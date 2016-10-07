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Истории из жизни

Вселенная общается с нами

В мае решили всей семьёй пойти в отпуск. Я, муж, младшая дочка. Дочка взяла только две недели отпуска. Планировали провести отпуск на даче, занимаясь строительством бани.

Но, жизнь внесла свои коррективы. Как говорила моя мама: «Мы предполагаем, а Бог располагает!».

15 мая дочь вышла первый день из отпуска на работу. Мы остались на даче. Придя с работы, она отзвонилась, сказав, что всё в порядке, она дома. Телефон я больше в руки не брала. Утром увидела, что старшая дочь тоже звонила накануне вечером, но я к телефону не подходила, по причине дикой усталости.
Утром набрала младшей, чтобы разбудить вместо будильника. Вечером младшая снова отзвонилась, сказав дежурную фразу: «Всё в порядке, я дома».
Прошло около часа. Мы с мужем заняты строительством. Он обшивает досками баню изнутри, я выкладываю кирпич около печки.

Изниоткуда вдруг внутри возникает острая необходимость набрать младшей и услышать её голос. Я откладываю кирпич, набираю младшую. Услышав её голос, я понимаю, что что-то случилось. Дочь мне сказала, что у неё очень сильно болит голова, что она сейчас в ванне, но не может из неё вылезти, так как не чувствует руки. Я попросила её выключить воду, попытаться вылезть из ванны и вызвать скорую. Она отключилась и больше на звонки не отвечала. Мы летели с дачи (12 км от города) по бездорожью на максимальной скорости, попутно вызвали скорую. Приехали почти одновременно со скорой, забежав в квартиру, мы увидели дочь лежащей на полу.
Кровоизлияние в мозг.
Начался АД.

Реаниматолог сказал ждать результатов консилиума, так как подозрение на аневризму аорты, возможно нужна операция, и потребуется наше согласие. Пять часов под реанимацией слились в черную дыру в сознании.
Я использовала все свои знания по управлению реальностью. Я позвала на помощь всех, кого вспомнила. Я эгоистка. Я просила вселенную перекинуть меня в реальность, где моей дочери не нужна операция, только консервативное лечение, где она выздоравливает, без последствий.
Когда подошёл реаниматолог и сообщил, что в результате консилиума (по результатам МРТ) принято решение о консервативном лечении, я вздохнула с облегчением. Нам сказали ехать домой.

По пути домой, я попросила Вселенную, чтобы она дала мне знак: «Если всё будет хорошо, то пусть мы увидим животное. Всё равно какое, кота или собаку». Время 1.30. Подъезжаем к дому, и вдруг под машину бросается жирный черный кот. Подбежал, протерся и ушёл в ночь. Сердце ёкнуло.
На следующий день, возвращаясь из больницы, глядя в окно автобуса я попросила дать мне знак. Если всё закончится хорошо, то пусть мне по пути попадется три красных автомобиля подряд. Подъезжая к очередной остановке, на автомобильной стоянке я увидела три красных легковых автомобиля. Надежда начала укореняться.

Для дальнейшего обследования дочь перевели в областную больницу. Мы поехали вслед за реанимобилем. Опять по дороге я попросила: «Вселенная, если всё закончится хорошо, пусть навстречу нам попадется голубая машина». Дорога сплошь через поля. Через некоторое время поворачиваю голову в боковое окно – посреди поля стоит голубовато-бирюзовый легковой автомобиль. Что он там забыл среди поля?
Я подумала: «Ну это же не совсем голубой». Проходит около получаса и навстречу выезжает абсолютно голубой автобус, покрашенный кисточкой, времен СССР!
По результатам ангиографии аневризма не подтвердилась.
Сегодня мы забрали дочь из больницы. Она ходит, для этого диагноза у неё всё закончилось хорошо.
Вселенная с нами общается.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:40
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:40 by ProstoЯПросмотров: 524Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Знак дочь больница авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 19:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (80|-3)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 190
Ну да. "Знаки - они повсюду". Эдоровья вашей доченьке и всей вашей семье.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#2 написал: swandance
Вчера, 22:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 121
Приятно что другим иногда везет.

у меня же везения и успеха несмотря на труд и борьбу не было никогда, а теперь наверное и меня не будет...

везение мое всегда =0%.
Зарегистрирован: 28.10.2012
#3 написал: PRO100 Stas
Сегодня, 02:07
+5
Группа: Посетители
Репутация: (10|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 22
Цитата: swandance
Приятно что другим иногда везет.

у меня же везения и успеха несмотря на труд и борьбу не было никогда, а теперь наверное и меня не будет...

везение мое всегда =0%.


А ведь вселенная все слышит и дает то, что мы говорим. Вы говорите, что вам не везет и никогда не повезет? Вселенная именно это вам и дает! Начните думать совершенно наоборот невзирая на неудачи и вы сильно удивитесь тому, как ваши жизнь изменится. Опробовал лично)
Зарегистрирован: 25.04.2018
#4 написал: ProstoЯ
Сегодня, 08:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 199
Цитата: Гюльнара
Эдоровья вашей доченьке и всей вашей семье.

Спасибо!

Цитата: swandance
у меня же везения и успеха несмотря на труд и борьбу не было никогда, а теперь наверное и меня не будет...

Когда я трудилась и боролась, как и вы, у меня тоже ничего не получалось. Это было похоже нато, как в розетку на 220В пытаются подключить прибор на 12В. Всё просто выгорало дотла.
Со временем я научилась не придавать избыточного внимания происходящему. Иногда моё внутреннее состояние в стрессовых ситуациях меня же и пугает. Я просто ничего не ощущаю внутри. Раньше в подобных ситуациях у меня начиналась паника. Сейчас почти всегда мёртвая тишина. Я сама себя иногда спрашиваю, живая ли я внутри?
Как результат - начали исполняться желания.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 10:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (284|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 287
Не совсем поняла комментарий про «везёт». Знаки - это везение? Или сложная ситуация с дочерью - это везение?
Я уже писала и считаю, что знаки даются всем. Просто не все на них обращают внимания и понимают, что это знаки. А у некоторых вообще позиция, что такого рода рассуждения - это слабость и дурь. На полном серьезе так думают люди. Я в знаки верю. У меня было несколько таких, очень важных. Об одном я даже подробно рассказывала знакомым с вопросом «не придумала ли я себе знак?» и люди подтверждали, что это факт не придуманный и знак 100%.
И вообще, если хочешь увидеть знак, попроси о нем. Это может быть не что-то конкретное, как у автора с автомобилями. А просто знак, после которого интуиция даст понять, что это он.
Дочери автора желаю выздоровления. Очень страшная ситуация. Я так понимаю, дочь совсем еще молодая.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#6 написал: lukery
Сегодня, 10:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 96
Цитата: ProstoЯ
Когда я трудилась и боролась, как и вы, у меня тоже ничего не получалось. Это было похоже нато, как в розетку на 220В пытаются подключить прибор на 12В. Всё просто выгорало дотла.


Мне такое тоже знакомо. Когда пру напролом, а такое часто случается, то ничего не выходит. И я отступаю. Не всегда, но бывает, что всё начинает складываться само по себе. Случайная встреча и нужный разговор, объявление, звонок, и я прихожу к чему-то. И понимаю - это мне было и нужно.

Цитата: ProstoЯ
Я просто ничего не ощущаю внутри. Раньше в подобных ситуациях у меня начиналась паника. Сейчас почти всегда мёртвая тишина. Я сама себя иногда спрашиваю, живая ли я внутри?


Так сложилось, что я могла потерять новорожденную дочку.
Я тогда от ужаса провалилась куда-то вглубь себя. Всё окружающее не просто ушло на второй план, а вовсе пропало. Умерло.
Никаких мыслей внутри, страха ничего.
Я только молилась как заведённая. Вдруг вспомнила слова. И повторяла снова, и снова. Будто если прекращу, то совсем потеряюсь и потеряю.
Вывело меня из этого состояния, ощущение тепла, как одеялом укрыли.
И всё внешнее сразу обрушилось звуки, свет, озноб.
Первое, что подумала - меня услышали.
Оказалось, что я потерялась почти на два часа во времени. Ничего вокруг не помню, даже тело не болело, замолчало.
Теперь боюсь снова туда упасть. Но сильнее страх, что меня не услышат. Наверное, я тоже - эгоистка.

Говорят, что молитва матери со дна моря поднимает.
Пусть Высшие силы, в какие бы вы не верили, не остаются глухими к нашим мольбам.

Сил и скорейшего выздоровления вашей дочери. Спасибо, что поделились.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: ProstoЯ
Сегодня, 11:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 199
Цитата: Jako tako
Дочери автора желаю выздоровления. Очень страшная ситуация. Я так понимаю, дочь совсем еще молодая.

Спасибо!
Да, ей 22 года.

Цитата: lukery
Так сложилось, что я могла потерять новорожденную дочку.
Я тогда от ужаса провалилась куда-то вглубь себя. Всё окружающее не просто ушло на второй план, а вовсе пропало. Умерло.
Никаких мыслей внутри, страха ничего.

Примерно так я и ощущаю себя внутри.
Цитата: lukery
Сил и скорейшего выздоровления вашей дочери

Спасибо!
Зарегистрирован: 13.07.2022
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:18
+2
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 130
Комментариев: 7 072
Цитата: lukery
могла потерять новорожденную дочку

Тоже было. Но я осознавала, что пуповина ментально ещё не перерезана, что от меня зависит многое.. И держалась.. Слёзы тайком, где-то на тёмной лестнице.
Ещё придумала свои ритуалы . Для изгнания болезни. В той ситуации они сработали.. А так я вовсе не ведунья
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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