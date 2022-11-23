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Истории из жизни

Близок локток, да не укусишь!

Стояло лето 98-го года. Вареньке - дочке, четыре года. Уложив её спать в детской, отправилась стирать бельё. Может помните, раньше были машинки с вертикальной загрузкой, круглые, шумные. В ванной гремит вода, что-то застирываю предварительно, ещё и машинка гудит, работает. Чтобы не разбудить ребенка, дверь в ванну закрыла.

Стою в позе "собака мордой вниз", активно тру детские штаны, как сейчас помню. Всё дальнейшее произошло разом. У меня вдруг колени ослабли, подогнулись, чуть в ванну головой не улюкнулась, и в ушах Варюшин крик:
- Мама!
Так громко, словно дочь за моей спиной стоит.
У меня из рук и мыло, и щётка выпали, и душа упала в пятки.
Я как-то сразу поняла - случилось страшное.
Выскочила из ванной, в детскую даже не пошла, тянуло меня в большую комнату.

Помню хорошо, как шла, обмирая.
Варю я нашла в зале.
И грешным делом её увидев, решила, что она как курица, которой голову отрубили, шагнула ко мне по инерции. Лицо, маечка, трусики - всё залито кровью.
Она не плакала, про такое состояние говорят - закатилась. Глаза кверху и продохнуть не может, рот открыт на вдохе.

Эти секунды, когда я не понимала чем помочь, как годы, украсили мою голову сединой.
Больница, швы, сотрясение. Можно сказать, что обошлось.

События произошедшего удалось восстановить не сразу. Из-за травмы и стресса она не помнила, как так упала. Мы знали, что ударилась об батарею, та была в крови.
Оказалось, что проснувшись, дочь решила меня не тревожить. Пошла в зал. Там большой мячик. Она легла на него животом и стала раскачиваться: туда-сюда. Этого ей показалось мало. Она отошла, взяла разгон, и с разбегу прыгнула на мяч. Влетела головой в чугунную батарею.

Досих пор внутри всё стынет, когда крашу эту батарею. Всё же как это совпало, мои подогнувшиеся коленки, её крик в ушах. Получается всё это произошло одновременно с Варюшиным падением.
Знаю, что даже если бы она крикнула тогда, до того как влететь, я бы не услышала. Проверено бытом, когда в ванной всё шумит - неслышно.

Варя росла спокойной девочкой и вот случилось. Не оставляйте деток одних. Какими бы разумными не погодам они вам не казались. И пусть стирки полные корзины, глажки и готовки. Особенно сейчас, когда жарко и хочется открыть окна.
Ведь близок локоток, да не укусишь!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:03 by lukeryПросмотров: 316Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Дети голоса крик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Serge71
Вчера, 22:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 51
История просто "прохватывает" насквозь. До дрожи. За свои шестьдесят с лишним лет знаком с такими ситуациями, к сожалению. Только у меня никаких мистических нот не присутствовало и не так благополучно всё кончалось. "Кусаю локоть" до сих пор.
Природу получения информации о случившемся однозначно объяснить не могу: вариантов достаточно много, какой из них сработал в данном случае я не знаю, а заниматься пустыми догадками считаю бессмысленным.
Зарегистрирован: 23.11.2022
#2 написал: lukery
Вчера, 23:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 111
Цитата: Serge71
вариантов достаточно много, какой из них сработал в данном случае я не знаю

Было бы интересно послушать, потому что мне в голову кроме как связь мама-ребёнок ничего не пришло winked
Зарегистрирован: 2.11.2017
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