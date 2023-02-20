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Истории из жизни

Череда странных неурядиц из-за коллеги по работе

Я недавно устроилась на новую работу. Так как я новичок, меня иногда сажают за один стол для обучения с другой сотрудницей, которая давно там работает. Ничего плохого сказать о ней не могу, первое впечатление о ней не плохое: стройная, симпатичная, ей чуть за 30, довольно приветливая, готова помочь, в случае чего. На работе руководство её хвалит, она всегда выполняет план, клиенты на неё тоже реагируют хорошо, она не выглядит злой, всегда услужлива и готова решить любую проблему клиента. Но вот незадача, если я с ней как-то взаимодействую, то у меня каждый раз что-то ломается или случается иная неприятность.

Я в недоумении, почему так происходит. У нас в коллективе 20 человек и только после взаимодействия с ней у меня случаются казусы. Да и вообще, такое со мной впервые в жизни происходит, мелочи, но не особо приятные, да к тому же, чередой. Один день её не было на работе, она взяла выходной в свой День рождения, руководительница сказала мне сесть за её стол. Я долго не могла загрузить компьютер, оказалось, что она повыключала всё, что только можно, я около 10 минут лазила под столом и искала, почему не загружается компьютер. За это руководительница в этот день заставила меня работать с 9:00 до18:00 (рабочий день с 8:30 до 17:30), хотя я пришла в 8:10, планерка у нас каждый день до 8:30.

Пока работала за её столом-сломался мой новый кабель для зарядки телефона, не могла зарядить ни телефон свой, ни планшет, который нужен был для работы. Эпик фейл так же был на следующее утро, оказалось, что я в её ящике стола забыла свой ключ от своего личного ящика, так она вместо того, чтобы спросить, кто был вчера на её месте и отдать его мне, сразу отнесла ключ руководительнице, и я по итогу получила выговор и писала объяснительную руководительнице (в мой второй день на новом месте работы) по причине оставления своего ключа в чужой тумбочке.
В её День рождения скидывались ей всем коллективом, и именно в этот день у меня оставались последние деньги на карте, перечислив на её Д/р, осталась в этот день без обеда и на ужин ничего не купила, ибо на остатки в 20 рублей на карте особо не разгуляешься.

В один из дней руководительница отдала мне её планшет, чтобы я могла принять её клиента для разгрузки очереди. С её клиенткой я провела час, вместо обычных 10 минут, так как банк заблокировал ей транзакции по карте, якобы из-за подозрительной активности (клиентка хотела снять наличные), такая профилактика случаев мошенничества. Я связывалась со службой поддержки, но прошло немало времени, пока всё не разрешилось, и не сняли блокировку.

Сегодня меня снова посадили с этой сотрудницей за стол, сидя за стуле, я в один момент обнаружила, что у меня отвалилась черная набойка от каблука, просто лежала рядом с обувью под столом. Хотя я ходила в этой обуви несколько дней по всему офису и по улице, и она была на месте до этого момента. И ещё, по внутренним ощущениям. Когда сижу с ней рядом или без неё, на её рабочем месте, у меня бывало, что пару раз накатывало что-то, аж слезы наворачивались, ставилось внезапно грустно и не по себе, хотя повода для этого совсем не было-обычный, офисный день, у меня нет депрессии или чего-то подобного. Я сидела с другими сотрудниками-всё было хорошо, без эксцессов, с настроением тоже всё было в порядке. Зла на эту сотрудницу не держу, себя не накручиваю и плохого отношения у меня к ней нет, только не могу понять, почему так происходит? Держаться от неё подальше из-за этого дико, на мой взгляд. Может у кого-нибудь случались подобные ситуации? Помогите разобраться, почему так происходит, возможно, есть какие-то эзотерические точки зрения на этот счет?


Новость отредактировал Estellan - 12-08-2023, 19:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
12-08-2023, 19:24 by Alisha134Просмотров: 1 376Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Коллега по работе совпадения несчастья авторская история

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Комментарии

#1 написал: Кратос
12 августа 2023 21:35
+1
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Репутация: (9|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Суеверие обычное и всё, а поломаная зарядка телефона ну так у всех она когда-то сломалась, та и какое отношение это имеет к страшным историям?
Зарегистрирован: 20.02.2023
#2 написал: Talisha
12 августа 2023 21:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2197|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 737
Диссонанс ваших с ней энергетик и ее - сильнее, поэтому страдаете вы. Прокачивать свою энергетику, укреплять, усиливать.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Kreisleiter13
13 августа 2023 00:22
+4
Группа: Посетители
Репутация: (141|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 868
Несовместимость у Вас с этой тёткой.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#4 написал: Jako tako
13 августа 2023 15:34
+7
Группа: Посетители
Репутация: (288|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 320
Не будем забывать, что это новое место работы. А это любого человека первое время будет выбивать из привычной колеи. Меня раньше компьютеры и техника на новом месте просто долгое время не принимали. И тоже чуть ли не все вокруг ломалось и отказывалось работать. Я для себя объясняла это тем, что техника пока еще не привыкла ко мне. И ощущение грусти у меня тоже случалось. Спустя время все проходило.
Момент с ключом тоже в принципе можно объяснить. Если сотрудница вся из себя такая отличница в работе, понятно, что она будет делать все так, чтобы начальница ею была довольна. Не кем-то там новым тем более, а ею.
Но, честно, есть ощущение, что ее бесит сам процесс обучения нового человека, но она этого не показывает. Потому что она же отличница. Ключ она явно отдала начальнице специально. Поскольку предполагала, кто сидел за столом и чем это для человека будет чревато. Все негативные эмоции, которые она держит в себе, так или иначе выливаются в мелкие неприятности автора. Остаётся только дождаться момента, когда автор начнет работать самостоятельно и построит для себя рабочий процесс так, как ей будет удобно. Или уволится. Это тоже выход.
Потому что есть ощущение опять же, что начальница с приветом. Потому что я например не понимаю, почему бы не сделать скидку человеку, который на работе второй (!) день. И заставлять дорабатывать. Можно с самого начала дать ознакомиться человеку с должностной инструкцией.
получила выговор и писала объяснительную руководительнице
Не идиотизм ли это? У кого-то нормальный такой синдром вахтера. А пол в кабинете она не заставила вылизать? А че бы нет…
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: ТЭО 111
13 августа 2023 22:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 69
Левая организация немного. Они часто приглашают на работу, и требования странноватый для начального этапа, а так : починить, привести в порядок запущенный процесс, регламентировать документы, а месяца через три этот человек уволиться с нехорошими для себя последствиями. Они и дни рождения, кстати, часто справляют(( свои, коллектива!!! ??
Зарегистрирован: 15.12.2019
#6 написал: My-rin
13 августа 2023 23:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 686
Цитата: Кратос
Суеверие обычное и всё, а поломаная зарядка телефона ну так у всех она когда-то сломалась

Соглашусь. Звучит как суеверие. Возможно и несовпадение энергетик. Знаете, Автор, как часто случается: подружитесь с кем-нибудь, но при этом после разговор как-то неприятно становится. А на следующий день депрессия возрождается из пепла, из рук все валится. И, вроде бы, разговор не был о чем-то неприятном.
В её День рождения скидывались ей всем коллективом, и именно в этот день у меня оставались последние деньги на карте, перечислив на её Д/р, осталась в этот день без обеда и на ужин ничего не купила, ибо на остатки в 20 рублей на карте особо не разгуляешься.

Больше так не делайте, потому что в первую очередь нужно думать о себе. Всегда можно меньшую сумму перевести или занять у кого-то, если хочется поучаствовать в Др. Не нужно себе вредить за счет того, чтобы угодить другим.
Зарегистрирован: 10.06.2011
   
#7 написал: VENDETTA
Вчера, 10:26
+2
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 9
Комментариев: 6 281
Интересная история. Проще конечно работу сменить, может это подсказка что вы можете найти что-то лучшее)
А если хотите остаться, реально будьте уверены в себе. Не придавайте сильно значение плохим моментам, обращайте внимание на хорошие! bully +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#8 написал: ProstoЯ
Вчера, 12:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 217
Цитата: Jako tako
есть ощущение, что ее бесит сам процесс обучения нового человека, но она этого не показывает. Потому что она же отличница. Ключ она явно отдала начальнице специально.

Согласна.
Падла она обыкновенная, да и начальница такая-же.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#9 написал: Fleur Delacour
Вчера, 19:46
+1
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Репутация: (632|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 568
Выбесил один момент. Если Вы из РФ, то трудовым законодательством не предусмотрена обязанность работника отработать время, в которое он не исполнял свои трудовые обязанности из-за опоздания. А Вы не опоздали. Обычный рабочий момент, люди не работают как роботы. А время заседания на белом друге начальница не хочет случайно учитывать? Что за бред?
В этой шарашкиной конторе наверняка поводов обратиться в трудовую инспекцию - попой жуй. Эти товарищи любят пощипать горе-работодателей, а кем-то даже закусить на обед (личный опыт). Не наказать, так хоть на нервах им поиграть.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#10 написал: Jako tako
Вчера, 20:50
+1
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Репутация: (288|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 320
Цитата: Fleur Delacour
Выбесил один момент. Если Вы из РФ, то трудовым законодательством не предусмотрена обязанность работника отработать время, в которое он не исполнял свои трудовые обязанности из-за опоздания. А Вы не опоздали. Обычный рабочий момент, люди не работают как роботы. А время заседания на белом друге начальница не хочет случайно учитывать? Что за бред?


Написано жестко, но я в целом согласна.

Цитата: ProstoЯ

Падла она обыкновенная, да и начальница такая-же.

Точно. Я думаю, перспективы работы в такой фирме попахивают постоянными нервяками.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#11 написал: Eifersucht
Вчера, 23:01
+2
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Репутация: (112|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 750
Читаю третий день эту историю. Маловато сведений в сюжете. Очень похоже на то, что автор вышла на работу после декрета. Отсидела с ребёнком пару тройку лет и на свою прежнюю работу пошла. А там её вот так встретили. Это потому что на её место уже взяли на постоянную работу сотрудницу, не исключено ту, которая нашла ключик у себя в столе - косяк начальницы, потому она на второй день и влепила выговор, и была слишком придирчива со смещением времени работы. Только так пазлы складываются. Вас, дорогой автор, выжимают с работы по причине не совсем сообразительной начальницы.
Естественно, я не собираюсь выжимать из вас лишние точные сведения, такие как - что за место работы, сколько вы сидели лет с ребёнком, почему вы не обращались за помощью к коллегам с включением компьютера и так далее, напишу просто что может быть, первый вариант я уже написал.
Итак, второй вариант. Сотрудница своим поступком с ключом показывает свою аффектацию, она, либо подсиживает свою начальницу, либо стремится на вышестоящую должность в данном случае за счёт вас. Если вы пришли на эту работу действительно новичком, то вас обязательно должны были стажировать в течение месяца и не допускать за этот период работать одной. Почему? Потому что ошибки новичка могут дорого стоить для предприятия вне зависимости от мнения начальницы или выговоров, которые вы получаете. Вы же не вчера родились, должны знать об этом, потому включать компьютер или иметь дело с клиентом вы должны были под присмотром опытного работника.
Если же у вас так, как оно и было, судя по истории, значит у вас действительно шарашкина контора. Если вас всё там устраивает, то вам просто надо сейчас вообще не делать никаких выводов. Через три месяца сделаете первый вывод о своей эффективности, через год - второй, а через пять лет третий - окончательный. У вас сейчас идёт адаптация, надо внимательно слушать, понимать, стараться и делать дело, а не грустить, показывать свою удаль по включению компьютера, принимать клиентуру самостоятельно.
И третий вариант - мистический, таинственный такой, который я начну издалека, если позволите. Я уж давным-давно заметил, что мне по жизни встречаются люди, которых я сторонюсь, опасаюсь, не могу с ними разговаривать, как-то понимать их или вообще иметь с ними дело, их довольно-таки мало, есть, и мужчины, и женщины, то есть от пола зависимости нет и нет зависимости от возраста. Вот вроде как человек мне ничего не сделал, я его в принципе ещё не знаю, можно сказать, что первый раз в жизни его вижу, а вот он у меня вызывает уже некоторый негатив. Причём, целые годы уходят после знакомства, а всё равно, негатив ниоткуда сохраняется... .
Вблизи планеты Земля существуют скопления душ, которые воплощаются на этой планете. Они существуют так очень долго, тысячи, а может и миллионы земных лет, с невероятным количеством воплощение своих Я. Некоторые души приходят впервые, прельщённые служителями-смотрителями, они начинают свой разбег для множества воплощений, чтобы накопить силу для отталкивания от планеты на другой уровень или для окончательного путешествия в неведомое, чтобы понять что-то важное для себя. Некоторые души уже накопили достаточную силу для реализации возможности преодоления гравитации, они воплощаются в последний раз. Их физические воплощения имеют молочно-сероватую блестящую вуаль в ауре, эти люди по жизни проглатывают обиду, открыты по отношению к другим людям и позитивны во всех смыслах. В их багаже приличное количество сильных и слабых, и зловещих людей, там есть философы, короли, чемпионы, рабы, проститутки, бесчисленные жертвы и палачи - и всё это одна душа. Допустим, десять процентов душ уходит навсегда без оглядки, а десять процентов душ в первый раз. То есть вы по своим воплощениям встречаетесь постоянно с восьмьюдесятью процентами воплощений душ. Итак, допустим, в прошлой жизни вы были Ахиллом, в ваша наставница была Парисом. Он убил вас, такого великолепного война. А в этой жизни он - это ваша сотрудница. Какое будет в вашем энергетическом вечном теле ожидание, если она вас убила в прошлой жизни? Только такое, какое у вас есть сейчас, с вашими оторвавшимися набойками вблизи вашего сухожилия трёхглавой мышцы голени, грусти, поломанных зарядок и неудавшегося трудового дня.
Всего вам доброго, Алиша. И помните, пожалуйста, какой результат жизни у тех, кто в последний раз. То есть? Вам нужно быть добродушной, порядочной, не сорить деньгами, любить смеяться и проглатывать обиду. prazdnik
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#12 написал: lukery
Сегодня, 01:07
+1
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Публикаций: 13
Комментариев: 115
Женщины руководители как отдельный вид нервного расстройства)).
Для меня работать с мужчиной проще. Он сразу выдаёт реакцию, определяется с тем нравишься ты ему или нет, и принимает тебя в своё общество быстрее. Проще берёт кураторство и может объяснять на пальцах сложные вещи...

Мне близки и понятны ваши переживания. Поэтому когда пришла в новый коллектив дала себе установку: моя первая задача - работа. Обо всём остальном я буду думать завтра. Показалось, что кто-то из сотрудниц смотрит косо, не загоняюсь, показалось, что сказали обидно, оставлю на потом.
Потому что если в моменте начну нервничать ещё и об этом только наделаю новых ошибок.
Вот если пренебрежительное отношение повторяется из раза в раз, а я всё проверила и косяка за мной нет, то тогда время показать границы и зубы. Но обычно всё либо забывается на завтра, либо решается разговором.

Поэтому когда мы только входим в коллектив и адаптируемся к работе, не время делать выводы. Мы становимся мнительными и тратим свои силы на то, чтобы казаться увереннее и загоняемся на мелочах, на которые через полгода-год работы не обратим внимания. Нам кажется, что мы во всём правы, что к нам придираются и косо смотрят. В новой среде мы начинаем защищаться и оправдывать себя, даже когда это не нужно.
Думаю из-за этого слива энергии в пустоту и происходят ваши неурядицы.

Не торопитесь влиться в коллектив. Оставайтесь собой, вникайте в работу, если она того стоит, конечно. Не отдавайте последние деньги на подарки, чтобы быть в глазах коллектива хорошей. Не жалейте себя сверх меры и не просите жалости к себе у коллег, позиция жертвы самая неустойчивая, хоть и защищает на какое-то время.

Всё пройдёт и это тоже.
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Зарегистрирован: 2.11.2017
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