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Истории из жизни / Сны

Девочка

Зимним чудесным вечером я приехала к подруге Татьяне, на день рождения ее сына. Воздух был по-зимнему свежий и вкусный, снег блестел при свете фонарей. Мороз пощипывал щеки и заставлял ускорять шаг.

Войдя в подъезд, между вторым и третьим этажом я увидела переноску, в которой сидела пушистая белоснежная кошка, рядом с переноской стояли миски с водой и кормом. Кошка равнодушно скользнула по мне взглядом и отвернулась.
- Что это у вас за чудо сидит между этажами? - спросила я подругу, - видно что породистая, домашняя. Неужели выкинули?
- Соседская кошка, - вздохнула Татьяна - сосед был одинокий совсем, скоропостижно скончался. Квартиру закрыли, а кошку в подъезд. Уже второй день сидит. Я все надеялась, что кто-нибудь себе заберет... Если бы не аллергия у Ванечки, то взяла бы себе. Сосед хороший был человек, уважительный, добрый, кошку свою очень любил, Завтра после работы отвезу ее в приют.

Праздник удался, именинник был счастлив, угощение вкусное, настроение прекрасное Но, выйдя из квартиры подруги, я опять увидела несчастную кошку, которая в один миг лишилась своей налаженной жизни - любящего, заботливого хозяина, своего привычного и уютного мира. Сердце мое сжалось.
- Как ее зовут? - спросила я подругу.
- Не знаю, точнее не помню. Он ее все "девочка моя" звал.
- Ну пусть будет "Девочка"! Возьму я ее себе! Я одна, она одна - глядишь, подружимся.
Вызвала такси, закрыла переноску и понесла кошку в новое жилище.
Всю дорогу "Девочка" молчала и также грустно смотрела на меня.

- Ну вот твой новый дом, - торжественно произнесла я и выпустила кошку. Обычно на новом месте животные все начинают исследовать, но мое приобретенье посмотрела на меня и запрыгнула назад в переноску.

Утром кошка сидела все в той же позе.
- Ладно, - подумала я, - пусть привыкает, а мне надо купить ей все необходимое.

"Девочка" очень долго и трудно привыкала. Она оказалась очень чистоплотной кошкой, из миски ела аккуратно, не разбрасывая корм, с туалетом тоже проблем не возникло. Но вот общения не получалось совсем. на мои ласковые уговоры она не реагировала никак, если я ее брала на руки, давалась погладить и тут же спрыгивала с рук. Мурлыканья даже самого тихого я от нее не слышала. Но самое странное, что она никак не реагировала ни на "девочку", ни на "кис-кис".

Прошло примерно месяца два, и она меня впервые встретила у порога, когда я пришла с работы, еще через пару недель "Девочка" моя сама прыгнула ко мне на колени и с удовольствием принимала мои ласки. Но мурлыканья я так и не дождалась.
Наверно, бывают кошки, которые не мурлыкают - успокаивала я себя.

А еще немного погодя она стала откликаться на свое имя "Девочка".
.
Подруга была в курсе всех наших событий. Однажды вечером она позвонила и после разных новостей добавила;
- Кстати, квартиру соседа, похоже, продали. Мебель вынесли и вывезли куда-то. А утром у мусорного контейнера я нашла коробку с какими-то документами и книгами соседа. Среди них был альбом с фотографиями, так я взяла его себе. Хороший дядька был, пусть хоть память останется какая-то, а то как-то не по-людски.

Так шли дни, недели, месяцы. "Девочка" моя стала мне родным и любимым существом. Она сидела со мной рядом вечерами, спала у изголовья, слушала мои рассказы про работу и жизнь. Но вот только не мурлыкала... совсем...

Потом пришел тот страшный день. Я пришла домой, но моя милая подружка не вышла меня встречать, как обычно. Я нашла ее в ванной, рядом с лотком. Она лежала и стонала, а носик был горячий - горячий. Бегом я кинулась к соседу, чтобы он отвез нас к ветеринарную клинику.
В клинике моей Девочке поставили капельницу и она перестала стонать. У нее взяли анализы и рекомендовали оставить до утра.
Диагноз - серьезная прогрессирующая болезнь почек. Прогноз неутешительный, моя Девочка оказалась, по кошачьим меркам, немолодой - 9 лет.
Было проведено все необходимое лечение, и моя лапулечка повеселела. Врачи обещали, что при правильном уходе кошка может еще долго прожить.
Вроде все наладилось, но тревога почему-то не покидала меня.

И вот мне снится странный сон. Я и "Девочка" стоим на берегу широкой и очень красивой реки. А на другом берегу молодой мужчина радостно машет руками и громко кричит;
- Снежинка моя любимая! Снежка! Девочка моя!
Я резко проснулась и пыталась осмыслить свой странный сон. Девочка лежала рядом и подняв голову, наблюдала за мной.
- Так ты Снежинка? Это твое имя?
И тут я услышала тихое мурлыканье. Моя дорогая Снежинка - Девочка подошла и потянулась мордочкой к моему лицу и нежно потерлась.
Так мы и заснули, я гладила теплую шкурку Снежки, а она мурлыкала нежно нежно.

Проснувшись я не нашла кошку с собой рядом, она лежала в коридоре с закрытыми глазками. а лапки ее бежали куда-то быстро быстро.
Я схватила ее, дула ей в носик, придерживала лапки... бесполезно
Побежала к соседу - срочно! срочно в больницу!
Когда я вернулась, Снежинка лежала спокойно, как будто спала, но она не дышала...
Все ... Убежала на радугу....
Мы с соседом похоронили мою девочку любимую под черемухой.

Позвонила подруге, рыдая рассказала ей про все - про смерть моей любимицы, про сон, про то как она со мной попрощалась.
- Знаешь, а ведь ее действительно звали Снежинка. Я альбом просматривала и нашла фотографию - сосед с кошкой на руках и подпись на фото "я и моя Снежинка". Я тебе ее сейчас перешлю.
На фото была счастливая кошка и счастливый человек, которого я видела на берегу реки, только в моем сне он был моложе...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:54
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:54 by капитанская дочкаПросмотров: 828Комментарии: 7
+19

Ключевые слова: Кошка девочка сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 22:23
+4
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Комментариев: 2 742
, Ну, плюс, конечно. Кошки и собаки видят сны - один из показателей существования у животных души. Почему бы в таком случает душу кошки не встретить душе хозяина после смерти ? Всё возможно. Хотя, мне кажется, что много чего здесь надумано, но сюжет в целом читается правдоподобно. Спасибо за историю. Прослезился.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Eulalia
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Будто хозяин не смог и забрал с собой( эх, дал бы ей пожить ещё в этом мире
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#3 написал: Talisha
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#5 написал: Vologodskaya
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