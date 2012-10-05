Совпадение или...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lavkrawt Просмотров: 414 Комментарии: 7 +10 Вчера, 16:38 by

В 80-м году прошлого века я была беременна первым ребёнком. Беременность протекала тяжело, да ещё и кошмары каждую ночь, так что боялась засыпать.И вот, в одну ночь вижу сон, что иду я легко, слегка пружиня, куда-то в высь. Вот уже барашки облаков, а мне так хорошо, вокруг какая-то нежность, яркий свет. И вдруг передо мной возникает, вися прямо в воздухе, арка, а перед ней стоит человек в сутане с ключами. Подхожу ближе и понимаю, что это мой умерший дедушка, которого я никогда не видела (он умер за 4 года до моего рождения). Говорил он мне что-то ласковое, но я стремилась вперёд и досадовала, что он меня задерживает. Затем он положил руку на мою голову, сказал иди назад, всё будет хорошо, только нужна жертва. И я проснулась.Хочу пояснить, что мой дед был священником и умер молодым, не выдержав нападок оголтелого атеизма в те времена. Я родила, но, памятуя о тяжёлой беременности и родах, почти 12 лет не могла решиться на второго ребёнка. Через 12 лет наконец решилась.Эта беременность была ещё тяжелее, родила на месяц раньше срока, но всё обошлось. И вот, где-то через 1,5 года, я была с ребёнком в своём родном городе.Когда я была вторично беременна, умерла моя бабушка, жена того самого деда-священника. Так как я в это время была в больнице, на похороны не приезжала. Так вот привезли памятник, который сделали на могилу бабушки. В 90-е годы памятники делали одни, устанавливали другие, про сервис речи не было. Привезли памятник, поставили в гараж, пока найдут установщика. И вот, через пару дней я открыла дверь гаража, и луч солнца осветил надписи на памятнике, ну и, наверно, мою голову. Меня поразила дата смерти. 16 января. Ребёнка я родила 16 апреля. Меня как будто осенило. Я выскочила из гаража, с вопросом к матери, когда умер папа? Дело в том, что во время первой беременности умер мой отец. Я зашла в дом, нашла свидетельство о смерти, и вот, отец умер 16 марта, родила я первенца 16 июня. Столько лет первая дата не вызывала во мне никаких ассоциаций, хотя много раз посещала могилу отца. Только луч солнца осенил.Зачем нужно было что бы я всё же сообразила сравнить даты? Может о такой жертве шла речь? Но зачем?

Ключевые слова: Беременность сон жертва совпадение авторская история

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