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Истории из жизни

Совпадение или...

В 80-м году прошлого века я была беременна первым ребёнком. Беременность протекала тяжело, да ещё и кошмары каждую ночь, так что боялась засыпать.

И вот, в одну ночь вижу сон, что иду я легко, слегка пружиня, куда-то в высь. Вот уже барашки облаков, а мне так хорошо, вокруг какая-то нежность, яркий свет. И вдруг передо мной возникает, вися прямо в воздухе, арка, а перед ней стоит человек в сутане с ключами. Подхожу ближе и понимаю, что это мой умерший дедушка, которого я никогда не видела (он умер за 4 года до моего рождения). Говорил он мне что-то ласковое, но я стремилась вперёд и досадовала, что он меня задерживает. Затем он положил руку на мою голову, сказал иди назад, всё будет хорошо, только нужна жертва. И я проснулась.

Хочу пояснить, что мой дед был священником и умер молодым, не выдержав нападок оголтелого атеизма в те времена. Я родила, но, памятуя о тяжёлой беременности и родах, почти 12 лет не могла решиться на второго ребёнка. Через 12 лет наконец решилась.
Эта беременность была ещё тяжелее, родила на месяц раньше срока, но всё обошлось. И вот, где-то через 1,5 года, я была с ребёнком в своём родном городе.

Когда я была вторично беременна, умерла моя бабушка, жена того самого деда-священника. Так как я в это время была в больнице, на похороны не приезжала. Так вот привезли памятник, который сделали на могилу бабушки. В 90-е годы памятники делали одни, устанавливали другие, про сервис речи не было. Привезли памятник, поставили в гараж, пока найдут установщика. И вот, через пару дней я открыла дверь гаража, и луч солнца осветил надписи на памятнике, ну и, наверно, мою голову. Меня поразила дата смерти. 16 января. Ребёнка я родила 16 апреля. Меня как будто осенило. Я выскочила из гаража, с вопросом к матери, когда умер папа? Дело в том, что во время первой беременности умер мой отец. Я зашла в дом, нашла свидетельство о смерти, и вот, отец умер 16 марта, родила я первенца 16 июня. Столько лет первая дата не вызывала во мне никаких ассоциаций, хотя много раз посещала могилу отца. Только луч солнца осенил.
Зачем нужно было что бы я всё же сообразила сравнить даты? Может о такой жертве шла речь? Но зачем?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:38 by LavkrawtПросмотров: 414Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Беременность сон жертва совпадение авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 20:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 711
Думаю, это был не ваш дедушка. Просто следствие стресса.

Сам я против всяческих жертв, даже ради самого благого блага.

Недавно был свидетелем спора женщин о том, что бы они предпочли, если можно было бы выбирать лишь из двух вариантов: смерть мужа или смерть ребёнка. Спор был между всеми - и одной, которая предпочла бы сохранить жизнь мужу. В конце концов, к дискуссии присоединился какой-то мужчина и сказал, что сам этот вопрос - аморален, что на такие темы не надо задумываться, что подобные мысли взывают к тёмной стороне человеческой натуры. Понятно, что мамы, оставив в покое несогласную, дружно набросились на этого мужчину.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 21:32
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3084|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 306
Вот честно. Лично я вообще не улавливаю связи между этими датами и всей этой гинекологией. Пока читала в голове получился микс из смертей, беременностей и дат. Кто когда помер? Кто когда родился?Причем тут какие то жертвы?Вот правда, я не поняла. Поясните кто-нибудь.

Цитата: ebegen31
Думаю, это был не ваш дедушка. Просто следствие стресса.

Сам я против всяческих жертв, даже ради самого благого блага.

Недавно был свидетелем спора женщин о том, что бы они предпочли, если можно было бы выбирать лишь из двух вариантов: смерть мужа или смерть ребёнка. Спор был между всеми - и одной, которая предпочла бы сохранить жизнь мужу. В конце концов, к дискуссии присоединился какой-то мужчина и сказал, что сам этот вопрос - аморален, что на такие темы не надо задумываться, что подобные мысли взывают к тёмной стороне человеческой натуры. Понятно, что мамы, оставив в покое несогласную, дружно набросились на этого мужчину.

Дурь какая- то. Как вообще можно выбирать между ребенком и каким -то кобелем? Ребенок это святое, а муж всего лишь мужик из твоей жизни. Мне такое не понять.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#3 написал: Jako tako
Вчера, 22:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (286|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 293
Вообщем так напишу. Я тоже родилась спустя несколько месяцев после смерти моей прабабушки. И уверена абсолютно точно, что во мне ее душа.
Потому, на мой взгляд, с датами это не совпадения совсем. По моей версии, в Ваших детях могут быть души Ваших же ранее умерших близких. Ничего случайного не бывает. Особенно для тех людей, которые смотрят на мир другими глазами. Автор из их числа, как мне кажется. Я, как человек, для которого каждое событие в жизни должно быть подкреплено божественным одобрением, поставила истории плюс. Спасибо, что поделились.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: ebegen31
Вчера, 23:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 711
Цитата: Баба Клава
Дурь какая- то. Как вообще можно выбирать между ребенком и каким -то кобелем? Ребенок это святое, а муж всего лишь мужик из твоей жизни. Мне такое не понять.


Вы не думали о том, что о вашем ребёнке, если он мужчина, кто-то скажет то же самое, что вы сейчас сказали? Мне в этом случае, как родителю, было бы неприятно.

Кроме того, мужик из вашей жизни - это ещё и отец ребёнка. А ребёнок к отцу может быть привязан больше, чем к матери. И значить для него больше. Я такие случаи знаю.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: ebegen31
Сегодня, 00:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 711
Цитата: Jako tako
верена абсолютно точно, что во мне ее душа.


То есть, вы и бабушка - одна и та же личность? Или это как-то по-другому работает?

Много раз слышал, что потомки могут понести наказание за грехи предков. И даже - должны понести.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: lukery
Сегодня, 01:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 99
Цитата: ebegen31
Кроме того, мужик из вашей жизни - это ещё и отец ребёнка.

Я думаю, что дело не в том, что эти женщины не любят отцов своих детей. Возможно, если был выбор: они или ребенок, так же бы выбрали - ребенка. Поэтому для них и выбор муж или ребенок очевиден.

А по рассказу, я думаю, что сон "был в руку" относительно ухода близкого человека из жизни.
Насчёт жертвы не знаю.
В моей жизни был похожий сон. После которого я резко пошла на поправку от болезни. Но через несколько месяцев из жизни ушёл близкий человек, который подменил меня собой во сне.
Будет интересно послушать других.
+
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: daytaler
Сегодня, 05:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (149|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 683
Цитата: Баба Клава
Как вообще можно выбирать между ребенком и каким -то кобелем? Ребенок это святое, а муж всего лишь мужик из твоей жизни.

И так, пора вспомнить роль мужчины в зачатии ребёнка. Поехали! ДНК человека упакована в 46 хромосом: 23 от мамы (Х) и 23 от отца (Y). Так же нам учёные напоминают, что плод от матери получает еще и митохондриальную ДНК. Но зато мужские гены более агрессивные, чем женские. На 40 активных женских генов может быть 60 мужских. Психогенетики выделили 52 гена, которые влияют на умственные способности. Это я к тому, что интеллект передается по материнской линии. Так вот, расположены 52 гена НЕ в митохондриальной ДНК. Простыми словами: ребёнок унаследует от мамы интеллект, а от папы - духовность. И да, именно мужские гены заставляют женский организм в ущерб себе отдавать формирующемуся плоду максимум питательных веществ в утробе матери. Тело матери из-за работы иммунологической системы может отторгнуть здоровый эмбрион. Этого не происходит благодаря тканям трофобласта и его защитных функций от иммунной атаки материнского организма.
  Неужто отец как родитель менее значим для ребёнка? Научный журналист Пол Реберн провёл целое расследование на эту тему, изучая массы работ, посвященных данным исследованиям. Всё это вылилось в написание книги "Do Fathers Matter?" ("Важны ли отцы?"). Присутствие отца во время беременности и во время родов только положительно сказывается на состоянии матери и дитя. Плохое поведение детей - это следствие отсутствия внимания отца в воспитании. Взять даже формирование речи у младенца. Отцы, которые читали вслух шестимесячным малышам, уже к трём годам обладали хорошо развитой речью. Девочки, выросшие без отца, чаще беременеют в подростковом возрасте. Народная мудрость гласит: Муж – голова, жена – шея! Ну что ещё добавить?
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
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