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Истории из жизни

Нехороший домовой или злая сущность

Нехороший домовой или злая сущность.

Записано со слов очевидца.

«Мы тогда в коммуналке жили. Две комнаты, наша и соседская, туалет, ванная, кухня, длинный коридор, забитая барахлом кладовка. Соседи периодически менялись, а мы оставались на месте. Соответственно качество соседей, как людей, падало раз за разом. Если сначала были добрые приветливые люди, то со временем их сменяли уже менее дружелюбные граждане, а последние так вообще были откровенные дегенераты. Возможно, это к делу не относится, но у меня сложилось впечатление, что та сущность, которая у нас обитала, а точнее поселилась после нескольких лет нашего проживания в этой коммуналке, притягивало к себе подобных ей. Может быть, кто-то из них её и притащил на хвосте.

Началось всё с пропажи ложек, вилок, некоторой посуды. Чуть позже, когда кто-нибудь находился дома один, то чувствовал чьё-то присутствие. Иногда замечали, как что-то небольшое быстро проносится мимо открытой двери комнаты или ванной. На это не обращали внимание.

И вот настал момент более явственного контакта. Я был дома один, сидел за столом, делал уроки. Позади меня, справа, была открытая комнатная дверь, за которой была видна часть коридора, ведущая на кухню.

Сижу, пишу что-то в тетрадь, сейчас уже не вспомню что. Вдруг краем глаза замечаю, как в проёме двери кто-то стоит. Роста, наверное, метр двадцать, чёрно-рыжий мех, коренастый. Первая ассоциация была с обезьянкой которых одно время вешали в качестве сувениров на лобовое стекло. Это самое близкое сравнение.

Стоит оно и наблюдает за мной, а я краем глаза за ним. Время как будто остановилось. Тут я резко поворачиваю голову, и оно бежит налево в коридор ведущий к входной двери. Преодолев лёгкий шок, вскакиваю со стула бегу за ним. Вбегаю в коридор, а там никого нет. Проверил все обувницы и вешалки с одежной, никого нет, испарился. Через несколько дней оно пришло мстить за моё любопытство.

Помню была тёмная облачная ночь. Окно комнаты выходило на заросший бурьяном и деревьями небольшой пустырь. Справа от него стояла пятиэтажка, мимо которой шла пешеходная дорожка с единственным работающим фонарём, свет которого всегда проникал через щель в шторах и служил неким ночником или, даже можно сказать, чем-то вроде дежурной лампы. От этого света всегда можно было различить обстановку комнаты.

Просыпаюсь на спине, далеко за полночь, от того, что мне нечем дышать, вообще нечем. Двигаться не могу, каким-то образом поворачиваю голову в сторону окна и не вижу света в щели шторы. Вообще ничего не вижу, вокруг сплошная, густая тьма. Похоже на сонный паралич, но думаю, что это был не он и вот почему. Я пытаюсь позвать мать, но не могу произнести ни слова, а только хриплю. Чествую воздух в лёгких заканчивается, собираюсь с последними силами и хриплю, как можно громче. Вдруг мать просыпается, и не включая света, спрашивает, что со мной. Тьма тут же пропадает. Она как вода утекла в невидимый слив, дышать становится легко. Мать включает ночник, повторяет вопрос. Я ничего не отвечаю, не могу надышаться. Наконец говорю, что было тяжело дышать, иду на кухню, пью воду, совсем отпускает.

Подобные случаи с беготнёй по коридору и душением повторялись ещё несколько раз. Когда же, наконец, мы съехали из коммуналки, оставили его в ней. Перед этим, путём различных умозаключений я пришёл к выходу, где прятался домовой или то, что им притворялось. Нет, не в кладовке, а под ванной. Там был экран, сделанный из цемента и плитки, проломленный в месте слива. Это было похоже на нору или небольшую пещеру. Единственное место куда никто, никогда не лазил, там всегда было сухо и тепло.

Когда уезжали и грузили вещи в машину, я положил в нору конфету, чтобы ему было чем заняться пока мы собираемся и оно не перебрался в грузовик. Так и вышло, оно не поехало с нами, потому что на новом месте жительства ничего необычного мы больше не видели и не чувствовали. Хотя какое-то время в ещё пустовавшей квартире над нами, ровно в двенадцать ночи и до часу, кто-то ходил из угла в угол. По характеру звука казалось, что у бродившего одна нога была деревянная. Это слышали все соседи. Позже звуки пропали.

Однажды мне довелось проезжать мимо коммуналки, в которую после нашего отъезда больше никого не подселили, и последние соседи стали её полными хозяевами. Я внимательно осмотрел окна, они были в грязи и паутине, что никогда не бывало пока мы там жили. Судя по всему, соседи вкусили любовь сущности по полной. Думаю, оно со временем стало ещё более злым".

2023.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:19 by LoydПросмотров: 506Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Сущность домовой тьма свет душение нора коридор мохнатый дверь авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (794|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 210
Ну я не знаю?!
Мы в ответе за тех, кого приручили...
Бросили животинку! Отвлекли конфетой, как ребёнка и свалили ... Ессесно после такого, как оно/она/он будет себя вести?!
Жизнь потрепала! Многие люди его бросили, как ненужное. Как кота. А ведь был хороший! Изначально....
Довели до такого состояния!
Интересно... А какой срок "жизни" у домового, ведь, как известно - всё в этом мире конечно?!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: Ахма
Вчера, 21:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (920|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 452
Цитата: ПИК НИК
Ну я не знаю?!
Мы в ответе за тех, кого приручили...
Бросили животинку!

Вообще-то животинка первая начала создавать дискомфорт соседям-людям.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 00:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (288|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 316
Хорошо, что съехали и хорошо, что сущность отстала/о. А может оно не поехало, потому что было привязано именно к дому..
Про наказание за любопытство. Так оно тоже явно с любопытством за автором наблюдало. Вот же гнида.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 13:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (128|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 758
Цитата: Ахма
Вообще-то животинка первая начала создавать дискомфорт соседям-людям.


А с людей в таких случаях всегда больший спрос: это они должны с любовью и терпением воспитывать животинку, смирившись с трудностями её характера.

blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: Наталья ст
Сегодня, 14:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|-2)
Публикаций: 9
Комментариев: 53
Цитата: ebegen31
Цитата: Ахма
Вообще-то животинка первая начала создавать дискомфорт соседям-людям.


А с людей в таких случаях всегда больший спрос: это они должны с любовью и терпением воспитывать животинку, смирившись с трудностями её характера.

blush

+
Зарегистрирован: 9.04.2023
#6 написал: Голландец Михель
Сегодня, 14:23
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Цитата: ПИК НИК
Интересно... А какой срок "жизни" у домового, ведь, как известно - всё в этом мире конечно?!


Тоже любопытно. Тут много историй про разных сущностей (в т.ч. подобных этой), но я не припомню, чтобы кто-нибудь описывал их гибель. А что, если попробовать снести ей башку из дробовика? Или поджечь? Она сдохнет или станет еще опасней?
Зарегистрирован: 23.04.2017
#7 написал: Serge71
Сегодня, 15:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 53
Ну какой же это домовой? Низенький, на деревянной ноге, злой... Я разных-всяких в шерсти встречал, где-то около десятка разновидностей, из них с людьми в симбиозе только один вид, именно его представителей я называю домовыми. Домовые привязываются не к месту, а к человеческой семье, обычно переезжают вместе с ней на новое место жительства, однако при недовольстве людьми или конфликте с ними могут людей бросить и попросить свой "совет" выделить им других "напарников", другую семью. Это происходит довольно редко, но я слышал о таких случаях. Брошенные домовыми семьи как правило очень быстро разрушаются, их члены деградируют, болеют, иногда - гибнут (спиваются и т. п.).
На деревянной ноге может быть только человек, покойник. Злой, сварливый, негармонизировавшийся, привязанный к месту, игравшему, в его понимании, важную роль в его жизни (место долгого проживания, последнее место жительства, место смерти или иное место, в котором произошло крайне ценное с точки зрения этого покойника событие).
Низенькая "обезьяна" - совсем другой персонаж, идентифицировать который я затрудняюсь (я этих всяких "в шерсти" видел, с некоторыми общался, но не изучал и не интересовался их классификацией; сам для себя называю домовыми тех, кто обитает с людьми, йети - тех, кто обитает за пределами человеческих поселений, среди того, что мы называем "живой природой", упырями - тех, кто питается энергией, выходящей из умирающей плоти, место обитания этих самых упырей не знаю, на кладбищах они появляются эпизодически и рассматривают погосты не как место обитания, а как своего рода "столовую", которую посещают по ночам, так как боятся скопления людей). "Обезьянка" из рассказа напоминает как раз упыря: невысокая, робкая (домовой напротив, высокий и худощавый, не коренастый). У упыря еще глаза светятся в темноте, у домового - нет, и у йети тоже никогда не видел чтобы светились.
Судя по характеру "полтергейста", его устраивали не "параллельники" (йети с домовыми), а умерший тип на деревянном протезе, и "притягивал" маргиналов именно он. Любопытна во всем этом роль "обезьянки" ростом метр двадцать. Кто-то ведь "оттуда" присматривает за нашей деградацией и пытается принять необходимые меры, хочется думать, что "обезьянка" - из их числа, и хромого дебошира вскоре призовут к ответу: таких "призраков" не репрессируют только если они обитают в местах, удаленных от нормального человеческого жилья: в старых развалинах, малонаселенных замках, брошенных больницах и иных "заброшках". Очень хорош на тему "заповедников для привидений" канадский фильм 2008-го года "Экспедиция", я в нем не нашел ни одного нереального эпизода, если бы это происходило в реальности, то вполне могло бы быть именно так, как снято. Очень информированный и квалифицированный постановщик у съемочной группы был.
Зарегистрирован: 23.11.2022
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