Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кто же это был?

В молодости довелось мне работать в военном городке в Подмосковье, куда я попала по распределению после защиты диплома. Поселили меня вместе с другими коллегами-девчатами в "хрущевку" на первом этаже. Что-то вроде общаги нам выделили, две комнаты с панцирными кроватями, и кухня. Пятиэтажка наша была в самом центре городка, а окна выходили на местный "Бродвей" - главную площадь. Сидишь на кухне за столом, и смотришь в окошко как люди гуляют. Хотя сидеть дома я не любила, в отличии от моих соседок-домоседок.

Вот и в то воскресенье я тоже дома оставаться не захотела. Да и чего сидеть дома в такой солнечный летний день? Собралась, нарядилась, заглянула на кухню: девчата сидели у распахнутого настежь окна, пили чай и судачили. Ну и сидите, как старые бабки! - подумала я, и ушла на улицу.

Я, конечно, не помню, где именно была в этот день. Много лет прошло. Может, в гости ходила, может гуляла где-то с подружками. Не было меня пару часов. А когда вернулась, соседки все еще сидели на кухне за столом.
- Все сидите? - сказала я, зайдя с улицы.
- О, это ты? А когда ты успела переодеться?
Я удивилась. В смысле переодеться? Но следующие слова меня и вовсе шокировали.
- А с кем это ты каталась? Да ещë на "Волге"... Жениха крутого, что ли, нашла? И чего ты от нас хотела, мы не поняли?
Я подумала, что девчата решили меня разыграть. Какая " Волга", вы о чем? Смеетесь, что ли?
В общем, слово за слово, выяснилось следущее.
Через какое-то время после того, как я ушла, на площади напротив наших окон остановилась "Волга". Кто был за рулем девчата не разглядели, но с пассажирского сиденья вышла я и стала что-то им говорить, спрашивать. От окна да машины метров пять-шесть, но они не смогли разобрать ни слова. Крикнули в ответ: "Чего-чего? Не поняли, громче говори!" Тогда "я" подошла по газону почти к самому окну и снова что-то стала спрашивать. Но опять ничего не понятно! Девочки снова переспросили. Но "я" махнула рукой, села в машину и уехала. При этом я была одета по-другому, в чем-то белом.

Сказать, что я была поражена - ничего не сказать.
Конечно, ни на какой "Волге" в тот день я не ездила и к окну не подходила. Но знаю, что увидеть саму себя, своего двойника - хуже не бывает. Как хорошо, что меня не было дома в тот момент! С надеждой в голосе все же переспрашиваю: а может, вы спутали с кем-то? просто похожая девушка? Но девчата в два голоса отвечают: мы же не слепые, чтобы белым днем в трех шагах человека не разглядеть! Это была ты!

Думаю, они мне не поверили, и остались уверены, что я просто не призналась.
А у вас были случаи с двойниками?

п. с. Эту историю я начала писать сегодня на работе. Не успела дописать, рабочее время вышло и я отправилась домой. Живу на 12-м этаже. Еду в лифте (одна!!) и чувствую - что-то лифт разогнался... Точно, проскочил этаж, открыл двери на 13-м. Жму кнопку, лифт поехал вниз. Двери открылись, я хочу выйти.. И вдруг - сильный толчок в плечо с левой стороны. Я вылетела из лифта со скоростью, впечаталась в стену головой и шлепнулась на пол. Очки вдребезги, ключи, сумка разлетелись. Сидела на полу минут пять, в себя приходила. На лбу теперь огромная синяя шишка. Кто меня так наказал? Неужели за воспоминания?
Фотку прилагать не стану :)


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:58 by Мари_ЖютьПросмотров: 498Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Двойник военный городок странный случай лифт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 11:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (128|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 755
У меня было: еду на машине и вдруг вижу, что иду себе навстречу по тротуару. Только лица своего из-за скорости я хорошо не разглядел. Но - очень похож, а главное, одежда такая же. Это я успел заметить. Хотя и тут ручаться трудно. Может быть, просто цвет и фасон совпали.

У вас же прямо всё серьёзно. Я бы после такого не знаю сколько дней места себе не находил.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Мари_Жють
Вчера, 17:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 62
Цитата: ebegen31
У меня было: еду на машине и вдруг вижу, что иду себе навстречу по тротуару. Только лица своего из-за скорости я хорошо не разглядел. Но - очень похож, а главное, одежда такая же. Это я успел заметить. Хотя и тут ручаться трудно. Может быть, просто цвет и фасон совпали.

У вас же прямо всё серьёзно. Я бы после такого не знаю сколько дней места себе не находил.

Я тогда перепугалась, конечно, но молодо-зелено, быстро успокоилась. Вообще, эта хрущевка-общага была явно "нехорошей квартирой", там еще были случаи странные. И коробки с полки летали, и соседку ночью домовой душил. Но после ремонта и замены старой казенной мебели на новую все прошло.
А Вы вряд ли спутали себя с кем-то. Даже если фасон одежды похож, то походку, лицо, да и в целом облик сложно спутать.
Зарегистрирован: 7.07.2014
#3 написал: ebegen31
Вчера, 18:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (128|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 755
Цитата: Мари_Жють
А Вы вряд ли спутали себя с кем-то. Даже если фасон одежды похож, то походку, лицо, да и в целом облик сложно спутать.


Мне тоже так кажется. До сих пор с волнением проезжаю мимо того места. С другой стороны, сколько времени прошло - и ничего, жив-здоров.

blush

Даже если теперь что-то случится, то двойник вряд ли будет иметь к этому отношение.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: ТЭО 111
Вчера, 20:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
А как назывался этот военный городок? Шлагбаум и будки охраны были или какой номер у него? Это совсем нехорошие места ? и квартиры. Ключи свои или от старых хозяев? Одежда в общежитии пропадала?особо иногда чужим людям и их словам верить не нужно. Вас кто- то не пускал в опасное место и время..
Зарегистрирован: 15.12.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.