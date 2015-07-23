Как я продал душу Дьяволу

Новость отредактировал Estellan - 17-06-2023, 12:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сергей Фомин Просмотров: 1 027 Комментарии: 20 +1 17-06-2023, 12:55 by

Меня как-то попросили рассказать на этом сайте о моём опыте общения с чертями, о том, как я просил у них помощи. Я долго собирался, всё никак не доходили руки, либо чертям не нравилось, что я хочу рассказать про наши отношения, но наконец я нашёл свободную минуту и поведую читателям о моём опыте общения с чертями.Начну с того, что сам я был православным и крещеным человеком, хотя и не с рождения. Родители меня крестили, когда в школе начались проблемы с учёбой. Может быть, это и помогло - по крайней мере, к старшим классам школы я стал учиться гораздо лучше.Позже, ближе к окончанию школы, я стал интересоваться историей Белой гвардии и казачеством, затем поступил в СПбГУ, на исторический факультет, где продолжал заниматься выбранной темой. Хотя, наряду с книгами по избранной специальности, иногда читал в Публичке книги по чёрной магии, вроде "Истории колдовства" Монтегю Саммерса или "Трона Люцифера" Иеремии Парковка. Наверное, это также сыграли свою роль.Перехожу непосредственно к историям.Первая. Как-то раз, идя на лекции в Университет, я купил газету "Тайная власть". Там было много историй про ведьм, магов и колдунов. Я сидел на вечерней лекции, на последней скамье, вполглаза читал газету и одновременно слушал лекцию. Вдруг у меня возникла шальная и насмешливая мысль:вот всё эти ведьмы и колдуны проводят сложные обряды, ездят на кладбища, покупают животных для жертвоприношений, а мне достаточно просто помолиться Сатане, и всё мои желания и помыслы исполнятся! И в тот же миг в окнах сильно зазвенели стекла, а лектор оторвался от чтении лекции и спросил аудиторию: "Я никому не мешаю?".Вторая история. Я уже окончил Университет, но мне сильно не везло с девушками, я долго не мог найти себе подругу.Наконец, отчаявшись, как-то вечером, перед сном, я помолился Сатане и попросил у него себе жену. Смоей Алёной мы вместе по сей день.История третья. В начале 2010-х у меня возникли серьёзные проблемы с поиском работы. Я целое лето искал и всё никак не мог найти себе работу. Даже обращался к Богу, ставил свечки в церкви, но помощи не было. Тогда, раз Бог отказался помогать мне, я опять обратился к Сатане, и мне была послана очень хорошая работа. Говорить где-то не буду, поскольку моя имя и фамилия настоящие, а не ник.

Ключевые слова: Сделка помощь черти авторская история

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