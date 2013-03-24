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Истории из жизни

Странный случай со временем

В начале нулевых произошел со мной непонятный случай. Мне вообще везет на мистику, а может я просто больше других примечаю странное и необычное, и помню дольше.

В те годы я жила в ЗАТО (закрытый военный городок) примерно в 60-ти км. от Москвы. Работы в городке не было, и я устроилась кассиром в супермаркет на ближайшей окраине столицы. Смена заканчивалась в 23:00, автобусы в нашу сторону уже не ходили, и домой приходилось добираться как придется. Как придется - это попутным транспортом. Сейчас, спустя много лет, я в шоке от собственной безрассудности и смелости, а тогда я действовала буквально напролом. Ведь надо было как-то выживать. Но везло - люди попадались добросердечные, и часто подбрасывали даром, по доброте душевной.

Так я познакомилась с одним молодым мужчиной, который жил чуть подальше меня и тоже работал в Москве допоздна. Он стал меня поджидать, и мы ехали вместе. По дороге он делился со мной пережитым за день, ругал начальство, в общем я была его "жилеткой". Домой добиралась обычно к часу ночи.

В тот вечер я как всегда закончила смену в 23:00, сдала кассу, переоделась, расписалась в журнале охраны и пошла на остановку. На трассе на обочине я увидела знакомую машину и обрадовалась: ура, меня ждут. Села, поехали. Ничего примечательного в поездке не было, довез меня мой знакомый до поворота, дотопала я до КПП и - дальше до дома.

Зашла, включаю телек.. Что-то не то. Не та передача. Посмотрела на часы: 23 часа! Как так? Должно быть минимум половина первого! Почему? Кинулась к другим часам - тоже 23 ч. Дрожащими руками нашла в сумке мобильник - и снова 23 часа.. Схватила газету с ТВ-программой - идут передачи, какие должны быть в 23 часа..

Первая мысль - я перепутала время и ушла с работы раньше. Ох, меня накажут!! Стоп, но как тогда меня отпустили? А как бы я сдала кассу, ведь считает меня старший кассир? Ну ладно, допустим это старший кассир ошиблась. Но почему меня ждал мой знакомый на машине? В общем, я запуталась в своих мыслях и переживаниях, и решила что утро вечера мудреннее.

На следующий день я утром поехала на смену. Конечно, сильно переживала..Прихожу, смотрю в журнал охраны вчерашнюю отметку: 23 ч.15 минут. Странно.. Спрашиваю девчат: "Я вчера во сколько сдавала смену?" - удивленные глаза сделали, отвечают - как обычно.. Успокоилась, решила, что напутала сама что-то.
Вечером знакомый на машине снова меня ждал. Едем, и вдруг он спрашивает: "Вы вчера во сколько домой приехали? Я аж на целых полтора часа раньше! жена удивилась когда я так рано явился".

С тех пор я иногда задаю себе вопрос: а в каком времени я в данный момент нахожусь?


Новость отредактировал Estellan - 31-07-2023, 18:39
Причина: Стилистика автора сохранена.
31-07-2023, 18:39 by Мари_ЖютьПросмотров: 1 165Комментарии: 13
+26

Ключевые слова: Странный случай время провал во времени авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
31 июля 2023 19:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 619
По какой-то причине пространственно-временной континуум дал сбой. Течение времени изменилось. Когда ехали домой, ничего странного не приметили?
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: слон и слоненок
31 июля 2023 20:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (66|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 81
Ангел-хранитель стрелки перевел, от чего-то плохого уберег.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#3 написал: Talisha
31 июля 2023 21:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2197|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 730
Согласна с первым комментарием. Пространственно-временной сбой или во временной портал нырнули. Тумана не было по дороге?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: ebegen31
31 июля 2023 22:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 746
Что-то мне подсказывает, что этого городка больше нет, вернее, там больше нет производства. Или я ошибаюсь?

Многие считают, что российскую промышленность уничтожил Ельцин сотоварищи. Да, они внесли вклад в это дело. Но большая часть построенных при СССР предприятий была уничтожена именно в нулевые - десятые.

Значит, вместе с вами жертвой, так сказать, временного сбоя стал и ваш знакомый. Вы с ним потом обсуждали этот случай? Если да, то что он, интересно, сказал на этот счёт?
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: ПИК НИК
31 июля 2023 22:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (794|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 209
Хорошая история)
Помню читал похожую, как один человек поставив поздно вечером машину в гараж, шёл домой через пустырь, срезая слишком длинный путь и пришёл в квартиру на полтора часа раньше, чем приехал к гаражу. Вроде бы шёл через туман, но это не точно...
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: lukery
31 июля 2023 22:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 113
За историю плюс. Было бы здорово уметь таким пользоваться в пробках. Но тогда, наверное, во временных коридорах тоже начнутся заторы, а потом круглогодичный ремонт и установка камер)).

Может дорога идёт через какую аномальную зону?
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: marzzz
Вчера, 01:03
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (670|0)
Публикаций: 109
Комментариев: 7 388
Не дружу я со временем , поэтому не могу сказать точно, что это было. Извините, весы по гороскопу, у меня все ясно и точно.
Если мозгами пораскинуть, ну.... Коллапс, именно временной, да у двоих сразу - это не парадокс, это уже система. И согласна с тем комментом, что,типа, отмазались вы, ребята, от какой- то хрени...
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#8 написал: Jako tako
Вчера, 09:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (288|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 312
Интересная ситуация.
Я бы так не отказалась на много лет назад вернуться.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#9 написал: Ахма
Вчера, 09:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (920|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 449
Езда на попутках не так опасна, как считают многие. Если ты не сильно виктимен, имеешь некоторую чуйку и прокачанный навык коммуникации, обычно всё проходит нормально. А нарваться можно и в родном подъезде. Татьяна Яшникова, женщина-автостопщик и автор нескольких книг об этом, говорила, что её дважды грабили, когда она вечером возвращалась домой, но не на трассе. Жаль её -- утонула в Индонезии в 2016 году. Мы были немножко знакомы.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
#10 написал: Black Bagira
Вчера, 11:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1339|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 748
Цитата: Ахма
Езда на попутках не так опасна, как считают многие. Если ты не сильно виктимен, имеешь некоторую чуйку и прокачанный навык коммуникации, обычно всё проходит нормально. А нарваться можно и в родном подъезде. Татьяна Яшникова, женщина-автостопщик и автор нескольких книг об этом, говорила, что её дважды грабили, когда она вечером возвращалась домой, но не на трассе. Жаль её -- утонула в Индонезии в 2016 году. Мы были немножко знакомы.

В молодости постоянно приезжала домой к родителям из другого города (я там училась после школы) на попутках, а их приходилось менять, так как дорога была больше 70 км. Бывало приезжала домой уже поздно, мама спит, дверь закрыта, выговор мне конечно. А телефонов мобильных в то время не было, а домой очень хотелось...Случаи были разные, пару раз неприятные,но Бог отвел или ангел-хранитель, людей чувствовала, попадались хорошие люди. Бывало машины останавливались, предлагали подвезти, а я отказывалась, какую то причину говорила.Не хотела садиться почему то. Были и смешные случаи, как то села в легковушку без всякого опасения с четырьмя мужчинами, а один говорит:" Ага, попалась красная шапочка серым волкам"! Разговорились, оказывается они на рыбалку ехали и мы в одном цехе работаем, я там как раз практику проходила))).... За историю плюс...Очень интересно...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#11 написал: Zero Endorphine
Вчера, 14:46
+1
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 597
Прикольно) Вселенная подарила вам часик личного времени)
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#12 написал: ebegen31
Вчера, 15:14
+1
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Репутация: (127|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 746
Цитата: Talisha
Согласна с первым комментарием. Пространственно-временной сбой или во временной портал нырнули. Тумана не было по дороге?


О тумане. В начале одного рассказа известного писателя есть эпизод: люди едут на машине и разбиваются. Но сами этого не замечают и, как ни в чём не бывало, следуют по шоссе дальше. Только уже в другом пространстве.


"...Игорь замычал. Потом, еще во сне, забубнил какие-то непонятные многосложные слова, несколько раз дернул подбородком, словно вырывая свою челюсть у охамевшего зубного врача, — и только после этого проснулся. Некоторое время он молча глядел в туман за окном машины. Затем сказал:

— Ну ни фига себе!

— Что такое? — спросил сидевший за рулем Алексей Иванович.

— Мне сейчас такое приснилось! Что мы вылетели на встречку, врезались в грузовик и все трое погибли. Мгновенно. Но сразу про это забыли и поехали дальше. И этот туман вокруг — во сне он, кстати, тоже был — это на самом деле не туман, а типа облака… Или я даже не знаю. В общем, уже другой мир. И, главное, я под конец понимаю уже, что это сон, но никак проснуться не могу, как будто меня что-то там держит…"
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#13 написал: Talisha
Сегодня, 09:22
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Репутация: (2197|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 730
Я помню какое-то время из Сертолово в Питер на попутках добиралась по утрам, в 98 году это было. Разные люди попадались и прикольные истории, но всегда хорошо всё было. Лишь однажды я ловила машину, остановился мужичок немолодой на потрепанном жигуленке, вроде улыбчивый, но...что-то прямо толкнуло меня и я отказалась садиться, а прямо за ним одновременно остановилась иномарка, я туда села, нормально доехала, но меня немного потряхивало почему-то от мысли о том жигуленке. И дело не в марке машины, я на Москвиче как-то раздолбанном с дедулей доезжала, а в ощущениях.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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