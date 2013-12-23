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Истории из жизни

Призрак или видение

Так как у нас дома был ремонт, я с сестрой ночевала в общей комнате на диване. Диван сам по себе довольно большой места хватило. Спала я ближе к стенке, и с краю сестра. Вроде и спать легли рано, и уснули быстро, но в какой-то момент стало душно. Пару раз поворочалась, но все же заснула.

Проснулась оттого, что душно и неудобно лежала на боку, поэтому легла на спину. Время было четыре утра с копейками, я еще подумала, что вот еще куча времени до будильника. Закрыла глаза, уже стала засыпать, но слышу, как кто-то шаркает в тапочках. В нашей семье тапки носили мама с папой. И я, еще не открывая глаз, прислушивалась к шагам, которые направлялись в нашу сторону. "Папа что ли? Да нет. он так не ходит, да и чего ему в такую рань к нам идти..." - подумала я, а потом у меня ощутимый такой холодок по позвоночнику прошелся. Потому что так ходила мама, а она умерла. Приоткрываю я глаза так, чтобы хорошо рассмотреть что вокруг, но не поднимаюсь.
Лежу, холодок прошел, но какая-то прохлада еще ощущалась, а я вижу как в проходе появился мамин силуэт. Притом довольно хорошо различимый, и идет в нашу сторону, к дивану. Лежу и смотрю, как она подходит и садится на край дивана, даже будто ощутила это продавливание, и склоняется над сестрой. В этот момент у меня какое-то странное беспокойство возникло, и я почти резко пристав, махнула рукой. Силуэт, привстав с дивана, растворился как серо-белая дымка. Немного посидев и посмотрев по сторонам. я снова легла.

Второй случай произошел чуть позже, наверное с пару недель спустя. В моей комнате уже закончен ремонт, и я ушла к себе. Время десять, одиннадцатый час. Вставать рано на работу, поэтому решаю, что пора на боковую. На полу матрас разложила, так как еще не расставляла вещи по местам, придвинула его к стенке. Матрас большой, двуспальный. Ложусь с краю на бок и чувствую снова холодок по позвоночнику. А после кто-то ложится за спиной и перекидывает руку через меня, как бы наваливаясь. я эту тяжесть ощущаю, и при том я даже глаза еще не закрыла, поэтому вижу руку, которая запястье перехватывает. Реальное такое ощущение руки на запястье, отчего я непроизвольно дергаю рукой, и тяжесть проходит. Оборачиваюсь за спину ничего.
Не скажу, чтобы было до жути страшно, просто для меня немного странные такие реальные ощущения касания.


Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 14:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
9-07-2023, 14:26 by GrimmasПросмотров: 693Комментарии: 9
+17

Ключевые слова: Присутствие призрак силуэт авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
9 июля 2023 16:23
+1
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Комментариев: 7 085
Я бы орала как резаная. Всех соседей на уши. Ну это в случае,, если ночевала бы одна.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Eifersucht
9 июля 2023 16:37
+1
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Комментариев: 2 739
Ух ты, довольно-таки милая история. Спасибо. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Black Bagira
9 июля 2023 17:36
+2
Группа: Посетители
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Комментариев: 1 744
Написали, что видели руку. И чья она была? Мужская или женская или не понятно?
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: Jako tako
9 июля 2023 17:41
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (287|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 303
По первой истории. Может быть, это не привидение. А просто близкий человек пришел повидаться.
По второй истории возможно не все так страшно. Я уже писала. Что у меня когда-то давно тоже было ощущение или сон, что кто-то мне руку кладет на бок, кто-то за моей спиной. Я потом еще недели две спала с включенным телевизором. Настолько было страшно и реалистично. А уже позднее поняла, что это было предчувствие о моем муже. Потому что он так любит среди ночи меня приобнять.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Grimmas
9 июля 2023 18:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 16
Цитата: Black Bagira
Написали, что видели руку. И чья она была? Мужская или женская или не понятно?

Не понятно было
Зарегистрирован: 26.02.2016
#6 написал: ТЭО 111
Вчера, 13:36
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Покойные обувь не носят, особенно если кто-то померил даже. Век такой, что в старых домах, по старой прописке ищут старых хозяев. Хорошо помогает удар деревом, от души, по лапе.. Но деревянной.. Обычно не повторяют
Зарегистрирован: 15.12.2019
#7 написал: Talisha
Вчера, 19:55
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Вы очень чувствительны. Если не будете бояться, сможете продуктивно контактировать с тонким планом и его обитателями.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: lukery
Сегодня, 00:53
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Комментариев: 107
Шаблон у историй один.
Действие происходит в состоянии предсна.
Героиня истории засыпает в непривычных местах, что может сопровождаться трудностями засыпания.
Видение и ощущение четкие, реалистичные, тревожные.

Думаю, что вы находились в промежуточном состоянии между сном и явью. Поверхностный сон. Сама сталкивалась с подобным, мало приятного.

И тут у меня два варианта. Или шутка мозга в виде таких вот явлений. Как следствие нарушения сна.
Или действительно, в изменённом состоянии сознания, что-то считываете извне. С учётом истории о женщине в сиреневом вполне возможно.

Если второе, то по закону жанра, что-то должно быть знаковое в жизни после? Сколько тогда времени прошло с момента смерти мамы? Меньше года?


Соболезную вашей потере. За обе публикации плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 15:57
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Комментариев: 2 025
Про руку. Кажется, когда-то здесь уже писала. Ночью [/i]проснулась от чувства [i] что мне мешает перекинутая через моё плечо чья-то рука. Довольно мощная. Когда пыталась её с себя скинуть, явственно её ощущала. С сонными параличами знакома, но это было нечто другое, ибо я могла свободно двигаться. Экспириенс интересный - лежу на спине, подо мной в чувственном варианте привычная обстановка постели и возникшая из ниоткуда рука, перекинутая со стороны спины на грудь. Страшно не было, просто впечатлило.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
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