Гостиница

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

sofimei Просмотров: 223 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:55 by

История приключилось со мной несколько лет назад, и довольно странная и криповая для меня до сих пор. Я не верю в мистику и в паранормальные события, хотя боюсь смотреть ужастики и читать такие истории. Как вспоминаю те дни, до сих пор в дрожь бросает как я не сошла с ума. Однако, кто знает, это является причиной моей дерганности и Тогда я была ещё наивной и считала, что начинаю свою «взрослую, серьёзную жизнь».Тогда же я устроилась администратором на ресепшн в гостиницу в самом центре города. Пока я только стажировалась, но уже предчувствовала как буду трудиться, зарабатывать себе на жизнь свои собственные деньги. К тому же, я была так рада и счастлива, что меня, которая, никогда нигде не работала, взяли и вдобавок платили больше чем на других работах. В итоге, как можно догадаться, я чувствовала себя очень удачливой: совмещать учебу и работу.Стажировалась я в дневную смену, и так как я была полным профаном в этой сфере, училась всё с нуля: как работать с кассой и терминалом, печатать фолио гостей, контролировать чистоту номеров, контроль мини-бара, контроль броней на сайтах, постоянная связь с горничными, выезд и заезд гостей, быть постоянно приветливой…В общем, дел было по горло, даже учитывая того, что туристический сезон кончился. 2 недели я стажировалась днем, по итогу директор сказала, что мне пора набираться опыта и в ночную смену. Было страшно, так как я ночью никогда нигде за пределами дома не бывала. Но со мной поставили опытного администратора. Посетителей ночью не так много как днем, да и директора не было бы рядом, чтобы постоянно тебя контролировать. Мало чем всё отличалось от обычного рабочего дня, пару процедур с чековым терминалом и кассой, и еще настроить вручную в 12:00 ночи программу, чтобы дата перешла на другой день. Сделав и показав мне это, администратор посидел немного на ресепшене и куда-то запропастился. Ну, думаю, мало ли что. Покурить вышел, в уборную пошел, и т.п. и т.д. Я начала беспокоиться, когда его уже не было уже где-то около часа. Когда пошел второй час, я позвонила ему, однако он не отвечал, и связь почему-то была плохая, хотя центр города. Я звонила и горничной и спрашивала, и у охранника. Однако, горничная в это время либо подготавливала номер к раннему заезду, либо, когда есть свободное время, спала. Охранник делал то же самое. У меня начинается паника, но я не хотела зря беспокоить стафф и пошла искать сама. Но недалеко, чтобы если что вдруг сразу же услышать, как кто-то подошел на ресепшен. Ночь стояла тихая и спокойная после 2-ух, никаких шумов машин и людей. Паника и страх нарастали, и воображение рисовало чудовищные картины из фильмов ужасов и скримеров, а что-то просто придумало само. Услышав странные звуки кондиционера и большого аквариума, я сразу же вернулась в своё рабочее место, думая ни за что не покидать это пространство. Чтобы не слышать странную тишину, но шумную из-за кондиционера, решила включить музыку и успокоить нервишки. Когда час пробил где полчетвертого, объявился мой коллега. Спрашиваю, мол, где был, я всюду искала, не нашла. Он показывает мне маленький кабинет, где обычно он зависает, когда никого нет, и особенно сегодня, когда есть на ресепшене стою я, он спокойно отдохнул. Всё-таки ночью работается совершенно по другому. Даже если ты спал днем перед ночной сменой, все равно хочется спать. Чувствуя как нарастает обида, я даже не сразу заметила, что он показывает в дверь кабинета, которую я не увидела вообще. Ну, не могла я не заметить, так как делала круг 2-3 раза пытаясь открыть дверь. Дверь не была неприметной, да и недалеко от ресепшена. Всё это было очень странным, и пугающим для меня. Но после этого работая несколько дней только в дневную смену, я благополучно выбросило это из головы.Следующая ночная смена выпала на меня, и, хоть вспомнила предыдущую, я постаралась не придавать этому значения, убеждая, что это могло случиться просто от страха и паники. Вечер еще не сменился ночью и я заселила несколько гостей. Однако, позвонила гостья, и сказала, чтобы я проверила или сказала соседям по другой комнате быть потише. Соседнюю комнату никто не занимал и проверив и убедившись что никого там нету, успокоила её, и успокоила себя. Через полчаса звонит та же самая гостья говорит, что постукивание не прекращается. я не знаю что делать и как дальше успокоить, и говорю ей, что утром прибудут специалисты и проверят технику и мебель, от которых может быть стук. Говорю ей, чтобы она попыталась заснуть и отнесла ей беруши на такой случай. Гостья перестала звонить и я со спокойной душой ближе к полуночи приступила к обычной работе с программой. Закончив все дела, ждала других посетителей, пока сама не услышала постукивание. Как будто раздавалось прямо над моей головой. Сразу вспомнила как было мне страшно в первую ночную смену, я постаралась всё-таки успокоить себя. Включила веселую музыку громче и старалась отвлечься на игру, так всё равно гостей не было. Тикток и инстаграм не хотела смотреть, так как по закону подлости именно в такие моменты попадаются страшилки. Через минут десять, к моей радости, скрежет и постукивание действительно прекратились. Однако, ровно через десять минут, оно началось снова. У меня волосы дыбом, сразу читаю молитву про себя. Всё это продолжалось до рассвета, и больше ничего не было слышно, и гостиница погрузилось в тишину. Когда наступил рассвет, я пошла в уборную, так как всю ночь просидела на ресепшене и от страха никуда не выходила. Тогда я заметила еще одну странность. Когда я шла в уборную, то не увидела того кабинета, где отдыхал мой коллега несколько дней назад. Но на обратной дороге, специально посмотрела дверь стояла как ни в чем не бывало. Я могла бы списать это всё на обман зрения, но стена и дверь кардинально отличаются цветом, и не заметить просто невозможно. На всякий случай подергала ручку, но она оказалась заперта, а ключа у меня не было. Когда уже было около 7, вышла та самая гостья, у неё был ранний чек аут. Когда я спросила про стук, у ней был очень удивленный вид, и она сказала, что не помнит такого и спала очень крепко. Мне же уже поскорее хотелось домой после всего. Или я сходила с ума, или здесь действительно происходила странная чертовщина. Потом я передала жалобу менеджеру и директору про стук, чтобы они все проверили, умолчала только про свою ситуацию. Когда был шанс, я несколько раз сбегала посмотреть на эту чертову дверь, чтобы действительно убедиться, что она никуда не исчезает и что я не схожу с ума.В следующую ночную смену опять всё повторилось. За месяц у меня около 6 ночных смен, и когда это повторилось уже в 4 раз, я решила уволиться к чертям, чтобы не заработать пожизненное дерганье от звуков и паранойю. Каждый раз была одна и та же схема, гостьи жаловались на стук, а утром всё забывали. Спрашивала у других своих коллег, которые оставались в ночную смену, однако никто не сталкивался с такой ситуацией. Мне казалось, что они врут и скрывают правду, так как они работали в этой гостинице несколько лет и явно знали что-то такое. Я не хотела быть параноиком, но уже в голову лезли всякие мысли про коллег, про комнаты, про двери и что-то или кто-то очень жестко прикалывается надо мной. Но если эта была такая шутка, то почему гостьи тоже слышали этот шум? Что еще более странно, то почему утром, они будто всё забывали? Но на разгадывание этих загадок и тайн у меня не было ни сил, ни желания. Директору и менеджеру я только пару раз сказала про эти странности, однако, больше не хотела вообще ни о чем говорить, и просто тихо уйти, оставив их со своими странностями.После этого, я работала в других местах, также бывало выходила в ночную смену, однако, таких странностей не встречала после. Но, боязнь неожиданных звуков и сомнения восприятие реальности осталось со мной до сих пор.

Ключевые слова: Гостиница необъяснимое страх авторская история

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