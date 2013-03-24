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Истории из жизни

Желтый коридор

Случилась со мной эта история много лет назад, в далеком 2008 году. Работала я тогда в ночные в Мосэнерго в дежурке.

Сижу на кухне, после очередной ночной смены, вся выжатая, как лимон, т.к., была крупная авария, на часах уже десятый час, но понимаю, что не уснуть, я и уставшая, и перевозбужденная одновременно.  За окном июнь месяц, солнышко уже встало и весело светит, птички поют, впереди два выходных - лепота. Решаю, чтобы хоть немного расслабиться, принять ванну.

Набрала полную ванну теплой воды, развела всяких пенок для ванн, лежу, кайфую, водичка тихонько льется, и я задремала...

Проснулась из-за того, что голова съехала вниз по стенке ванны, и я хлебнула чуть воды с пеной, брр...  Понимаю что нужно вылазить из ванны и топать спать. Кое-как шевелюсь, болит вся спина, все себе отлежала, с охами и матами, сажусь в ванне, подтягиваюсь к передней стенке и закрываю кран, пытаюсь найти и вытянуть пробку слива... И тут я понимаю, что передняя стена ванной комнаты, перед которой я сижу, начинает на меня падать. Ничего толком не понимая, как такое может быть, чисто на инстинктах, опрокидываюсь спиной в ванну и ныряю с головой под воду закрывая глаза. Надо мной что-то явно проносится, как бы влево в сторону двери, но удара нет.

Выныриваю и осторожно смотрю из-за края ванны в сторону двери, двери нет, вместо неё стоит стенка из туалета,  кафель на ней другой, в ванной комнате кафель розовенький, из какой-то современной коллекции, со всякими красивыми вставками и бордюром, а в туалете, обычный квадратный, еще похоже с советских времен, выцветшего голубого цвета. Вот на этот голубой кафель я и смотрю. Смотрю, и ничего не понимаю, т.к. квартира в которой я тогда жила была в самой обычной советской панельной 17-ти этажки, с бетонными стенами, упасть такая стена не может - развалится весь дом. Да и не было никакого звука падения, если не считать, мой плюх в ванну.

Тихонько сажусь в ванне и смотрю вперед, там где была стена в туалет, ожидая увидеть там собственно руины туалета. Но никакого туалета там нет! Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Вместо туалета от моей ванны куда-то вдаль тянется длинный желтый коридор! Коридор совершенно ровный и прямой, стены и потолок сплошного темно-желтого цвета, и на потолке квадратные электрические светильники, которые ярко горят освещая коридор. Причем коридор просто невероятной длины, никак не меньше нескольких сотен метров и конец его даже не видно, он расплывается в дымке. Обычно, за стеной туалета находится кухня, а за ней балкончик и улица, сама квартира находится на 16 этаже, и таких коридоров там даже теоретически быть не может.

Сижу я в ванне и смотрю, как кролик, на удава, на этот желтый коридор, и не знаю, что мне теперь делать. Выход из ванной комнаты закрыт стеной от туалета, а лезть в желтый коридор у меня нет ни малейшего желания. Да и куда ты полезешь совершенно голая, без вообще ничего. И куда он выведет этот коридор. И не закроется ли за мной стенка. Да и ощущения от этого желтого коридора, какие-то нехорошие, просто мурашки по коже.

Не знаю, сколько я так сидела, вода уже остыла, но в какой-то момент стенка от туалета начала поворачиваться, и я опять нырнула под воду. Стенка закрылась и стала обычной стеной ванной. Со всех ног я выскочила из ванной комнаты, очнулась уже на балконе, стою пытаюсь прикурить, руки трясутся, зажигалка пляшет, вся мокрая и голая, но мне всё равно, ощущения, как спаслась от чего-то. Курю, за балконом обычный московский дворик, лето, птички поют, впереди два выходных, лепота, у меня в руке пробка от ванны, когда только ее вырвала - не помню. Выхожу в кухню, вход на балкончик с кухни, и еще раз удивляюсь, на кухонных часах 10:15 и часа не прошло, как я пошла ванну принять. Надеваю халатик и осторожно смотрю в туалет - туалет на месте. Смотрю в ванную - тоже все на месте. Вытираю лужи с пола и пытаюсь понять, как стена могла отодвинуться, ведь если бы она отодвинулась, кран над раковиной просто бы сорвало, и всё затопило бы водой. Но кран на месте, стена на месте, шкафчик над раковиной, тоже на месте, все мои мыльно-рыльные принадлежности, тоже на месте, всё вообще на месте, и как обычно. В общем убралась, еще раз покурила и пошла спать, проспала я до самого вечера, без задних ног.

Никакого логичного объяснения себе я так тогда не придумала, кроме, как это были глюки. Ну не может бетонная стена отодвинуться целиком, как дверь, а затем обратно задвинуться, и при этом не оставить никаких следов. Я потом весь кафель внимательно осмотрела, не было на нем ни малейшей трещенки. За даностью лет историю эту я подзабыла. Если бы на днях мой благоверный не нашел на трубе ролик про городскую легенду "Желтый коридор". Историю свою я никому никогда не рассказывала, всё равно никто не поверит. Но если это были глюки, то как они могли совпасть с чьими-то другими глюками?


Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 14:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
9-07-2023, 14:36 by sssmmmПросмотров: 1 212Комментарии: 18
+29

Ключевые слова: Желтый коридор глюки ванная комната авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
9 июля 2023 15:58
+8
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 618
Весьма интересно! Или это действительно яркая галлюцинация от переутомления и стресса, или в ванной портал открывается в оной мир. А что это за городская легенда "Желтый коридор"? Где её посмотреть можно? +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: зелёное яблочко
9 июля 2023 16:27
+4
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 130
Комментариев: 7 085
Вот что делает недосып. Стирает границу между мирами.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Eifersucht
9 июля 2023 16:52
+4
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Репутация: (110|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 739
Очень понравилась ваша история. Плюсанул. Буду думать. Спасибо.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Jako tako
9 июля 2023 18:00
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (287|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 303
Вот это история, плюсанула! Просто Твин пикс какой-то.
А вдруг уставший мозг правда спровоцировал галлюцинацию, а потом кто-то из потустороннего мира решил этим воспользоваться (уже, судя по всему, привычным для них методом заманить к себе). В любом случае, жутковато, и страшно представить, что было бы, если бы автор пошла по коридору.
Пошла искать инфу о легенде.
UPD. А, наверное The Backrooms! Я тоже об этом слышала.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: ebegen31
9 июля 2023 18:15
+5
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Репутация: (126|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 724
Помню, меня в детстве до глубины души поразила сказка Андерсена "Стойкий оловянный солдатик". У меня был сборник его сказок, и, помимо собственно их содержания, просто завораживало художественное оформление книги. Там были белые замки, над которыми по небу скакали на конях чёрные рыцари, улочки старинных городов, стены, увитые плющом, массивные каменные кресты под раскидистыми дубами.

"Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться"...

В сказке "Дикие лебеди" я впервые прочёл и увидел на картинке, как казнили людей во времена инквизиции. Я тогда ещё не знал этого слова, да и в сказке оно не упомянуто, но иллюстрация была очень выразительной.

"...Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные длинные волосы были распущены по плечам..."

На обложке книги был изображен длинный-длинный тускло освещённый коридор - как будто бесконечное количество дверей, а из-за одной выглядывал страшный чёрный тролль. Это образ запомнился мне навсегда, коридор казался дорогой в иной, волшебный мир, одновременно страшный и интересный...


Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: Славянин777
9 июля 2023 20:22
+10
Группа: Посетители
Репутация: (835|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 413
Здравствуйте!
За историю заслуженный плюс!
Очень хорошо, что вы не поддались любопытству исследовать "жёлтый коридор".
Вспомнился мне один случай который произошёл в моём городе несколько лет назад.
Парень утром вышел в магазин и не вернулся домой. Домочадцы забили тревогу.
Начали его искать. Подключили органы.
Дело дошло до просмотра видеокамер по пути его следования.
Путь этого парня лежал через пешеходный подземный переход под дорогой.
При просмотре видеокамер было прекрасно видно как этот парень заходит в подземный переход, а из него не выходит. В самом переходе камера отсутствовала. При этом переход был пуст в этот момент. Из прохожих он был один в переходе. В том переходе просто невозможно куда либо спрятаться, или провалиться.
Уже несколько лет прошло как этот парень пропал. Как в воду канул...
Тоже наверное "жёлтый коридор" в подземном переходе в тот момент открылся...
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#7 написал: Искатель
9 июля 2023 21:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
История интересная и правдоподобная. Могу предположить, что где-то в соседней квартире маг занимался созданием зеркального коридора.
Зарегистрирован: 20.11.2010
#8 написал: Eulalia
Вчера, 02:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 553
Может это был перегрев и усталость? И в то же время, очень все странно, разве могут быть глюки такими продолжительными?
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#9 написал: Luminary
Вчера, 08:11
+3
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 15
Комментариев: 1 744
Может сон, а может предупреждение не засыпать в ванной, может была потеря сознания и галлюцинации в бессознательном состоянии перепутались с реальностью в воспоминаниях.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#10 написал: ProstoЯ
Вчера, 13:54
+4
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 208
Цитата: ebegen31
"...Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные длинные волосы были распущены по плечам..."

Я помню этот эпизод из сказки.
И вообще анализируя сказки, пришла к выводу, что большинство сказок это "фильмы ужасов", которые рисовались в моём мозгу.
Один из них по Ивана-царевича, который летел на Жар-птице и кормил её частями своего тела. Уж-ж-жас!
Зарегистрирован: 13.07.2022
#11 написал: lukery
Вчера, 14:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 107
Вы спали. Когда хлебнули воды носом, организм среагировал на опасность. Скорее всего фаза сна сменилась слишком стремительно. Получается организм сработал на защиту, вы стали откашливаться, а сознание ещё не успело среагировать.
Падающие стены похоже на паническую атаку, как следствие того, что вы захлебнулись, плюс тяжёлая ночная смена (напряжение, нервы, недосып).
Поэтому думаю, что сновидение так реалистично наложилось.
Плюсую.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#12 написал: lukery
Вчера, 14:57
+6
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 107
Цитата: lukery
Поэтому думаю, что сновидение так реалистично наложилось.

Пример мой. Ночь после сложного экзамена. Я проснулась резко, с высокой диванной подушки на лоб упал пульт. Уже привычно, не первый раз такое. Положила пульт на край дивана.
В комнате темно, тихо, до утра ещё долго. Я с удовольствием представляю сколько ещё спать и вдруг замечаю, что совсем рядом с диваном стоит мужчина. Я похолодела от испуга, сердце в ушах застучало. Мужчина вдруг прыгнул на меня. Я ноги согнула, чтобы его оттолкнуть и проснулась снова.
Опять моя комната, темно. Я лежу, пульт лежит. Там же где и был до этого на диванной подушке. Получается не падал. В комнате никого.
Сон во сне.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#13 написал: Tigger power
Вчера, 15:21
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3042|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 366
Тоже думаю, что в фазе быстрого сна вы погрузившись под воду хлебнули воды, и увидев сон про коридор, уже выныривая, проснулись. Во сне целые сюжеты проигрываются, по факту проходят секунды. Но интересно +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#14 написал: Ель
Вчера, 16:24
+5
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 182
может посмотрев сериал Мир Дикого запада Вас что то оттуда натолкнет на ответ....как вариант
хотя может и Вас "приглашали", пошли бы и все.....стеночка опять прокрутилась, а что, выбор идти сделали САМИ....
Зарегистрирован: 19.05.2020
#15 написал: ebegen31
Вчера, 18:16
+5
Группа: Посетители
Репутация: (126|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 724
Цитата: ProstoЯ
Один из них по Ивана-царевича, который летел на Жар-птице и кормил её частями своего тела.


Ага. Сейчас на книжку наклеили бы бирку "18+" и запечатали бы её в целлофан. А расскажи эту сказку на каком-нибудь детском форуме, так сразу бы забанили за "пропаганду насилия". Цензура не хуже, чем в СССР, этом "ужасном тоталитарном государстве". Вернее, хуже, потому что современная глобальная цензура - не идеологическая (хотя и идеология, если она против, так сказать, прогрессивных мировых трендов, не приветствуется), зато она стремится залезть людям, образно говоря, простите, прямо в рот и в штаны.

Кстати, хотел ещё сказать: автор пишет, что история ею забылась, пока муж где-то не нашёл легенду о жёлтом коридоре. Такому спокойствию можно позавидовать. Я бы этот случай вспоминал и прокручивал у себя в голове до конца жизни.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#16 написал: Talisha
Вчера, 20:08
+2
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Репутация: (2196|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 725
Это был ваш персональный "коридор возможностей". Но видимо, не очень хороших если почувствовали страх. Хотя, кто знает...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#17 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 08:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 648
Цитата: lukery
Цитата: lukery
Поэтому думаю, что сновидение так реалистично наложилось.

Пример мой. Ночь после сложного экзамена. Я проснулась резко, с высокой диванной подушки на лоб упал пульт. Уже привычно, не первый раз такое. Положила пульт на край дивана.
В комнате темно, тихо, до утра ещё долго. Я с удовольствием представляю сколько ещё спать и вдруг замечаю, что совсем рядом с диваном стоит мужчина. Я похолодела от испуга, сердце в ушах застучало. Мужчина вдруг прыгнул на меня. Я ноги согнула, чтобы его оттолкнуть и проснулась снова.
Опять моя комната, темно. Я лежу, пульт лежит. Там же где и был до этого на диванной подушке. Получается не падал. В комнате никого.
Сон во сне.

А как выглядел этот мужчина,разглядели?Капец,страшно!
Зарегистрирован: 22.03.2013
  
#18 написал: lukery
Сегодня, 14:50
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Комментариев: 107
Цитата: Olga-Viculia
А как выглядел этот мужчина,разглядели?


Какой-то общий образ только остался в памяти)).
Зарегистрирован: 2.11.2017
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