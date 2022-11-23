Близок локток, да не укусишь!Стояло лето 98-го года. Вареньке - дочке, четыре года. Уложив её спать в детской, отправилась стирать бельё. Может помните, раньше были машинки с вертикальной загрузкой, круглые, шумные. В ванной гремит вода, что-то застирываю предварительно, ещё и машинка гудит, работает. Чтобы не разбудить ребенка, дверь в ванну закрыла.
Стою в позе "собака мордой вниз", активно тру детские штаны, как сейчас помню. Всё дальнейшее произошло разом. У меня вдруг колени ослабли, подогнулись, чуть в ванну головой не улюкнулась, и в ушах Варюшин крик:
- Мама!
Так громко, словно дочь за моей спиной стоит.
У меня из рук и мыло, и щётка выпали, и душа упала в пятки.
Я как-то сразу поняла - случилось страшное.
Выскочила из ванной, в детскую даже не пошла, тянуло меня в большую комнату.
Помню хорошо, как шла, обмирая.
Варю я нашла в зале.
И грешным делом её увидев, решила, что она как курица, которой голову отрубили, шагнула ко мне по инерции. Лицо, маечка, трусики - всё залито кровью.
Она не плакала, про такое состояние говорят - закатилась. Глаза кверху и продохнуть не может, рот открыт на вдохе.
Эти секунды, когда я не понимала чем помочь, как годы, украсили мою голову сединой.
Больница, швы, сотрясение. Можно сказать, что обошлось.
События произошедшего удалось восстановить не сразу. Из-за травмы и стресса она не помнила, как так упала. Мы знали, что ударилась об батарею, та была в крови.
Оказалось, что проснувшись, дочь решила меня не тревожить. Пошла в зал. Там большой мячик. Она легла на него животом и стала раскачиваться: туда-сюда. Этого ей показалось мало. Она отошла, взяла разгон, и с разбегу прыгнула на мяч. Влетела головой в чугунную батарею.
Досих пор внутри всё стынет, когда крашу эту батарею. Всё же как это совпало, мои подогнувшиеся коленки, её крик в ушах. Получается всё это произошло одновременно с Варюшиным падением.
Знаю, что даже если бы она крикнула тогда, до того как влететь, я бы не услышала. Проверено бытом, когда в ванной всё шумит - неслышно.
Варя росла спокойной девочкой и вот случилось. Не оставляйте деток одних. Какими бы разумными не погодам они вам не казались. И пусть стирки полные корзины, глажки и готовки. Особенно сейчас, когда жарко и хочется открыть окна.
Ведь близок локоток, да не укусишь!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:03 by lukeryПросмотров: 316Комментарии: 2
Ключевые слова: Дети голоса крик авторская история