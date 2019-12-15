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Истории из жизни

Тележка-призрак

В этой истории нет единого сюжета и особой последовательности. Речь здесь пойдёт о нескольких впечатлениях мистического толка, недавно пережитых мной, которые в той или иной степени связаны друг с другом.

Так вот. Недалеко от моего дома есть детский сад. Он появился лет семнадцать назад, когда рядом с нашим микрорайоном возвели ещё один. Тут же находится маленький пустырь, поросший травой и кустарником. Там раньше был старый детсад, снесённый за год до постройки нового. На пустыре всё время, что я здесь живу, стоит какой-то бесхозный старинный​ деревянный вагончик - я таких здесь больше нигде не видел.

Недавно я проходил по аллее между пустырём и жилым домом. У одного из подъездов разговаривали двое пожилых мужчин, и, когда я с ними поравнялся, оказалось, что говорят они​ о старом​ садике. Один из мужчин произнёс такую фразу: «Да, снесли году в шестом,​ а место так и пустует. Но дети до сих пор иногда​ кричат и​ смеются»…

Эти слова заставили​ меня насторожиться. Что значит "дети​ до сих пор​ смеются"? И ведь речь явно шла не о новом садике, а именно о пустыре.​



Дня за три до этого я гулял вокруг нашего пруда. На краю асфальтовой дорожки, рядом со скамейкой, я вдруг увидел тележку из супермаркета. На ней висело что-то похожее на водоросли. Интересно... Наверное, какие-то хулиганы прикатили её из ближайшего магазина и столкнули в воду. Да, но кто же её потом оттуда​ извлёк? Эти же хулиганы? Гм... Я понимаю - толкнуть, но потом лезть и доставать - это уже как-то не по-хулигански. Вероятно, тележку вытащили​ другие люди, а обратно​ в супермаркет не отвезли потому, что после акта вандализма​ у неё плохо крутились колёса.

Я отошёл метров на двадцать и обернулся - не знаю, зачем. И в этот момент​ тележка тронулась с места и медленно поехала к​ воде.​ Вот тебе раз, думаю. Да, там есть уклон, но начинается он несколько дальше того места, где находилась тележка. Да и вообще, как она могла тронуться самостоятельно - если даже ветра не было? И тем не менее, она катилась - медленно, торжественно, в свете фонаря...



И, наконец, заключительный эпизод. Возвращаюсь я позавчера домой, снова в​ сумерках. Район вокруг​ уютный —​ таунхаусы, дорожки, милые фонарики. Не​ страшно, одним словом. Но вдруг позади меня начинает раздаваться звук - непонятный, но будто бы уже не раз где-то слышанный. Ах,​ да: с похожим звуком люди​ катят в супермаркете тележки, когда у них плохо крутятся колёса​ или на полу магазина есть неровности. Знаете, такое дребезжание.

Я обернулся. Там уходила в своем направлении женщина с собакой —​ мы​ только что прошли с ней​ мимо друг друга. А дальше была просто пустая аллея, пустая до самого конца жилого массива.

Может быть, так что-то звучит во дворе одного из домов? Вроде бы нет. По моему субъективному​ восприятию, источник звука находится именно на аллее и постепенно (и довольно быстро) приближается. Но видно, повторяю, ничего не было.

Мне вдруг почему-то стало страшно за женщину, идущую навстречу звуку (ну, и немного​ за себя). Но женщина благополучно шла дальше, да и её собака не выказывала никаких признаков беспокойства. А дребезжание, значит, всё​ разносится по округе, причём невидимая тележка​ теперь будто бы катится быстрее.​

Шагаю дальше. Оборачиваться неохота, но всё-таки поглядываю назад.​ Сейчас мне надо свернуть с аллеи, чтобы не отклоняться от своего маршрута. Я свернул, а звук «поехал» дальше по прямой - ​ как раз туда, где находится​ пустырь на месте снесенного садика.

Я шёл параллельно звуку. Вот и новый детсад. Пустырь с вагончиком. Местный лютеранский приход. И вот строго напротив прихода невидимая тележка, следовавшая со мной​ ноздря в ноздрю, вдруг останавливается. Звук прекращается.​



Да уж, как говорил Киса Воробьянинов... И ведь​ снова в истории фигурируют​ дети, мои верные проводники по миру мистики. А в данном случае мистика присутствовала, в этом у меня нет сомнений. Одна тележка в водорослях чего стоит. Вот уж действительно, никогда не знаешь, чего и когда тебе придётся испугаться.


Новость отредактировал Estellan - 12-08-2023, 19:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
12-08-2023, 19:14 by ebegen31Просмотров: 757Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Сад призрак водоросли авторская история

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Комментарии

#1 написал: ТЭО 111
12 августа 2023 20:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 69
Странные места для детских садов.. Только Кинга и поминаешь. Иногда они, дети только кажутся ими...
Зарегистрирован: 15.12.2019
#2 написал: Talisha
12 августа 2023 21:36
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2197|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 737
Бывает так, что подобное видят или слышат единицы, остальные не замечают. Но в пространстве сплошь и рядом присутствуют подобные фантомы, в разном диапазоне. Вы удивитесь, сколько их, если б люди могли ВСЁ видеть и слышать, с ума бы сошли мгновенно
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: зелёное яблочко
13 августа 2023 09:38
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 131
Комментариев: 7 097
Цитата: Talisha
Бывает так, что подобное видят или слышат единицы, остальные не замечают. Но в пространстве сплошь и рядом присутствуют подобные фантомы, в разном диапазоне. Вы удивитесь, сколько их, если б люди могли ВСЁ видеть и слышать, с ума бы сошли мгновенно

Получается, автор у нас способен видеть и слышать что-то недоступное многим?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Веснянка
13 августа 2023 11:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1314|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 519
Может, хрономираж? Я про это явление мало что знаю, но очень похоже на него. Или где-то в параллельной реальности и детский сад остался, и кто-то эту тележку катит. Только как оно всё получилось, не знаю. Но очень интересно.
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
#5 написал: Jako tako
13 августа 2023 15:13
+3
Группа: Посетители
Репутация: (288|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 320
Духи детей, со свойственным им озорством, привлекают внимание людей в целом и автора в частности. Видно, слух по городу уже прошел среди местных мертвых, что есть тот, кто их слышит. Главное, чтобы не увязались. Иначе и дома будет очень нескучно жить из-за новоприобретенной семьи {духов}. 173
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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