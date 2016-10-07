Вселенная общается с нами

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

ProstoЯ Просмотров: 524 Комментарии: 8 +15 Вчера, 18:40 by

В мае решили всей семьёй пойти в отпуск. Я, муж, младшая дочка. Дочка взяла только две недели отпуска. Планировали провести отпуск на даче, занимаясь строительством бани.Но, жизнь внесла свои коррективы. Как говорила моя мама: «Мы предполагаем, а Бог располагает!».15 мая дочь вышла первый день из отпуска на работу. Мы остались на даче. Придя с работы, она отзвонилась, сказав, что всё в порядке, она дома. Телефон я больше в руки не брала. Утром увидела, что старшая дочь тоже звонила накануне вечером, но я к телефону не подходила, по причине дикой усталости.Утром набрала младшей, чтобы разбудить вместо будильника. Вечером младшая снова отзвонилась, сказав дежурную фразу: «Всё в порядке, я дома».Прошло около часа. Мы с мужем заняты строительством. Он обшивает досками баню изнутри, я выкладываю кирпич около печки.Изниоткуда вдруг внутри возникает острая необходимость набрать младшей и услышать её голос. Я откладываю кирпич, набираю младшую. Услышав её голос, я понимаю, что что-то случилось. Дочь мне сказала, что у неё очень сильно болит голова, что она сейчас в ванне, но не может из неё вылезти, так как не чувствует руки. Я попросила её выключить воду, попытаться вылезть из ванны и вызвать скорую. Она отключилась и больше на звонки не отвечала. Мы летели с дачи (12 км от города) по бездорожью на максимальной скорости, попутно вызвали скорую. Приехали почти одновременно со скорой, забежав в квартиру, мы увидели дочь лежащей на полу.Кровоизлияние в мозг.Начался АД.Реаниматолог сказал ждать результатов консилиума, так как подозрение на аневризму аорты, возможно нужна операция, и потребуется наше согласие. Пять часов под реанимацией слились в черную дыру в сознании.Я использовала все свои знания по управлению реальностью. Я позвала на помощь всех, кого вспомнила. Я эгоистка. Я просила вселенную перекинуть меня в реальность, где моей дочери не нужна операция, только консервативное лечение, где она выздоравливает, без последствий.Когда подошёл реаниматолог и сообщил, что в результате консилиума (по результатам МРТ) принято решение о консервативном лечении, я вздохнула с облегчением. Нам сказали ехать домой.По пути домой, я попросила Вселенную, чтобы она дала мне знак: «Если всё будет хорошо, то пусть мы увидим животное. Всё равно какое, кота или собаку». Время 1.30. Подъезжаем к дому, и вдруг под машину бросается жирный черный кот. Подбежал, протерся и ушёл в ночь. Сердце ёкнуло.На следующий день, возвращаясь из больницы, глядя в окно автобуса я попросила дать мне знак. Если всё закончится хорошо, то пусть мне по пути попадется три красных автомобиля подряд. Подъезжая к очередной остановке, на автомобильной стоянке я увидела три красных легковых автомобиля. Надежда начала укореняться.Для дальнейшего обследования дочь перевели в областную больницу. Мы поехали вслед за реанимобилем. Опять по дороге я попросила: «Вселенная, если всё закончится хорошо, пусть навстречу нам попадется голубая машина». Дорога сплошь через поля. Через некоторое время поворачиваю голову в боковое окно – посреди поля стоит голубовато-бирюзовый легковой автомобиль. Что он там забыл среди поля?Я подумала: «Ну это же не совсем голубой». Проходит около получаса и навстречу выезжает абсолютно голубой автобус, покрашенный кисточкой, времен СССР!По результатам ангиографии аневризма не подтвердилась.Сегодня мы забрали дочь из больницы. Она ходит, для этого диагноза у неё всё закончилось хорошо.Вселенная с нами общается.

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