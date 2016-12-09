Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Родители по ошибке

Я детдомовский. Мне было уже 11 лет, из них 6 лет я провел в детдоме. Таких почти никогда не усыновляют. Мы с приятелями, свесившись из открытого окна третьего этажа, с завистью и тоской смотрели на красивую супружескую пару средних лет, которые приехали на Ленд Крузере последней модели. Сначала из машины выскочил мужик лет 40 - веселый, светловолосый, очень подвижный. Он открыл дверцу машины, и подал руку женщине. Такое я только в кино видел. А мужика видел и раньше. Он уже не первый раз приезжает. Но, к сожалению, смотрит только малышню 2-3 лет, девочек.
Младшая группа как раз гуляла во дворе, мужик что-то радостно выкрикивая, направился к ним, размахивая пакетом. Ему навстречу, обгоняя друг друга, неслась стайка мелюзги и их воспитательницы. Они его уже признали за своего, и изо всех сил старались произвести впечатление.
А женщина присела на скамейку рядом с песочницей и просто смотрела на их возню. Ее я видел впервые. Черные кудрявые волосы, среднего роста, стройная. Наверное, красивая. Сидит спиной – лица не видно.

Внезапно она подняла голову, повернулась и посмотрела на меня. Огромные черные глазищи на бледном лице. Не знаю, сколько минут или секунд мы смотрели друг на друга, но внезапно у меня к горлу подкатил ком, я отскочил от окна, кубарем скатился по лестнице и вылетел во двор, и остановился в шаге от женщины. А она даже не удивилась моему появлению.
- Как тебя зовут?
- Илья.
- Ты помнишь свою маму?
Ну, что сказать, и маму и папу я хорошо помнил, такое не забывается, несмотря на пятилетний возраст, точнее последствия их «родительской ласки». Сломанные ребра, несколько операций на разбитом колене и множественные сотрясения мозга.
Я готов был выдать любой ответ, но я не знал, что хочет услышать эта красивая женщина, поэтому боясь не угодить, молчал, опустив глаза в землю.
- Она твоя мама по ошибке. Ты должен был родиться у меня.
Я с изумлением поднял на нее глаза. Нет, не шутит, говорит серьезно. В эту минуту к нам подлетел ее муж и заговорил возбужденно:
- Людочка, пойдем, я тебя познакомлю с Ксюшей, чудесная малышка, 2,5 годика, хорошая наследственность, родители к несчастью, погибли в аварии. А как она на меня похожа!
- Я тебя тоже, Саша, хочу познакомить с моим сыном. Это Илья.
«Папа Саша» был просто в нокауте. Он изумленно переводил глаза с нее на меня и что-то промямлил, что они так не договаривались, это не разумно, надо получше познакомиться, узнать про наследственность…
А меня словно накрыло пуховым одеялом. Так хорошо и спокойно никогда еще не было. Я точно знал, что Людочка в нашей семье главная, и будет так, как она сказала.

После всех формальностей детдом мы покидали вчетвером – я, Ксюша и родители.
Саша был отличный парень – но отцом он мне почему-то так и не стал. Я называл его Саша, он не возражал, так как тоже сына во мне не видел. Скорее, всю жизнь он был мне другом.
А Людочка для нас с Ксюшей была только МАМА, и ни как иначе.
Саша в Ксюше души не чаял. Она и довела его до инфаркта. Лет с 14 началось сначала воровство по мелочам, потом пьянки-гулянки, драки и серьезные разбои. Вот вам и хорошая наследственность.
Не знаю, образумилась ли она после смерти отца, я с ней не общаюсь.
В чем мистика спросите вы?
В том что я некрасивый коренастый русоволосый парень с веснушками, после усыновления вытянулся, у меня потемнели и начали виться волосы, кожа стала чистой и бледной, невыразительные от природы глаза стали как-то резко выделятся на лице. К 15 годам я стал мужской копией красавицы Людочки.
Всю жизнь у нас с ней была какая-то необъяснимая связь. Она всегда чувствовала, когда мне плохо, когда нужна помощь, даже на расстоянии. И еще у нее было какое-то свое особое отношение к Богу и к смерти. Это она привила и мне. Но это уже совсем другая история.


Новость отредактировал Estellan - 6-07-2023, 17:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
6-07-2023, 17:35 by ninikkaПросмотров: 1 527Комментарии: 21
+34

Ключевые слова: Детдом мама папа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
6 июля 2023 18:18
+7
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 365
История шикарна, огромный плюс +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: Black Bagira
6 июля 2023 19:11
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1338|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 742
Просто замечательная история. и еще вот это заинтересовало: И еще у нее было какое-то свое особое отношение к Богу и к смерти. Это она привила и мне. Но это уже совсем другая история.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: Olga-Viculia
6 июля 2023 19:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 647
Очень интересная история.Заинтриговали последним предложением!
Зарегистрирован: 22.03.2013
  
#4 написал: Eifersucht
6 июля 2023 21:21
-9
Группа: Посетители
Репутация: (110|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 734
Мистики я не увидел, извините. То что героя усыновили в 11 лет. А он потом начал расти, у него потемнели волосы, глаза стали выделяться и веснушки исчезли на лице - это точно гормональные дела.
Без сомнения, мальчик, если он любим в семье, что-то берёт от родителей, не смотря на родство. Тем более женщина - мама тоже любима мальчиком. Любовь на самом деле делает чудеса, если не доходить до предела.
По поводу Ксении хотелось бы узнать более, но, к сожалению, в истории о ней вообще ничего нет. Невероятно скудно о ней отзывается мальчик-мужчина. Почему так?... . Да потому что в этой семье шла односторонняя борьба за влияние, только со стороны мальчика. Мужчина даже сейчас с Ксюшей не общается. За борьбу указывает: озвученная наследственность и то, что единственная причина инфаркта у отца - поведение Ксюши.
Я думаю, что детдомовец регулярно подставлял собственную "сестру", по типу кукушонка из природы. А когда до сестры дошло, то она ничего не могла уже сделать, акромя выражать протест через собственное поведение.
Мне бы хотелось пообщаться с Ксюшей из этой истории, думаю, там много чего пакостного бы узнал о герое этой истории.

Ещё по Ксюше. Если она была в той аварии, где её родители погибли, а она выжила, да ещё такого "братца" выдержала, то это сейчас невероятная по энергетике женщина.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Jako tako
6 июля 2023 21:43
+6
Группа: Посетители
Репутация: (287|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 299
Чтение некоторых комментариев может спровоцировать желание бить людей..
По истории. Очень интересный вопрос, может ли вообще такое быть (что ребенок родился не у тех людей). Видимо, автору нужно было пройти через не тех родителей, чтобы по-настоящему ценить настоящую мать.
У меня вот четкое ощущение, что в 2016 у меня должна была родиться дочь. Но по какой-то причине она передумала.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: Tigger power
6 июля 2023 22:43
+11
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 365
Цитата: Eifersucht
Мужчина даже сейчас с Ксюшей не общается. За борьбу указывает: озвученная наследственность и то, что единственная причина инфаркта у отца - поведение Ксюши.
Я думаю, что детдомовец регулярно подставлял собственную "сестру", по типу кукушонка из природы

Вы так расфантазировались, как по вашему 11 летний парень может подставить 2 летнего ребёнка, ну хотя бы один вариант ситуации предположите, мне интересно. А насчёт не общаться, так разница в возрасте большая. Кто-то с родными сёстрами и братьями при такой разнице не общается. Странно как минимум строить подобные предположения, обладая мизерной информацией о людях. Вы заигрались во всезнайку.
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: Веснянка
6 июля 2023 23:53
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1313|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 507
Цитата: Eifersucht
Мистики я не увидел, извините. То что героя усыновили в 11 лет. А он потом начал расти, у него потемнели волосы, глаза стали выделяться и веснушки исчезли на лице - это точно гормональные дела.
Без сомнения, мальчик, если он любим в семье, что-то берёт от родителей, не смотря на родство. Тем более женщина - мама тоже любима мальчиком. Любовь на самом деле делает чудеса, если не доходить до предела.
По поводу Ксении хотелось бы узнать более, но, к сожалению, в истории о ней вообще ничего нет. Невероятно скудно о ней отзывается мальчик-мужчина. Почему так?... . Да потому что в этой семье шла односторонняя борьба за влияние, только со стороны мальчика. Мужчина даже сейчас с Ксюшей не общается. За борьбу указывает: озвученная наследственность и то, что единственная причина инфаркта у отца - поведение Ксюши.
Я думаю, что детдомовец регулярно подставлял собственную "сестру", по типу кукушонка из природы. А когда до сестры дошло, то она ничего не могла уже сделать, акромя выражать протест через собственное поведение.
Мне бы хотелось пообщаться с Ксюшей из этой истории, думаю, там много чего пакостного бы узнал о герое этой истории.

Ещё по Ксюше. Если она была в той аварии, где её родители погибли, а она выжила, да ещё такого "братца" выдержала, то это сейчас невероятная по энергетике женщина.


Блин... "ох, и добрый же ты человек, боярин!" По поводу того, что вы добрый - это была ирония.
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
#8 написал: Terry18
7 июля 2023 00:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Ну да, усыновления же так и происходят (нет). Кто в теме - это очень долгий процесс, с кучей бюрократических проволочек. Начнем с того, что подходящих для усыновления детей не так и много, особенно здоровых физически и умственно. Сначала людям предлагают варианты на выбор, происходит своего рода заочное "знакомство", потом они уже встречаются с ребёнком, могут долгое время ездить в детдом просто навещая его, выправляют кучу бумаг, семью проверяют, иногда сначала оформляется опекунство и только потом усыновление. А тут просто пара приехала в детдом как в магазин и выбрала себе пару понравившихся деток, которых в первый раз увидели, и тут же с ними уехали. Охотно верится.
Зарегистрирован: 4.12.2022
#9 написал: lukery
7 июля 2023 00:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 103
Вспомнилось стихотворение:
"Не размажешь пальцем гены..."
Меня тоже смутило то, как говорит герой истории о сестре (хотя непонятно считает ли он её сестрой?). Это заставляет копаться и додумывать. Для этого у него очевидно есть свои причины. Но это уводит общее повествование.

Тем не менее эта история - чудо для мальчика из детского дома.
Чудо для женщины.
Встреча, слова приемной мамы, их связь.
И мне хотелось бы, чтобы таких чудес было больше, без горьких "но", как здесь.
Чтобы мы могли говорить: любовь исправит любые гены.
Ну а пока +.

Цитата: Jako tako
У меня вот четкое ощущение, что в 2016 у меня должна была родиться дочь. Но по какой-то причине она передумала.

Первый раз такое встречаю, как это?
Зарегистрирован: 2.11.2017
#10 написал: Eulalia
7 июля 2023 01:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 552
Интересно, а Людочка потом подробнее объясняла, почему он должен был родиться у неё и как она это поняла?)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#11 написал: Eifersucht
7 июля 2023 08:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (110|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 734
Цитата: Tigger power
Вы так расфантазировались, как по вашему 11 летний парень может подставить 2 летнего ребёнка, ну хотя бы один вариант ситуации предположите, мне интересно.

Предположений, какие вы хотите, у меня нет, потому что в истории нет подходящих сведений. Рассуждаю только на основании того, что есть. Да и двухлетнего подставить одномоментно на протяжении нескольких лет, как это звучит в вашем понимании - ошибочно, тогда как в реальности они жили бок о бок какое-то время. Течение времени есть, к вашему сожалению, и запускаем это течение мы с вами.
Ещё раз пишу: чтобы рассуждать точно, нужны сведения и от Ксении. А в данном случае всякая версия имеет право на своё существование. Без сомнений, моя версия остаётся предположением, но я думаю, что логические связи от чувств (чувства детдомовца видны, даже в этом случае, ведь история рассказана через вторые руки) в большинстве случаев верны.
Цитата: Tigger power
А насчёт не общаться, так разница в возрасте большая.

Это как сказать. И смотря какой промежуток возраста взять. Взаимоотношения тоже играют роль. Обиды. Влияние родителей. И много чего ещё.
Цитата: Tigger power
Кто-то с родными сёстрами и братьями при такой разнице не общается.

Общение даже при такой разнице в возрасте может быть, реже, но может. Раз-два в год или в пять лет, но оно есть.
Цитата: Tigger power
Странно как минимум строить подобные предположения, обладая мизерной информацией о людях. Вы заигрались во всезнайку.

Уже написал о наследственности и то, что Ксюша послужила причиной инфаркта. Эти заявления вообще тупые. Первое указывает на максимализм подростка, тогда как рассказал эту историю уже давно не подросток. Второе указывает на невежество, а потому отсылает опять в подростковые чувства. Если так длительно чувства сохраняются у субъекта, то имела место быть манипуляция - и это мягко сказано. Всё очевидно в этом минимуме, дорогая тигрица. Но, конечно, это всего лишь предположения, нужны сведения от Ксении. Но я, по-честному, думаю, что оно так и было. Шесть лет в детдоме, да ещё перенести издевательства от родных родителей, да при таком жизненном джек поте в лице мамы, у которой должен был родиться - грех не воспользоваться.
Мне известно последние десять-пятнадцать лет, что всё знать невозможно. Играть во всезнайку в принципе не получится ни при каком раскладе.
Цитата: Веснянка
Блин... "ох, и добрый же ты человек, боярин!" По поводу того, что вы добрый - это была ирония.

Да? Эх. А я думал, что вы серьёзно. Вот так всегда... .
Цитата: Terry18
Ну да, усыновления же так и происходят (нет). Кто в теме - это очень долгий процесс, с кучей бюрократических проволочек. Начнем с того, что подходящих для усыновления детей не так и много, особенно здоровых физически и умственно. Сначала людям предлагают варианты на выбор, происходит своего рода заочное "знакомство", потом они уже встречаются с ребёнком, могут долгое время ездить в детдом просто навещая его, выправляют кучу бумаг, семью проверяют, иногда сначала оформляется опекунство и только потом усыновление. А тут просто пара приехала в детдом как в магазин и выбрала себе пару понравившихся деток, которых в первый раз увидели, и тут же с ними уехали. Охотно верится.

Вы не знаете, как было в девяностых. Там продавали детей прямым текстом, прямо из детдома. Юридическая оценка до сих пор отсутствует.
Цитата: lukery
Меня тоже смутило то, как говорит герой истории о сестре (хотя непонятно считает ли он её сестрой?). Это заставляет копаться и додумывать. Для этого у него очевидно есть свои причины. Но это уводит общее повествование.

Тем не менее эта история - чудо для мальчика из детского дома.
Чудо для женщины.
Встреча, слова приемной мамы, их связь.
И мне хотелось бы, чтобы таких чудес было больше, без горьких "но", как здесь.
Чтобы мы могли говорить: любовь исправит любые гены.

Вот. Заметьте, пожалуйста, большинство читающих не видит этого. Симпатия у нас в социуме играет невероятно огромную роль, даже справедливость ничто по сравнению с симпатией. Исключительно все в обойме, потому проснувшийся одинок в этом мире. Напрашивается два вывода в перспективе: адаптироваться и идти по жизни в русле симпатии - так делает большинство. И второй вывод: не обращать внимание на несправедливость в отношении себя - ворота в магию и изменение мира - так делают аскеты, которых единицы.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#12 написал: Jako tako
7 июля 2023 09:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (287|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 299
Цитата: lukery

Первый раз такое встречаю, как это?

Такое даже не объяснишь. Видела соответствующие сны, что-то чувствовала, уже даже конкретное имя было в голове почему-то.
Но возможно все к лучшему.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#13 написал: Tigger power
7 июля 2023 09:38
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 365
Цитата: Eifersucht
Да и двухлетнего подставить одномоментно на протяжении нескольких лет, как это звучит в вашем понимании - ошибочно,

Ну зачем вы так)) я прекрасно умею считать, причем даже если допустить, что он начал бы в своем переходном возрасте что-то подобное вытворять, то малышке было всего пять. А уж когда сама малышка в свои 14 начала вытворять невесть что и когда её действительно можно было и "подставить" как вы предположили, то я думаю Илья и вовсе жил отдельно от родителей.
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#14 написал: Vologodskaya
7 июля 2023 09:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (39|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 521
женщина пожалела пацана, добрая она
Зарегистрирован: 20.06.2017
#15 написал: Eifersucht
7 июля 2023 10:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (110|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 734
Цитата: Tigger power
Ну зачем вы так)) я прекрасно умею считать, причем даже если допустить,

Ну, почему же зачем, вы сами так написали, словно ничего не слышали о том, что дети растут и года у них прибавляются.
Цитата: Tigger power
он начал бы в своем переходном возрасте что-то подобное вытворять, то малышке было всего пять.

Ещё раз вам пишу, что это было во всё время их жизни вместе, а не в два, или пять лет. На это указывает сохранившиеся чувства, тогда как времени прошло - вагон.
Цитата: Tigger power
А уж когда сама малышка в свои 14 начала вытворять невесть что и когда её действительно можно было и "подставить" как вы предположили, то я думаю Илья и вовсе жил отдельно от родителей.

Это вы так думаете, как я думаю выше. На самом деле может быть всё по другому. В истории нет сведений.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#16 написал: Kinigos
7 июля 2023 12:35
+5
Группа: Посетители
Репутация: (455|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 024
Не хочу обсуждать натуру Ксюши, но все, кто сталкивался больше чем с одним детдомовцем знают что почти все эти люди- потребители с незыблемой уверенностью что им все должны. И все перечисленное (и у принятых в семью детей) - воровство, побеги из дома, немотивированная агрессия, враньё - последствия не столько тяжёлой генетики, сколько бэкграунд полученных ранее психотравм.
По поводу внешнего сходства наблюдала два случая. Первый - моё знакомство с семьей мужа. Сразу в глаза бросилось сходство младшего сына, не удержалась говорю мужу ,,как на мать похож!,, тут уже узнаю что это не её сын, а её мужа, пасынок. Второй раз- очевидное сходство внучки с бабушкой, после выяснилось что для бабушки её дочь приёмная, соответственно и с внучкой никакого кровного родства.
Ещё и некоторые супруги, вместе прожив много лет, становятся похожи друг на друга.

А за историю+, красиво написана.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#17 написал: Скарм
7 июля 2023 12:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 617
У меня сложилось впечатление, что Людочка эта весьма непроста. И не от Бога она... ++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#18 написал: Tigger power
7 июля 2023 13:29
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3041|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 365
Цитата: Kinigos
глаза бросилось сходство младшего сына, не удержалась говорю мужу ,,как на мать похож!,, тут уже узнаю что это не её сын, а её мужа, пасынок. Второй раз- очевидное сходство внучки с бабушкой, после выяснилось что для бабушки её дочь приёмная

Мы же выбираем тех, кто на нас похож, нам и интуитивно, и визуально, даже если мы не отслеживает это, нравятся черты которые присущи внешнему облику чужого человека - все любят прежде всего себя. Выбор матери из рассказа как раз и выпал на мальчика, которого она считала "своим", именно по этим признакам, просто у ребёнка всё это не так очевидно, но глаз все равно улавливает все пропорции и тонально-цветовую палитру. Мы как-то были со свекровью вместе в магазине и встретили её не очень близкую знакомую, которая посчитала меня её дочерью. Ну тут понятно почему. А вообще я часто замечаю, вот идёт пара и у них обязательно одинаковые носы, зубы, глаза, не в 100 но в 80 случаях точно. Он выбирал похожую на маму, а мама родила его и он похож естественно на маму. А к зрелости все повадки, манера речи по тональности и выбору словосочетаний, юмор, вообще все синхронизируются.

Цитата: Скарм
У меня сложилось впечатление, что Людочка эта весьма непроста. И не от Бога она... ++++++++

А от кого?
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#19 написал: Kinigos
7 июля 2023 14:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (455|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 024
Цитата: Tigger power
идёт пара и у них обязательно одинаковые носы, зубы, глаза, не в 100 но в 80 случаях точно.

Давненько в какой не помню передаче говорилось что именно идентичные носы залог взаимопонимания и крепкого союза.

Цитата: Скарм
не от Бога она...

Ещё бы выяснить что есть бог..
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#20 написал: Talisha
Вчера, 22:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2196|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 721
Широко известный феномен - когда близкие люди (не по крови, любящие) живут вместе и становятся очень похожи со временем. Дело не в генетике.
А то, что она сказала,что он должен был у нее родиться- может быть ощутила на уровне душ свой договор именно с этой noknow
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#21 написал: Aksia
Сегодня, 00:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 93
Про похожесть на приемных родителей вспомнила сейчас историю маминой коллеги. 90е годы, семейная пара решила усыновить ребенка. У жены была знакомая в Доме малютки, обещала сообщить, если появится новорожденный отказничок без серьезных паталогий. И вот однажды звонит и говорит, что поступил недельный младенец прямо из роддома. Здоровый мальчишечка, родители здоровы, обычная, не маргинальная, семья, из их же города но испугались многодетности и так ужасно решили поступить. Новые родители были счастливы, оформили все документы на сколько это было возможно быстрее, забрали сына в семью.
Конечно же во дворе многие поняли, что мальчик приемный, хотя они старались никому ничего не говорить. Он рос таким же блондином, как родители, круглолицым и плотненьким, как приемный отец. И вот лет в 10 прибегает сынок с улицы испуганный и расстроенный и кричит, что ему сейчас мальчишки сказали, что он приемыш.
Мама не растерялась, достала из семейного альбома детскую фотографию мужа и говорит: ну, какой же ты приемный, сынок? Смотри, как ты похож на папу в детстве, одно лицо! А руки у тебя мои - вот, погляди, - как будто слепок сделали!
И правда, мальчик был очень похож на приемного отца и действительно форма кисти руки у него была точь в точь как у приемной мамы.
Родители так и не признались сыну, что он усыновлен , и мне кажется, правильно поступили.
Зарегистрирован: 16.08.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.