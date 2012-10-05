Кто же это был?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мари_Жють Просмотров: 498 Комментарии: 4 +5 Вчера, 10:58 by

В молодости довелось мне работать в военном городке в Подмосковье, куда я попала по распределению после защиты диплома. Поселили меня вместе с другими коллегами-девчатами в "хрущевку" на первом этаже. Что-то вроде общаги нам выделили, две комнаты с панцирными кроватями, и кухня. Пятиэтажка наша была в самом центре городка, а окна выходили на местный "Бродвей" - главную площадь. Сидишь на кухне за столом, и смотришь в окошко как люди гуляют. Хотя сидеть дома я не любила, в отличии от моих соседок-домоседок.Вот и в то воскресенье я тоже дома оставаться не захотела. Да и чего сидеть дома в такой солнечный летний день? Собралась, нарядилась, заглянула на кухню: девчата сидели у распахнутого настежь окна, пили чай и судачили. Ну и сидите, как старые бабки! - подумала я, и ушла на улицу.Я, конечно, не помню, где именно была в этот день. Много лет прошло. Может, в гости ходила, может гуляла где-то с подружками. Не было меня пару часов. А когда вернулась, соседки все еще сидели на кухне за столом.- Все сидите? - сказала я, зайдя с улицы.- О, это ты? А когда ты успела переодеться?Я удивилась. В смысле переодеться? Но следующие слова меня и вовсе шокировали.- А с кем это ты каталась? Да ещë на "Волге"... Жениха крутого, что ли, нашла? И чего ты от нас хотела, мы не поняли?Я подумала, что девчата решили меня разыграть. Какая " Волга", вы о чем? Смеетесь, что ли?В общем, слово за слово, выяснилось следущее.Через какое-то время после того, как я ушла, на площади напротив наших окон остановилась "Волга". Кто был за рулем девчата не разглядели, но с пассажирского сиденья вышла я и стала что-то им говорить, спрашивать. От окна да машины метров пять-шесть, но они не смогли разобрать ни слова. Крикнули в ответ: "Чего-чего? Не поняли, громче говори!" Тогда "я" подошла по газону почти к самому окну и снова что-то стала спрашивать. Но опять ничего не понятно! Девочки снова переспросили. Но "я" махнула рукой, села в машину и уехала. При этом я была одета по-другому, в чем-то белом.Сказать, что я была поражена - ничего не сказать.Конечно, ни на какой "Волге" в тот день я не ездила и к окну не подходила. Но знаю, что увидеть саму себя, своего двойника - хуже не бывает. Как хорошо, что меня не было дома в тот момент! С надеждой в голосе все же переспрашиваю: а может, вы спутали с кем-то? просто похожая девушка? Но девчата в два голоса отвечают: мы же не слепые, чтобы белым днем в трех шагах человека не разглядеть! Это была ты!Думаю, они мне не поверили, и остались уверены, что я просто не призналась.А у вас были случаи с двойниками?п. с. Эту историю я начала писать сегодня на работе. Не успела дописать, рабочее время вышло и я отправилась домой. Живу на 12-м этаже. Еду в лифте (одна!!) и чувствую - что-то лифт разогнался... Точно, проскочил этаж, открыл двери на 13-м. Жму кнопку, лифт поехал вниз. Двери открылись, я хочу выйти.. И вдруг - сильный толчок в плечо с левой стороны. Я вылетела из лифта со скоростью, впечаталась в стену головой и шлепнулась на пол. Очки вдребезги, ключи, сумка разлетелись. Сидела на полу минут пять, в себя приходила. На лбу теперь огромная синяя шишка. Кто меня так наказал? Неужели за воспоминания?Фотку прилагать не стану :)

Ключевые слова: Двойник военный городок странный случай лифт авторская история

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