Сонный паралич или "зубастая бабка в углу"

Новость отредактировал Estellan - 17-08-2023, 19:41

dimacraft04 Просмотров: 1 345 Комментарии: 14 +13 17-08-2023, 19:41 by

В 2013 году я вышла замуж и торжественно переехала к мужу в квартиру, где все было прекрасно, до первого случая...Муж рано уходил на работу, я обычно еще спала. В одно утро я слышала сквозь сон, как хлопнула дверь, повернулся ключ, и супруг уехал на работу. Буквально через минуту дверь открывается, и я слышу шаги по коридору. Я подумала: "Эх, опять что-то забыл". Но это был не он... Открыв глаза, я не могла двинуться, слышала шаги, которые приближались ко мне, обошли кровать и что-то легло на меня. Естественно, я не могла даже крикнуть. Я пыталась нечто скинуть, но не могла. Пыталась материться, молиться - без толку. И в какой-то момент я резко открываю глаза, рядом никого, в коридоре горит свет, сердце стучит, страх... Через примерно год все повторилось. Уже с малышом на руках.Затем мы переехали и я забыла про сонный паралич, до недавнего времени. В 2022 году мы достроили дом и переехали в него. Сначала было как в сказке: новый ремонт, воздух в доме прекрасный. Но тут опять посетил мой забытый "друг". В эту ночь я проснулась от шума в ушах, как от радиопомех. Я ничего не понимала, подумала, что у меня инсульт и что я уже умерла. Далее мои уши наполнил мужской голос, он что-то кричал, так противно и страшно. Я проснулась (я так думала, это был как бы сон во сне), смотрю в углу на тумбе сидит страшная, волосатая бабка, зубы торчат острые в два ряда, и она начинает тянуть мою руку к себе. Кричать не могу, двигаться не могу... И о, чудо! Я проснулась. Прошла буквально неделя, как снова ночь, снова я просыпаюсь. Вокруг мгла и поглощающая тишина, и меня поднимают, начинают крутить над кроватью, быстро, очень быстро. Я вижу всю комнату в реальном времени, на кроватке лежит дочь, спит сладко, над ней кручусь я. И вновь мужской голос в ухо: "Ладно, не в этот раз". Я опускаюсь, открываю глаза, дочь мирно спит, простынь под мной скручена так, как будто ее специально руками так сморщили. И пока он не возвращался ко мне. Прочитав много подобных историй, и у всех почти фигурируют чудища с острыми зубами, и всегда они пытаются напасть на человека. Моё мнение, что сонный паралич это что-то из преисподней, и таким образом приходят черти за людьми. Цель у них одна - забрать нас с собой.Автор: Алина.

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