Флюгер - очарование ветра

Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 17:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eifersucht Просмотров: 984 Комментарии: 7 +3 9-07-2023, 17:20 by

* * *Невидимкою летает,В небе тучи разгоняет.По земле пройдёт –Все травинки пригнёт. (Ветер) (Лидия Курзаева).Эта история произошла на даче моего знакомого коллеги по работе в пятницу. Буквально вчера он мне рассказал её.По началу, я посчитал это приключение случайностью, но вспомнив свои опыты по Козыреву, сопоставив некоторые детали по результату, понял, что тут что-то не так, что-то выбивается из «колеи» случайностей и заявляет свои права на закономерность.Мой приятель, перерывая в очередной раз всевозможный хлам на даче, чтобы что-то там выкинуть, а что-то оставить, наткнулся на старый флюгер. Дача ему досталась от деда, который умер лет десять тому назад, этот флюгер дед сконструировал сам. Ещё в конце восьмидесятых флюгер висел несколько недель и делал своё дело, но спустя какое-то время дед снял его и спрятал на чердак. Почему – не объяснил. Этот ветроуказатель пролежал среди хлама около тридцати лет.Нынешний хозяин, когда извлёк его, то решил установить. Ну, потому что он в довольно-таки рабочем состоянии и в прекрасном внешнем виде. Сделан из алюминия в виде стрелки длиной около сорока сантиметров, на острие стрелки располагается вертушка.Установил в саду на старую сливу, примерно, в 14 часов седьмого июля. Раскрывши рот, полюбовался, как он работает и продолжил заниматься какими-то там делами.И вот спустя час начался невероятный ураган. Он снёс яблоню в саду, у соседей вынес забор, у других соседей разнёс - унёс парники, вблизи дач по обочине дороги повалил здоровенные сосны. Вскоре стих. А в 17 часов ураган повторился.А вот мои опыты по Козыреву: где-то в конце девяностых я сконструировал по скудным Козыревским сведениям небольшой приборчик. Он состоял из микровесов: на одной чаше установил вращающийся двигатель от компьютерного вентилятора с грузиком, на другой - малюсенькие гирьки для равновесия. Движок запускал, то по часовой стрелке, то против часовой. Во всю эту систему вносил бумажные квитанции и сравнивал показания веса. Квитанции покупали одновременно я и моя супруга. Целью всего этого было узнать будущее квитанций. К сожалению, этот прибор не регистрировал будущее, но он показывал, кто купил квитанцию. Тоже необычно, не поддаётся объяснению, но это было мне не нужно.Так вот, мне нравилось делать эти опыты с открытым настежь окном на подоконнике. Естественно, было лето, ясная и безветренная погода. Если совпадала погода с моими желаниями, то я открывал окно, если же была непогода, то окно не открывал.Было где-то около 8-10 опытов с открытым окном и всегда, спустя час после начала, начинал дуть сильный ветер, что приходилось в срочном порядке закрывать створки. Буквально на глазах менялась погода: появлялись невесть откуда взявшиеся облака, сильный ветер срывал ветки и листья деревьев, гнул толстенные стволы. Менялся свет на удивление. Краски мира приобретали сочный бархатный оттенок, было такое ощущение, что весь большущий четырёхэтажный дом со всеми людьми как бы переносится в сказку. Побочный эффект этот был совершенно мне не нужен, но тем не менее это было.Дорогие читатели, на ваш суд.Когда я готовил этот маленький рассказ, то поворошил сведения о флюгерах. Они известны со времён Древней Греции, были необходимым атрибутом Бога Тритона. Считаю, что в мифах очень много достоверных сведений. И, в принципе, можно допустить реальность богов в древнем мире, как более развитых существ. А что если трезубец, с помощью которого бог усиливал ветер до степени урагана или останавливал стихию, имел некие вращающиеся пропеллеры на остриях зубцов. Или эти острия трезубца вращались, как вариант, оказывая на время существенное влияние, что выражалось усилением или прекращением ветра... .

Ключевые слова: Флюгер ветер ураган авторская история

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