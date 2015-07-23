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Истории из жизни

Как я продал душу Дьяволу

Меня как-то попросили рассказать на этом сайте о моём опыте общения с чертями, о том, как я просил у них помощи. Я долго собирался, всё никак не доходили руки, либо чертям не нравилось, что я хочу рассказать про наши отношения, но наконец я нашёл свободную минуту и поведую читателям о моём опыте общения с чертями.

Начну с того, что сам я был православным и крещеным человеком, хотя и не с рождения. Родители меня крестили, когда в школе начались проблемы с учёбой. Может быть, это и помогло - по крайней мере, к старшим классам школы я стал учиться гораздо лучше.
Позже, ближе к окончанию школы, я стал интересоваться историей Белой гвардии и казачеством, затем поступил в СПбГУ, на исторический факультет, где продолжал заниматься выбранной темой. Хотя, наряду с книгами по избранной специальности, иногда читал в Публичке книги по чёрной магии, вроде "Истории колдовства" Монтегю Саммерса или "Трона Люцифера" Иеремии Парковка. Наверное, это также сыграли свою роль.
Перехожу непосредственно к историям.

Первая. Как-то раз, идя на лекции в Университет, я купил газету "Тайная власть". Там было много историй про ведьм, магов и колдунов. Я сидел на вечерней лекции, на последней скамье, вполглаза читал газету и одновременно слушал лекцию. Вдруг у меня возникла шальная и насмешливая мысль:вот всё эти ведьмы и колдуны проводят сложные обряды, ездят на кладбища, покупают животных для жертвоприношений, а мне достаточно просто помолиться Сатане, и всё мои желания и помыслы исполнятся! И в тот же миг в окнах сильно зазвенели стекла, а лектор оторвался от чтении лекции и спросил аудиторию: "Я никому не мешаю?".

Вторая история. Я уже окончил Университет, но мне сильно не везло с девушками, я долго не мог найти себе подругу.
Наконец, отчаявшись, как-то вечером, перед сном, я помолился Сатане и попросил у него себе жену. С
моей Алёной мы вместе по сей день.

История третья. В начале 2010-х у меня возникли серьёзные проблемы с поиском работы. Я целое лето искал и всё никак не мог найти себе работу. Даже обращался к Богу, ставил свечки в церкви, но помощи не было. Тогда, раз Бог отказался помогать мне, я опять обратился к Сатане, и мне была послана очень хорошая работа. Говорить где-то не буду, поскольку моя имя и фамилия настоящие, а не ник.


Новость отредактировал Estellan - 17-06-2023, 12:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
17-06-2023, 12:55 by Сергей ФоминПросмотров: 1 027Комментарии: 20
+1

Ключевые слова: Сделка помощь черти авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
17 июня 2023 12:56
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2283|0)
Публикаций: 302
Комментариев: 3 183
Тэкс, камрады, колитесь, кто просил Сергея рассказать?
Зарегистрирован: 23.07.2015
                 
#2 написал: ebegen31
17 июня 2023 14:54
+7
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 699
"Трон Люцифера": там как раз речь идёт о том, что мистические учения - это в основном химеры, созданные властью для воздействия и подчинения людей.


"...Все эти ведьмы и колдуны проводят сложные обряды, ездят на кладбища, покупают животных для жертвоприношений, а мне достаточно просто помолиться Сатане, и всё мои желания и помыслы исполнятся!"


Уж лучше так, чем убивать животных. Иногда прочитаешь в новостях, как молокососы, возомнившие себя истинными последователями учения тёмных сил, собираются где-нибудь в лесу или в заброшенном здании и истязают пойманных собак и кошек, - и просто поубивать их всех хочется... Простите, я не экстремист, но какие ещё эмоции могут вызвать действия этих подонков?


"...Мне сильно не везло с девушками, я долго не мог найти себе подругу".

Вы уверены, что вам помогло именно обращение к... (сами понимаете, к кому)?


Сатанисты - это не те, кто интересуется теорией чёрной магии, а те, кого мы почти ежедневно наблюдаем: злые, раздраженные, самовлюбленные, хамящие остальным люди, свято уверенные в том, что ради собственной выгоды можно промолчать, пройти мимо, обмануть, подставить, поссориться, а помогать другим - это глупое и совершенно лишнее занятие, и даже просто понимать других они не обязаны.

Кроме того, сатанизм в последнее время широко распространяется среди вроде бы обычных, что называется, нормальных людей - в виде той же бытовой психологии, в виде увлечения новым научпопом или, например, компьютерными играми... Вот где настоящий сатанизм.

А чего ещё ожидать, если сама жизнь, якобы нормальная, организована по сатанинским законам. Если сама власть...

Ладно, дальше не продолжаю. За историю - плюс. Только будьте осторожны и не мучайте животных и людей - в любой ситуации.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: lukery
17 июня 2023 14:56
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 98
Ну ладно, со служением Богу более менее понятно.
Есть заповеди которые надо соблюдать.
Есть религиозные вещи: посты, исповеди, причастие и прочее.
Есть другие религии мировые, признанные, не берём во внимание запрещённые организации, и увидим, что и они говорят, что земной путь - это работа над своим духом.
Что сделало вашу душу особенной? Только её наличие?
Больше похоже на шантаж: раз ты, Бог, меня не слышишь, тогда я пойду к нему. Посмотри, Ты потерял мою душу.
Это детская позиция.
Никому не нужна наша душа, только нам самим.
К тому же, кажется, что эта та ситуация, когда мы выдаём желаемое за действительное.
Верьте во что хотите, оставайтесь людьми.
Без оценки.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Jako tako
17 июня 2023 15:25
+4
Группа: Посетители
Репутация: (285|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 290
Не знаю, как это комментировать.
Только один вопрос. Почему было не попросить все то же самое у Бога, ангелов, Вселенной, каких-то высших сил?
Я так понимаю, что это было сделано только ради шутки.
Если нет, то по вере автора (если он правда продал душу) когда-то должна случиться и расплата. Надеюсь, автор это понимает.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Eifersucht
17 июня 2023 20:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (109|-9)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 721
Дело в следующем, слышал в штатах много сатанистов.
В принципе сатанизм уже предрасполагает бытие Бога, вместе с этим вы располагаете о наказании тем более.
Помню, меня прижало сильно в конце девяностых. Волей судеб оказался в Сергиевом Посаде (не специально). Был у Сергия Радонежского, поклонился мощам. Меня протрясло хорошенько у мощей этих. Прямо страшный "мороз" по коже.
Затем прошёл в другой зал, поставил свечки и попросил Бога помощи выйти из сложной ситуации. Ответа не было. Но в то время я зачитывался житием Серафима Саровского чудотворца, около года был в его теме. И вот стою я и глазею на многочисленных людей, на иконы, на священников, на женщин, которые дают свечки (там действительно давали бесплатно, но если кто мог положить денежку, то клали в какой-то там закуток (закрома)). Сейчас, наверняка, продают. И смотрю я на людей, а там столько черноты, Боже мой... . И вот взгляд мой коснулся иконы Серафима Саровского. Меня не то что протрясло, я был эмоционально шокирован, на меня смотрели живые глаза из изображения. И я внезапно понял, что я сам определяю свою судьбу, что никто мне и никогда не поможет, только я сам своими силами и способностями могу вылезти из той кутерьмы, куда закинула меня жизнь. В принципе, так и получилось. Я взял себя в руки и потихонечку сообразил, что, как и почему. До сих пор иду своим путём, это не путь верующего человека и тем более не сатаниста.
И я бы ни за что не променял красоту и гармонию на мистический звон стёкла, тупость лектора, мольбы о жене. Какая-то история у вас получилась маломочная с вашей стороны.
И для меня удивительно, что вы в универе учились, да ещё на историческом факультете. Должны разбираться в религиозной тематике, в том числе сатанизме. Может, конечно, вы гуманитарий, и ваша логика была изначально на нуле. Но так ведь нельзя. Надо думать, строить абстракции, проводить какие-то элементарные логические цепочки. Уж я не говорю, что вы обязательно должны разбираться, что же будет Сатана с вашей душой делать. Но проводить элементарные сравнения и обобщения на уровне ученика начальных классов - вы должны. Но даже этого нет. Или вы думаете, что здесь одни идиоты сидят?... И можно втиснуть некую дурь в нашу ментальность? innocent Ничего не могу сказать более. Невероятно удивлён, что у вас высшее образование. Всё-таки надеюсь, что, публикуя историю, вы продвигаете некий бренд, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше идиотов, а потом пользоваться их услугами.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Tigger power
17 июня 2023 20:57
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3038|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 343
Обалдеть, сам сотона на посылках. Обычно уверенность в том, что можешь повелевать какими-то стихиями и прочим проходит уже в детском, ну у кого-то ближе к подростковому, возрасте.
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: daytaler
Вчера, 02:32
0
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Репутация: (149|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 676
Цитата: ebegen31
как молокососы, возомнившие себя истинными последователями учения тёмных сил

Гм-гм. Я тоже порой пью молочный коктейль через трубочку. И я тоже читаю фольклор про магию.
Цитата: ebegen31
и просто поубивать их всех хочется...

Так-с, и что мы мы тогда имеем? Они животных, а ты их? Ну, тогда, согласно логики, одно зло порождает еще большее зло. Может, просто это глупое зло пресечь на корню?
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#8 написал: daytaler
Вчера, 02:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (149|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 676
Цитата: Jako tako
попросить все то же самое у Бога, ангелов, Вселенной, каких-то высших сил?

Бог не джинн. А почему не последовать примеру царя Соломона и не попросить у Творца даровать разумное сердце, а также премудрость и знания?

Всё, о чём бы вы ни попросили Бога, всё восприимите, лишь бы только было во славу Божию или на пользу ближнего, потому что и пользу ближнего Он же к славе Своей относит...

Преподобный Серафим Саровский
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#9 написал: serg-kil-inc
Вчера, 11:08
0
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 409
Получить-то можно что угодно и у кого угодно - вопрос в цене.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#10 написал: daytaler
Вчера, 16:30
0
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Репутация: (149|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 676
Цитата: serg-kil-inc
вопрос в цене

Суть не в цене. А не обернется в барьер реализация желания для остальных хотений окружающих людей?
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#11 написал: ebegen31
Вчера, 18:03
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Репутация: (116|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 699
Цитата: daytaler
Может, просто это глупое зло пресечь на корню?


Да уж, зло всегда глупое, даже если выглядит и считает себя очень умным.

Я думаю, что за зло люди будут отвечать после смерти, в другом мире. Уж не знаю, будет ли там ад в привычном представлении или что-то другое. Но уверен, что ответственность придётся нести. Потому что нельзя всю жизнь поступать так, как велит хитрость, жадность, злость, гордыня и подлость, а потом культурно отдыхать на том свете.

Возможно, важной частью наказания будет то, что эти люди со всей остротой почувствуют то, что чувствовали когда-то жертвы их гнилой натуры. И это будет длиться не жизнь, а - Вечность.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#12 написал: Варвара’
Вчера, 18:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Странное название. Почему вы думаете, что именно продали душу? И я так и не поняла, у кого помощи просили, у сатаны или чертей... Как-то очень коротко, без подробностей. Если вам действительно черти помогли желания исполнить, то скоро это выйдет боком. От этих при любом раскладе хорошего не жди smirk
Зарегистрирован: 13.10.2022
#13 написал: Talisha
Вчера, 21:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2193|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 719
Цитата: Tigger power
Обалдеть, сам сотона на посылках. Обычно уверенность в том, что можешь повелевать какими-то стихиями и прочим проходит уже в детском, ну у кого-то ближе к подростковому, возрасте.


Вот даже добавить нечего!
А может это такой механизм снятия напряжения? Все складывается хорошо в жизни, когда мы успокаиваемся и расслабляемся, так что здесь Сатана - как средство плацебо выступает
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#14 написал: Скарм
Вчера, 21:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 615
Обыкновенные совпадения - и только. Никакой мистики или чертей тут нет. Без оценки.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#15 написал: Tigger power
Вчера, 22:09
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 6 343
Цитата: Talisha
может это такой механизм снятия напряжения

Может, хотя я тоже думаю, что совпадение, но очень хочется чувствовать себя значительным, особенным
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#16 написал: Kinigos
Сегодня, 02:02
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 011
Автор выбрал путь наименьшего сопротивления. Но пора понимать, что в этой жизни ничего просто так не даётся, за всем следует расплата.

Цитата: ebegen31
зло всегда глупое, даже если выглядит и считает себя очень умным.

В последние годы активно муссируется теория моральных ошибок- зло и есть добро; зло порождает собой добро; нет ни добра ни зла.. В сути эти теории ведут к обесцениванию морали и упадку нравственности. И что забавно -те, кто педалирует эти тезисы, не могут привести конкретных примеров, только обобщённые патетические формулировки.

Цитата: ebegen31
что за зло люди будут отвечать после смерти, в другом мире. Уж не знаю, будет ли там ад в привычном представлении или что-то другое. Но уверен, что ответственность придётся нести. Потому что нельзя всю жизнь поступать так, как велит хитрость, жадность, злость, гордыня и подлость, а потом культурно отдыхать на том свете.

Большинство людей начинают огребаться ещё при жизни. И, возможно, это только начало. Хотя допускаю вариант, что после перехода на тот берег многие сильно, мягко говоря, удивятся, когда ожидания не совпадут с действительностью.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#17 написал: daytaler
Сегодня, 02:35
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Комментариев: 2 676
Цитата: Kinigos
за всем следует расплата.

И чем же он расплатится?
Зарегистрирован: 16.10.2014
      
#18 написал: Kinigos
Сегодня, 02:51
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Репутация: (452|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 011
Цитата: Kinigos
Цитата: ebegen31
зло всегда глупое, даже если выглядит и считает себя очень умным.
В последние годы активно муссируется теория моральных ошибок- зло и есть добро; зло порождает собой добро; нет ни добра ни зла.. В сути эти теории ведут к обесцениванию морали и упадку нравственности. И что забавно -те, кто педалирует эти тезисы, не могут привести конкретных примеров, только обобщённые патетические формулировки.

Ещё одно наблюдение - когда чужая мораль касается непосредственно приверженцев этой теории, для них сразу же эти две категории - добро и зло обретают смысл и форму и значимость)), в нетральном состоянии опять размываются, дабы слыть продвинутым ,,мудрым,, координатором.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#19 написал: Kinigos
Сегодня, 03:08
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Репутация: (452|-3)
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Комментариев: 2 011
Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
за всем следует расплата.

И чем же он расплатится?

Вопрос детский. Но если хочешь поговорить об этом, обсудим при созвоне.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#20 написал: ProstoЯ
Сегодня, 09:21
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Группа: Посетители
Репутация: (86|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 202
Цитата: Eifersucht
И я внезапно понял, что я сам определяю свою судьбу, что никто мне и никогда не поможет, только я сам своими силами и способностями могу вылезти из той кутерьмы, куда закинула меня жизнь. В принципе, так и получилось. Я взял себя в руки и потихонечку сообразил, что, как и почему.

Очень много подсказок нам дают в мультфильмах и фильмах. Только мы их не умеем читать.
Вот этот эпизод из вашей жизни аналогичен эпизоду из мультфильма про барона Мюнхгаузена.
Я тоже сама себя выдернула из той жизни, которая мне не нравилась. За космы)
Зарегистрирован: 13.07.2022
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