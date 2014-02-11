Голос

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

lukery Просмотров: 158 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:14 by

Имела привычку добираться до работы в наушниках. Вставала рано, музыка бодрит, примиряет с давкой в метро, небольшая разминка до работы и ты "в танцах". Зима. До дверей офиса два шага, взяла разгон, преодолеть сугроб. Через музыку в наушниках слышу, что меня зовут:- Ле-е-ера, ЛЕРА!Я голос узнала сразу - мама.Оглянулась, затормозив. В то место, где я должна была пробегать, с крыши упала большая глыба льда. Мне только пальцы отбило на ноге. Можно сказать, обделалась с легким испугом.Я работал в старом здании, переделанном под многочисленные офисы. В нашем помещении была подсобка. Пришел первым. Включил щиток, запустил компы. Слышу коллега зовёт из подсобки:- Андрэ, иди, глянь, чё!Я ещё пока шел до двери, думал: когда он прийти успел? Шагнул внутрь, а там и нет никого. За спиной обрушился навесной потолок. Техника почти не пострадала, да и мне вряд ли бы сильно досталось. Но всё же.Возвращался домой. Скорость набрал, разрешено "90", ехал, может, "100". Еду свои мысли гоняю. Впереди КамАЗ, дорога прямая, видно хорошо. По сторонам лес. Ранняя осень. Думаю, скорость поднобрать и обогнать. А то будет от него всякая х-ня в лобовое лететь. Пока прерывистая и можно, дальше знак уже. Слышу ребенок с заднего пищит:- Па, тошнит.На обгон не пошёл, скорость сбросил. Начал одной рукой искать пакет, ну понимаешь зачем...И КАК дошло: я ж один! Но обдумать не успел. КамАЗ резко оттормозился. Я тоже. Из одного леса в другой, по дороге проскакал бешеный грибник.Вот бы поймал на лобовое.

Ключевые слова: Совпадения рассказ случай авторская история

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