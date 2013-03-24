Желтый коридор

Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 14:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

sssmmm Просмотров: 1 212 Комментарии: 18 +29 9-07-2023, 14:36 by

Случилась со мной эта история много лет назад, в далеком 2008 году. Работала я тогда в ночные в Мосэнерго в дежурке.Сижу на кухне, после очередной ночной смены, вся выжатая, как лимон, т.к., была крупная авария, на часах уже десятый час, но понимаю, что не уснуть, я и уставшая, и перевозбужденная одновременно. За окном июнь месяц, солнышко уже встало и весело светит, птички поют, впереди два выходных - лепота. Решаю, чтобы хоть немного расслабиться, принять ванну.Набрала полную ванну теплой воды, развела всяких пенок для ванн, лежу, кайфую, водичка тихонько льется, и я задремала...Проснулась из-за того, что голова съехала вниз по стенке ванны, и я хлебнула чуть воды с пеной, брр... Понимаю что нужно вылазить из ванны и топать спать. Кое-как шевелюсь, болит вся спина, все себе отлежала, с охами и матами, сажусь в ванне, подтягиваюсь к передней стенке и закрываю кран, пытаюсь найти и вытянуть пробку слива... И тут я понимаю, что передняя стена ванной комнаты, перед которой я сижу, начинает на меня падать. Ничего толком не понимая, как такое может быть, чисто на инстинктах, опрокидываюсь спиной в ванну и ныряю с головой под воду закрывая глаза. Надо мной что-то явно проносится, как бы влево в сторону двери, но удара нет.Выныриваю и осторожно смотрю из-за края ванны в сторону двери, двери нет, вместо неё стоит стенка из туалета, кафель на ней другой, в ванной комнате кафель розовенький, из какой-то современной коллекции, со всякими красивыми вставками и бордюром, а в туалете, обычный квадратный, еще похоже с советских времен, выцветшего голубого цвета. Вот на этот голубой кафель я и смотрю. Смотрю, и ничего не понимаю, т.к. квартира в которой я тогда жила была в самой обычной советской панельной 17-ти этажки, с бетонными стенами, упасть такая стена не может - развалится весь дом. Да и не было никакого звука падения, если не считать, мой плюх в ванну.Тихонько сажусь в ванне и смотрю вперед, там где была стена в туалет, ожидая увидеть там собственно руины туалета. Но никакого туалета там нет! Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Вместо туалета от моей ванны куда-то вдаль тянется длинный желтый коридор! Коридор совершенно ровный и прямой, стены и потолок сплошного темно-желтого цвета, и на потолке квадратные электрические светильники, которые ярко горят освещая коридор. Причем коридор просто невероятной длины, никак не меньше нескольких сотен метров и конец его даже не видно, он расплывается в дымке. Обычно, за стеной туалета находится кухня, а за ней балкончик и улица, сама квартира находится на 16 этаже, и таких коридоров там даже теоретически быть не может.Сижу я в ванне и смотрю, как кролик, на удава, на этот желтый коридор, и не знаю, что мне теперь делать. Выход из ванной комнаты закрыт стеной от туалета, а лезть в желтый коридор у меня нет ни малейшего желания. Да и куда ты полезешь совершенно голая, без вообще ничего. И куда он выведет этот коридор. И не закроется ли за мной стенка. Да и ощущения от этого желтого коридора, какие-то нехорошие, просто мурашки по коже.Не знаю, сколько я так сидела, вода уже остыла, но в какой-то момент стенка от туалета начала поворачиваться, и я опять нырнула под воду. Стенка закрылась и стала обычной стеной ванной. Со всех ног я выскочила из ванной комнаты, очнулась уже на балконе, стою пытаюсь прикурить, руки трясутся, зажигалка пляшет, вся мокрая и голая, но мне всё равно, ощущения, как спаслась от чего-то. Курю, за балконом обычный московский дворик, лето, птички поют, впереди два выходных, лепота, у меня в руке пробка от ванны, когда только ее вырвала - не помню. Выхожу в кухню, вход на балкончик с кухни, и еще раз удивляюсь, на кухонных часах 10:15 и часа не прошло, как я пошла ванну принять. Надеваю халатик и осторожно смотрю в туалет - туалет на месте. Смотрю в ванную - тоже все на месте. Вытираю лужи с пола и пытаюсь понять, как стена могла отодвинуться, ведь если бы она отодвинулась, кран над раковиной просто бы сорвало, и всё затопило бы водой. Но кран на месте, стена на месте, шкафчик над раковиной, тоже на месте, все мои мыльно-рыльные принадлежности, тоже на месте, всё вообще на месте, и как обычно. В общем убралась, еще раз покурила и пошла спать, проспала я до самого вечера, без задних ног.Никакого логичного объяснения себе я так тогда не придумала, кроме, как это были глюки. Ну не может бетонная стена отодвинуться целиком, как дверь, а затем обратно задвинуться, и при этом не оставить никаких следов. Я потом весь кафель внимательно осмотрела, не было на нем ни малейшей трещенки. За даностью лет историю эту я подзабыла. Если бы на днях мой благоверный не нашел на трубе ролик про городскую легенду "Желтый коридор". Историю свою я никому никогда не рассказывала, всё равно никто не поверит. Но если это были глюки, то как они могли совпасть с чьими-то другими глюками?

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