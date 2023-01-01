Призрак прокуратуры

MrBugi Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:40 by

Рассказал мне эту историю буквально на днях знакомый прокурорский работник. Скажу лишь то, что эта прокуратура находится в одном из городов Подмосковья и функционирует на момент написания истории, невзирая на ситуацию, о которой пойдёт речь. Поэтому вносить конкретику, указывая адрес или название прокуратуры, я по понятным причинам не буду. Заявителей, столкнувшихся с чёрной магией, у них по весне и без меня хватает.История от первого лица.Пришёл я работать туда недавно. С коллективом только-только знакомлюсь. Слышал краем уха разговоры о какой-то барабашке, обитающей там, но полагал, что шутка местная какая-то, поэтому в подробности вдаваться не стал, хоть и заметил какое-то напряжение во время таких "шуток" про неизведанное.И вот однажды разговорился с коллегой, которая работает там уже второй десяток. Далее описываю в качестве диалога, так и вам воспринять, и мне описать будет проще.- А ты знал, что у нас тут барабашка есть?- В смысле?- В общем, ерунда здесь какая-то происходит. Может, конечно, звуки из квартир доносятся (тут отмечу, что здание прокуратуры представляет из себя первый этаж многоквартирного дома), но не знаю.. Я тут давно работаю, за это время много людей сменилось, и практически все это замечают. Один мужик работал из Кабардино-Балкарии, здоровый, мощный шкаф с бородой. С утра однажды приехал самый первый, никого ещё не было. И до того испугался, что решил в машине переждать, пока кто-то не придёт.- Так что случилось-то?- Конкретно у этого мужика, когда он сидел в кабинете, дёрнулась ручка пару раз. Несильно, будто кто-то очень слабый пытался дверь открыть. Он посмотрел - никого. В здании, кроме него, тоже никого не было. После этого он думать не стал и спокойно в машине дождался начала рабочего дня. Причём звуки слышат только те, кабинеты которых находятся в концах коридора (также отмечу, что здание прокуратуры представляет собой извилистые коридоры с небольшими закоулками). Наши-то, когда допоздна остаются в прокуратуре, если 2-3 человека, стараются в одном кабинете работать. Потому что страшно.Ещё история. Девочки рассказывали, которые сидят в том же конце, что и мужик этот из КБ, по коридору будто кто-то ходил и ногтями по стенке проводил. Выглядывают, а там никого. Потом снова шаги. Смотрят - никого. Звединцев (фамилия выдуманная) тоже рассказывал. Сидит как-то в кабинете, который как раз за углом в коридоре расположен, остался ответы на обращения дописать, коих в тот период у него много было, поздно уже, за окном темень. И слышит, как кто-то по коридору медленно до поворота в сторону его кабинета доходит и останавливается. Потом снова такой же звук. Будто ещё один человек подошёл. Выглядывает - никого. И так довольно долго продолжалось, пока не стихло.Двери у нас тоже сами открываются и закрываются. Сидишь, бывает, тишина, в прокуратуре никого, и тут звук, будто дверь кто-то открыл и закрыл тут же. Одна из сотрудниц так однажды на выходных пришла какие-то дела доделать, но не суждено было. Услышала, будто в приёмной дверь хлопнула, собрала вещи быстро и ретировалась.Дальше буду своими словами. Ибо так удобнее. Ещё поведала она моему знакомому, что все три прокурора, которые возглавляли данную прокуратуру, выслушав жалобы от сотрудников, шли на крайние меры и вызывали священника. На полном серьёзе. И каждый раз какое-то одно помещение оставалось неосвященным: то замок заклинит, то ключ сломается, то ручка перестанет функционировать.И так вот они и работают все сейчас по соседству с предполагаемым призраком.Можно, конечно, всё списать на расположение прокуратуры, ведь она под жилыми помещениями находится. Но отличить звуки, доносящиеся сверху из квартир, и из коридора за твоей дверью, полагаю, не так сложно. А уж когда об этом на протяжении нескольких лет говорят, невольно начинаешь задумываться...

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