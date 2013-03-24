Странный случай со временем

Новость отредактировал Estellan - 31-07-2023, 18:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мари_Жють Просмотров: 1 165 Комментарии: 13 +26 31-07-2023, 18:39 by

В начале нулевых произошел со мной непонятный случай. Мне вообще везет на мистику, а может я просто больше других примечаю странное и необычное, и помню дольше.В те годы я жила в ЗАТО (закрытый военный городок) примерно в 60-ти км. от Москвы. Работы в городке не было, и я устроилась кассиром в супермаркет на ближайшей окраине столицы. Смена заканчивалась в 23:00, автобусы в нашу сторону уже не ходили, и домой приходилось добираться как придется. Как придется - это попутным транспортом. Сейчас, спустя много лет, я в шоке от собственной безрассудности и смелости, а тогда я действовала буквально напролом. Ведь надо было как-то выживать. Но везло - люди попадались добросердечные, и часто подбрасывали даром, по доброте душевной.Так я познакомилась с одним молодым мужчиной, который жил чуть подальше меня и тоже работал в Москве допоздна. Он стал меня поджидать, и мы ехали вместе. По дороге он делился со мной пережитым за день, ругал начальство, в общем я была его "жилеткой". Домой добиралась обычно к часу ночи.В тот вечер я как всегда закончила смену в 23:00, сдала кассу, переоделась, расписалась в журнале охраны и пошла на остановку. На трассе на обочине я увидела знакомую машину и обрадовалась: ура, меня ждут. Села, поехали. Ничего примечательного в поездке не было, довез меня мой знакомый до поворота, дотопала я до КПП и - дальше до дома.Зашла, включаю телек.. Что-то не то. Не та передача. Посмотрела на часы: 23 часа! Как так? Должно быть минимум половина первого! Почему? Кинулась к другим часам - тоже 23 ч. Дрожащими руками нашла в сумке мобильник - и снова 23 часа.. Схватила газету с ТВ-программой - идут передачи, какие должны быть в 23 часа..Первая мысль - я перепутала время и ушла с работы раньше. Ох, меня накажут!! Стоп, но как тогда меня отпустили? А как бы я сдала кассу, ведь считает меня старший кассир? Ну ладно, допустим это старший кассир ошиблась. Но почему меня ждал мой знакомый на машине? В общем, я запуталась в своих мыслях и переживаниях, и решила что утро вечера мудреннее.На следующий день я утром поехала на смену. Конечно, сильно переживала..Прихожу, смотрю в журнал охраны вчерашнюю отметку: 23 ч.15 минут. Странно.. Спрашиваю девчат: "Я вчера во сколько сдавала смену?" - удивленные глаза сделали, отвечают - как обычно.. Успокоилась, решила, что напутала сама что-то.Вечером знакомый на машине снова меня ждал. Едем, и вдруг он спрашивает: "Вы вчера во сколько домой приехали? Я аж на целых полтора часа раньше! жена удивилась когда я так рано явился".С тех пор я иногда задаю себе вопрос: а в каком времени я в данный момент нахожусь?

Ключевые слова: Странный случай время провал во времени авторская история

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