девушка тоже становится внутренне согласной. И если парень узнаёт об этом, но с течением обстоятельств он вынужден не обращать внимания, то створка тоже открывается.
Я думаю, что этот крендель, который вваливался в пограничное состояние героини является её знакомым, он умер и является к ней через открытое окно.
Зарегистрирован: 30.05.2013
      
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