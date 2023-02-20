Череда странных неурядиц из-за коллеги по работе

Новость отредактировал Estellan - 12-08-2023, 19:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Alisha134 Просмотров: 1 376 Комментарии: 12 +14 12-08-2023, 19:24 by

Я недавно устроилась на новую работу. Так как я новичок, меня иногда сажают за один стол для обучения с другой сотрудницей, которая давно там работает. Ничего плохого сказать о ней не могу, первое впечатление о ней не плохое: стройная, симпатичная, ей чуть за 30, довольно приветливая, готова помочь, в случае чего. На работе руководство её хвалит, она всегда выполняет план, клиенты на неё тоже реагируют хорошо, она не выглядит злой, всегда услужлива и готова решить любую проблему клиента. Но вот незадача, если я с ней как-то взаимодействую, то у меня каждый раз что-то ломается или случается иная неприятность.Я в недоумении, почему так происходит. У нас в коллективе 20 человек и только после взаимодействия с ней у меня случаются казусы. Да и вообще, такое со мной впервые в жизни происходит, мелочи, но не особо приятные, да к тому же, чередой. Один день её не было на работе, она взяла выходной в свой День рождения, руководительница сказала мне сесть за её стол. Я долго не могла загрузить компьютер, оказалось, что она повыключала всё, что только можно, я около 10 минут лазила под столом и искала, почему не загружается компьютер. За это руководительница в этот день заставила меня работать с 9:00 до18:00 (рабочий день с 8:30 до 17:30), хотя я пришла в 8:10, планерка у нас каждый день до 8:30.Пока работала за её столом-сломался мой новый кабель для зарядки телефона, не могла зарядить ни телефон свой, ни планшет, который нужен был для работы. Эпик фейл так же был на следующее утро, оказалось, что я в её ящике стола забыла свой ключ от своего личного ящика, так она вместо того, чтобы спросить, кто был вчера на её месте и отдать его мне, сразу отнесла ключ руководительнице, и я по итогу получила выговор и писала объяснительную руководительнице (в мой второй день на новом месте работы) по причине оставления своего ключа в чужой тумбочке.В её День рождения скидывались ей всем коллективом, и именно в этот день у меня оставались последние деньги на карте, перечислив на её Д/р, осталась в этот день без обеда и на ужин ничего не купила, ибо на остатки в 20 рублей на карте особо не разгуляешься.В один из дней руководительница отдала мне её планшет, чтобы я могла принять её клиента для разгрузки очереди. С её клиенткой я провела час, вместо обычных 10 минут, так как банк заблокировал ей транзакции по карте, якобы из-за подозрительной активности (клиентка хотела снять наличные), такая профилактика случаев мошенничества. Я связывалась со службой поддержки, но прошло немало времени, пока всё не разрешилось, и не сняли блокировку.Сегодня меня снова посадили с этой сотрудницей за стол, сидя за стуле, я в один момент обнаружила, что у меня отвалилась черная набойка от каблука, просто лежала рядом с обувью под столом. Хотя я ходила в этой обуви несколько дней по всему офису и по улице, и она была на месте до этого момента. И ещё, по внутренним ощущениям. Когда сижу с ней рядом или без неё, на её рабочем месте, у меня бывало, что пару раз накатывало что-то, аж слезы наворачивались, ставилось внезапно грустно и не по себе, хотя повода для этого совсем не было-обычный, офисный день, у меня нет депрессии или чего-то подобного. Я сидела с другими сотрудниками-всё было хорошо, без эксцессов, с настроением тоже всё было в порядке. Зла на эту сотрудницу не держу, себя не накручиваю и плохого отношения у меня к ней нет, только не могу понять, почему так происходит? Держаться от неё подальше из-за этого дико, на мой взгляд. Может у кого-нибудь случались подобные ситуации? Помогите разобраться, почему так происходит, возможно, есть какие-то эзотерические точки зрения на этот счет?

Ключевые слова: Коллега по работе совпадения несчастья авторская история

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