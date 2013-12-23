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Истории из жизни

Женщина в сиреневом

Не помню точно когда он мне снился, но я запомнила сон. снился он мне под утро, почти перед самым будильником. Будильник на шесть тридцать.
И вот, во сне я лежала в своей постели, был солнечный день. То ли отдохнуть прилегла, то ли еще что, но в какой-то момент смотрю на дверь в свою комнату, а там женщина в сиреневом платье прошла мимо и через стену. Я, значит, вскакиваю и бегу в другую часть квартиры, чтобы посмотреть куда она делась, а она уже прошлась вдоль двери у комнаты сестры и снова в стену. Сон показался мне странным и малоприятным. Поэтому, по пробуждении, я решила его выкинуть из головы и не думать ни о чем. Так сказать, было и было. Сон же. Чего мне только за все время не снилось фантастического, страшного и просто необъяснимого.

Однако сон напомнил о себе. В двадцатом году мама стала сильно сдавать, болела часто и долго, даже в больнице лежала. Выписалась, мы забрали ее и привезли домой. Мама никогда со мной особо ничем не делилась. но в тот день, когда я сидела с ней на кровати, мама мне сказала.
- У Маши (имя изменено) в комнате женщина в сиреневом ходила, - в этот момент меня как током ударило. Однако я не перебила маму и дослушала, - только мы ей говорить не будем, она мнительная, еще испугается, ты же знаешь. - я на это только кивнула, а у самой сон в голове всплыл, как я видела женщину в сиреневом. Кто эта женщина - не знаю, может, какая почившая родственница была, которая предупреждала о том, что скоро мамы не станет, не знаю. Совпадение это вряд ли, о своем сне я никому не рассказывала. А между сном и разговором прошло прилично времени.


Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 14:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
9-07-2023, 14:32 by GrimmasПросмотров: 890Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Сон женщина мама авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
9 июля 2023 16:21
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 130
Комментариев: 7 085
Как то не очень связно. Что за Маша, кто в её комнату дамув сиреневом видел?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Eifersucht
9 июля 2023 16:45
+1
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Репутация: (110|-9)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 739
Плюс поставил, на всякий пожарный случай. Но не въехал, кто такая Маша? Из другой палаты? Или соседка по дому??? Кто?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Grimmas
9 июля 2023 17:29
+6
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 16
Цитата: Eifersucht
Плюс поставил, на всякий пожарный случай. Но не въехал, кто такая Маша? Из другой палаты? Или соседка по дому??? Кто?

Цитата: зелёное яблочко
Как то не очень связно. Что за Маша, кто в её комнату дамув сиреневом видел?

Маша - сестра. "в какой-то момент смотрю на дверь в свою комнату, а там женщина в сиреневом платье прошла мимо и через стену. Я, значит, вскакиваю и бегу в другую часть квартиры, чтобы посмотреть куда она делась, а она уже прошлась вдоль двери у комнаты сестры и снова в стену." И сон, и то, что мама сказала одно и тоже. Только мама видела это не во сне.
Зарегистрирован: 26.02.2016
#4 написал: Black Bagira
9 июля 2023 17:41
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1338|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 744
Теперь понятно. Спасибо.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#5 написал: Jako tako
9 июля 2023 17:49
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (287|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 303
Жутковато и от истории, и от того, что людям приходится вставать в такую рань. Просто кошмар, пишу это без иронии.
Возможно, если бы это была родственница, знакомая маме, она бы об этом сказала.
Интересно, кем она была в реальности и почему сестре не показалась.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Talisha
Вчера, 20:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2196|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 725
Я жила в жуткой квартире, в которой обитала мертвая бабка. Я видела ее в кошмарных снах регулярно, а моя сестренка - наяву увидела как-то ночью...
Кто-то там у вас реально жил и ходил, но вы имеете способности видеть мертвых, а мама смогла, потому что одной ногой уже была на том свете
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Веснянка
Вчера, 21:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1314|0)
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Цитата: Talisha
Я жила в жуткой квартире, в которой обитала мертвая бабка. Я видела ее в кошмарных снах регулярно, а моя сестренка - наяву увидела как-то ночью...
Кто-то там у вас реально жил и ходил, но вы имеете способности видеть мертвых, а мама смогла, потому что одной ногой уже была на том свете


Моя бабушка один раз, когда уже серьёзно и тяжело болела, лежала на кровати и спросила: "А кто там к ним пришёл? Тётка какая-то. Я слышала, дверь хлопнула". Я ей сказала, что дверь не хлопала и всё закрыто, и мы одни - а к матери с тёткой точно никто не приходил. Бабулька отправила меня проверить; я, конечно, никого не нашла, вернулась и сказала то же самое бабульке.Она помолчала и сказала: "А я знаю, что она здесь". Через несколько месяцев она умерла. Вот и кто это, интересно, приходил - и как?
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