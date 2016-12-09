Родители по ошибке

Новость отредактировал Estellan - 6-07-2023, 17:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

ninikka Просмотров: 1 527 Комментарии: 21 +34 6-07-2023, 17:35 by

Я детдомовский. Мне было уже 11 лет, из них 6 лет я провел в детдоме. Таких почти никогда не усыновляют. Мы с приятелями, свесившись из открытого окна третьего этажа, с завистью и тоской смотрели на красивую супружескую пару средних лет, которые приехали на Ленд Крузере последней модели. Сначала из машины выскочил мужик лет 40 - веселый, светловолосый, очень подвижный. Он открыл дверцу машины, и подал руку женщине. Такое я только в кино видел. А мужика видел и раньше. Он уже не первый раз приезжает. Но, к сожалению, смотрит только малышню 2-3 лет, девочек.Младшая группа как раз гуляла во дворе, мужик что-то радостно выкрикивая, направился к ним, размахивая пакетом. Ему навстречу, обгоняя друг друга, неслась стайка мелюзги и их воспитательницы. Они его уже признали за своего, и изо всех сил старались произвести впечатление.А женщина присела на скамейку рядом с песочницей и просто смотрела на их возню. Ее я видел впервые. Черные кудрявые волосы, среднего роста, стройная. Наверное, красивая. Сидит спиной – лица не видно.Внезапно она подняла голову, повернулась и посмотрела на меня. Огромные черные глазищи на бледном лице. Не знаю, сколько минут или секунд мы смотрели друг на друга, но внезапно у меня к горлу подкатил ком, я отскочил от окна, кубарем скатился по лестнице и вылетел во двор, и остановился в шаге от женщины. А она даже не удивилась моему появлению.- Как тебя зовут?- Илья.- Ты помнишь свою маму?Ну, что сказать, и маму и папу я хорошо помнил, такое не забывается, несмотря на пятилетний возраст, точнее последствия их «родительской ласки». Сломанные ребра, несколько операций на разбитом колене и множественные сотрясения мозга.Я готов был выдать любой ответ, но я не знал, что хочет услышать эта красивая женщина, поэтому боясь не угодить, молчал, опустив глаза в землю.- Она твоя мама по ошибке. Ты должен был родиться у меня.Я с изумлением поднял на нее глаза. Нет, не шутит, говорит серьезно. В эту минуту к нам подлетел ее муж и заговорил возбужденно:- Людочка, пойдем, я тебя познакомлю с Ксюшей, чудесная малышка, 2,5 годика, хорошая наследственность, родители к несчастью, погибли в аварии. А как она на меня похожа!- Я тебя тоже, Саша, хочу познакомить с моим сыном. Это Илья.«Папа Саша» был просто в нокауте. Он изумленно переводил глаза с нее на меня и что-то промямлил, что они так не договаривались, это не разумно, надо получше познакомиться, узнать про наследственность…А меня словно накрыло пуховым одеялом. Так хорошо и спокойно никогда еще не было. Я точно знал, что Людочка в нашей семье главная, и будет так, как она сказала.После всех формальностей детдом мы покидали вчетвером – я, Ксюша и родители.Саша был отличный парень – но отцом он мне почему-то так и не стал. Я называл его Саша, он не возражал, так как тоже сына во мне не видел. Скорее, всю жизнь он был мне другом.А Людочка для нас с Ксюшей была только МАМА, и ни как иначе.Саша в Ксюше души не чаял. Она и довела его до инфаркта. Лет с 14 началось сначала воровство по мелочам, потом пьянки-гулянки, драки и серьезные разбои. Вот вам и хорошая наследственность.Не знаю, образумилась ли она после смерти отца, я с ней не общаюсь.В чем мистика спросите вы?В том что я некрасивый коренастый русоволосый парень с веснушками, после усыновления вытянулся, у меня потемнели и начали виться волосы, кожа стала чистой и бледной, невыразительные от природы глаза стали как-то резко выделятся на лице. К 15 годам я стал мужской копией красавицы Людочки.Всю жизнь у нас с ней была какая-то необъяснимая связь. Она всегда чувствовала, когда мне плохо, когда нужна помощь, даже на расстоянии. И еще у нее было какое-то свое особое отношение к Богу и к смерти. Это она привила и мне. Но это уже совсем другая история.

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