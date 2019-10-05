О сонном параличе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:14

Причина: Изменен раздел.

Lavkrawt Просмотров: 375 Комментарии: 3 +1 Вчера, 07:14 by

Это событие имело место быть лет 10 назад. Было лето, дочь с мужем уехали на дачу, я осталась в городской квартире одна.Проснулась, как всегда, ночью по нужде, села и стала ногами искать тапочки. Всегда в спальне горит ночник, поэтому чётко увидела как от дверей комнаты по направлению ко мне катится нечто, размером с футбольный мяч, только лохматое, опрокидывает меня на постель, набрасывает мне на лицо что-то тончайшее, которое, тем не менее, как кожа, обхватило моё лицо и стало держать мои руки. Страха не было, была только злость, и я яростно стала сопротивляться.Почему - то позвала сына (он взрослый и жил в другом городе). Увидела незнакомую комнату и сына, спящего в ней. Начала звать дочь, увидела нашу кухню, открытое настежь окно, темноту за окном и дочь, стоящую у плиты и что-то помешивающую в огромной кастрюле.Существо вдруг тихонько заплакало и отпустило меня. Я опять села на кровать, нашла тапки и вышла в коридор. В ванной слышал я шум воды, я подошла, направо, в кухне горел свет. Я открыла дверь и остолбенела. В кухне было настежь открыто окно, за которым сплошная чернота, у плиты стояла дочь и мешала в огромной кастрюле. Я спросила как вы оказались дома. Дочь объяснила, что по дороге на дачу они купили несколько вёдер черники и решили вернуться и сварить варенье. Она, вот, варит, а папа пошёл мыться.Я спрашиваю, зачем открыли окно? Дело в том, что у окна стоял диван с высокой резной спинкой и мешал открыть окно. Чтобы его открыть, нужно было сдвинуть стол и сам диван. Почему-то меня пугало открытое окно. Я его закрыла, сходила в туалет и пошла спать. И всё.Что было на следующий день и далее - не помню. Где-то через год, принимая гостей на своей даче, разговор зашёл про варенье. И я вспомнила, что должно быть много черничного варенья, которое сварила дочь. Дочь с мужем на меня странно посмотрели, тему свернули. Когда гости уехали, я начала требовать варенье и напомнила про их удачную покупку. Естественно, ничего этого не было. Не покупали они чернику, не возвращались домой, не варили варенье. Так что же это было? Уже потом, анализируя всё это, странным оказалось всё. Мы никогда не варили варенье, ни на даче, ни, тем более, в квартире. У нас нет таких огромных кастрюль, никогда не бывает больших запасов сахара. Почему мне тогда эта ситуация не показалась абсурдной , что девочка-подросток варит варенье? Неужели это такой сон? Но почему ничего похожего никогда не снилось? Может, кто-то подскажет с чем я столкнулась? Может, это происходило в другой реальности?

Ключевые слова: Сонный паралич другая реальность сон окно

Другие, подобные истории: