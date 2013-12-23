Призрак или видение

Новость отредактировал Estellan - 9-07-2023, 14:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Grimmas Просмотров: 693 Комментарии: 9 +17 9-07-2023, 14:26 by

Так как у нас дома был ремонт, я с сестрой ночевала в общей комнате на диване. Диван сам по себе довольно большой места хватило. Спала я ближе к стенке, и с краю сестра. Вроде и спать легли рано, и уснули быстро, но в какой-то момент стало душно. Пару раз поворочалась, но все же заснула.Проснулась оттого, что душно и неудобно лежала на боку, поэтому легла на спину. Время было четыре утра с копейками, я еще подумала, что вот еще куча времени до будильника. Закрыла глаза, уже стала засыпать, но слышу, как кто-то шаркает в тапочках. В нашей семье тапки носили мама с папой. И я, еще не открывая глаз, прислушивалась к шагам, которые направлялись в нашу сторону. "Папа что ли? Да нет. он так не ходит, да и чего ему в такую рань к нам идти..." - подумала я, а потом у меня ощутимый такой холодок по позвоночнику прошелся. Потому что так ходила мама, а она умерла. Приоткрываю я глаза так, чтобы хорошо рассмотреть что вокруг, но не поднимаюсь.Лежу, холодок прошел, но какая-то прохлада еще ощущалась, а я вижу как в проходе появился мамин силуэт. Притом довольно хорошо различимый, и идет в нашу сторону, к дивану. Лежу и смотрю, как она подходит и садится на край дивана, даже будто ощутила это продавливание, и склоняется над сестрой. В этот момент у меня какое-то странное беспокойство возникло, и я почти резко пристав, махнула рукой. Силуэт, привстав с дивана, растворился как серо-белая дымка. Немного посидев и посмотрев по сторонам. я снова легла.Второй случай произошел чуть позже, наверное с пару недель спустя. В моей комнате уже закончен ремонт, и я ушла к себе. Время десять, одиннадцатый час. Вставать рано на работу, поэтому решаю, что пора на боковую. На полу матрас разложила, так как еще не расставляла вещи по местам, придвинула его к стенке. Матрас большой, двуспальный. Ложусь с краю на бок и чувствую снова холодок по позвоночнику. А после кто-то ложится за спиной и перекидывает руку через меня, как бы наваливаясь. я эту тяжесть ощущаю, и при том я даже глаза еще не закрыла, поэтому вижу руку, которая запястье перехватывает. Реальное такое ощущение руки на запястье, отчего я непроизвольно дергаю рукой, и тяжесть проходит. Оборачиваюсь за спину ничего.Не скажу, чтобы было до жути страшно, просто для меня немного странные такие реальные ощущения касания.

Ключевые слова: Присутствие призрак силуэт авторская история

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