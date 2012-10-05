Встречи с неведомым и былички неизвестного автора, записанные им самим в одинокой сельской глуши

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

ioenvy Просмотров: 158 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 16:52 by

Живу в маленьком провинциальном городке в Поволжье. Решил поделиться мистическим, что происходило вокруг. Начну из очень счастливого далёка.Подавляющую часть жизни (а мне на данный момент 30) жил в частном доме в спальном районе. Своя вселенная, я бы сказал отдельная. К слову, сейчас наш город красив и ухожен, но еще в моём детстве был беден и страшен.Бабушка, с который я жил всё детство и юность, умела заговаривать бородавки, «чирии» и прочее. Как сейчас помню, что вся улица к ней ходила. Да и мне она шептала. Вспомнить, что именно невозможно, да и разобрать слова. Просто бормотание. Но на следующее утро всё проходило. У меня, в том числе. Меня это мало интересовало, честное слово. Прошло и прошло, пойду дальше на улицу крапиву бить и «бич-пакеты» с пацанами есть.Так вот. Бабушка рассказывала пару-тройку занятных историй. Например, стандартная байка про черта в бане. Что якобы одна соседка пошла к нам в баню и там оно.Пару слов о бане. Ветхая, из прогоревших бревен постройка с одинокой лампочкой, самодельных палатей и прочего. Этакая мини деревня в городе. Пошла соседка по классике вечером. Наши все помылись и что-то там от пара осталось ей. Зашла, раздевается. И тут, стук в дверь. Заходит бабушка моя. Пошли вместе на «полок» мыться. Ну и соседка в какой-то момент увидела у «бабушки» копыта вместо ног. Все по классике. Убежала сразу оттуда. Такую историю я часто слышал, читал в разных вариациях. Народное творчество, так сказать.Место действия где-то 70-е прошлого века. Пошла наша родственница за зерном в сарай. Для ясности – он стоит рядом с баней. Собран, соответственно, из говна и палок. Там и дёнем то, мрачновато что-то делать, а уж вечером тем более. Прибегает она домой, лица нет и бабушке рассказывает. Захожу в сарай, темно. Но мешки с зерном прям у входа стоят, там и без света видно. А на мешках силуэт какой-то сидит и спрашивает: «Как дела-то, Нюр, у вас?». Родственница, мягко говоря, обомлела и дала дёру. Дед (прадед мой видимо) умер уж давненько. Не знаю почему она так подумала. Деталей особо и не было.К слову, пока родители работали я зимой сбивал сосульки во дворе. Да интернет в то время был чем-то фантастическим. И всегда неуютно себя чувствовал. Потому что самые огромные сосульки росли на той стороне дома, где была баня и сарай. Чувство будто смотрит кто, наблюдает. Но я считаю все это детские страхи да впечатления.Истории, которые отец рассказывал. Было ему лет 20. Это середина 80-х. Напились они дома у нас крепко с друзьями. Все разошлись. Сидит он, допивает водку. Бутылка стоит на столе. И, вжух, по ней с горлышка скатывается чёртик. Маленький такой. Отец берет рюмку, а там вокруг еще. Зеленые, синие, красные. Кто рядом, кто в рюмке резвится, говорят на чистом русском: "Давай, пей еще". Допил он значит с ними и уснул. Но интересно другое. Батя у меня и до и после выпивал, но до чертей что-то никогда больше не видел. Может всё впереди?Другая байка. Бате лет еще меньше, 8-9 лет. Лежит он на кровати ночью, пытается уснуть. Поворачивается к стене, где ковёр. А на нём, напротив лица батиного, волосатая такая рожа выскакивает. И ухмыляется. Он даёт дёру к бабушке на кровать. Рассказывает ей на эмоциях. Она говорит: «Домовой, спи давай, не тронет». Дому на тот момент лет 15-20. Бабушка говорила, что еще солдаты квартировались у них в Великую Отечественную.Бате также лет 20-25. Проводил он очередную зазнобу и дворами идет через соседнюю улицу домой. Фонари горят через раз, темнота, лето. И вот топает он домой и слышит собачий лай. Оборачивается и в свете одного из работающих фонарей видит собаку. Ничего вроде особенного. Но он внезапно даёт дёру через огороды и кусты. Приходит к бабушке и сбивчиво рассказывает. Собака как собака, только вместо лап у неё руки и ноги человеческие. Что ответила бабушка? Говорит: «Плюнуть ей в тень надо было и пропала бы». Каждый раз вспоминаю эту историю и думаю: «Жаль, не распрашивал бабулю про такие байки-истории». Молод был, все не про то, а потом и умерла она.А вот теперь мои байки-былины. После университета в 22 года помотался я по Поволжью. Объездил тьму городов и городков, но главное деревен. Чего только не повидал – это интересней всякой мистики будет. Например, весной в одной из деревень так все размыло, что в ручье вперемешку с грязью, мусором крышка гроба плавала. Впечатлило в свое время знатно.Но мы ж про мистику.Жил я на съемной квартире. Центр города. Была она чисто для съема. Драная, грязная и прочее. Но фирма платила, а я по мере сил прибирался. Да и жил часто не один, а с кем-то. Байка первая. Год 2015. Март. Заболел я очень сильно. Температура под 38, горло, нос забито. Сил никаких. Ремарка – так даже от Covid не страдал. Очень плохо было. Врач таблетки там прописал. Но толку. Упадок сил, мощнейший. Подселили ко мне тётушку. На лицо – чистая Круэлла из 101 Долматинца. Брови агрессивно накрашены, лицо все в морщинах измазанное помадой и тушью. Характер отвратительный. В один из вечеров нахожу сил пойти на кухню попить водички. Ухожу из комнаты через коридор. Попил, иду обратно. Смотрю какой-то силуэт на кровати. Из коридора прекрасно видно. Только дома то я один. Но сил нет от слова совсем. Добираюсь на кровати, а там эта тётушка. Я еще удивился на работе должна ж быть. Разговариваем мы с ней в итоге о том, о сём. И тут она меня обнимает и начинает душить, а я плачу. И вырываюсь. Как говорится из последних сил. Вырвался. Отскочил от кровати. Она мне пальцем так грозит и языком цокает. Я в одну комнату бежать, там куча, хочется сказать людей, но по факту тени какие-то. Все толкаются. В итоге я неопределённое время метаюсь по квартире, а эти тени везде уже. Шепчут, стонут. Ну чисто в Стикс с лодки Харона упал и души цап-цап-цап. В итоге проснулся днём мутный, разбитый. Но пошёл на поправку.Это я к чему? Мозг у нас не изучен да и болезнь ещё, все это, видимо, страшный сон, но такой, сука, реалистичный. И так плавно всё перешло из реальности в сон, что я даже не понял ничего. Я такого ни до, ни после не испытывал. Ежели это ад, то наше дело труба.Байка вторая. В какой-то момент работников стало так много, что нам сняли вторую квартиру. Только, по закону жанра, в ней никто жить не хотел. Ночевали там разные люди, но мне рассказывали про всякие шалости. То дверцы шкафов откроются и бьются, хотя все окна закрыты. Но кто-то в соседней комнате бубнит или телевизор играет (хотя его не было совсем). И всякое такое. В итоге там пожили пару месяцев и перестали её снимать.У меня был выходной и делать было нечего. Я не помню зачем туда пошел. Толи забрать что, толи просто так. Не суть. Обычный панельный дом. Две комнаты. Убранство всяко лучше, чем в той квартире, что я жил. Ничего необычного, по-советски ухоженная квартира. Каюсь, разуваться я тогда не стал просто прошел, поизучал квартирку. Молодо-зелено что. Покурил на балконе, посидел на диване и пошёл обратно.И тут началось.У двери одна из тётушек оставило ведро с грязной водой. Полы там мыла или что. Иду я к двери, а ведро бац! – падает. Вода разливается. Но самая мякотка дальше – ведро начинает крутиться вокруг своей оси, неуклюже так, бьется об стену, об дверь, об ботинки. Я, мягко говоря, испугался. Вернулся в комнату. Посидел пока шум не утих. Минут 15-20. Шел обуваться, как на минном поле, аккуратно. Ведро осмотрел. Пластиковое синие. Ничего сверхъестественного. Воду убирать не стал и свалил.Байка третья. Как уже говорил, деревень и сел повидал много. Итак, 2015 год. Поволжье. Стоит деревенька у дороги. Не трасса, но машин ездит не мало. Деревня уходит в обе стороны от дороги. Задача моя простая – опрос населения. Все законно, все аккуратно, чин-чинарём. Хожу по домам, ищу людей определенного возраста, чтобы мнение узнать. Проблема таких опросов в чем? Нет, что пошлют или за бандитов примут – это мы привычные. Молодёжи в деревнях нет. А мне как раз надо вот такую и непременно девушку. Такой рандом мне выпал в этой деревне. Сам не рад. Их таких днём с огнём не сыщешь, не город чай. Подхожу к очередному дому. К слову, смелости именно в таких походах набрался. Собака-не собака, надо дело делать, иначе не заплатят. А я по наивности работал на совесть. Мне ж слегка за 20.Забор высокий, неплохой, но видно старый. Домик тоже крепкий, но царя Гороха еще видел. Чувствуется, что латают периодически, поддерживают. Стучу в окно. Тишина. Стучу в дверь. Слышу – дверь открылась в доме.Кто-то идет. Открывают дверь, а там – боже мой! – девушка в «топике» в шортиках, поверх какой-то «бушлат», отцовский. Волосы светлые, личико без морщинки, улыбается, как солнышко светит. Красивая, в итоге. Но мне другое ж надо. Квоты. Не старше 22 лет. Спрашиваю возраст – ага, 18 – и дальше по скрипту.Я: Постоянно зарегистрированы здесь?Она (смущается): Нет, что вы, я из далека.Я: А может из взрослых кто есть? Мне вот такие года нужны, бабушка там или отец.Она (хмурится): Нет, простите, я сама тут ненадолго проведать. Никого больше дома.А нам нельзя было опрашивать неместных да и на слово верю. Правило у меня такое было – если в отказ, то мучить не буду. Проще найти другого, чем уламывать кого-то. В итоге я по-гусарски прощаюсь, спасибо. Сам думаю: «Красивая, чертовка, чуть ли не влюбился».Забегая вперед: я ее часто вспоминал потом. Под сердцем знатно ныло, уж больно засела в душу. Как это говорится – любовь с первого взгляда.Иду дальше по ряду. В одном из домов выловил бабушку. Что-то разговорились, курю, отдыхаю.Я (шуткую, как один из наших водителей, Саня): Бабка, а есть ли в этом городе невесты?Бабушка: Откуда? Молодёжь вся в городе.Я: Как же так – вон в том доме мне открыла молодая. Такая сякая. Как раз мне подходит. Но не местная.Бабушка тут в лице поменялась, как тучка набежала. Головой мотает, руками машет – чур меня, чур. – Ты, – говорит – туда больше не ходи. Там на работе все, а девчонку два года назад машина на трассе сбила.У меня и слов нет, а бабуля домой, за забор к себе. В итоге так и не понял пошутила бабка или нет. У других местных не спрашивал, поплутал еще немного и поехали в следующую деревню. Там квоту искать – в те времена так можно было.К слову, водитель наш Саня верил, что смерти нет. Будто вот как умрешь, так и будешь этот день проживать всю вечность. Интересно рассказывал.Случилось это осенью 2020 года. В один день умирают у меня две бабушки. Коронавирус там не коронавирус неизвестно точно, официально инфаркт у одной и тромб у другой. Готовимся к похоронам. Отчётливо помню, как вечером пошел на второй этаж (старый дом снесли, построили новый) и лег на кровать. И в один момент меня кто-то так сильно обнял, и так тепло стало и хорошо. И я уснул.Но это все эмоции и переживания. Мало ли что показалось.Мама у меня боялась ночевать одна, если кто умер недавно. И вот где-то 9-10 вечера. Мама идет в туалет (унитаз, да, как в квартирах) и тут выбегает оттуда. Говорит отцу – морду страшную в окно видела, буду с тобой сегодня ночевать.Про окошко. Оно высоко над унизатом, там и толком не видно ничего. Но с непривычки всякое может показаться. За тем окошком новая баня, шумы, шорохи, коты. У меня жена будущая дико этого боялась, но она-то всю жизнь в квартире прожила.И спустя две недели от смерти бабушек умирает мама от коронавируса. Но про морду я потом только вспомнил, как отошёл от шока. Да и бабушка говорила, что незадолго перед смертью дед к ней приходил. Говорил хорошо живёте, скоро переедите. Это мне мама рассказывала, пока живая была.Основную часть я написал вечером 19 декабря 2021 в деревне у бабушки, которая умерла. Прозимовал там три месяца. Абсолютно один. Даже гости всего пару раз были. И то родственники, дом проведать. Ни чертей, ни призраков не встретил. Может потому что церковь недалеко, а может потому что верить в это надо? Я сам впечатлительный: кладбище там, вурдалаки, чертовщина всякая – мурашек нахватаешься и спишь плохо, но в тоже время скептически к этому отношусь. А вот бабушка, отец да много кто – верят. А вы?

Ключевые слова: Черти загробная жизнь привидения сельские байки

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