Женщина в сиреневом

Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 14:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Grimmas Просмотров: 890 Комментарии: 7 +18 9-07-2023, 14:32 by

Не помню точно когда он мне снился, но я запомнила сон. снился он мне под утро, почти перед самым будильником. Будильник на шесть тридцать.И вот, во сне я лежала в своей постели, был солнечный день. То ли отдохнуть прилегла, то ли еще что, но в какой-то момент смотрю на дверь в свою комнату, а там женщина в сиреневом платье прошла мимо и через стену. Я, значит, вскакиваю и бегу в другую часть квартиры, чтобы посмотреть куда она делась, а она уже прошлась вдоль двери у комнаты сестры и снова в стену. Сон показался мне странным и малоприятным. Поэтому, по пробуждении, я решила его выкинуть из головы и не думать ни о чем. Так сказать, было и было. Сон же. Чего мне только за все время не снилось фантастического, страшного и просто необъяснимого.Однако сон напомнил о себе. В двадцатом году мама стала сильно сдавать, болела часто и долго, даже в больнице лежала. Выписалась, мы забрали ее и привезли домой. Мама никогда со мной особо ничем не делилась. но в тот день, когда я сидела с ней на кровати, мама мне сказала.- У Маши (имя изменено) в комнате женщина в сиреневом ходила, - в этот момент меня как током ударило. Однако я не перебила маму и дослушала, - только мы ей говорить не будем, она мнительная, еще испугается, ты же знаешь. - я на это только кивнула, а у самой сон в голове всплыл, как я видела женщину в сиреневом. Кто эта женщина - не знаю, может, какая почившая родственница была, которая предупреждала о том, что скоро мамы не станет, не знаю. Совпадение это вряд ли, о своем сне я никому не рассказывала. А между сном и разговором прошло прилично времени.

Ключевые слова: Сон женщина мама авторская история

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