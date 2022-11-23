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Истории из жизни

Флюгер - очарование ветра

* * *
Невидимкою летает,
В небе тучи разгоняет.
По земле пройдёт –
Все травинки пригнёт. (Ветер) (Лидия Курзаева).


Эта история произошла на даче моего знакомого коллеги по работе в пятницу. Буквально вчера он мне рассказал её.
По началу, я посчитал это приключение случайностью, но вспомнив свои опыты по Козыреву, сопоставив некоторые детали по результату, понял, что тут что-то не так, что-то выбивается из «колеи» случайностей и заявляет свои права на закономерность.
Мой приятель, перерывая в очередной раз всевозможный хлам на даче, чтобы что-то там выкинуть, а что-то оставить, наткнулся на старый флюгер. Дача ему досталась от деда, который умер лет десять тому назад, этот флюгер дед сконструировал сам. Ещё в конце восьмидесятых флюгер висел несколько недель и делал своё дело, но спустя какое-то время дед снял его и спрятал на чердак. Почему – не объяснил. Этот ветроуказатель пролежал среди хлама около тридцати лет.
Нынешний хозяин, когда извлёк его, то решил установить. Ну, потому что он в довольно-таки рабочем состоянии и в прекрасном внешнем виде. Сделан из алюминия в виде стрелки длиной около сорока сантиметров, на острие стрелки располагается вертушка.
Установил в саду на старую сливу, примерно, в 14 часов седьмого июля. Раскрывши рот, полюбовался, как он работает и продолжил заниматься какими-то там делами.

И вот спустя час начался невероятный ураган. Он снёс яблоню в саду, у соседей вынес забор, у других соседей разнёс - унёс парники, вблизи дач по обочине дороги повалил здоровенные сосны. Вскоре стих. А в 17 часов ураган повторился.
А вот мои опыты по Козыреву: где-то в конце девяностых я сконструировал по скудным Козыревским сведениям небольшой приборчик. Он состоял из микровесов: на одной чаше установил вращающийся двигатель от компьютерного вентилятора с грузиком, на другой - малюсенькие гирьки для равновесия. Движок запускал, то по часовой стрелке, то против часовой. Во всю эту систему вносил бумажные квитанции и сравнивал показания веса. Квитанции покупали одновременно я и моя супруга. Целью всего этого было узнать будущее квитанций. К сожалению, этот прибор не регистрировал будущее, но он показывал, кто купил квитанцию. Тоже необычно, не поддаётся объяснению, но это было мне не нужно.
Так вот, мне нравилось делать эти опыты с открытым настежь окном на подоконнике. Естественно, было лето, ясная и безветренная погода. Если совпадала погода с моими желаниями, то я открывал окно, если же была непогода, то окно не открывал.

Было где-то около 8-10 опытов с открытым окном и всегда, спустя час после начала, начинал дуть сильный ветер, что приходилось в срочном порядке закрывать створки. Буквально на глазах менялась погода: появлялись невесть откуда взявшиеся облака, сильный ветер срывал ветки и листья деревьев, гнул толстенные стволы. Менялся свет на удивление. Краски мира приобретали сочный бархатный оттенок, было такое ощущение, что весь большущий четырёхэтажный дом со всеми людьми как бы переносится в сказку. Побочный эффект этот был совершенно мне не нужен, но тем не менее это было.


Дорогие читатели, на ваш суд.
Когда я готовил этот маленький рассказ, то поворошил сведения о флюгерах. Они известны со времён Древней Греции, были необходимым атрибутом Бога Тритона. Считаю, что в мифах очень много достоверных сведений. И, в принципе, можно допустить реальность богов в древнем мире, как более развитых существ. А что если трезубец, с помощью которого бог усиливал ветер до степени урагана или останавливал стихию, имел некие вращающиеся пропеллеры на остриях зубцов. Или эти острия трезубца вращались, как вариант, оказывая на время существенное влияние, что выражалось усилением или прекращением ветра... .


Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 17:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
9-07-2023, 17:20 by EifersuchtПросмотров: 984Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Флюгер ветер ураган авторская история

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Комментарии

#1 написал: Serge71
Вчера, 10:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 49
"Крутильные весы Вейника", - "вики" еще пишет о нем. В последние годы Советов их эффект пытались серьезно изучать. Я работал с ними тогда, хотя это был не мой профиль: пригласили на консультацию, просто показал "профильникам", почему они получают нестабильные результаты и забыл про эту тему. Вейник, кажется, "копнул" не туда, в официальном некрологе было написано "умер при странных обстоятельствах", хотя "вики" сейчас пишет, что ничего странного в том наезде легковушки не было. Спустя десять с небольшим лет, при "чистке" ГРУ (он был у них консультантом), умер Охатрин, в некрологе - "погиб при загадочных обстоятельствах". Еще при советах он публиковал статьи и назывался академиком (и никто тогда не возражал против того, Охатрин - академик). В конце девяностых - начале нулевых он был вроде как "в тени", после его гибели появились дискредитирующие его статьи, где помимо прочего говорилось, что никакой он не академик. Козыревым вообще никогда не интересовался: у него божий дар с яичницей перепутан еще "на старте", в самой постановке вопроса. Мне тогда куда интереснее казалась разница в полях, образуемых движением отрицательных и положительных частиц в газовом разряднике (так называемый генератор Чернецкого). Эх, молодость, молодость! Прожег ее на всякую ерунду!
Зарегистрирован: 23.11.2022
#2 написал: ТЭО 111
Вчера, 19:52
+2
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Репутация: (99|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 52
А о чем квитанции? Энерго или газовые?
Зарегистрирован: 15.12.2019
#3 написал: Talisha
Вчера, 20:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (2196|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 725
Очень интересная тема. Новая... belay
Прямо увлекла.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 22:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (110|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 739
Цитата: Serge71
"Крутильные весы Вейника", - "вики" еще пишет о нем.

Да, посмотрел, спасибо. Ещё скандальная книжка у него есть, там пять сотен страниц, тоже почитаю. Пара документальных фильмов есть, надо посмотреть как-нибудь.
Так, скандалы подобного рода в среде физиков довольно-таки часты. И, кстати, почему-то у физиков есть комиссия по антинауке.
По мне так куда лучше проверять или перепроверять полученные данные и фасовать в теорию. А голословно обвинять и преследовать, вешать ярлыки - это больше похоже на ревность и зависть, чем на научность, это тоже самое средневековье, в котором и обвиняют.
Цитата: Serge71
Эх, молодость, молодость! Прожег ее на всякую ерунду!

Не сокрушайтесь, если вы проживёте двести лет в этой жизни, то верняк - вы ещё не родились в этом году.
Цитата: Serge71
Козыревым вообще никогда не интересовался: у него божий дар с яичницей перепутан еще "на старте", в самой постановке вопроса.

Я не в курсе, что он там перепутал, но опыты мне понравились. А ещё у него есть опыты с термометром. Не помню как называется.., регистрирует температуру до сотой доли градуса. Уникальный приборчик, у меня есть такой градусник. Тоже дифференцировал квитанции купленные женой и отдельно мной. Но будущего не показывал, к сожалению.
Цитата: ТЭО 111
А о чем квитанции? Энерго или газовые?

winked Квитанции ставок на спорт. Хе-хе. Приобщал практикум к реальным делам времени. Но, похоже, что будущего нет и не было никогда, есть только настоящее, которое мы видим. Всё остальное абстракция, так сказать, результат от нашего мышления. Именно от этого необходимо отталкиваться во всех опытах со временем. И, кстати, это как раз и может привести к базе, что, допустим, своё завтрашнее в абстракции время, мы будем формировать завтра сами в настоящем на основании сегодняшнего настоящего. Но это уже к совершенно другой истории.
Цитата: Talisha
Очень интересная тема. Новая...
Прямо увлекла.

Ещё бы, мне тоже нравится.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:11
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 130
Комментариев: 7 085
А флюгер то висит дальше? Нужно же отследить хоть какую закономерность
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (110|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 739
Цитата: зелёное яблочко
А флюгер то висит дальше? Нужно же отследить хоть какую закономерность

Не знаю, дальше или ближе. Слива находится в саду, по саду прошёлся ураган, снёс яблоню. В саду том я не был, рассказал коллега. Пожалуйста, отслеживайте закономерность, примерные размеры флюгера и конфигурацию могу рассказать. А вот направление вращения винта не знаю, но если вас заинтересует, дайте знать, буквально завтра узнаю.
Ещё хотелось бы добавить Сергею71: Вейника и Охатрина вкратце слеганца почитал. Вейник вводит в понятие времени частицу времени - он более прав, потому что время больше похоже на давление. А вот Охатрин подбивает результат под теорию - это совершенно ошибочная вещь.
Ещё раз вам спасибо, что подсказали Вейника.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Serge71
Сегодня, 16:15
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 49
Цитата: Eifersucht

Не сокрушайтесь, если вы проживёте двести лет в этой жизни, то верняк - вы ещё не родились в этом году.


Почему двести? Вроде нас проектировали на сто восемьдесят (три раза по шестьдесят). Впрочем, если кто захочет сверх плана, его торопить не будут. Вроде как двести шестьдесят шесть был случай. Еще как будто бы было свидетельство о встрече в Гималаях с человеком, который не знал современных языков, его с грехом пополам понял один из проводников, знавший несколько местных "мертвых" диалектов. Эти диалекты около пяти-шести сотен лет никто не использует для общения, но отдельные служители культа владеют ими в той или иной степени (похоже на ситуацию с латинским или старославянским языками). Этот самый проводник поинтересовался, какой же язык для встреченного деда был родным. Старик назвал, и проводник-энтузиаст вместе с исследователем-европейцем, которого он сопровождал, выяснили по возвращении в лоно цивилизации, что названный дедом язык имел место быть в Гималаях полторы тысячи лет назад. Комментировать этот случай, как и его достоверность, не могу: мало данных, источник не стопроцентный. Но и однозначно назвать ложью тоже не имею оснований.
Самого меня вообще-то обязали до восьмидесяти шести. Если не дотяну - спросят как с дезертира.
Зарегистрирован: 23.11.2022
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